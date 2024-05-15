Кукольная жизнь, истинные чувства: Репортаж со съемок мультфильма «Булгаковъ»

15 мая празднуется день рождения великого русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова, автора «Мастера и Маргариты», «Собачьего сердца», «Белой гвардии» и других знаковых для нашей литературы произведений. Совсем недавно имя Булгакова снова оказалось на слуху благодаря резонансному фильму Михаила Локшина, но сегодня мы хотим рассказать о другом проекте, который тоже вдохновлён булгаковскими текстами, — о кукольно-рисованном мультфильме «Булгаковъ». Работа над ним ещё продолжается на на базе технопарка легендарной студии «Союзмультфильм», режиссёром выступает заслуженный деятель искусств РФ Станислав Михайлович Соколов — легенда советской и российской кукольной анимации, автор, среди прочего, картины «Гофманиада». Мы побывали на студии и поговорили с создателями будущей картины о том, почему Булгаков так важен для нас именно сейчас и почему рассказывать о нём на языке анимации проще, чем на языке игрового кино.
фото: из архива авторов фильма
На входе в Союзмультфильм нас встречают большие фигуры Чебурашки и Крокодила Гены — персонажей, известных по всему миру. Прежде чем стать важными образами в сознании соотечественников, эти герои, очевидно, когда-то были только мультипликационными куклами, а вот с персонажами фильма «Булгаковъ» ситуация полностью обратная: здесь куклами становятся исторические личности и герои булгаковских текстов; другими словами, те, кто нам давно знаком, но с мультипликацией вряд ли ассоциируется.
ЧитатьРецензия на фильма Станислава Соколова «Гофманиада»
Прежде чем попасть в пространство, где непосредственно проходят съёмки, мы встречаем Николая Скобеева — продюсера анимационного кино и члена Союза кинематографистов России, основателя студии кукольной мультипликации «Синемаскоп». Он выступает продюсером фильма «Булгаковъ» и с любовью рассказывает нам про творческую группу проекта. Режиссёр — Станислав Михайлович Соколов — легенда кукольной мультипликации. Один из немногих мэтров на ряду с Гарри Бардиным, который продолжает делать кукольную анимацию в наше время. Композитор — Шандор Каллош, тоже легенда, автор более 120 произведений для кино, театра и других визуальных искусств. Голос проекта — народный артист РФ Виктор Сухоруков. Аниматор — Александра Григорчук, ученица художника-мультипликатора Аллы Соловьёвой. Художник–изготовитель кукол Игорь Хилов, выдающийся мастер — изготовитель кукол ко многим мультфильмам постсоветского периода и его команда специалистов.
фото: из архива авторов фильма
«Особая важность — это участие студентов в процессе создания фильма. Через проект проходит очень много участников исполнительского состава съемочной группы. Студенты трудятся рядом с мастерами: одни попадают на практику, а другие находят полноценную работу. Таким образом, этот, казалось бы, небольшой проект ставит перед собой сразу несколько глобальных задач: продолжая и развивая уникальную кукольную и рисованную авторскую мультипликацию, даёт возможность появлению новых специалистов. С одной стороны, мы делаем независимое авторское кино, а с другой, — продолжаем славные традиции Союзмультфильма», — говорит Николай Скобеев.
Этот фильм будет посвящён не литературным произведениям, которые известны, а исключительно Булгакову как человеку, точнее тем годам жизни писателя, когда он начинал заниматься литературой и дебютировал в качестве автора текстов. «Как продюсер я вообще ставлю себе задачу, чтобы через этот фильм зрители-подростки поняли и осознали Булгакова как личность и, может быть, через это осознание прониклись его произведениями. Условно говоря, наш фильм — это и самостоятельная работа, и попытка рассказать аудитории о писателе. Современные подростки воспринимают информацию через инфлюенсеров, и здесь мы им покажем, что Булгаков был своего рода «великим» инфлюенсером своего времени. Через свои произведения, через свои высказывания он доносил те смыслы, которые считал важными», — делится продюсер.
фото: из архива авторов фильма
Пока мы разговариваем, к нам подходит сам режиссёр — Станислав Михайлович Соколов — и проводит нас в студию. Место, где рождается анимация – съёмочный павильон , где стены увешаны эскизами и раскадровками, а в глубине можно разглядеть и настоящих кукол. На макете под не включёнными ещё осветительными приборами располагаются три фигурки (в высоту сантиметров двадцать): один человечек сидит на припорошённой снегом скамейке, а два других — в пальто и головных уборах — подходят к нему сбоку. Нетрудно догадаться, что действующие лица — небезызвестные Воланд, Берлиоз и Иван Бездомный. Эти персонажи будут приходить к Булгакову как бы во сне.
Очевидно, что это далеко не все куклы, задействованные в съёмках: какие-то ещё не готовы, а какие-то уже побывали в кадре, да и вообще оказывается, что совсем не каждому персонажу нужна будет своя кукла, потому что некоторые будут нарисованы. Станислав Михайлович показывает свои эскизы: выполненные акварелью и карандашом портреты будущих анимационных героев. Список имён выстраивается немаленький: помимо самого Булгакова и вышеназванных персонажей, здесь есть и Чуковский, и Маяковский, и Горький, и Алексей Толстой, и Станиславский. Есть Фауст, Мефистофель, есть даже героиня «Театрального романа» Августа Менажраки, прототипом которой, как замечает художник, была сестра Елены Сергеевны — третьей жены Булгакова. Будет и кот (правда, не чёрный), который вдохновляет писателя на творчество.
фото: из архива авторов фильма
«В основу фильма легли мотивы дневников писателя, которые, несмотря на все сложности, сохранились и теперь опубликованы. Сейчас вообще есть много очень хороших книг по Булгакову: о нём писали и профессиональные булгаковеды, и публицисты, например, даже итальянский авантюрный журналист Курцио Малапарте. Биография писателя постепенно обрастает огромным количеством мифов, которые под собой всегда имеют реальную основу, но могут быть просто по-разному поданы. Мы же стремились её чередовать с разными юмористическими эпизодами, потому что, конечно, Булгакова во многом отличало прекрасное чувство юмора», — рассказывает режиссер.
Мультфильм «Булгаковъ» — кукольный, но, как уже было сказано, включает в себя и элементы рисованной анимации. «Эти фрагменты мы делаем, накладывая друг на друга один рисованный слой за другим, и количество таких слоёв может доходить до ста. Так у нас получается добиться атмосферы, которая напоминает объёмные кукольных эпизодов, и фильм выглядит цельно», — говорит Соколов.
фото: из архива авторов фильма
На вопрос о том, почему сейчас он решил снимать фильм именно про Булгакова, Станислав Михайлович отвечает: «Дело в том, что это моя давняя мечта — снять картину про наше время, которое при этом очень точно соответствует и эпохе Булгакова. Писатель жил сто лет назад, а у нас происходит примерно то же самое. Почему-то по каким-то мистическим законам многие страны постоянно стремятся к саморазрушению, и, кстати, Булгаков, с его демоническими образами, как раз об этом тоже кое-что писал. На самом деле Булгаков сейчас становится всё более актуальным, поэтому каждое его произведение и вызывает такие полярные точки зрения».
Смотреть онлайнФильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита»
В названии фильма соблюдена дореформенная орфография — чтобы подчеркнуть оппозиционность Булгакова советской власти. А язык анимационного кино при этом очень соответствует булгаковским образам, считает режиссёр: «Эти невероятные персонажи, скажем, Воланд или летающий Коровьев, в анимации вполне органично смотрятся, в отличие от того же игрового кино. Реальный живой человек не очень-то может летать, а вот вымышленный нарисованный или сделанный в виде куклы персонаж, делает это очень легко. К тому же, в анимации кукла очень хорошо сочетается с 3D пространством, так что здесь всё может соединиться достаточно гармонично. Естественно, если найден единый стиль и характер».
фото: из архива авторов фильма
Работа в павильоне над фильмом «Булгаковъ» продолжается уже год, а закончить съёмочный процесс авторы собираются к концу 2024-го. Хронометраж фильма небольшой — 13 минут, из них сейчас готовы 10, но, чтобы его доделать авторы вынуждены прибегнуть к народному финансированию через краундфандинговую платформу. Если всё удастся, то, может быть, жизнь этого проекта продолжится и из одного фильма вырастет целый мир. Продюсер Николай Скобеев говорит: «Конечно, «Булгаковъ» — самодостаточное произведение, но у нас есть планы и дальше развивать эту вселенную отечественных писателей, которые будут показаны не как «люди, писавшие когда-то о чём-то», а как личности, которые смогли сформулировать смыслы и нравственные установки для своего поколения. Всё это, как мы понимаем, актуально и сейчас».
обсуждение >>