И бен Ладена обезвредит, и в усадьбу горящую войдет: Джессика Честейн хороша в любом жанре

В российский прокат выходит «Память» Мишеля Франко — напряженная драма о любви, которая начинается с ненависти. На вечере выпускников Сильвия, страдающая ПТСР после сексуализированного насилия, встречает одноклассника Сола, у которого диагностирована преждевременная потеря памяти. Поначалу она считает его одним из виновников своей травмы, но со временем понимает, что ошиблась, и их взаимоотношения принимают всё более романтический окрас, несмотря на все трудности. Фильм строится вокруг дуэта обладательницы «Оскара» Джессики Честейн и Питера Сарсгаарда, получившего за эту роль приз Венецианского кинофестиваля. Мы решили вспомнить другие яркие образы актрисы, которая за 15 лет стала голливудской звездой первого ряда, попробовав себя в самых разных жанрах.
Для многих зрителей Джессику Честейн открыл Терренс Малик
— живой классик американского кино, затворник, снимающий религиозно-философские драмы — порой космического масштаба. История (не)обычной американской семьи середины XX века — мама, папа, трое сыновей — показана глазами младшего Джеки, для которого родительские фигуры (Питт и Честейн) богоподобны. Повествование скачет между идеализированными 1960-ми, непростыми 1940-ми и тревожными нулевыми, а быт семейства рифмуется с бибилейской и научной историями зарождения жизни. Несмотря на высокую конкуренцию — природа, динозавры, Шон Пенн
и Брэд Питт
, — актриса занимает центральное место в картине: камера Эммануэля Любецки
любуется Честейн, снимая её с обожающих нижних ракурсов, против света, в хороводе боке. Светлый, даже святой материнский образ, которому сыграла на руку незатасканность артистической фактуры.
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Малик, Скорсезе, Кассаветис и другие классики Нового Голливуда
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Не меньшим вызовом для актрисы стала роль аналитика ЦРУ в фильме оскароносной Кэтрин Бигелоу
, взявшейся за сюжет о поимке Усамы бен Ладена после триумфа «Повелителя бури
» — о войне в Ираке. Если там постановщица изображала мужчин (в частности, Джереми Реннер
) в горячих точках и на гражданке с ПТСР, то в «Цели номер один» миниатюрная специалистка в очках-«авиаторах» не просто охотится за идеологом теракта 11 сентября, но противостоит мужской бюрократической машине и захлестывающим её эмоциям от ужаса трагедии, ознаменовавшей начало XXI века.
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Фильмы Кэтрин Бигелоу от «На гребне волны» до «Цели номер один»
Первый же хоррор в карьере Честейн свел её с аргентинцем Андресом Мускетти
, который впоследствии снимет дилогию
«Оно
» по одноименному роману Стивена Кинга
(там актриса тоже появится). В мексикано-канадском фильме она играет темноволосую и татуированную басистку рок-группы Аннабель, которая сначала с мужем (Николай Костер-Вальдау
), а потом и одна заботится о дочерях его покойного брата. Заодно женщине приходится противостоять дьявольской сущности, опекающей девочек.
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Рецензия на хоррор «Мама»
Все актеры рано или поздно проходят проверку костюмным кино — и Честейн не исключение. Один из наиболее ярких образов достался ей в готическом фильме Гильермо дель Торо
о жутком доме Шарпов. В то время как на первом плане разворачивается роман Эдит Кушинг (Миа Васиковска
) и дьявольски обаятельного Томаса (Том Хиддлстон
), его сестра Люсиль (Честейн) держится в тени, выжидая своего часа. Торжественно-мрачные платья с высокими воротниками и закрытым горлом, вызываюжей расцветкой (кроваво-красный, отравляюще-зеленый) и тревожащим декором (шляпка-горгулья, корсет-скелет) выдают в ней нечистую силу, готовую растерзать невинность на излете XIX века. Среди других нарядных ролей Честейн — «Фрекен Юлия
» по Стриндбергу
, светская львица — расистка в «Прислуге
», Саломея по Оскару Уайлду
в прочтении Аль Пачино
и стойкая танцовщица Мэгги в буттлегерской драме «Самый пьяный округ в мире
».
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Рецензия на «Багровый пик»
Два самых ярких сай-фая в карьере Честейн пока не позволили ей раскрыться в полный рост, но совсем незаметной её роли не назовишь: ни у сэра Ридли Скотта
, ни у Кристофера Нолана
. Если в «Интерстелларе
» играет повзрослевшую дочь экс-пилота НАСА Джозефа Купера (Мэттью Макконахи
), к которой отец стремится сквозь пространство и время, то в «Марсианине», напротив, пуководительницу миссии, чей невезучий ботаник Уотни (Мэтт Дэймон
) остался на Красной планете. И, конечно, не теряется в ансамбле людей (не)героических профессий, которые стремятся вернуть ученого домой: ведь земляне, надеется Скотт, — одна большая семья, способная забыть прошлые разногласия ради человеческой жизни.
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Рецензия на фильм «Марсианин»
Супергеройский бум также не обошел актрису, которой повезло засвидетельствовать финал «Людей Икс» под руководством Саймона Кинберга
. В истории о таинственной сущности, вселившейся в Джин Грей (Софи Тернер
), Джессика Честейн сыграла могущественную инопланетянку Вук, которая хочет поработить Землю вместе с собратьями, способными принимать любое обличье. Сбивчивый сценарий, кажется, не раскрыл и трети потенциала столь эпичного противостояния, однако «Темный Феникс» подарил нам неземной образ белоснежной и неземной Честейн в качестве расчетливой антагонистки.
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Рецензия на «Людей Икс: Темного Феникса»
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Еще один силовой эксперимент в карьере Честейн — шпионский боевик в духе «Идентификации Борна
», снятый режиссером «Прислуги» Тейтом Тейлором
. Актрисе досталась роль наемной убийцы с темным прошлым Евы Фолкнер (!), которой предстоит разобраться не только с таинственными нанимателями, желающими избавиться от ценного кадра после одной осечки. Не меньшим испытанием для смертоносной профи станет встреча с семьей, которую она избегала много лет. Здесь Честейн привычно солирует в окружении звездных партнеров: в фильме также появляются Джон Малкович
, Джина Дэвис
, Колин Фаррелл
и Коммон
.
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Рецензия на фильм «Агент Ева»
Пока единственную премию «Оскар» — после номинаций за «Прислугу» и «Цель номер один» — Честейн принесла роль реальной телепроповедницы в фильме Майкла Шоуолтера
(«Любовь — болезнь
»). Сюжет фильма охватывает почти три десятилетия совместной жизни четы Беккер: от знакомства Тэмми Фэй с Джимом (Эндрю Гарфилд
) в библейском колледже, стремительного взлета их телекарьеры и строительства бизнес-империи до краха проповедников на фоне долгов и секс-скандалов. Оба артиста проходят эмоциональные американские горки, параллельно покрываясь слоями пластического грима, чтобы походить на менявшихся с возрастом Беккеров.
«Память»
«Память» в кинотеатрах со 2 мая
.
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