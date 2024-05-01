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Обладательница «Оскара» не боится ни грима, ни Кинга, ни комиксов

И бен Ладена обезвредит, и в усадьбу горящую войдет: Джессика Честейн хороша в любом жанре

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Назови меня моим именем: Эмма Стоун жалеет, что прославилась под псевдонимом

Актриса была бы не против, чтобы её называли настоящим именем