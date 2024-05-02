Смотреть онлайн: «Дядя Леша», «Калимба» и новые «Хитрости»

Самые ожидаемые интернет-релизы мая по версии Кино-Театр.Ру
«Я знаю, кто тебя убил» (1 сезон)
Премьера: 1 мая
Платформа: Wink
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«Я знаю, кто тебя убил»
Месть, как она есть. В начале нулевых тихий сисадмин с лиричным именем Герман (Александр Яценко
) решается на преступление: похищает девочку Арину прямо из-под носа родителей. Милиция на ушах, мама Оля (Ольга Озоллапиня
) и папа Олег (Михаил Тройник
) в отчаянии. А ребенок сам пошел с похитителем, потому что хорошо его знает. Выкуп Герману не нужен: в отличие от желания, чтобы его давние знакомые, потеряв ребенка, почувствовали ту же боль, что и он в недалеком прошлом.
«Я знаю, кто тебя убил» — экранизация романа Любови Бариновой «Ева», попытка взглянуть на мотивы преступника с другого ракурса. Не слишком эмоционально устойчивый Герман все еще скорбит по сестре (Юлия Снигирь
), покончившей с собой после расставания с «Олежкой». По крайней мере, официальное следствие пришло именно к такому выводу, но интуиция Германа подсказывает, что в гибели единственного близкого ему человека замешан конкретный человек, и он должен понести соразмерное наказание. Ранее выстрелив с «Фишером
» — одним из лучших тру-крайм сериалов последних лет — НМГ Студия берется повторить успех, но по иному: в новом проекте отсутствует даже намек на детективную составляющую, зато пышно цветет разговорный триллер о человеке, которому больше нечего терять.
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Все идет по кругу. Рецензия на сериал «Я знаю, кто тебя убил»
«Дядя Леша» (1 сезон)
Премьера: 1 мая
Платформа: KION
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«Дядя Лёша»
Тишайший дворник из рыбинского детского дома дядя Леша (Тимофей Трибунцев
) по ночам превращается в локального Робина Гуда и обносит квартиры богачей. Делает он это исключительно из благих намерений: на средства, захваченные у тех, кто не бедствует, он улучшает условия жизни в приюте. Криминальная схема начинает трещать по швам, когда схрон дяди Леши обнаруживают воспитанники детского дома. Выбор невелик: либо прикрывать лавочку, либо брать подростков «в долю».
«Дядя Леша» — проект, написанный сценаристами «Кибердеревни
» Никитой Лундиным
и Антоном Бабаевым
, и настроение у него соответствующее: криминальная комедия о народном архетипе Юрия Деточкина («Берегись автомобиля
») совмещает юмор, бодрость и абсурд с провинциальной тоской. В ролях: Анна Уколова
, Елизавета Хомякова
, Григорий Дудник
и Сергей Лавыгин
.
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В детском доме поселился замечательный бандит. Рецензия на сериал «Дядя Леша»
«Шардлейк» / Shardlake (1 сезон)
Премьера: 1 мая
Платформа: Disney+
Неожиданно «взрослый» проект стримингового сервиса Disney+ — адаптация одноименной серии исторических романов английского писателя Си Джей Сэнсома
. Главный герой, горбун Мэтью Шарлдлейк (Артур Хьюз
), служит юристом при Томасе Кромвеле (Шон Бин
) — «правой руке» монарха Генриха VIII. Англия, XVI век, вовсю развернулась Реформация и сопутствующая ей секуляризация монастырей. В одном из таких монастырей происходит убийство королевского комиссара, которое и предстоит расследовать Шардлейку.
Средневековый детектив остается довольно редким явлением в мировом кино: жанр, некогда выстреливший благодаря экранизации постмодернистского романа «Имя розы
», сегодня практически исчез из поля зрения, иногда отзываясь экзотичными проектами в духе «Монолога фармацевта
». На этом безрыбье у «Шардлейка» есть шанс не только занять нишу, но и стать настоящим сериалом-событием. Жаль, что сам Си Джей Сэнсом не успел это увидеть: автор книг о горбуне лорда Кромвеля умер за три дня до премьеры.
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Деконструкция. Клим Жуков о фильме «Имя розы»
«Татуировщик Освенцима» / The Tattooist of Auschwitz (1 сезон)
Премьера: 2 мая
Платформа: Peacock
«Татуировщик Освенцима». Трейлер на английском языке
В 1942 году еврейский юноша Лале Айзенберг (Джона Хауэр-Кинг
), как и тысячи других словацких евреев, оказывается в лагере смерти Освенцим. Тут ему «посчастливилось» получить вакантную должность лагерного татуировщика: именно ему надлежало набивать на запястьях заключенных идентификационные номера. В лагере Лале встречает Гиту Фурман (Анна Прухняк
), и это меняет его жизнь. Теперь ему предстоит не только выжить самому, но и спасти от гибели девушку, которая стала для него важнейшим человеком.
«Татуировщик Освенцима» — экранизация одноименной книги Хезер Моррис, которая, в свою очередь, основана на реальной истории. Хронику спасения из концлагеря пожилой Айзенберг (его играет Харви Кейтель
) долгое время держал в секрете, решил поделиться ей с общественностью лишь незадолго до своей смерти. Режиссером мини-сериала выступила Тали Шалом-Эзер
(«Мои дни с Мерси
»). Композиторы — Кара Талве
и Ханс Циммер
.
«Хитрости» / Hacks (3 сезон)
Премьера: 2 мая
Платформа: Max
«Хитрости». 3 сезон. Трейлер №2 на английском языке
Продолжение несомненного комедийного хита онлайн-кинотеатра Max. Немолодая звезда стендапа Дебора Вэнс (Джин Смарт
) вынуждена нанять «литературного негра» Аву (Ханна Эйнбиндер
), чтобы немного омолодить свой репертуар шуток и вновь стать популярной у публики. Взаимодействию легенды эстрады и начинающей юмористки в карьерном кризисе мешают не только разница в возрасте, но и кардинально разные взгляды на мир.
Во втором сезоне «Хитростей» у этого конфликта наконец-то случилась кульминация: комедийный дуэт, прошедший вместе через огонь, воду и пороки Лас-Вегаса, распался, расчистив пространство для новых сюжетных поворотов. Сюжет продолжения пока что держится в тайне, однако известно, что проект почтят своим присутствием звезда «Наследников
» Джей Смит-Камерон
, комик Аристотель Атари
и Кристофер Ллойд
.
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Королевский бит. Рецензия на первый сезон «Хитростей»
«Звёздные войны: Сказания Империи» / Star Wars: Tales of the Empire (2 сезон)
Премьера: 4 мая
Платформа: Disney+
Продолжение анимационного проекта Дейва Филони
(«Войны клонов
», «Бракованная партия
»), призванного убрать из канона франшизы «Звездных войн» белые пятна. Первый сезон проекта с подзаголовком «Сказания о джедаях
» был посвящен истории выживания ученицы Энакина Скайуокера Асоки Тано и морального падения графа Дуку (воплощенного в трилогии приквелов великим Кристофером Ли
). Продолжение, в соответствии с названием, будет рассказывать о судьбах героев с другой стороны вечного для далекой-далекой галактики конфликта.
«Сказания об Империи» сохранят фирменную структуру антологии: каждый эпизод — самостоятельная история, объединяющая два диаметрально противоположных самурайских «пути». На одной чаше весов имперский магистрат Морган Элсбет (Диана Ли Иносанто
), на другом — джедай-ренегат Баррисс Оффи (Мередит Сэйленджер
), предавшая светлую сторону Силы.
«Калимба» (1 сезон)
Премьера: 16 мая
Платформа: Okko
«Калимба». Трейлер №2
Профессор психологии Мещерский (Фёдор Бондарчук
) задумывает революционный (и, самую малость, антигуманный) эксперимент: запирает в меблированном подвале восемь, на первый взгляд, не связанных людей. Они — преступники и жертвы преступлений. Наркоторговец (Петр Скворцов
) оказывается антатагонистом журналиста (Константин Плотников
), похоронившего наркозависимую жену. Профессиональный обманщик Елисей (Сергей Горошко
) встает против пострадавший от его рук девушки Кати (Алена Михайлова
). Предполагалось, что такое нездоровое соседство позволит проработать образовавшиеся у подопытных душевные травмы, но эксперимент идет не по плану.
В новом сериале Okko актуальных российских звезд больше, чем звезд на небе. Режиссером «Калимбы» выступил Нурбек Эген
, до того работавший над «Контактом
» (Premier) и вольной адаптацией романа «Азазель
» (Кинопоиск). Сценарий для проекта написали дебютанты Анастасия Мельникова
и Олег Кириченко
. На фестивале контента стриминговых платформ Original+ «Калимба» получила звание самого ожидаемого проекта года.
«Внешние сферы» / Outer Range (2 сезон)
Премьера: 16 мая
Платформа: Prime Video
Онлайн-кинотеатр Amazon явно намерен отобрать часть аудитории у Paramount+ — родной гавани долгоиграющего сериала «Йеллоустоун
». «Внешние сферы» могут предложить зрителю не только Джоша Бролина
в образе фермера из Вайоминга, но и занятный концепт «Твин Пикса
в ковбойской шляпе». Сюжет сериала вращается вокруг семейства Эбботтов, на земле которых внезапно обнаруживается таинственная дыра в пространстве-времени. Открытие не долго остается фамильной тайной: вскоре черной дырой начинаются интересоваться посторонние.
Первому сезону вестерна с элементами научной фантастики не удалось привлечь большую аудиторию: западная критика отметила поразительно неровный и алогичный сюжет, промахи которого не удается компенсировать ни актерским составом, ни интересной задумкой. Может, второму сезону «Внешних сфер» удастся избавиться от этих детских болезней и расцвести?
«Красные линии» (1 сезон)
Премьера: 16 мая
Платформа: START
«Красные линии». Трейлер №2
Cпин-офф сериала «Бывшие
», в центре сюжета которого оказывается писатель Елена Берн. События «Красных линий» разворачиваются до старта оригинального сериала, когда героиня Полины Гагариной
— еще не Берн, а по-простому, Лена Огурцова — отправляется покорять Москву.
Пытаясь вырваться из-под гнета мужа-абьюзера (а также воплотить мечту и издать свой роман), будущая звезда московского бизнес-коучинга попадает в лапы известного столичного писателя (Илья Любимов
) — и он тоже полон неприятных сюрпризов. В истории преображения простой девушки, поставленной Гамлетом Дульяном
, сыграли Ростислав Бершауэр
, Алексей Маклаков
, Александра Флоринская
и Сергей Бредюк
.
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Торчим вместе, выздоравливаем по отдельности. Рецензия на полнометражный финал «Бывших»
«Большая сигара» / The Big Cigar (1 сезон)
Премьера: 17 мая
Платформа: Apple TV+
«Большая сигара». Трейлер на английском языке
Редкий случай, когда основой для лихо закрученного триллера становится газетная статья. В 2013 году журналист Джошуа Бермен
(он же рассказал миру об «Операции "Арго"
») опубликовал расследование под названием «Большая сигара». Оно посвящено тайной операции по вывозу из США Хьюи Ньютона — американского коммуниста и одного из основателей радикального политического движения «Черные пантеры». После череды громких акций за верхушкой «Пантер» пристально следили агенты ФБР, и Ньютону нужно было срочно бежать из страны — лучше всего куда-то в социалистический лагерь.
В итоге Ньютона удалось переправить на Кубу, и эта история определенно достойна экранизации. Ведь для ухода от американских властей Хьюи Ньютону пришлось не просто нелегально пересечь границу, а устроить настоящий спектакль, обведя федералов вокруг пальца. Для этого он попросил помощи у голливудского продюсера Берта Шнайдера
, устроившего для Ньютона фиктивные киносъемки на Острове Свободы. Создателем сериала на основе реальной истории стала Джанин Шерман Барруа
(«Мыслить как преступник
»).
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Терроризм и героизм: 10 фильмов на основе реальных трагедий
«Фарма» (1 сезон)
Премьера: 23 мая
Платформа: PREMIER
«Фарма». Тизер-трейлер
Об этом не принято говорить громко, но в России (особенно, в последние несколько лет) серьезно обострилась ситуация с доступом к медикаментам иностранного производства. Свои делать еще не научились, чужие стоят дорого, да и кто сейчас продаст. Именно в такую ситуацию попадает Антон (Марк Эйдельштейн
), страдающий от редкого генетического заболевания. От дорогостоящего препарата зависит его жизнь, но бюрократическая машина не видит оснований выделять миллионы на спасение парня в инвалидном кресле.
К счастью, у Антона есть брат Миха (Никита Павленко
) — дворовый хулиган, видящий цель и не видящий препятствий. Вместе с корешами он решает открыть подпольную фармацевтическую лабораторию и синтезировать необходимый препарат. Разумеется, это не может понравиться тем, кто давно уже занимается смежным бизнесом. В Петербурге с тайными лабораториями, синтезирующими всякое-разное, дефицита не наблюдается. Проект Марии Кравченко
«Фарма» — не только развлекательный, но и напоминающей о серьезной проблеме здравоохранения, которую нужно решать, несмотря на бюджетные и геополитические препоны.
«Эрик» / Eric (1 сезон)
Премьера: 30 мая
Платформа: Netflix
Создатель популярного кукольного телешоу Винсент (Бенедикт Камбербэтч
) потихоньку сходит с ума в Нью-Йорке восьмидесятых. Недавно без вести пропал его девятилетний сын Эдгар, полиция и детективы тщетно ведут поиски, в то время как отец пытается утопить горе в рецептурных психотропах. Решив взять дело в свои руки, Эрик создает себе «напарника» — двухметровую куклу по имени Эрик — надеясь, что она поможет вернуть Эдгара домой.
Шоураннером мистерии о кукольнике-детективе стала Люси Форбс
, поставившая сериалы «Конец ***го мира
» и «Будет больно
». Сценарий написала удостоенная премии «Эмми» Эби Морган
. Судя по той секретности, которая окружает проект, Netflix определенно позиционирует «Эрика» как одну из главных премьер этого сезона. Для Камбербэтча прект станет громким возвращением в сериалы: в последний раз звезде «Шерлока
» и киновселенной Marvel посчастливилось солировать в многосерийном серьезном проекте еще в прошлом десятилетии, когда выходил «Патрик Мелроуз
».
«Министерство неджентльменских дел» / The Ministry of Ungentlemanly Warfare
Премьера: В мае
Платформа: Кинопоиск
«Министерство неджентльменских дел»
Любимец российских зрителей Гай Ричи
берется рассказать о том, как военные Великобритании учились проводить теневые операции в глубоком тылу немецких войск. В 1939 году премьер-министр Уинстон Черчилль, несмотря на недовольство ряда военачальников (они все еще хотели воевать с нацистами по «законам чести»), поручает создать диверсионную группу, способную на осуществление самоубийственных миссий. Руководителем отряда был назначен опальный офицер Гас Марч-Филлипс (Генри Кавилл
), собравший команду веселых головорезов. Их первое задание — уничтожить корабли снабжения, обеспечивающие всем необходимым подводные силы нацистов в Атлантике.
Столь быстрый онлайн-релиз нового фильма Ричи случится не от хорошей жизни: в начале апреля Министерство культуры решило не выдавать ему прокатное удостоверение (вероятно, опасаясь, что «Министерство» захватит все кинотеатры на майских праздниках). К счастью, онлайн-кинотеатрам прокатки не нужны, так что веселый исторический боевик в духе «Агентов А.Н.К.Л.
» будет вполне пристойно смотреться в домашнем прокате. Более того, «Министерству неджентльменских дел», как и вышедшему ранее «Переводчику
», очень идет звание типичного «стримингового кино»: веселого, не слишком продуманного, но, тем не менее, отлично скрашивающего вечер.
Читать:
Русские и амеркианцы — братья навек. Рецензия на фильм Гая Ричи «Агенты А.Н.К.Л.»
ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:
«Мужчина в полный рост» / A Man in Full: Limited Series (1 сезон) — 2 мая, Netflix
«Темная материя» / Dark Matter (1 сезон) — 8 мая, Apple TV+
«Бодкин» / Bodkin (1 сезон) — 9 мая, Netflix
«Доктор Кто» / Doctor Who (14 сезон) — 10 мая, Disney+
«Интервью с вампиром» / Interview with the Vampire (2 сезон) — 12 мая, AMC+
«Бриджертоны» / Bridgerton (3 сезон) — 16 мая, Netflix
«Расплата» (1 сезон) — 16 мая, Wink
«Мир Юрского периода: Теория хаоса» / Jurassic World: Chaos Theory (1 сезон) — 24 мая, Netflix
«Не с первой попытки» / Trying (4 сезон) — 22 мая, Apple TV+
«Мы — Lady Parts» / We Are Lady Parts (2 сезон) — 30 мая, Peacock
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