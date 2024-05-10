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Русские народные супергерои и суперзлодеи: Репортаж со съёмок фильма «Стальное сердце»

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10 мая 2024
В отечественном кино возрождается жанр русской сказки. Одну из них, под названием «Стальное сердце», снимает в настоящий момент Кинокомпания «Карго». Картина поведает о давнем противостоянии Ильи Муромца и Соловья-разбойника, которое продолжается по сей день, а закончится только в будущем не без участия роботов. Режиссёром проекта выступил Карен Оганесян, а роль Соловья-разбойника внезапно досталась Никите Ефремову. Мы побывали на съёмочной площадке и узнали, как роботы и богатыри начали сражаться плечом к плечу, почему главный злодей в этом кино выглядит немного дружелюбнее своего соперника, и причём здесь оглушительный успех финальных «Мстителей».

Русские народные супергерои и суперзлодеи: Репортаж со съёмок фильма «Стальное сердце»
фото: Виктория Кириллова

Недалеко от Зеленограда находится огромное недостроенное здание: пустые пыльные залы и внушительные бетонные стены возвышаются над обыкновенным подмосковным посёлком. Сложно сказать, что здесь планировали возвести: для «дворца» очень просто, для «особняка» слишком огромные помещения. А для съёмочной площадки, как оказалось, место в самый раз: бесхозное и большое, так что стоит заглянуть внутрь и преодолеть пару пустых комнат, оказываешься... на «Робоарене».

«Стальное сердце» почти целиком снимают в павильонах, ведь его действие разворачивается в недалёком будущем: там люди зависят от технологий ещё больше, чем сейчас, и даже вместо спортивных поединков наблюдают за боями роботов в ходе шоу с нехитрым названием «Железные герои». Робоарена станет местом финальной битвы между главными персонажами картины — Ильёй Муромцем и Соловьём-разбойником (а значит, и между добром и злом). Мы приехали на съёмочную площадку как раз в тот день, когда проходили съёмки финального боя — самой эпичной, кульминационной сцены всего фильма.

Русские народные супергерои и суперзлодеи: Репортаж со съёмок фильма «Стальное сердце»
фото: Виктория Кириллова

На двери, которая соединяет мир реальности и мир кино, читаем написанную от руки просьбу вытирать ноги о коврик «на благо отечественного кинематографа», а после того, как совершаем этот будничный ритуал, попадаем, собственно, на «Робоарену»: это круглое в плане помещение, по масштабу вполне соответствующее современным спортивным сооружениям. Потолок уходит под самое небо, софиты мигают белым и красным, вверху по кругу располагаются огромные мониторы, показывающие то Никиту Ефремова, то анимированных роботов. В центре — круглый ринг, где, помимо съёмочной группы, виднеется фигура в доспехах — высотой в два человеческих роста и, кажется, подвешенная на тросах. Говорят, что внутри как раз Никита Ефремов, хотя и «узнать его сложно, потому что причёска другая».

Посмотреть на арену удается и сверху, из комментаторской будки (где нас приветствует режиссёр Карен Оганесян), а затем нас сопровождают в «бокс Ильи Муромца». Это тоже часть декорации — «раздевалка» главного положительного героя, где по сюжету он вместе с командой находится до и после каждого раунда поединка. Раздевалка будущего выглядит почти что отсеком космического корабля. На стенах висят схемы доспехов и роботов, которых, хочешь не хочешь, а сравниваешь с трансформерами, внешне, во всяком случае, они выглядят очень похоже. А на прозрачных перегородках можно прочитать правила ведения боя: «уважайте соперника», «поддерживайте дружественную атмосферу», «показывайте спортивный дух».

Русские народные супергерои и суперзлодеи: Репортаж со съёмок фильма «Стальное сердце»
фото: Виктория Кириллова

Удается пообщаться с самыми молодыми актёрами фильма — Тимофеем КочневымСлово пацана», «Лето. Нулевые», «Пищеблок») и Марком-Маликом МурашкинымЦикады», «Хоккейные папы»). В «Стальном сердце» они играют двух братьев — мальчиков, которые участвуют в «Робобоях» и оказываются главными сподвижниками Ильи Муромца: они должны доказать всем, что именно он тот герой, который заслуживает мировой славы, а вовсе не Соловей-разбойник.

«Я играю сильного героя, который добился своего, построил робота, потому что сдержал слово перед девушкой, и в итоге вступил в схватку с главным злодеем», — говорит Тимофей Кочнев, исполнитель роли старшего брата. Тот факт, что злодея играет Никита Ефремов, Тимофея поначалу сильно удивлял: «Когда я об это узнал, у меня в голове произошёл диссонанс, потому что Никиту Ефремова я привык видеть в каких-то добрых, понимающих образах», — добавляет он. На это коллеги советуют ему посмотреть фильм «Сёстры».

Русские народные супергерои и суперзлодеи: Репортаж со съёмок фильма «Стальное сердце»
фото: Виктория Кириллова

Тимофей снимается в кино у Карена Оганесяна с большим удовольствием: «Карен — это тот человек, который иногда ведёт себя экспрессивно, и мне это нравится. Он умеет заряжать на площадке, и поэтому с ним всегда хочется работать. При этом Карен очень любит шутить и мне даже иногда бывает сложно понять его юмор, а вот Марку вообще всегда приходится пояснять, что шутка, а что нет».

Марк-Малик младше Тимофея на три года (сейчас ему тринадцать), и играет он, соответственно, брата младшего. «Мой герой — баскетболист. Для него в жизни баскетбол — это всё, это его любовь, мысли, мечты. Он младший брат, но если посмотреть со стороны на то, как друг с другом разговаривают наши персонажи, возникает ощущение, что мой герой старше. Иногда он нужен брату, чтобы открыть глаза, на что-то намекнуть, о чём-то рассказать. Мой герой проживает сложный жизненный путь: рушится всё, о чём он мечтает. А когда он встречается с Муромцем, у которого была похожая ситуация, он понимает, что всем страхам, всем трудностям и проблемам нужно смотреть в лицо и ничего не бояться, идти к своей цели», — рассказывает Марк-Малик. В жизни же, он уверен, всё так и происходит: «Человек становится героем, когда преодолевает трудности». Про свою работу молодой актёр рассказывает, что уже три года «работает по методу Чехова» и недавно обнаружил, что точно так же создаёт своих персонажей и Никита Ефремов: «Однажды как-то мы с ним разговаривали, шутили, смеялись, а потом он в какой-то момент раз — персонажа надел, и в кадр».

Русские народные супергерои и суперзлодеи: Репортаж со съёмок фильма «Стальное сердце»
фото: Виктория Кириллова

В группе друзей Ильи Муромца есть и девочки. Например, Александра ТихоноваКарамора», «Пищеблок») играет Дашу, у которой есть робот «Жар-птица», и с ним она тоже участвует в «Робобоях». «Моя героиня очень целеустремлённая, всегда идёт к своей цели, она точно не из робкого десятка и может быть дерзкой. У неё, правда, есть и не самые приятные черты, но в целом она положительный персонаж», — делится актриса. Она не согласна с Тимофеем Кочневым, который говорил, что «Стальное сердце» — это, в первую очередь, история для мальчиков и их отцов. Тихонова уверена: фильм будет интересен всем. «Эта история не только про роботов и технику, но и про битву добра и зла, и про первую любовь, и про то, что никогда не нужно сдаваться», — уверена молодая актриса.

Ведущего «Робобоёв» играет стендап-комик Евгений Чебатков, который совсем недавно дебютировал в кино ролью в новом «Майоре Громе». «В фильме «Стальное сердце» я буду исполнять роль ведущего, который находится на «Робоарене» в самые горячие моменты по ходу боёв. Я убеждён, что от ведущего зависит многое, поэтому для меня эта роль ответственная и очень важная. Буду поддерживать то напряжение, которое существует, и иногда его нагнетать сверх меры, конечно, что обычно и делают все ведущие», — рассказывает Чебатков. В этом проекте он много шутить не собирается, потому что зрителя ждёт самое настоящее «серьёзное противостояние» с некоторой долей жестокости, но надеется, что его «определённый фирменный стиль» будет считываться.

Русские народные супергерои и суперзлодеи: Репортаж со съёмок фильма «Стальное сердце»
фото: Виктория Кириллова

Над костюмами на проекте работает художница Дарья Фомина («Слово пацана», «Фрау» и «Ника»), которая говорит, что отчасти вдохновлялась «Безумным Максом» и работами 90-х годов модельера Жана-Поля Готье, а «Бегущего по лезвию» вообще считает своим любимым фильмом. С особым волнением Фомина рассказывает про костюм Соловья-разбойника (у него вроде как будет гореть хребет и вообще техногенные детали будут сочетаться с тканью), но главным вызовом для себя называет костюм «Жар-птицы». «В нём хотелось смешать и мифологию, и современность, и будущее, чтобы создать настоящий запоминающийся образ», — говорит Дарья.

Наконец-то наступает момент поговорить с исполнителями главных ролей — Ильи Муромца и Соловья-разбойника, голоса которых периодически раздаются эхом по всему зданию. Когда они закончат сцену, в их же латы залезут каскадёры, так что съёмки будут продолжатся весь день. Первым к нам подходит «Илья Муромец» — Владимир ЛюбимцевСердце Пармы», «Легенда о Коловрате») — и правда, настоящий богатырь, только вместо кольчуги и доспехов одет он в чёрный обтягивающий комбинезон с серебристыми вертикальными полосами. Выглядит эффектно, но своим костюмом Любимцев не очень доволен: «Он меня очень сковывает, крайне неудобно, некомфортно, но это ещё полбеды. Вот когда я надеваю стальные доспехи, это вообще кошмар, никому не пожелаешь в них обличиться. Не знаю, сколько они весят, но спроектированы они так, что стоять и сидеть в них очень сложно. Всё болит, всё зажимает, спину потом не можешь ни согнуть, ни разогнуть. Хочешь быть героем — вот пожалуйста: назвался груздем, полезай в кузов». Да, быть русским народным героем — задача не из легких.

Русские народные супергерои и суперзлодеи: Репортаж со съёмок фильма «Стальное сердце»
фото: Виктория Кириллова

Но при этом к работе актёр подходит очень ответственно и своего героя более чем уважает, вспоминая, что Илья Муромец не только сказочный персонаж, а святой и его мощи лежат в Киево-Печерской лавре. Поэтому для роли Любимцев не только набирал вес (плюс 13 кг!) и растил бороду, но и читал тексты. «Посыл в «Стальном сердце», как и в любой доброй сказке: держаться вместе, делать добро, быть примером для всех, защищать слабых, самому не падать духом. Если что-то получается, не задирать нос, если что-то не получается, не опускать нос», — рассказывает актер.

Никита Ефремов выглядит полной противоположностью Владимира Любимцева: носит бирюзовый плащ-халат и парик с длинными волосами, чем напоминает какого-то джедая. Да и на вопросы отвечает «зеркально», так что в какой-то степени противостояние богатыря и Соловья продолжается и за кадром. Доспехи, конечно, и ему давят, но «бывали съёмки и потяжелее», а «болеет», конечно же, за Соловья-разбойника, потому что он «более игривый», чем Муромец. С удовольствием говорит и о режиссере, которому недавно проиграл в нарды: «Карен всегда знает, что он хочет, и это в нём очень привлекает. Если у меня есть какие-то предложения, то всегда слушает, а если мои мысли укладываются в его пожелания, то часто идёт навстречу». О морали сказки упоминает с иронией: «Конечно, я хотел бы сказать, что добро всегда побеждает зло, но так как я человек увлекающийся психологией и понимающий, что добро и зло — это прекрасная дуальность, в которую мы играем, то скажу, что мораль этой сказки — развлечение. Мне кажется, любая сказка так или иначе развлекает, и вообще сама жизнь довольно развлекательная штука... А ещё нашей задачей просто было, во-первых, дать возможность маленьким зрителям в безопасной среде прожить свои чувства, а во-вторых, показать, как не надо [делать]»».

Русские народные супергерои и суперзлодеи: Репортаж со съёмок фильма «Стальное сердце»
фото: Виктория Кириллова

Rак только съёмочная группа отправляется на обед, к нам выходит режиссёр Карен Оганесян, как всегда, весёлый и энергичный. «Идея этого кино у меня появилась при просмотре последних «Мстителей» в кинотеатре. Был первый день проката, и на удивление в маленьком зале было столько людей, сколько я в жизни не видел: подростки, дети и куча фанатов. Как только появлялся один из героев Marvel, все хлопали, орали, и я был в шоке, потому что не знал, что они у нас так популярны. В конце, когда вышел Человек-паук, весь зал просто встал. Я в последний раз такое видел в Торонто, когда Гай Ричи показывал фильм «Рок-н-рольщик» (это было в 2008 году, тогда Оганесян представлял в Торонто картину «Домовой» — Прим. Ред.). Я подумал: "А почему у нас нет подобных героев?" — и мне показалось, что потенциал таких персонажей как Илья Муромец и Соловей-разбойник гораздо больше, чем просто их привычное место в сказках. Сейчас стояла задача их как-то вернуть в наше время и сделать историю, которая будет так же интересна и поучительна для сегодняшнего зрителя. Мне кажется, у нас это получилось».

На роль Соловья-разбойника Оганесян сразу хотел взять известного актера, потому что персонаж очень «многослойный», а поскольку с Ефремовым они уже работали на «Крутой перемене», то и раздумывать долго не пришлось. Над исполнителем роли Ильи Муромца же нужно было «помучиться», но в итоге авторы остановились на том, что требовалось подобрать молодого и не очень известного актёра, с которым ещё не ассоциируются его предыдущие роли, и в конце концов вышли на Владимира Любимцева.

Русские народные супергерои и суперзлодеи: Репортаж со съёмок фильма «Стальное сердце»
фото: Виктория Кириллова

Когда Оганесяна спрашивают про то, чем он вдохновлялся, называет ранние фильмы с Ван Даммом (потому что «там хорошо выстроена драматургия»), «Терминатора» (потому что «похоже по духу») и «Трою» (из-за финального боя Ахиллеса с Гектором).

«И естественно, когда затеваются подобные проекты, грех говорить, что мы не думаем о создании мультивселенной. Конечно, мы думаем об этом, и, если всё случится, это должно быть, потому что, повторюсь, потенциал у этих персонажей большой», — говорит режиссер. Называть «сказкой» свой проект Оганесян не решается, ему бы хотелось, чтоб это кино смотрели как что-то современное и динамичное. Но соглашается с тем, что сюжетно «Стальное сердце» всё-таки вторит если и не сказкам, то хотя бы былинам. Это кино о том, что когда правда на твоей стороне, надо ничего не бояться и доказывать, что хорошо, а что плохо. Это история про то, как важно слушать и поддерживать друг друга и несмотря даже на такую славу, как у наших героев, нужно всегда помнить о своей главной задаче. Очень важно не утонуть в информационном потоке, в популярности и всё равно идти к конкретной цели, которая была изначально. Об этом мы и будем рассказывать», — подытоживает постановщик.

Русские народные супергерои и суперзлодеи: Репортаж со съёмок фильма «Стальное сердце»
фото: Виктория Кириллова

Иван Пуляев
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Русские народные супергерои и суперзлодеи: Репортаж со съёмок фильма «Стальное сердце» фотографии
Русские народные супергерои и суперзлодеи: Репортаж со съёмок фильма «Стальное сердце» фотографии
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