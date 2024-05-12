Роджер Корман, повелитель драйв-иннов

В День Победы не стало обладателя почетного «Оскара» за вклад в кинематограф, культового американского режиссера, продюсера, сценариста, актера и создателя звезд Роджера Кормана, оказавшего огромное влияние на мировое кино второй половины ХХ века. Казалось бы, совсем недавно — три года назад — «король фильмов класса Б и драйв-иннов» отметил свое 95-летие, а теперь осталось лишь его кинонаследие.
Жизненный путь Роджера Уильяма Кормана начался в Детройте, где он родился 5 апреля 1926 года в семье Анны и Уильяма Корманов. Учился в оксфордском Бэллиол-колледже. Поначалу планировал пойти по стопам отца-инженера и даже получил инженерное образование в Стэнфордском университете. Однако по окончании учёбы будущий мастер поступил в качестве разнорабочего в кинокомпанию 20th Century Fox, где спустя некоторое время ему доверили анализ сценариев потенциальных фильмов, которые пачками приходили в студию. Вскоре 27-летний Корман попробовал себя как сценарист и продюсер, поработав, в частности, над неплохим нуаром «Шоссе Драгнет». Это дало старт его многолетнему сотрудничеству с дистрибьютерской компанией American Releasing Corporation, переименованной впоследствии в American International Pictures.
В 1954-м Роджер дебютировал в режиссуре, сняв «Монстра со дна океана» за 10 тысяч долларов, но его имя не попало в титры. А через год вышло сразу несколько его лент, включая вестерн «Пять ружей Запада». Очень быстро прославился в Голливуде и за его пределами из-за способности снимать в угоду публике картины низкого жанра (хорроры, фантастику, боевики) со скромным бюджетом и в очень сжатые сроки. Поскольку особых технологий спецэффектов тогда не существовало и у крупных студий, то на свои 30–50 тысяч долларов на фильм Корману приходилось использовать всю свою фантазию. Например, в ленте «Не мёртвые» он использовал летучих мышей, оставшихся после съёмок картины «Это покорило мир». С каждым годом его работы приносили всё большую прибыль, а некоторые из них теперь можно считать классикой: «Атака крабов-монстров» и «Ведро крови», в котором Дик Миллер блистательно слетел с катушек из-за искусства.
фото: кадр из фильма «Ведро крови»
Успех малобюджетных хорроров позволил ему в 1960-м перевернуть страницу своей творческой биографии и приступить к постановке дорогостоящей экранизации рассказа Эдгара Аллана По «Дом Ашеров». Фильм шёл в широком прокате наряду с голливудскими блокбастерами и стал одним из самых кассовых кинокартин года. Примерно тогда же вышел легендарный «Маленький магазинчик ужасов», снятый, по слухам, за рекордные два дня за 30 тысяч $. Хоррору о плотоядном цветке также сопутствовал успех, но Роджер решил сосредоточить всё внимание на переносе сюжетов По на большой экран. Так появились «Колодец и маятник», «Похороненные заживо», «Ворон» и «Маска красной смерти», где зачастую солировал Винсент Прайс. В 60-е режиссёру удалось также поработать с Борисом Карлоффом («Террор») и Рэем Милландом («Икс»).
Корман не только прекрасно угадывал предпочтения зрителей, но и чутко отзывался на веяния времени. В 1962-м он поднял расовые вопросы в триллере «Захватчик», где жуткий персонаж Уильяма Шатнера попытался развязать межрасовую войну в небольшом городке на юге, где не все были довольны новой политикой, допускающей совместное обучение белых и чёрных. В 1966-м вышли «Дикие ангелы» с Питером Фондой, где фигурировала банда мотоциклистов. А спустя четыре года он посодействовал созданию одного из этапных фильмов в истории американского кино «Беспечный ездок». Режиссёр также поставил в 60-е вестерн «Время убивать», психоделическую «Поездку» об ЛСД и гангстерскую драму «Резня в день Святого Валентина» с Джейсоном Робардсом в образе Аль Капоне.
фото: на съёмках фильма «Дикие ангелы»
В 1970-м женился на Джули Халлоран, и это отразилось на его дальнейшей кинокарьере. Поставив на первое место воспитание четверых детей, он основал кинокомпанию New World Pictures и практически отошёл от режиссуры, занявшись продюсированием. За последующие десятилетия снял всего пять фильмов, включая «Кровавую маму» с незабываемой Шелли Уинтерс. К 1983-му его студия стала одной из крупнейших в США, и он продал её за 16,5 млн $, после чего создал компанию Concorde/New Horizons, имевшую не меньший успех.
Поскольку Корман работал быстро и за копейки, то у него есть немало поделок, с которыми не всем зрителям хотелось бы ознакомиться. Вот о такой десятке необязательных лент и пойдёт наш дальнейший рассказ.
Одна из первых режиссёрских работ Роджера Кормана, по традиции, отличается дешевизной (бюджет 23000 долларов) и скромными спецэффектами в прямом соответствии с кинематографом 50-х. Сюжет про домашних животных, взятых под контроль инопланетным разумом, был бы неплох, если бы не деревянная актёрская игра и бредовые диалоги.
Дик Миллер, часто работавший с Корманом, в этой фантастической ленте об инопланетянах, мешающих человечеству выйти в космос, предстал в непривычном для себя образе героя-любовника и спасителя человечества в духе Брюса Уиллиса. Это-то и мешает воспринимать фильм всерьёз, поскольку на фоне антагониста Дик выглядит щуплым и маленьким. Конечно, бывают хорошие истории про больших маленьких людей, но это не тот случай. Сама же картина вдохновлена запуском советского спутника на околоземную орбиту.
Вдохновением для этого фантастического хоррора Корману и режиссёру Бруно ВеСоте послужил роман Роберта Хайнлайна «Кукловоды». Впоследствии писатель даже подал на них в суд, но его иск удовлетворили во внесудебном порядке. От первоисточника естественно почти ничего не осталось: вместо инопланетян округу городка терроризируют зомби под влиянием паразитов, которых изобрела подземная цивилизация. Лента любопытна, прежде всего, тем, что в ней сыграл Леонард Нимой, будущий Спок из «Звёздного пути». В остальном же перед нами типичный образец sci-fi тех времён: без спецэффектов и с плохо продуманным сюжетом.
Известный в будущем сценарист Роберт Таун, приложивший руку к созданию «Китайского квартала», тоже является одним из открытий Кормана. Вместе они отправились в Пуэрто-Рико, чтобы рассказать историю в духе романа Ричарда Мэтисона «Я — легенда» и шедевров Альфреда Хичкока. Сначала нас окунули в идиллию мелодрамы с намечающимся любовным треугольником, а затем наступил конец света, и герои вынуждены выживать в предложенных обстоятельствах. Таун не только написал сценарий, но и сыграл одну из главных ролей. Это-то и является большим минусом фильма.
Не спеша расставаться с Пуэрто-Рико, Корман и Таун решили создать пародию на шпионские фильмы, скрестив её с хоррорами про подводных чудовищ. По сюжету группа бандитов вывозит с Кубы группу военных с золотым запасом прежнего режима. Дабы завладеть сокровищем, преступники решают убить спасшихся от Фиделя Кастро и свалить вину на местную легенду о монстре, представив всё так, как будто он нападает на катер (привет «Полосатому рейсу»!). К сожалению, история получилась невнятной из-за неопытности Тауна в комедийном жанре как в качестве актёра, так и сценариста.
Очередной бестолковый хоррор от Кормана и его команды. На сей раз в качестве монстров выступают плотоядные деревья родом из Антарктики (!), а девушкой в беде стала Мэми Ван Дорен. Хотя местами лента и увлекает сюжетными перипетиями, да и собачку жалко.
Ещё одна попытка перемонтировать шедевры «Небо зовёт» и «Планета бурь» для американского проката. На сей раз Корман привлёк к работе Питера Богдановича, а для привлечения зрителя позвал всё ту же Мэми Ван Дорен. Но получилось, как и в первом случае, убого и неинтересно. Более удачной в смысле переноса советских реалий на почву США стала «Кровавая королева», смонтированная из картин «Мечте навстречу» и «Небо зовет». А всё потому, что в ней неплохо сыграли Джон Саксон и Деннис Хоппер.
Смотреть тем, кому интересны девушки с Венеры. Аналог: «Планета бурь», «Небо зовёт»
Корман на пару с небезызвестным режиссёром Айвеном Райтменом в конце 70-х вызвались спродюсировать одну из частей эксплотейшн-серии про садистку Ильзу в исполнении сексапильной Дайан Торн. До этого она побывала начальницей нацистского концлагеря, охранником гарема и тюремщицей, а теперь судьба занесла её в ГУЛАГ, где для неё также нашлась кровавая работа. Лента вызывает смех от начала до конца, поскольку состоит из набитой оскомину «липы» о жизни в СССР. Ильза разъезжает на лошади с копьём, в лагере постоянно кого-то пытают и убивают, а в день смерти Сталина его и вовсе сжигают, словно перед нами нацисты, убегающие от советских войск. Впрочем, такое кино смотрят не ради достоверности.
Марк Сингер и Брайан Крэнстон сыграли в смехотворном трэше, навеянном «Чужим». По сюжету в лаборатории где-то на краю галактики изобрели опасный вирус, который превратился в монстра, и отважному капитану космического корабля приходится спасать людей от смерти. Здесь всё по канону: дешёвая кукла чудовища, бестолковая режиссура и масса заимствований из чужих фильмов. К чести Кормана следует отметить, что он здесь числится лишь исполнительным продюсером.
Cмотреть тем, кто любит забавные хорроры про инопланетных монстров. Аналог: «Чужой» Ридли Скотта, «Чужие» Джеймса Кэмерона
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