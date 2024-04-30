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Новый «Майор Гром», «Пацан против всех» с Биллом Скарсгардом и еще 9 фильмов мая

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30 апреля 2024

Выбор редакции Кино-Театр.Ру

Новый «Майор Гром», «Пацан против всех» с Биллом Скарсгардом и еще 9 фильмов мая
фото: кадр из фильма «Пацан против всех»

В конце весны кинозрителям на большом экране покажут продолжение «Майора Грома» и «Манюни», режиссерский дебют Криса Пайна, свежие работы Мишеля Франко и Ричарда Линклейтера, французскую анимационную фантастику и новые фильмы с Джоди Комер, Бенедиктом Камбербэтчем, Анной Чиповской, Джессикой Честейн, Биллом Скарсгардом и Фамке Янссен.



«Всемирный потоп» / The End We Start From

«Всемирный потоп»

Антиутопия в духе «Дитя человеческого». В Англии будущего случился потоп, каждый выживает, как может, а женщина с младенцем (Джоди Комер — в роли женщины) осознает, что муж не в состоянии ее защитить. Кроме напряженной борьбы за пространство и будущее фильм захватывает своими рассуждениями о гендерных ролях в современном мире. Компанию Комер составят Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг и Кэтрин Уотерстон.

Выход в прокат: 1 мая

Читать рецензию Воды отошли: «Всемирный потоп» — тихий триллер о материнстве

«Любви не бывает?»

«Любви не бывает?»

Классическая романтическая комедия Дмитрия Фикса с Анной Чиповской и Владимиром Яглычем в главных ролях. Саша – одноклеточный ловелас, Катя – романтическая барышня. Он не верит в любовь, а такой вряд ли может ей понравиться.

Выход в прокат: 1 мая

Читать Руки вверх, или Панические атаки Лунтика: 100 российских фильмов 2024 года

«Память» / Memory

«Память»

Джессика Честейн, Питер Сарсгаард, Джош Чарльз и Джессика Харпер в драме Мишеля Франко («Новый порядок») про Сильвию, чье прошлое не дает ей покоя. На вечере выпускников она встречает Сола и обвиняет его в преступлении, совершенном против нее много лет назад. Сол страдает прогрессирующей потерей памяти и отказывается признавать вину. Постепенно противостояние двух одиноких сердец перерастает в сильное чувство. Сарсгаарду за сыгранную им роль вручили Кубок Вольпи на 80-м Венецианском международном кинофестивале.

Выход в прокат: 2 мая

Читать Латиноамериканская кинофантастика: от мексиканской «Шумихи на Луне» с Бастером Китоном до бразильского «Всеведущего» с Карлой Салли

«Марс Экспресс» / Mars Express

«Марс Экспресс»

Французский мультфильм Жереми Перена повествует про частную сыщицу Алин Руби и клона-андроида ее напарника Карлоса Ривьеры, погибшего пять лет назад. Этот странный дуэт отправляется на Марс, чтобы найти студентку-кибернетика Джун Чоу, за которой охотятся наемные убийцы. В оригинале можно услышать голоса Леа Дрюкер, Матье Амальрика и Марты Келлер. Премьера картины состоялась на 76-м Каннском фестивале.

Выход в прокат: 8 мая

Читать Третий «Дэдпул», сиквел «Дюны» и «Фуриоса» с Аней Тейлор-Джой: 20 примечательных фантастических фильмов 2024 года

«Черная вдова: Укус смерти» / Sting

«Чёрная вдова: Укус смерти»

Интригующий австралийский хоррор-триллер Кии Роуча-Тернера, снявшего несколько лет назад «Некроманта» с Моникой Беллуччи. По сюжету холодной ненастной ночью в комнату юной Шарлотты (Алайла Браун) через окно падает необычное яйцо, из которого вылупляется странный паук. Зловещее создание становится тайным другом девочки, и ее не настораживает, что паук растет с невообразимой скоростью. Но когда начинают пропадать сначала питомцы соседей, а потом и они сами, Шарлотта понимает, что ее семья и другие выжившие попали в ловушку: за ними охотится гигантский паук, жаждущий человеческой плоти. За музыку отвечает Анна Соловьева, дочь выдающегося режиссера Сергея Соловьева и актрисы Татьяны Друбич.

Выход в прокат: 9 мая

Читать Сиквел «Битлджюса», ремейк «Ворона», новый «Носферату» и еще 17 хорроров 2024 года

«Чистильщик бассейнов» / Poolman

«Чистильщик бассейнов»

Полнометражный режиссерский дебют Криса Пайна с ним же в титульной роли был впервые показан на смотре в Торонто. Это лос-анджелесская история про Даррена, работающего чистильщиком бассейна в многоквартирном доме в престижном районе. Однажды герой приходит к выводу, что наткнулся на величайший заговор, и решает провести собственное расследование, привлекая к нему коррумпированные городские власти, прожженных типов из Голливуда и таинственных благотворителей. Компанию Пайну составят Дженнифер Джейсон Ли, Аннетт Бенинг, Дэнни ДеВито и Рэй Уайз.

Выход в прокат: 9 мая

Читать Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

«Пацан против всех» / Boy Kills World

«Пацан против всех»

Безумный мордобой с Биллом Скарсгардом из ночной хоррор-секции фестиваля в Торонто. Самый младший из Скарсгардов накачал немыслимую мускулатуру и сыграл глухонемого мстителя, который тренируется в лесу с шаманом, чтобы потом переломать все кости убийцам своих родных. И все это в антиутопическом будущем с совершенно безумным политическим режимом. В актерском составе также числятся Фамке Янссен, Джессика Рот, Мишель Докери и Шарлто Копли, а среди продюсеров — Сэм Рэйми и Рой Ли.

Выход в прокат: 16 мая

Читать «Каскадеры», четвертые «Плохие парни» и другие боевики 2024 года

«Я не киллер» / Hitman

«Я не киллер»

Картина Ричарда Линклейтера рассказывает головокружительную историю человека (Глен Пауэлл-младший), который выдает себя за наемного убийцу, чтобы помогать полиции ловить и сажать потенциальных заказчиков преступлений. В одну из своих клиенток (Адриа Архона) наш коп на полставки, разумеется, влюбится — и с этого момента философский фильм о социальных масках, экзистенциальных кризисах и ролевых играх превратится в лихой криминальный ромком, каких не делали с девяностых. А потом вас ошарашат титры. Прекрасное кино, доказывающее, что человек может быть кем захочет.

Выход в прокат: 16 мая

Читать «Балерина» с Аной де Армас, сиквел «Джокера», «Красотки в бегах» Итана Коэна и еще 17 интригующих триллеров 2024 года

«Майор Гром: Игра»

«Майор Гром: Игра». Трейлер №2

Продолжение кинокомиксов Олега Трофима «Майор Гром: Чумной доктор» и «Гром: Трудное детство», в котором продолжится сюжетная линия Сергея Разумовского и доктора Рубинштейна, который начал изучать диссоциативное расстройство личности нового пациента и ставить над ним опыты. К своим ролям вернулись Сергей Горошко и Константин Хабенский. Титульному герою в исполнении Тихона Жизневского предстоит пройти испытание славой, а также столкнуться с таинственным суперзлодеем по прозвищу Призрак.

Выход в прокат: 23 мая

Читать Преступления и пряности: 20 экранизаций 2024 года, которые будут у всех на слуху

«Винни-Пух: Кровь и мед 2» / Winnie-The-Pooh: Blood and Honey 2

«Винни-Пух: Кровь и мёд 2». Тизер-трейлер

За сиквел прошлогодней хоррор-версии знаменитых произведений Алана Милна отвечает все тот же режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд. В продолжении к кровожадным монстрам Кристоферу Робину, Винни-Пуху и Пятаку присоединится Тигра. В этом году также ожидается первое появление в пугающем жанре Микки Мауса в классическом образе из «Парохода Уилли», вышедшего в 1928-м.

Выход в прокат: 30 мая

Читать Шестой «Крик», перезагрузка «Экзорциста» и еще 13 хорроров 2023 года

«Манюня: Приключения в Москве»

«Манюня: Приключения в Москве»

Расширение киновселенной «Манюни». На этот раз речь пойдет о путешествии с друзьями летом 1981 года. Манюня (Екатерина Темнова) мечтает побывать на концерте «Песняров», но вместо этого ее ждут новые приключения на Красной площади, в цирке на Цветном бульваре и парках столицы.

Выход в прокат: 30 мая

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