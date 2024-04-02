Смотреть онлайн: «Точка ноль», «Спойлер» и «Мертвые мальчишки-детективы»

Самые ожидаемые интернет-релизы апреля по версии Кино-Театр.Ру
«Обоюдное согласие» (2 сезон)
Премьера: 1 апреля
Платформа: KION
▶Смотреть онлайн
Семейство Венишевых — локальные звезды, которых «все знают». Глава семейства Григорий (Максим Ползиков
) владеет клиникой и званием светила медицины. Жена Марина (Глафира Тарханова
) работает кардиологом. На праздновании годовщины свадьбы собирается весь местечковый бомонд, души не чающий в Венишевых, по праву носящих звание эталонной счастливой семьи. Впрочем, за фасадом идеального брака скрываются нелицеприятные детали быта, неожиданно выплывающие наружу. После праздника Григория находят мертвым на пороге его дома. Главная подозреваемая — конечно же, Марина, много лет кротко терпевшая приступы ярости супруга.
Второй сезон «Обоюдного согласия» Валерии Гай Германики
связан с первым не сюжетно, но идеологически — это еще одна история о бытовом насилии, закрученная в детективный триллер. Тайну семьи берется раскрыть следователь Анна Клинских (Диана Арбенина
), быстро осознающая, что Венишевы — еще тот виварий со змеями. А значит подозревать в убийстве Григория нужно всех.
Читать:
Муж и нож. Рецензия на второй сезон «Обоюдного согласия»
«Сестры» (3 сезон)
Премьера: 2 апреля
Платформа: START
▶Смотреть онлайн
Долгоиграющее драмеди Ильи Силаева
о трех женщинах, получивших в наследство от своего непутевого отца автосервис, возвращается с третьим сезоном. Почти чеховские «Три сестры» — застенчивая Ольга (Лина Миримская
), боевая Маша (Анна Котова
) и столичная бизнес-леди Ирина (Ангелина Стречина
) — учатся понимать друг друга после многолетнего расставания, походя удерживая на плаву неликвидный бизнес и разбираясь с многочисленными мужчинами. С кем-то — чисто по работе, персонал шиномонтажки не слишком доверяет «женскому взгляду» на автомобили. С другими — по любви, где-то на фоне у «Сестер» присутствуют романтические интересы, воплощенные Антоном Филипенко
, Николаем Шрайбером
и Артемом Ткаченко
.
К третьему сезону в «женском ситкоме» онлайн-кинотеатра START проявилась типичная для жанра черта — любовь к перемене мест слагаемых. Героини «меняются мужиками» и пытаются отдохнуть от навалившейся рутины, что выливается в череду новых нелепых ситуаций. И, все же есть надежда, в новые сеансы народной комедийной терапии.
Читать:
Берегись автомобиля. Рецензия на сериал «Сестры»
«Точка ноль» (1 сезон)
Премьера: 4 апреля
Платформа: Иви
Эпидемиологические фобии коронавируса, «Эпидемии
» и «Нулевого пациента
» никуда не ушли — напротив, приобрели новые очертания. Режиссер Сергей Пикалов
и сценарист Кирилл Притула
помещают новую киноболезнь в глухую сибирскую деревню, рядом с которой незаконно расположился благоухающий скотомогильник. Нездоровое соседство приводит к вспышке смертельной инфекции, угрожающей перекинуться на большие города. Бороться с негативным сценарием развития эпидемии берется вирусолог Анна Маркова (Марина Александрова
), променявшая теплый московский кабинет на работу буквально в поле.
Как и в случае с «Царской прививкой
», другим сериалом о болезнях, созданным при поддержке Института развития интернета, «Точка ноль» — проект, созданный не только развлечения ради. Значительным элементом истории становится не столько сам вирус-убийца, сколько человеческие пороки, обострившиеся в момент угрозы. Речь не только о коррупции и попустительстве «на местах», но и о дремучем страхе перед врачами: глубинная вера в «поболит и перестанет» в момент медицинской катастрофы может оказаться фатальной.
Читать:
Есть ли жизнь после эпидемии? Пять причин обратить внимание на сериал «Точка ноль»
«Тень Чикатило» (1 сезон)
Премьера: 4 апреля
Платформа: Okko
Офицер Ангарского МВД Дмитрий Попцов (Федор Лавров
) еще в 1992 году успел переглянуться через прутья решетки с легендарным маньяком Андреем Чикатило (Дмитрий Нагиев
) — и это событие оставило отпечаток на его личности. Вскоре он, вооружившись молотком и кухонным ножом, отправился убивать людей в родном городе, объявив себя санитаром общества. Причастность к органам мешает прибывшему из Москвы следователю Ковалеву (Николай Козак
) вовремя отыскать нового маньяка: он всегда где-то рядом, знает о каждом шаге правоохранителей, и потому долгое время оказывается неуловим.
Михаил Попков — маньяк общественности известный, но все же не настолько растиражированный, поэтому для расширения своей мультивселенной преступлений Сарику Андреасяну
пришлось немного отретушировать его биографию: придумали встречу своего нового злодея с предыдущим. А вот «Тень Чикатило» — прозвище вполне реальное, данное Попкову журналистами из-за «продуктивности» его зверств. В новых убийствах маньяк из Ангарска признается регулярно (только в прошлом году взял на себя еще два), так что идейное продолжение «Чикатило
» (в отличие от куда более абстрактного «Хорошего человека
») может стать самым, страшно сказать, актуальным сериалом про маньяка. Точка его в истории все еще не поставлена.
Читать:
Спасибо, что не живой. Рецензия на сериал «Чикатило»
«Шугар» / Sugar (1 сезон)
Премьера: 5 апреля
Платформа: Apple TV+
Неон-нуар о пороках Голливуда, созданный Марком Протосевичем
(«Я — легенда
», американский ремейк «Олдбоя
»). Частный сыщик Джон Шугар (Колин Фаррелл
) берется расследовать дело о пропаже внучки видного продюсера. Как и в «Обоюдном согласии», локальная драма одной семьи грозит разрушить целый мир. В случае с «Шугаром», под угрозой лицемерная Фабрика Грёз, погрязшая в мафиозных разборках и теневой бухгалтерии. Горе тому, кто захочет разворошить это осиное гнездо.
Сценарий для «Шугара» написал Сэм Кэтлин
, автор скрипта для сериалов «Во все тяжкие
» и «Проповедник
». За режиссуру отвечают Фернанду Мейреллиш
(«Два папы
») и Адам Аркин
(«Наследники
», «Предложение
»). Для сериала стриминговый сервис Apple собрал настоящую «команду мечты»: экономить на новом потенциальном хите явно не намерены.
Читать:
Конец дружбы. «Банши Инишерина» — один из лучших фильмов 2022 года с Фарреллом в главной роли
«Паразит: Серый» / Parasyte: The Grey (1 сезон)
Премьера: 5 апреля
Платформа: Netflix
Крупнейший онлайн-кинотеатр США (да и всего мира) идет ва-банк, совмещая в одном проекте сразу два важных направления своей работы: корейские сериалы и адаптации аниме. «Паразит: Серый» — экранизация классической манги Хитоси Ивааки
, психологического хоррора о нападении инопланетных существ, захватывающих людей и превращающих их в пугающе деформированные горы зомбированного мяса. Правда, не всегда: главной героине (Чон Со Ни
) удалось сохранить контроль над телом и душой. Теперь ей предстоит непростой выбор: присоединиться к сопротивлению и дать отпор инопланетной нечисти или найти способ сосуществования человечества с паразитами?
Производством сериала занимается Climax Studio — дочерняя студия SLL, одного из главных производителей корейских дорам. Но особо привлекательным нового «Паразита» делает режиссер. За сериал взялся Ён Сан Хо
, получивший всемирную известность благодаря динамичному и удивительно умному зомби-экшну «Поезд в Пусан
».
Читать:
Чуть помедленнее, зомби! Рецензия на фильм «Поезд в Пусан»
«Киберпапа» (1 сезон)
Премьера: 8 апреля
Платформа: PREMIER
Сварщик Игнат (Александр Робак
) — человек из поколения, которое с компьютером на «вы». Лишившись работы, он коротает время в «стрелялке» и совершенно случайно обнаруживает в себе талант киберспортсмена: затащил «катку», сам того не заметив. Пасынок Саня (Тимофей Кочнев
) то ли в шутку, то ли всерьез, зовет геймера среднего возраста в команду. Грядет большой киберспортивный турнир с призом в баснословные для сварщика два миллиона рублей — отличный способ поправить семейное положение. Не только финансовое, но и эмоциональное: в семье Игната и Марины (Юлия Пересильд
) в последнее время дела идут очень не очень.
Старый конь борозды не портит, даже если речь идет о компьютерных играх. В сериале Владимира Болгова
(«Закон и беспорядок
») генеральной темой остается взаимоотношение поколений: чуждый цифровым технологиям «батя» и стратегию для матча разработает, и жизни в реале научит. Ну а как еще достучаться до молодежи, если она дальше мониторов уже ничего не замечает?
Читать:
84 проекта онлайн-кинотеатра PREMIER
«Кресло» (1 сезон)
Премьера: 11 апреля
Платформа: Иви, Кинопоиск, Okko
У простого парня Миши (Дмитрий Лысенков
) настала черная полоса в жизни: вторая половинка указала на дверь, с работы уволили, денег нет и не предвидится. Миша переезжает жить в съемную комнату с «бабушкиным ремонтом», на последние деньги купив на онлайн-площадке подержанное кресло. Не было бы счастья, да несчастье помогло: в нем, оказались припрятаны миллион рублей наличностью и какие-то очень важные документы. Их можно пустить на хорошее дело (Миша, по крайней мере, об этом думает), но делать это надо быстро: по следу из банкнот уже идут бандиты, полицейские и бог знает кто еще.
«Кресло» — первый сериал в обойме компании FT Production. До того инди-производство было известно в основном по фильмам Романа Михайлова
, но теперь, похоже, пришла пора масштабировать производство независимого контента. В комедии о кресле, превращающем своего владельца в миллионера, сыграли Артём Ткаченко, Сергей Барковский
и Сергей Рост
.
«Франклин» / Franklin (1 сезон)
Премьера: 12 апреля
Платформа: Apple TV+
В преддверии президентских выборов в США Apple TV+ серьез взялся за личности великих американцев: в марте сервис запустил сериал «Охота
» (о поисках убийцы Авраама Линкольна), на очереди проект «Франклин» — дорогая биография отца-основателя США. В роли великого деятеля со стодолларовой купюры — оскароносный Майкл Дуглас
. Основой для сериала Тимоти Ван Паттена
(«Клан Спорано
») послужила книга журналистки Стэйси Шифф о подвигах Бенджамина Франклина во Франции.
Именно в Европе политик выполнил свою главную миссию: в 1776 году, отправившись послом ко французскому двору, смог добиться от Парижа большого кредита на становление американской демократии. «Франклин» — почти шпионская история в декорациях дворцов, по которым снуют дипломаты, вельможи и, конечно же, английские шпионы.
«Фоллаут» / Fallout (1 сезон)
Премьера: 12 апреля
Платформа: Prime Video
Сатирический постапокалипсис и революция жанра пошаговых RPG — серия Fallout уже почти три десятилетия остается популярнейшей игровой франшизой с миллионами фанатов по всему миру. Она чудесным образом умудрилась проскочить мимо целой эпохи плохих экранизаций видеоигр, не встав в один ряд с поруганными зрителем «Бладрейн
», «Кредом убийцы
» и «Хитмэном
». Возможно, в новом десятилетии, на волне успеха «Супер Марио
», «Анчартед
» и «Halo
», у сериала будет больше шансов завоевать благосклонность аудитории.
К тому же, за сериализацию Fallout взялись лучшие из лучших — шоураннерами проекта выступают Лиза Джой
и Джонатан Нолан
(«Мир Дикого запада
»), музыку пишет сам Рамин Джавади
. Главных героев саги о мире после атомной войны играют Элла Пернелл
и Уолтон Гоггинс
. Даже те, кто с Fallout знакомы шапочно, наверняка ждут появления на экранах великолепного Кайла Маклахлена
. Роль у звезды «Твин Пикса
», скорее всего, будет небольшая — смотрители Убежища (так здесь называют автономные противоядерные бункеры, в которых люди после войны жили без малого два века) в играх серии всегда были героями «на вторых ролях».
Читать:
Адаптация игры на миллиарды долларов. Рецензия на фильм «Братья Супер Марио»
«Спойлер» (1 сезон)
Премьера: 18 апреля
Платформа: Кинопоиск
В Куйбышевской области (такой в составе России нет, но ведь могла бы быть?) готовятся к выборам губернатора. Занимающий пост главы региона Корецкий (Алексей Гуськов
) переживает, что его главный оппонент Морозов (Артем Михалков
) может забрать себе слишком много голосов избирателей и ищет кандидата-спойлера — того, кто сможет оттянуть на себя внимание электората, а потом выйти из игры, «передав» своих избирателей более сильной фигуре на шахматной доске. Спойлером назначается бизнесмен Оболенский (Максим Матвеев
) — богатый молодой технократ. Хотя поначалу игра в политику Оболенскому вовсе неинтересна, со временем он тоже распробует власть — и просто так уже, конечно же, ничего не отдаст.
Премьера сериала по сценарию Сергея Минаева
должна была состояться еще в 2021 году, но не срослось: сначала он лишился премьерного окна, а потом и вовсе стал «полочным». Еще больше вопросов вызвало внезапно возвращение проекта аккурат после выборов президента: уж не видели ли все это время в «Спойлере» недопустимую в текущих политических обстоятельствах медиафронду? А если так, то не наступила ли некое подобие оттепели?
Читать:
Счастье не построишь. «Золотое дно» — еще один громкий сериал по сценарию Сергея Минаева
«Хроники Спайдервика» / The Spiderwick Chronicles (1 сезон)
Премьера: 19 апреля
Платформа: RokuChannel
В 2008 году Paramount Pictures уже пыталась экранизировать жутковатую сказку
Холли Блэк и Тони ДиТерлицци — получилось не очень удачно, несмотря на удачный каст и режиссера Марка Уотерса
у руля проекта. В 2023-м на те же грабли «Спайдервика» наступил стриминг Disney+: сериальную экранизацию успели снять, но решили не выпускать. Иногда выбросить уже готовый сериал в мусорную корзину может быть выгоднее, чем маяться с бухгалтерией и налогами.
Но создатели «Хроник Спайдервика» не опустили руки и таки смогли довести сериал до премьеры — на платформе RokuChannel. Неясно, будет ли у сериала будущее, но первый сезон поклонники оригинальных книг все же смогут составить мнение о проекте и решить, стоит ли игра свеч.
«Мёртвые мальчишки-детективы» / Dead Boy Detectives (1 сезон)
Премьера: 25 апреля
Платформа: Netflix
Еще один сериал с непростой судьбой — адаптацию комикса Нила Геймана
и Мэтта Вагнера
изначально заказал стриминговый сервис MAX. Что было логично, ведь «Мертвые мальчишки-детективы» издавались DC Comics и могли стать еще одним ответвлением супергероической вселенной Warner Bros., разбавив своим несерьезным магическим реализмом фильмы о Супермене, Бэтмене и других мрачных героях. Но после череды провалов студия задумалась о реформировании своего актива: на пост главного эксперта по «суперам» пришел Джеймс Ганн
, перезапустивший вселенную DC. В новом мире мальчишкам-детективам места уже не нашлось.
Положение спас сам Нил Гейман — он ведь тоже своего рода «киновселенная». Сериал сменил место прописки, став своеобразным спин-оффом «Песочного человека
». Мальчишки Эдвин Пейн (Джордж Рекстрю
) и Чарльз Роуденд (Джейден Реври
), так уж вышло, лишились жизни, но решили не уходить в загробный мир. Теперь они — паранормальные сыщики, расследующие дела, связанные с нечистью. Фирменная комедия Геймана, замешанная на ностальгии по «Сверхъестественному
» и «Баффи
» вселяет надежду в по-настоящему драйвовый комедийный ужастик.
Читать:
Хищные грезы века. Рецензия на первый сезон «Песочного человека»
«Ректор» (1 сезон)
Премьера: конец апреля
Платформа: PREMIER
Кандидат наук Лаврентий Семенович Тимошин (Владимир Канухин
) — молодой перспективный специалист, которому в жизни не хватает одной единственной вещи. Смелости. Тревожный ученый боится всего на свете: от гнева собственной мамы до реформ в НИИ. Именно поэтому он уже долгое время работает над революционной «таблеткой от страха», которая поможет избавиться от неуверенности в себе. И, как будто ему было мало проблем, засидевшийся во главе института ректор решает уйти на пенсию, дав дорогу молодым. Лаврентий, или же просто Лаврик — наилучшая кандидатура ему на смену.
Режиссером «Ректора» стал Роман Фокин
(«Восьмидесятые
»), идея проекта принадлежит Роману Мельникову
— победителю курса «Сценарий сериала», проводимого Кино-Театр.Ру в рамках творческой лаборатории KINO-TEATR.LAB.
ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН
«Пэриш» / Parish (1 сезон) — 1 апреля, «Амедиатека»
«Казачок» (1 сезон) — 1 апреля, PREMIER
«Рипли» / Ripley (1 сезон) — 4 апреля, Netflix
«Панчер» (1 сезон) — 11 апреля, PREMIER
«Сочувствующий» / The Sympathizer — 14 апреля, Max
«Папины дочки. Новые» (2 сезон) — 15 апреля, Кинопоиск, START, Wink.ru
«Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы» / Rebel Moon – Part Two: The Scargiverr — 18 апреля, Netflix
«Наклз» / Knuckles (1 сезон) — 26 апреля, Paramount+
«Вуаль»/ The Veil (1 сезон) — 30 апреля, Hulu
обсуждение >>