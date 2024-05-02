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Смотреть онлайн: «Дядя Леша», «Калимба» и новые «Хитрости»

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2 мая 2024

Самые ожидаемые интернет-релизы мая по версии Кино-Театр.Ру

«Я знаю, кто тебя убил» (1 сезон)
Премьера: 1 мая
Платформа: Wink
▶Смотреть онлайн

«Я знаю, кто тебя убил»

Месть, как она есть. В начале нулевых тихий сисадмин с лиричным именем Герман (Александр Яценко) решается на преступление: похищает девочку Арину прямо из-под носа родителей. Милиция на ушах, мама Оля (Ольга Озоллапиня) и папа Олег (Михаил Тройник) в отчаянии. А ребенок сам пошел с похитителем, потому что хорошо его знает. Выкуп Герману не нужен: в отличие от желания, чтобы его давние знакомые, потеряв ребенка, почувствовали ту же боль, что и он в недалеком прошлом.

«Я знаю, кто тебя убил» — экранизация романа Любови Бариновой «Ева», попытка взглянуть на мотивы преступника с другого ракурса. Не слишком эмоционально устойчивый Герман все еще скорбит по сестре (Юлия Снигирь), покончившей с собой после расставания с «Олежкой». По крайней мере, официальное следствие пришло именно к такому выводу, но интуиция Германа подсказывает, что в гибели единственного близкого ему человека замешан конкретный человек, и он должен понести соразмерное наказание. Ранее выстрелив с «Фишером» — одним из лучших тру-крайм сериалов последних лет — НМГ Студия берется повторить успех, но по иному: в новом проекте отсутствует даже намек на детективную составляющую, зато пышно цветет разговорный триллер о человеке, которому больше нечего терять.

Читать: Все идет по кругу. Рецензия на сериал «Я знаю, кто тебя убил»

«Дядя Леша» (1 сезон)
Премьера: 1 мая
Платформа: KION
▶Смотреть онлайн

«Дядя Лёша»

Тишайший дворник из рыбинского детского дома дядя Леша (Тимофей Трибунцев) по ночам превращается в локального Робина Гуда и обносит квартиры богачей. Делает он это исключительно из благих намерений: на средства, захваченные у тех, кто не бедствует, он улучшает условия жизни в приюте. Криминальная схема начинает трещать по швам, когда схрон дяди Леши обнаруживают воспитанники детского дома. Выбор невелик: либо прикрывать лавочку, либо брать подростков «в долю».

«Дядя Леша» — проект, написанный сценаристами «Кибердеревни» Никитой Лундиным и Антоном Бабаевым, и настроение у него соответствующее: криминальная комедия о народном архетипе Юрия Деточкина («Берегись автомобиля») совмещает юмор, бодрость и абсурд с провинциальной тоской. В ролях: Анна Уколова, Елизавета Хомякова, Григорий Дудник и Сергей Лавыгин.

Читать: В детском доме поселился замечательный бандит. Рецензия на сериал «Дядя Леша»

«Шардлейк» / Shardlake (1 сезон)
Премьера: 1 мая
Платформа: Disney+

кадр из сериала Шардлейк

Неожиданно «взрослый» проект стримингового сервиса Disney+ — адаптация одноименной серии исторических романов английского писателя Си Джей Сэнсома. Главный герой, горбун Мэтью Шарлдлейк (Артур Хьюз), служит юристом при Томасе Кромвеле (Шон Бин) — «правой руке» монарха Генриха VIII. Англия, XVI век, вовсю развернулась Реформация и сопутствующая ей секуляризация монастырей. В одном из таких монастырей происходит убийство королевского комиссара, которое и предстоит расследовать Шардлейку.

Средневековый детектив остается довольно редким явлением в мировом кино: жанр, некогда выстреливший благодаря экранизации постмодернистского романа «Имя розы», сегодня практически исчез из поля зрения, иногда отзываясь экзотичными проектами в духе «Монолога фармацевта». На этом безрыбье у «Шардлейка» есть шанс не только занять нишу, но и стать настоящим сериалом-событием. Жаль, что сам Си Джей Сэнсом не успел это увидеть: автор книг о горбуне лорда Кромвеля умер за три дня до премьеры.

Смотреть: Деконструкция. Клим Жуков о фильме «Имя розы»

«Татуировщик Освенцима» / The Tattooist of Auschwitz (1 сезон)
Премьера: 2 мая
Платформа: Peacock

«Татуировщик Освенцима». Трейлер на английском языке

В 1942 году еврейский юноша Лале Айзенберг (Джона Хауэр-Кинг), как и тысячи других словацких евреев, оказывается в лагере смерти Освенцим. Тут ему «посчастливилось» получить вакантную должность лагерного татуировщика: именно ему надлежало набивать на запястьях заключенных идентификационные номера. В лагере Лале встречает Гиту Фурман (Анна Прухняк), и это меняет его жизнь. Теперь ему предстоит не только выжить самому, но и спасти от гибели девушку, которая стала для него важнейшим человеком.

«Татуировщик Освенцима» — экранизация одноименной книги Хезер Моррис, которая, в свою очередь, основана на реальной истории. Хронику спасения из концлагеря пожилой Айзенберг (его играет Харви Кейтель) долгое время держал в секрете, решил поделиться ей с общественностью лишь незадолго до своей смерти. Режиссером мини-сериала выступила Тали Шалом-ЭзерМои дни с Мерси»). Композиторы — Кара Талве и Ханс Циммер.


«Хитрости» / Hacks (3 сезон)
Премьера: 2 мая
Платформа: Max

«Хитрости». 3 сезон. Трейлер №2 на английском языке

Продолжение несомненного комедийного хита онлайн-кинотеатра Max. Немолодая звезда стендапа Дебора Вэнс (Джин Смарт) вынуждена нанять «литературного негра» Аву (Ханна Эйнбиндер), чтобы немного омолодить свой репертуар шуток и вновь стать популярной у публики. Взаимодействию легенды эстрады и начинающей юмористки в карьерном кризисе мешают не только разница в возрасте, но и кардинально разные взгляды на мир.

Во втором сезоне «Хитростей» у этого конфликта наконец-то случилась кульминация: комедийный дуэт, прошедший вместе через огонь, воду и пороки Лас-Вегаса, распался, расчистив пространство для новых сюжетных поворотов. Сюжет продолжения пока что держится в тайне, однако известно, что проект почтят своим присутствием звезда «Наследников» Джей Смит-Камерон, комик Аристотель Атари и Кристофер Ллойд.

Читать: Королевский бит. Рецензия на первый сезон «Хитростей»

«Звёздные войны: Сказания Империи» / Star Wars: Tales of the Empire (2 сезон)
Премьера: 4 мая
Платформа: Disney+

кадр из сериала Звездные войны. Сказания об Империи

Продолжение анимационного проекта Дейва ФилониВойны клонов», «Бракованная партия»), призванного убрать из канона франшизы «Звездных войн» белые пятна. Первый сезон проекта с подзаголовком «Сказания о джедаях» был посвящен истории выживания ученицы Энакина Скайуокера Асоки Тано и морального падения графа Дуку (воплощенного в трилогии приквелов великим Кристофером Ли). Продолжение, в соответствии с названием, будет рассказывать о судьбах героев с другой стороны вечного для далекой-далекой галактики конфликта.

«Сказания об Империи» сохранят фирменную структуру антологии: каждый эпизод — самостоятельная история, объединяющая два диаметрально противоположных самурайских «пути». На одной чаше весов имперский магистрат Морган Элсбет (Диана Ли Иносанто), на другом — джедай-ренегат Баррисс Оффи (Мередит Сэйленджер), предавшая светлую сторону Силы.


«Калимба» (1 сезон)
Премьера: 16 мая
Платформа: Okko

«Калимба». Трейлер №2

Профессор психологии Мещерский (Фёдор Бондарчук) задумывает революционный (и, самую малость, антигуманный) эксперимент: запирает в меблированном подвале восемь, на первый взгляд, не связанных людей. Они — преступники и жертвы преступлений. Наркоторговец (Петр Скворцов) оказывается антатагонистом журналиста (Константин Плотников), похоронившего наркозависимую жену. Профессиональный обманщик Елисей (Сергей Горошко) встает против пострадавший от его рук девушки Кати (Алена Михайлова). Предполагалось, что такое нездоровое соседство позволит проработать образовавшиеся у подопытных душевные травмы, но эксперимент идет не по плану.

В новом сериале Okko актуальных российских звезд больше, чем звезд на небе. Режиссером «Калимбы» выступил Нурбек Эген, до того работавший над «Контактом» (Premier) и вольной адаптацией романа «Азазель» (Кинопоиск). Сценарий для проекта написали дебютанты Анастасия Мельникова и Олег Кириченко. На фестивале контента стриминговых платформ Original+ «Калимба» получила звание самого ожидаемого проекта года.

«Внешние сферы» / Outer Range (2 сезон)
Премьера: 16 мая
Платформа: Prime Video

кадр из сериала Внешние сферы

Онлайн-кинотеатр Amazon явно намерен отобрать часть аудитории у Paramount+ — родной гавани долгоиграющего сериала «Йеллоустоун». «Внешние сферы» могут предложить зрителю не только Джоша Бролина в образе фермера из Вайоминга, но и занятный концепт «Твин Пикса в ковбойской шляпе». Сюжет сериала вращается вокруг семейства Эбботтов, на земле которых внезапно обнаруживается таинственная дыра в пространстве-времени. Открытие не долго остается фамильной тайной: вскоре черной дырой начинаются интересоваться посторонние.

Первому сезону вестерна с элементами научной фантастики не удалось привлечь большую аудиторию: западная критика отметила поразительно неровный и алогичный сюжет, промахи которого не удается компенсировать ни актерским составом, ни интересной задумкой. Может, второму сезону «Внешних сфер» удастся избавиться от этих детских болезней и расцвести?


«Красные линии» (1 сезон)
Премьера: 16 мая
Платформа: START

«Красные линии». Трейлер №2

Cпин-офф сериала «Бывшие», в центре сюжета которого оказывается писатель Елена Берн. События «Красных линий» разворачиваются до старта оригинального сериала, когда героиня Полины Гагариной — еще не Берн, а по-простому, Лена Огурцова — отправляется покорять Москву.

Пытаясь вырваться из-под гнета мужа-абьюзера (а также воплотить мечту и издать свой роман), будущая звезда московского бизнес-коучинга попадает в лапы известного столичного писателя (Илья Любимов) — и он тоже полон неприятных сюрпризов. В истории преображения простой девушки, поставленной Гамлетом Дульяном, сыграли Ростислав Бершауэр, Алексей Маклаков, Александра Флоринская и Сергей Бредюк.

Читать: Торчим вместе, выздоравливаем по отдельности. Рецензия на полнометражный финал «Бывших»

«Большая сигара» / The Big Cigar (1 сезон)
Премьера: 17 мая
Платформа: Apple TV+

«Большая сигара». Трейлер на английском языке

Редкий случай, когда основой для лихо закрученного триллера становится газетная статья. В 2013 году журналист Джошуа Бермен (он же рассказал миру об «Операции "Арго"») опубликовал расследование под названием «Большая сигара». Оно посвящено тайной операции по вывозу из США Хьюи Ньютона — американского коммуниста и одного из основателей радикального политического движения «Черные пантеры». После череды громких акций за верхушкой «Пантер» пристально следили агенты ФБР, и Ньютону нужно было срочно бежать из страны — лучше всего куда-то в социалистический лагерь.

В итоге Ньютона удалось переправить на Кубу, и эта история определенно достойна экранизации. Ведь для ухода от американских властей Хьюи Ньютону пришлось не просто нелегально пересечь границу, а устроить настоящий спектакль, обведя федералов вокруг пальца. Для этого он попросил помощи у голливудского продюсера Берта Шнайдера, устроившего для Ньютона фиктивные киносъемки на Острове Свободы. Создателем сериала на основе реальной истории стала Джанин Шерман БарруаМыслить как преступник»).

Читать: Терроризм и героизм: 10 фильмов на основе реальных трагедий

«Фарма» (1 сезон)
Премьера: 23 мая
Платформа: PREMIER

«Фарма». Тизер-трейлер

Об этом не принято говорить громко, но в России (особенно, в последние несколько лет) серьезно обострилась ситуация с доступом к медикаментам иностранного производства. Свои делать еще не научились, чужие стоят дорого, да и кто сейчас продаст. Именно в такую ситуацию попадает Антон (Марк Эйдельштейн), страдающий от редкого генетического заболевания. От дорогостоящего препарата зависит его жизнь, но бюрократическая машина не видит оснований выделять миллионы на спасение парня в инвалидном кресле.

К счастью, у Антона есть брат Миха (Никита Павленко) — дворовый хулиган, видящий цель и не видящий препятствий. Вместе с корешами он решает открыть подпольную фармацевтическую лабораторию и синтезировать необходимый препарат. Разумеется, это не может понравиться тем, кто давно уже занимается смежным бизнесом. В Петербурге с тайными лабораториями, синтезирующими всякое-разное, дефицита не наблюдается. Проект Марии Кравченко «Фарма» — не только развлекательный, но и напоминающей о серьезной проблеме здравоохранения, которую нужно решать, несмотря на бюджетные и геополитические препоны.


«Эрик» / Eric (1 сезон)
Премьера: 30 мая
Платформа: Netflix

кадр из сериала Эрик

Создатель популярного кукольного телешоу Винсент (Бенедикт Камбербэтч) потихоньку сходит с ума в Нью-Йорке восьмидесятых. Недавно без вести пропал его девятилетний сын Эдгар, полиция и детективы тщетно ведут поиски, в то время как отец пытается утопить горе в рецептурных психотропах. Решив взять дело в свои руки, Эрик создает себе «напарника» — двухметровую куклу по имени Эрик — надеясь, что она поможет вернуть Эдгара домой.

Шоураннером мистерии о кукольнике-детективе стала Люси Форбс, поставившая сериалы «Конец ***го мира» и «Будет больно». Сценарий написала удостоенная премии «Эмми» Эби Морган. Судя по той секретности, которая окружает проект, Netflix определенно позиционирует «Эрика» как одну из главных премьер этого сезона. Для Камбербэтча прект станет громким возвращением в сериалы: в последний раз звезде «Шерлока» и киновселенной Marvel посчастливилось солировать в многосерийном серьезном проекте еще в прошлом десятилетии, когда выходил «Патрик Мелроуз».

«Министерство неджентльменских дел» / The Ministry of Ungentlemanly Warfare
Премьера: В мае
Платформа: Кинопоиск

«Министерство неджентльменских дел»

Любимец российских зрителей Гай Ричи берется рассказать о том, как военные Великобритании учились проводить теневые операции в глубоком тылу немецких войск. В 1939 году премьер-министр Уинстон Черчилль, несмотря на недовольство ряда военачальников (они все еще хотели воевать с нацистами по «законам чести»), поручает создать диверсионную группу, способную на осуществление самоубийственных миссий. Руководителем отряда был назначен опальный офицер Гас Марч-Филлипс (Генри Кавилл), собравший команду веселых головорезов. Их первое задание — уничтожить корабли снабжения, обеспечивающие всем необходимым подводные силы нацистов в Атлантике.

Столь быстрый онлайн-релиз нового фильма Ричи случится не от хорошей жизни: в начале апреля Министерство культуры решило не выдавать ему прокатное удостоверение (вероятно, опасаясь, что «Министерство» захватит все кинотеатры на майских праздниках). К счастью, онлайн-кинотеатрам прокатки не нужны, так что веселый исторический боевик в духе «Агентов А.Н.К.Л.» будет вполне пристойно смотреться в домашнем прокате. Более того, «Министерству неджентльменских дел», как и вышедшему ранее «Переводчику», очень идет звание типичного «стримингового кино»: веселого, не слишком продуманного, но, тем не менее, отлично скрашивающего вечер.

Читать: Русские и амеркианцы — братья навек. Рецензия на фильм Гая Ричи «Агенты А.Н.К.Л.»

ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:

«Мужчина в полный рост» / A Man in Full: Limited Series (1 сезон) — 2 мая, Netflix

«Темная материя» / Dark Matter (1 сезон) — 8 мая, Apple TV+

«Бодкин» / Bodkin (1 сезон) — 9 мая, Netflix

«Доктор Кто» / Doctor Who (14 сезон) — 10 мая, Disney+

«Интервью с вампиром» / Interview with the Vampire (2 сезон) — 12 мая, AMC+

«Бриджертоны» / Bridgerton (3 сезон) — 16 мая, Netflix

«Расплата» (1 сезон) — 16 мая, Wink

«Мир Юрского периода: Теория хаоса» / Jurassic World: Chaos Theory (1 сезон) — 24 мая, Netflix

«Не с первой попытки» / Trying (4 сезон) — 22 мая, Apple TV+

«Мы — Lady Parts» / We Are Lady Parts (2 сезон) — 30 мая, Peacock

Максим Гревцев
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