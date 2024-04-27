«Необычайные приключения Мистера Веста в стране большевиков»: 100 лет фильму, научившему СССР смеяться

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Готика, сомнамбулы, классические нуары и многое другое

19 апреля

«Все вoйны рано или поздно заканчиваются»: Репортаж со съемок фильма «Блиндаж»

Русский парень Сергей и немец Пауль попадают из наших дней в 1941 год – прямиком в окопы Великой Отечественной