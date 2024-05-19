Осторожно, двери закрываются: 5 фильмов и сериалов про людей взаперти

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18 мая

Умник, ворчун, весельчак, скромник, соня, чихун, простачок: знакомьтесь, великолепный Сон Кан Хо

Что общего у звезды «Паразитов» и сериала «Дяди Сам Щик» с героями сказок и советских комедий