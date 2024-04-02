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Смотреть онлайн: «Точка ноль», «Спойлер» и «Мертвые мальчишки-детективы»

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2 апреля 2024

Самые ожидаемые интернет-релизы апреля по версии Кино-Театр.Ру

«Обоюдное согласие» (2 сезон)
Премьера: 1 апреля
Платформа: KION
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Семейство Венишевых — локальные звезды, которых «все знают». Глава семейства Григорий (Максим Ползиков) владеет клиникой и званием светила медицины. Жена Марина (Глафира Тарханова) работает кардиологом. На праздновании годовщины свадьбы собирается весь местечковый бомонд, души не чающий в Венишевых, по праву носящих звание эталонной счастливой семьи. Впрочем, за фасадом идеального брака скрываются нелицеприятные детали быта, неожиданно выплывающие наружу. После праздника Григория находят мертвым на пороге его дома. Главная подозреваемая — конечно же, Марина, много лет кротко терпевшая приступы ярости супруга.

Второй сезон «Обоюдного согласия» Валерии Гай Германики связан с первым не сюжетно, но идеологически — это еще одна история о бытовом насилии, закрученная в детективный триллер. Тайну семьи берется раскрыть следователь Анна Клинских (Диана Арбенина), быстро осознающая, что Венишевы — еще тот виварий со змеями. А значит подозревать в убийстве Григория нужно всех.

Читать: Муж и нож. Рецензия на второй сезон «Обоюдного согласия»

«Сестры» (3 сезон)
Премьера: 2 апреля
Платформа: START
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Кадр из сериала Сестры

Долгоиграющее драмеди Ильи Силаева о трех женщинах, получивших в наследство от своего непутевого отца автосервис, возвращается с третьим сезоном. Почти чеховские «Три сестры» — застенчивая Ольга (Лина Миримская), боевая Маша (Анна Котова) и столичная бизнес-леди Ирина (Ангелина Стречина) — учатся понимать друг друга после многолетнего расставания, походя удерживая на плаву неликвидный бизнес и разбираясь с многочисленными мужчинами. С кем-то — чисто по работе, персонал шиномонтажки не слишком доверяет «женскому взгляду» на автомобили. С другими — по любви, где-то на фоне у «Сестер» присутствуют романтические интересы, воплощенные Антоном Филипенко, Николаем Шрайбером и Артемом Ткаченко.

К третьему сезону в «женском ситкоме» онлайн-кинотеатра START проявилась типичная для жанра черта — любовь к перемене мест слагаемых. Героини «меняются мужиками» и пытаются отдохнуть от навалившейся рутины, что выливается в череду новых нелепых ситуаций. И, все же есть надежда, в новые сеансы народной комедийной терапии.

Читать: Берегись автомобиля. Рецензия на сериал «Сестры»

«Точка ноль» (1 сезон)
Премьера: 4 апреля
Платформа: Иви



Эпидемиологические фобии коронавируса, «Эпидемии» и «Нулевого пациента» никуда не ушли — напротив, приобрели новые очертания. Режиссер Сергей Пикалов и сценарист Кирилл Притула помещают новую киноболезнь в глухую сибирскую деревню, рядом с которой незаконно расположился благоухающий скотомогильник. Нездоровое соседство приводит к вспышке смертельной инфекции, угрожающей перекинуться на большие города. Бороться с негативным сценарием развития эпидемии берется вирусолог Анна Маркова (Марина Александрова), променявшая теплый московский кабинет на работу буквально в поле.

Как и в случае с «Царской прививкой», другим сериалом о болезнях, созданным при поддержке Института развития интернета, «Точка ноль» — проект, созданный не только развлечения ради. Значительным элементом истории становится не столько сам вирус-убийца, сколько человеческие пороки, обострившиеся в момент угрозы. Речь не только о коррупции и попустительстве «на местах», но и о дремучем страхе перед врачами: глубинная вера в «поболит и перестанет» в момент медицинской катастрофы может оказаться фатальной.

Читать: Есть ли жизнь после эпидемии? Пять причин обратить внимание на сериал «Точка ноль»

«Тень Чикатило» (1 сезон)
Премьера: 4 апреля
Платформа: Okko



Офицер Ангарского МВД Дмитрий Попцов (Федор Лавров) еще в 1992 году успел переглянуться через прутья решетки с легендарным маньяком Андреем Чикатило (Дмитрий Нагиев) — и это событие оставило отпечаток на его личности. Вскоре он, вооружившись молотком и кухонным ножом, отправился убивать людей в родном городе, объявив себя санитаром общества. Причастность к органам мешает прибывшему из Москвы следователю Ковалеву (Николай Козак) вовремя отыскать нового маньяка: он всегда где-то рядом, знает о каждом шаге правоохранителей, и потому долгое время оказывается неуловим.

Михаил Попков — маньяк общественности известный, но все же не настолько растиражированный, поэтому для расширения своей мультивселенной преступлений Сарику Андреасяну пришлось немного отретушировать его биографию: придумали встречу своего нового злодея с предыдущим. А вот «Тень Чикатило» — прозвище вполне реальное, данное Попкову журналистами из-за «продуктивности» его зверств. В новых убийствах маньяк из Ангарска признается регулярно (только в прошлом году взял на себя еще два), так что идейное продолжение «Чикатило» (в отличие от куда более абстрактного «Хорошего человека») может стать самым, страшно сказать, актуальным сериалом про маньяка. Точка его в истории все еще не поставлена.

Читать: Спасибо, что не живой. Рецензия на сериал «Чикатило»

«Шугар» / Sugar (1 сезон)
Премьера: 5 апреля
Платформа: Apple TV+



Неон-нуар о пороках Голливуда, созданный Марком ПротосевичемЯ — легенда», американский ремейк «Олдбоя»). Частный сыщик Джон Шугар (Колин Фаррелл) берется расследовать дело о пропаже внучки видного продюсера. Как и в «Обоюдном согласии», локальная драма одной семьи грозит разрушить целый мир. В случае с «Шугаром», под угрозой лицемерная Фабрика Грёз, погрязшая в мафиозных разборках и теневой бухгалтерии. Горе тому, кто захочет разворошить это осиное гнездо.

Сценарий для «Шугара» написал Сэм Кэтлин, автор скрипта для сериалов «Во все тяжкие» и «Проповедник». За режиссуру отвечают Фернанду МейреллишДва папы») и Адам АркинНаследники», «Предложение»). Для сериала стриминговый сервис Apple собрал настоящую «команду мечты»: экономить на новом потенциальном хите явно не намерены.

Читать: Конец дружбы. «Банши Инишерина» — один из лучших фильмов 2022 года с Фарреллом в главной роли

«Паразит: Серый» / Parasyte: The Grey (1 сезон)
Премьера: 5 апреля
Платформа: Netflix



Крупнейший онлайн-кинотеатр США (да и всего мира) идет ва-банк, совмещая в одном проекте сразу два важных направления своей работы: корейские сериалы и адаптации аниме. «Паразит: Серый» — экранизация классической манги Хитоси Ивааки, психологического хоррора о нападении инопланетных существ, захватывающих людей и превращающих их в пугающе деформированные горы зомбированного мяса. Правда, не всегда: главной героине (Чон Со Ни) удалось сохранить контроль над телом и душой. Теперь ей предстоит непростой выбор: присоединиться к сопротивлению и дать отпор инопланетной нечисти или найти способ сосуществования человечества с паразитами?

Производством сериала занимается Climax Studio — дочерняя студия SLL, одного из главных производителей корейских дорам. Но особо привлекательным нового «Паразита» делает режиссер. За сериал взялся Ён Сан Хо, получивший всемирную известность благодаря динамичному и удивительно умному зомби-экшну «Поезд в Пусан».

Читать: Чуть помедленнее, зомби! Рецензия на фильм «Поезд в Пусан»

«Киберпапа» (1 сезон)
Премьера: 8 апреля
Платформа: PREMIER



Сварщик Игнат (Александр Робак) — человек из поколения, которое с компьютером на «вы». Лишившись работы, он коротает время в «стрелялке» и совершенно случайно обнаруживает в себе талант киберспортсмена: затащил «катку», сам того не заметив. Пасынок Саня (Тимофей Кочнев) то ли в шутку, то ли всерьез, зовет геймера среднего возраста в команду. Грядет большой киберспортивный турнир с призом в баснословные для сварщика два миллиона рублей — отличный способ поправить семейное положение. Не только финансовое, но и эмоциональное: в семье Игната и Марины (Юлия Пересильд) в последнее время дела идут очень не очень.

Старый конь борозды не портит, даже если речь идет о компьютерных играх. В сериале Владимира БолговаЗакон и беспорядок») генеральной темой остается взаимоотношение поколений: чуждый цифровым технологиям «батя» и стратегию для матча разработает, и жизни в реале научит. Ну а как еще достучаться до молодежи, если она дальше мониторов уже ничего не замечает?

Читать: 84 проекта онлайн-кинотеатра PREMIER

«Кресло» (1 сезон)
Премьера: 11 апреля
Платформа: Иви, Кинопоиск, Okko

Кадр из сериала Кресло

У простого парня Миши (Дмитрий Лысенков) настала черная полоса в жизни: вторая половинка указала на дверь, с работы уволили, денег нет и не предвидится. Миша переезжает жить в съемную комнату с «бабушкиным ремонтом», на последние деньги купив на онлайн-площадке подержанное кресло. Не было бы счастья, да несчастье помогло: в нем, оказались припрятаны миллион рублей наличностью и какие-то очень важные документы. Их можно пустить на хорошее дело (Миша, по крайней мере, об этом думает), но делать это надо быстро: по следу из банкнот уже идут бандиты, полицейские и бог знает кто еще.

«Кресло» — первый сериал в обойме компании FT Production. До того инди-производство было известно в основном по фильмам Романа Михайлова, но теперь, похоже, пришла пора масштабировать производство независимого контента. В комедии о кресле, превращающем своего владельца в миллионера, сыграли Артём Ткаченко, Сергей Барковский и Сергей Рост.


«Франклин» / Franklin (1 сезон)
Премьера: 12 апреля
Платформа: Apple TV+



В преддверии президентских выборов в США Apple TV+ серьез взялся за личности великих американцев: в марте сервис запустил сериал «Охота» (о поисках убийцы Авраама Линкольна), на очереди проект «Франклин» — дорогая биография отца-основателя США. В роли великого деятеля со стодолларовой купюры — оскароносный Майкл Дуглас. Основой для сериала Тимоти Ван ПаттенаКлан Спорано») послужила книга журналистки Стэйси Шифф о подвигах Бенджамина Франклина во Франции.

Именно в Европе политик выполнил свою главную миссию: в 1776 году, отправившись послом ко французскому двору, смог добиться от Парижа большого кредита на становление американской демократии. «Франклин» — почти шпионская история в декорациях дворцов, по которым снуют дипломаты, вельможи и, конечно же, английские шпионы.


«Фоллаут» / Fallout (1 сезон)
Премьера: 12 апреля
Платформа: Prime Video



Сатирический постапокалипсис и революция жанра пошаговых RPG — серия Fallout уже почти три десятилетия остается популярнейшей игровой франшизой с миллионами фанатов по всему миру. Она чудесным образом умудрилась проскочить мимо целой эпохи плохих экранизаций видеоигр, не встав в один ряд с поруганными зрителем «Бладрейн», «Кредом убийцы» и «Хитмэном». Возможно, в новом десятилетии, на волне успеха «Супер Марио», «Анчартед» и «Halo», у сериала будет больше шансов завоевать благосклонность аудитории.

К тому же, за сериализацию Fallout взялись лучшие из лучших — шоураннерами проекта выступают Лиза Джой и Джонатан НоланМир Дикого запада»), музыку пишет сам Рамин Джавади. Главных героев саги о мире после атомной войны играют Элла Пернелл и Уолтон Гоггинс. Даже те, кто с Fallout знакомы шапочно, наверняка ждут появления на экранах великолепного Кайла Маклахлена. Роль у звезды «Твин Пикса», скорее всего, будет небольшая — смотрители Убежища (так здесь называют автономные противоядерные бункеры, в которых люди после войны жили без малого два века) в играх серии всегда были героями «на вторых ролях».

Читать: Адаптация игры на миллиарды долларов. Рецензия на фильм «Братья Супер Марио»

«Спойлер» (1 сезон)
Премьера: 18 апреля
Платформа: Кинопоиск

Кадр из сериала Спойлер

В Куйбышевской области (такой в составе России нет, но ведь могла бы быть?) готовятся к выборам губернатора. Занимающий пост главы региона Корецкий (Алексей Гуськов) переживает, что его главный оппонент Морозов (Артем Михалков) может забрать себе слишком много голосов избирателей и ищет кандидата-спойлера — того, кто сможет оттянуть на себя внимание электората, а потом выйти из игры, «передав» своих избирателей более сильной фигуре на шахматной доске. Спойлером назначается бизнесмен Оболенский (Максим Матвеев) — богатый молодой технократ. Хотя поначалу игра в политику Оболенскому вовсе неинтересна, со временем он тоже распробует власть — и просто так уже, конечно же, ничего не отдаст.

Премьера сериала по сценарию Сергея Минаева должна была состояться еще в 2021 году, но не срослось: сначала он лишился премьерного окна, а потом и вовсе стал «полочным». Еще больше вопросов вызвало внезапно возвращение проекта аккурат после выборов президента: уж не видели ли все это время в «Спойлере» недопустимую в текущих политических обстоятельствах медиафронду? А если так, то не наступила ли некое подобие оттепели?

Читать: Счастье не построишь. «Золотое дно» — еще один громкий сериал по сценарию Сергея Минаева

«Хроники Спайдервика» / The Spiderwick Chronicles (1 сезон)
Премьера: 19 апреля
Платформа: RokuChannel



В 2008 году Paramount Pictures уже пыталась экранизировать жутковатую сказку Холли Блэк и Тони ДиТерлицци — получилось не очень удачно, несмотря на удачный каст и режиссера Марка Уотерса у руля проекта. В 2023-м на те же грабли «Спайдервика» наступил стриминг Disney+: сериальную экранизацию успели снять, но решили не выпускать. Иногда выбросить уже готовый сериал в мусорную корзину может быть выгоднее, чем маяться с бухгалтерией и налогами.

Но создатели «Хроник Спайдервика» не опустили руки и таки смогли довести сериал до премьеры — на платформе RokuChannel. Неясно, будет ли у сериала будущее, но первый сезон поклонники оригинальных книг все же смогут составить мнение о проекте и решить, стоит ли игра свеч.


«Мёртвые мальчишки-детективы» / Dead Boy Detectives (1 сезон)
Премьера: 25 апреля
Платформа: Netflix

Кадр из сериала Мертвые мальчишки-детективы

Еще один сериал с непростой судьбой — адаптацию комикса Нила Геймана и Мэтта Вагнера изначально заказал стриминговый сервис MAX. Что было логично, ведь «Мертвые мальчишки-детективы» издавались DC Comics и могли стать еще одним ответвлением супергероической вселенной Warner Bros., разбавив своим несерьезным магическим реализмом фильмы о Супермене, Бэтмене и других мрачных героях. Но после череды провалов студия задумалась о реформировании своего актива: на пост главного эксперта по «суперам» пришел Джеймс Ганн, перезапустивший вселенную DC. В новом мире мальчишкам-детективам места уже не нашлось.

Положение спас сам Нил Гейман — он ведь тоже своего рода «киновселенная». Сериал сменил место прописки, став своеобразным спин-оффом «Песочного человека». Мальчишки Эдвин Пейн (Джордж Рекстрю) и Чарльз Роуденд (Джейден Реври), так уж вышло, лишились жизни, но решили не уходить в загробный мир. Теперь они — паранормальные сыщики, расследующие дела, связанные с нечистью. Фирменная комедия Геймана, замешанная на ностальгии по «Сверхъестественному» и «Баффи» вселяет надежду в по-настоящему драйвовый комедийный ужастик.

Читать: Хищные грезы века. Рецензия на первый сезон «Песочного человека»

«Ректор» (1 сезон)
Премьера: конец апреля
Платформа: PREMIER

Кадр из сериала Ректор

Кандидат наук Лаврентий Семенович Тимошин (Владимир Канухин) — молодой перспективный специалист, которому в жизни не хватает одной единственной вещи. Смелости. Тревожный ученый боится всего на свете: от гнева собственной мамы до реформ в НИИ. Именно поэтому он уже долгое время работает над революционной «таблеткой от страха», которая поможет избавиться от неуверенности в себе. И, как будто ему было мало проблем, засидевшийся во главе института ректор решает уйти на пенсию, дав дорогу молодым. Лаврентий, или же просто Лаврик — наилучшая кандидатура ему на смену.

Режиссером «Ректора» стал Роман ФокинВосьмидесятые»), идея проекта принадлежит Роману Мельникову — победителю курса «Сценарий сериала», проводимого Кино-Театр.Ру в рамках творческой лаборатории KINO-TEATR.LAB.

ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

«Пэриш» / Parish (1 сезон) — 1 апреля, «Амедиатека»

«Казачок» (1 сезон) — 1 апреля, PREMIER

«Рипли» / Ripley (1 сезон) — 4 апреля, Netflix

«Панчер» (1 сезон) — 11 апреля, PREMIER

«Сочувствующий» / The Sympathizer — 14 апреля, Max

«Папины дочки. Новые» (2 сезон) — 15 апреля, Кинопоиск, START, Wink.ru

«Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы» / Rebel Moon – Part Two: The Scargiverr — 18 апреля, Netflix

«Наклз» / Knuckles (1 сезон) — 26 апреля, Paramount+

«Вуаль»/ The Veil (1 сезон) — 30 апреля, Hulu

Максим Гревцев
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   2.04.2024 - 14:21
Про сериал Франклин первый раз слышу и вижу. Обязательно смотрю. По-большому счету надо почти все пробовать. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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