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30 лет фильму «Ночной сторож», где первую большую роль сыграл Николай Костер-Вальдау

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Как, ты не смотрел это кино?! >>
16 мая 2024
В этом году исполняется 30 лет «Ночному сторожу» - дебютному кинофильму датского режиссера Оле Борнедаля, где первую большую роль сыграл Николай Костер-Вальдау. Ранее молодой постановщик снял для телевидения две картины хронометражем меньше часа, а будущая звезда «Игры престолов» в одном подобном проекте засветилась. Ансамбль у триллера про датский морг вообще загляденье: и Ким Бодния, и Софи Гробель, и Лотте Андерсен, и Ульрих Томсен. Да и Борнедаль отнесся к фильму с большим трепетом, решив переснять его, когда поехал покорять Америку через какие-то три года. Круглую дату он также не стал пропускать: 17 мая на хоррор-стриминге Shudder выходит нежданное продолжение — «Ночной сторож: Демоны передаются по наследству», где с городской легендой о маньяке столкнется дочь главного героя Эмма (Фанни Борнедаль). Мы решили вспомнить с чего начинался путь талантливых датчан (и нашу почившую рубрику «Как, ты не смотрел это кино?!»).

30 лет фильму «Ночной сторож», где первую большую роль сыграл Николай Костер-Вальдау

24-летний студент Мартин (Николай Костер-Вальдау) решает, что работать ночным сторожем в морге - неплохой способ подзаработать. На этом посту он сменяет пожилого маэстро ночных бдений (Гирд Лофквист), у которого две профессиональные проблемы: плохо пахнет изо рта и какая-то странная фиксация на радиоприемниках. Пенсионер рассказывает Мартину то ли быль, то ли легенду: мол, несколько лет назад один ночной сторож решил, что мертвая любовница - лучшая любовница, и превратил морг в «гарем». Когда в городе объявляется маньяк, специализирующийся на молодых женщинах, памятуя о той истории, все начинают подозревать нового сторожа - Мартина. Впрочем, подозрительно в этом фильме выглядят абсолютно все — даже местный инспектор (Ульф Пилгаард).

Смотреть онлайн «Шкатулка проклятий» Оле Борнедаля
Дебют Борнедаля посвящен не столько эволюции беззаботной юношеской придури во взрослую умеренность, сколько интересу человека к ситуациям на грани (и даже за ней). Два великовозрастных баламута - Мартин и Йенс (не менее замечательный датчанин Ким Бодния) - проверяют друг друга на прочность, заключив двухнедельное пари: они по очереди будут исполнять самые дикие задания, а кто проиграет - женится на нынешней пассии.

30 лет фильму «Ночной сторож», где первую большую роль сыграл Николай Костер-Вальдау

Этот спор «на свободу», как определяет его Йенс, показателен в координатах фильма: Борнедаль демонстрирует, что персонажей сковывает бесконечное число условностей. Правила поведения в институте, католические догмы, строгий и не всегда справедливый закон, маячащие впереди узы брака с постулатами семейной жизни и, разумеется, конечность жизни, самым очевидным образом ограничивающая человека. Пари в каком-то смысле позволяет друзьям на время вырваться из этой цепи предписаний: Йенс оскорбляет задиристого парня из клуба (эпизодическое появление Ульриха Томсена) и не вкушает причастие в церкви, а Мартин встречается с малолетней секс-работницей.

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Сценарий Борнедаля не лишен иронии: например, он вкладывает в уста героев рассуждения о том, что плохие фильмы испортили такую чудесную фразу, как «Я люблю тебя», а история с пари - отличный сюжет для кино. Одновременно датчанин оставляет интересный комментарий к происходящему в виде знаменитой фотографии Александра Гарднера - портрет Льюиса Пейна, приговоренного к смертной казни (1865 год), которая висит в комнатушке ночного сторожа. Французский философ Ролан Барт описал снимок фразой «Он уже мертв и ему предстоит умереть». Подобный дуализм, который обнаруживает чуть ли не единственный вариант полной свободы, для человека по понятным причинам невероятен.

30 лет фильму «Ночной сторож», где первую большую роль сыграл Николай Костер-Вальдау

Бессмысленность собственного бунта в финале осознают и закадычные друзья. «Все наши поступки предсказуемы. Мы похожи на своих родителей. Ты напоминаешь мне отца», - говорит Йенс Мартину. «А ты похож на мою маму», - парирует тот. Впрочем, всё должно было быть наоборот: это Йенс больше напоминает грубую фигуру отца - анимус, а Мартин - аниму; мужское и женское начало в человеке соответственно.

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Все эти размышления о свободе и преемственности органично вписаны в яркую жанровую оболочку. В «Ночном стороже» некоторые правила и табу нарушаются с юношеским задором, Йенс и Мартин, ведомые лозунгом «Если выживешь - станешь сильнее», отрываются на полную катушку, а параллельно развивается сюжетная линия с маньяком. Здесь Борнедаль демонстрирует умение нагнетать саспенс и играть с цветами, чередуя насыщенные пятна красного, желтого, зеленого и синего. Примечательно, что во втором фильме - англоязычном дебюте и авторемейке под названием «Ночное дежурство» с Ивэном МакГегором и Джошем Бролином - датчанин вывел на первый план красный цвет (его содержат все самые запоминающиеся сцены).

30 лет фильму «Ночной сторож», где первую большую роль сыграл Николай Костер-Вальдау

Уже первый фильм Борнедаля — серьезная заявка, что режиссер будет специализироваться на разного рода фильмах ужасов с социальным подтекстом. Правда, в его фильмографии «Ночной сторож», кажется, так и остается лучшей работой в жанре.


Алексей Филиппов
29.03.2014
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Алексей ФилипповДатское кино
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Лотте АндерсенКим БоднияОле БорнедальСофи ГробёльНиколай Костер-ВалдауУльф ПилгаардУльрих Томсен
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Ночное дежурствоНочной сторожНочной сторож

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30 лет фильму «Ночной сторож», где первую большую роль сыграл Николай Костер-Вальдау фотографии
30 лет фильму «Ночной сторож», где первую большую роль сыграл Николай Костер-Вальдау фотографии
30 лет фильму «Ночной сторож», где первую большую роль сыграл Николай Костер-Вальдау фотографии
30 лет фильму «Ночной сторож», где первую большую роль сыграл Николай Костер-Вальдау фотографии
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