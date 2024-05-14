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Творческий подход: нестандартные байопики, где всё не сводится к истории успеха

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Мнение >>
14 мая 2024
В прокате идет новый фильм французского фантазера Квентина Дюпьё «Даааааали!» — абсурдная история о журналистке Жюдит (Анаис Демустье), которая пытается взять интервью у Сальвадора Дали, но каждый раз что-то идет не по плану. Выдающегося художника играют сразу пять артистов — среди прочих Жиль Леллуш и Эдуард Баэр, — а нас фантазия Дюпьё вдохновила вспомнить еще несколько картин, где жанр ЖЗЛ выходит за рамки технического задания.

Жако из Нанта (1991)


Творческий подход: нестандартные байопики, где всё не сводится к истории успеха

Любовный коллаж Аньес Варда, посвященный покойному мужу — режиссеру Жаку Деми. Отрочество постановщика «Лолы» и «Шербурских зонтиков» представлено игровой линией: в 1930-х юный Жако (Филипп Марон) гоняет палкой шину и подпадает под очарование диснеевской «Белоснежки», а в 1940-е (Лоран Монье) самостоятельно осваивает азы киноискусства в окупированном немцами Париже. Эти нежные воспоминания о непростых временах перемежаются кадрами из, собственно, фильмов Деми, а также документальных вставок, где он вспоминает юность. Получается настоящее 3D: зафиксированные на пленку мемуары, их экранизация — и отголоски реальности в «техниколоровски»-ярких, эскапистских работах режиссера.

Читать «Джейн Б. глазами Аньес В.» — самый необычный фильм-портрет в истории кино

Кафка (1991)


Творческий подход: нестандартные байопики, где всё не сводится к истории успеха

Прага, 1919 год. Клерк страховой конторы Франц Кафка (Джереми Айронс) оказывается вовлечен в макабрическое противостояние бомбистов-подпольщиков и заправляющих всем бюрократов. Второй фильм Стивена Содерберга, громко дебютировавшего на Sundance «Сексом, ложью и видео», представляет собой микс биографии Кафки с «Процессом» и «Замком», а также оду нуару и немецкому экспрессионизму. Эфектное, но формалистское кино приняли довольно прохладно — и больше настолько же вычурных стилизаций светоч американского инди себе, увы, не позволял (впрочем, развлекался иначе).

Читать Великий комбинатор: обзор творчества Стивена Содерберга

Юмэдзи (1991)


Творческий подход: нестандартные байопики, где всё не сводится к истории успеха

Эксцентричная фантазия на тему жития Юмэдзи Такэхисы — японского поэта и художника, наиболее отличившегося в жанре бидзинга, воспевающего женскую красоту в живописной или графической форме. Его нередко называют едва ли не главным романтиком эпохи Тайсё (1912-1925), когда Япония проходила монументальные перемены: в страну активно проникала западная культура, города подвергались индустриализации, а люди стали больше внимания уделять яркости образа и индивидуальности. Собственно, сюрреалистичный байопик Юмэдзи входит в «трилогию Тайсё» Сэйдзюна Судзуки, ранее снискавшего славу самобытного автора гангстерских фильмов, где криминальные сюжеты сочетались с красочным визуалом, черным юмором и элементами абсурда («Молодость зверя», «Токийский скиталец»). Описывая любовные и творческие метания поэта-художника, Судзуки идет еще дальше: это странный, страстный и сардонический фильм, где оживают призраки и живописные образы, а также звучит композиция, которую вскоре использует Вонг Кар Вай в «Любовном настроении».

Слушать Подкаст о Вонге Кар Вае и «Любовном настроении»

Климт (2005)


Творческий подход: нестандартные байопики, где всё не сводится к истории успеха

Начало XX века и закат жизни страдающего сифилисом Густава Климта (Джон Малкович), признанного к тому моменту ведущим художником Вены. Классик португальского и мирового кино Рауль Руис не просто драпирует байопик символиста в духе его изобразительных решений: фильм напоминает мозаику из обрывочных воспоминаний, мелькающих перед глазами бредящего на смертном одре гения. Фильм в прямом смысле слова головокружительный: соло Малковича сочетается с вечно вращающейся камерой, любовные грезы художника о Лии де Кастро (Сэффрон Берроуз) — с опиумным забытьем, а оживающие картины — с реальностью, где порой с потолка сыплется позолота.

Читать Распечатать и повесить на стенку: 10 фильмов, похожих на живописные полотна

Бронсон (2008)

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Творческий подход: нестандартные байопики, где всё не сводится к истории успеха

Брутальный водевиль по мотивам жизни Чарльза Бронсона — одного из самых известных преступников Великобритании, который провел за решеткой около 50 лет. Датский визионер Николас Виндинг Рефн, еще не до конца поглощенный неоновой бездной, рассматривает Бронсона и как жестокого преступника, и как жертву системы, и как склонного к мифотворчеству артиста, и как художника, выбравшего в качестве холста собственные тело и жизнь. При всех визуальных изысках, вроде кабаре-вставок или стилизации под британское «рассерженное» кино, ядро фильма всё-таки составляет самоотверженный перфоманс Тома Харди, который набрал для роли 19 килограмм мышечной масы и несколько раз общался с прототипом для подготовки к роли.

Читать Унесенные призраками: «Ковбой из Копенгагена» — неоновый сад расходящихся тропок и ходячих трупов

Крулич (2011)


Творческий подход: нестандартные байопики, где всё не сводится к истории успеха

Рукодельный анимадок Анки Дамиан, посвященный жизни обычного 33-летнего румына Клаудиу Крулича. В 2007 году он оказался в польской тюрьме по ошибочному обвинению в краже, объявил голодовку — и умер при попустительстве местных врачей. Фильм Дамиан складывается из воспоминаний Крулича и его близких, газетных вырезок и «конструктора» повсденевных вещей, образуя выразительную и мощную диораму не просто частного опыта, но еще и медленно приближающегося к небытию.

Читать 6 отличных примеров анимадока

Танец реальности (2013)

▶ Смотреть онлайн

Творческий подход: нестандартные байопики, где всё не сводится к истории успеха

«Амаркорд» Алехандро Ходоровски — выдающегося чилийского режиссера, художника, комиксиста и (психо)мага. Постановщик «Крота», «Священной горы» и «Святой крови», вспоминая детство в портовом городке, в семье сталиниста — экс-циркача и оперной дивы, соединяет цирковое и мистическое, прошлое и будущее, повседневность и миф. Настоящий танец реальности — органичный сюрреализм бытия, гиперболизированный и деформированный причудливым детским восприятием, которое, кажется, навсегда обеспечило Ходоровски самобытный взгляд на мир.

Читать Рецензия на «Танец реальности»

«Даааааали!»

«Даааааали!» в российских кинотеатрах с 9 мая.

Алексей Филиппов
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Алексей ФилипповАмериканское киноанимадокАнимацияБиография / БайопикНеигровое/Документальное киноЯпонское кино
персоны
Джереми АйронсЭдуар БаэрСэффрон БерроузАньес ВардаАнка ДамианЖак ДемиАнаис ДемустьеКвентен ДюпьёВонг Кар ВайЖиль ЛелушДжон МалковичНиколас Виндинг РефнРауль РуисСтивен СодербергСэйдзюн СудзукиТом ХардиАлехандро Ходоровски
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АмаркордБелоснежка и семь гномовБронсонДаааааали!Жако из НантаКафкаКлимтКротЛолаЛюбовное настроениеСвятая кровьСекс, ложь и видеоТанец реальностиШербурские зонтики

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Творческий подход: нестандартные байопики, где всё не сводится к истории успеха фотографии
Творческий подход: нестандартные байопики, где всё не сводится к истории успеха фотографии
Творческий подход: нестандартные байопики, где всё не сводится к истории успеха фотографии
Творческий подход: нестандартные байопики, где всё не сводится к истории успеха фотографии
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