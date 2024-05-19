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Осторожно, двери закрываются: 5 фильмов и сериалов про людей взаперти

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19 мая 2024

В онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера сериала «Калимба» — триллера Нурбека Эгена, в котором психолог в исполнении Федора Бондарчука собирает в специально оборудованном бункере восьмерых людей, чтобы провести необычный эксперимент, столкнув в замкнутом помещении жертв с их обидчиками. Цель – примирить пары и позволить каждому исцелиться, проработать травму в ходе групповых и индивидуальных сессий. Однако уже в первый день на психолога нападает неизвестный, и участники эксперимента остаются взаперти, наедине со своими страхами и в попытках разгадать, что связывает их всех с таинственным человеком снаружи. Вспоминаем другие сериалы и фильмы, действие которых происходит в замкнутом пространстве.

Колл-центр (2019)


Осторожно, двери закрываются: 5 фильмов и сериалов про людей взаперти

Самый очевидный референс «Калимбы» — вышедший в 2020 году сериал Алексея Чупова и Наташи Меркуловой, в котором работники колл-центра при секс-шопе становятся заложниками в своем же офисе и участниками зловещей игры, затеянной неизвестными. Которые сообщают, что выходы заминированы и что сотрудникам придется, дабы бомба не взорвалась раньше времени, на протяжении нескольких часов выполнять не самые приятные задания. Помимо основной сюжетной линии, которая разворачивается в стенах запертого офиса, в каждой серии рассказывается еще и история одного из персонажей. И постепенно становится понятно, что все присутствующие – от операторов и стажеров до курьера и уборщицы — оказались в этом месте и в это время не случайно.

Смотреть онлайн Сериал «Колл-центр»

Платформа (2019)


Осторожно, двери закрываются: 5 фильмов и сериалов про людей взаперти

Герой вышедшего в 2019 году на Netflix испанского фильма режиссера Гальдера Гастелу-Уррутии соглашается принять участие в эксперименте – и просыпается в бетонной комнате-коробке с колодцем посередине. Постепенно выясняются правила этого странного места. Так у него, к примеру, есть уровни, на каждом из которых – по два человека, а общее количество неизвестно никому. Между этажами, сверху вниз, раз в день курсирует платформа с едой, чем выше ты «живешь», тем больше шансов получить пищу – тем, кто внизу, не позавидуешь. Свой уровень можно как повысить, так и понизить – раз в месяц все просыпаются в новой для них комнате и с новым соседом. «Платформа» изобилует религиозной символикой, являясь при этом метафорой, рассуждением о социальном неравенстве и о том, как статус человека в обществе определяет его поведение. Идея, конечно, не новая, зато в весьма провокационной и экспериментальной оболочке – фильм очень изобретателен визуально, несмотря на камерность и ограниченное, да еще и весьма лаконичное по своей сути пространство, в котором происходят события.


Дикая история (2017)


Осторожно, двери закрываются: 5 фильмов и сериалов про людей взаперти

Еще один испанский герметичный триллер, но куда более динамичный и в каком-то смысле безумный – впрочем, это фирменный стиль режиссера Алекса де ла Иглесиа. Посетители небольшого бара в центре Мадрида слышат стрельбу на улице – теперь выйти за дверь кажется смертельной ошибкой, так что все остаются внутри, пытаясь разобраться, что происходит. Клерк, мусорщик, бомж, модник, бизнесмен, хозяйка бара – сплошь типажи, из которых легко складывается портрет общества. Которое, стоит ему оказаться в кризисной ситуации, очень быстро из цивилизованного и действующего в негласных рамках приличия превращается в дикое племя без моральных принципов. Пытаясь выбраться из добровольного заточения, персонажи, которых вроде бы должна была объединить общая угроза извне, начинают воевать друг с другом, теряя человеческий облик – и смех, и грех, и поучительная история.

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Куб (1997)


Осторожно, двери закрываются: 5 фильмов и сериалов про людей взаперти

Нельзя обойти вниманием классику жанра – клаустрафобный триллер, снятый в 1997 году режиссером Винченцо Натали и как будто заложивший фундамент для всех будущих историй про незнакомцев в замкнутом пространстве, участвующих в неведомом эксперимента. Герои первого «Куба» — а у фильма существуют и сиквелы, и даже ремейки – просыпаются в кубической комнате, из которой можно попасть в точно такие же соседние помещения. В каждом – смертельная ловушка и очередная головоломка. Персонажи не знают друг друга, отличаются по социальному статусу, но пытаются выбраться совместными усилиями, используя свою исключительно свою смекалку – все та же мини-модель общества. Одна декорация, минимум спецэффектов – и при этом весьма заслуженный культовый статус, который фильму принесла изобретательность сюжета. «Куб» — интеллектуальный триллер, в котором нет ничего особо пугающего, но зато, несмотря на максимально замкнутое пространство, простор для размышления.

Смотреть онлайн Триллер «Куб»

Десять негритят (1987)


Осторожно, двери закрываются: 5 фильмов и сериалов про людей взаперти

Снятая в 1987 году Станиславом Говорухиным двухсерийная экранизация детектива Агаты Кристи – самого известного, канонического сюжета, на который, по сути, опираются все описанные выше триллеры. Десять человек прибывают на остров, куда каждого пригласили под разными предлогами. Они становятся узниками замка и участвуют в смертельной игре – некто выносит гостям смертные приговоры за те или иные деяния в прошлом, и каждый день кто-то один умирает. Остальные пытаются вычислить убийцу, пока не стало слишком поздно. Сегодня, из соображений политкорректности, за рубежом книга издается под названием-спойлером «И не осталось никого» — и продолжает будоражить умы кинематографистов, не устающих снимать фильмы и сериалы по ее мотивам. Советская версия – одна из тех, что строго следует сюжету литературного оригинала вплоть до самого финала – в нем слегка изменен мотив одного из персонажей, судьи Уоргрейва, который кончает жизнь самоубийством не по причине смертельного заболевания, а в качестве наказания для самого себя. Что, пожалуй, делает и без того безрадостную историю еще более мрачной – и морализаторской.

Смотрите сериал «Калимба» в онлайн-кинотеатре Okko

«Калимба». Трейлер №2

Наталия Григорьева
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Осторожно, двери закрываются: 5 фильмов и сериалов про людей взаперти фотографии
Осторожно, двери закрываются: 5 фильмов и сериалов про людей взаперти фотографии
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Осторожно, двери закрываются: 5 фильмов и сериалов про людей взаперти фотографии
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