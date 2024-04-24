Здоровее видали: 8 фильмов, вдохновивших «Остров проклятых»

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Критики и зрители в восторге от экранизации игры

«Фоллаут» продлили на второй сезон

Александр Яценко и Елена Николаева ищут сына в заснеженном поселке на Сахалине

Интервью

Эдуард Парри: «В череде глобальных проблем мы не замечаем простых, но очень важных вещей»

Режиссер сериала «Ангелы района» – о работе со звездными артистами и простых истинах, из которых складывается кино