Новый «Майор Гром», «Пацан против всех» с Биллом Скарсгардом и еще 9 фильмов мая

Антиутопия в духе «Дитя человеческого». В Англии будущего случился потоп, каждый выживает, как может, а женщина с младенцем (Джоди Комер — в роли женщины) осознает, что муж не в состоянии ее защитить. Кроме напряженной борьбы за пространство и будущее фильм захватывает своими рассуждениями о гендерных ролях в современном мире. Компанию Комер составят Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг и Кэтрин Уотерстон.
Классическая романтическая комедия Дмитрия Фикса с Анной Чиповской и Владимиром Яглычем в главных ролях. Саша – одноклеточный ловелас, Катя – романтическая барышня. Он не верит в любовь, а такой вряд ли может ей понравиться.
Джессика Честейн, Питер Сарсгаард, Джош Чарльз и Джессика Харпер в драме Мишеля Франко («Новый порядок») про Сильвию, чье прошлое не дает ей покоя. На вечере выпускников она встречает Сола и обвиняет его в преступлении, совершенном против нее много лет назад. Сол страдает прогрессирующей потерей памяти и отказывается признавать вину. Постепенно противостояние двух одиноких сердец перерастает в сильное чувство. Сарсгаарду за сыгранную им роль вручили Кубок Вольпи на 80-м Венецианском международном кинофестивале.
Французский мультфильм Жереми Перена повествует про частную сыщицу Алин Руби и клона-андроида ее напарника Карлоса Ривьеры, погибшего пять лет назад. Этот странный дуэт отправляется на Марс, чтобы найти студентку-кибернетика Джун Чоу, за которой охотятся наемные убийцы. В оригинале можно услышать голоса Леа Дрюкер, Матье Амальрика и Марты Келлер. Премьера картины состоялась на 76-м Каннском фестивале.
Интригующий австралийский хоррор-триллер Кии Роуча-Тернера, снявшего несколько лет назад «Некроманта» с Моникой Беллуччи. По сюжету холодной ненастной ночью в комнату юной Шарлотты (Алайла Браун) через окно падает необычное яйцо, из которого вылупляется странный паук. Зловещее создание становится тайным другом девочки, и ее не настораживает, что паук растет с невообразимой скоростью. Но когда начинают пропадать сначала питомцы соседей, а потом и они сами, Шарлотта понимает, что ее семья и другие выжившие попали в ловушку: за ними охотится гигантский паук, жаждущий человеческой плоти. За музыку отвечает Анна Соловьева, дочь выдающегося режиссера Сергея Соловьева и актрисы Татьяны Друбич.
Полнометражный режиссерский дебют Криса Пайна с ним же в титульной роли был впервые показан на смотре в Торонто. Это лос-анджелесская история про Даррена, работающего чистильщиком бассейна в многоквартирном доме в престижном районе. Однажды герой приходит к выводу, что наткнулся на величайший заговор, и решает провести собственное расследование, привлекая к нему коррумпированные городские власти, прожженных типов из Голливуда и таинственных благотворителей. Компанию Пайну составят Дженнифер Джейсон Ли, Аннетт Бенинг, Дэнни ДеВито и Рэй Уайз.
Безумный мордобой с Биллом Скарсгардом из ночной хоррор-секции фестиваля в Торонто. Самый младший из Скарсгардов накачал немыслимую мускулатуру и сыграл глухонемого мстителя, который тренируется в лесу с шаманом, чтобы потом переломать все кости убийцам своих родных. И все это в антиутопическом будущем с совершенно безумным политическим режимом. В актерском составе также числятся Фамке Янссен, Джессика Рот, Мишель Докери и Шарлто Копли, а среди продюсеров — Сэм Рэйми и Рой Ли.
Картина Ричарда Линклейтера рассказывает головокружительную историю человека (Глен Пауэлл-младший), который выдает себя за наемного убийцу, чтобы помогать полиции ловить и сажать потенциальных заказчиков преступлений. В одну из своих клиенток (Адриа Архона) наш коп на полставки, разумеется, влюбится — и с этого момента философский фильм о социальных масках, экзистенциальных кризисах и ролевых играх превратится в лихой криминальный ромком, каких не делали с девяностых. А потом вас ошарашат титры. Прекрасное кино, доказывающее, что человек может быть кем захочет.
За сиквел прошлогодней хоррор-версии знаменитых произведений Алана Милна отвечает все тот же режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд. В продолжении к кровожадным монстрам Кристоферу Робину, Винни-Пуху и Пятаку присоединится Тигра. В этом году также ожидается первое появление в пугающем жанре Микки Мауса в классическом образе из «Парохода Уилли», вышедшего в 1928-м.
Расширение киновселенной «Манюни». На этот раз речь пойдет о путешествии с друзьями летом 1981 года. Манюня (Екатерина Темнова) мечтает побывать на концерте «Песняров», но вместо этого ее ждут новые приключения на Красной площади, в цирке на Цветном бульваре и парках столицы.
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