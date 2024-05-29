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Глаза без лица: маски в хорроре XXI века — и ужасы, которые они скрывают

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29 мая 2024
В российские кинотеатры уже завтра нагрянут «Незнакомцы» — фильм Ренни Харлина с подзаголовком «Начало» откроет целую трилогию о загадочном трио серийных убийц в масках пугала, куколки и пинап-модели. Скрывать лицо в хорроре давняя и почтенная традиция, но мы по такому случаю решили вспомнить не классические, а более свежие примеры: кто, как и зачем носит маску в фильмах ужасов, вышедших за последние четверть века.

Донни Дарко (2001)


Глаза без лица: маски в хорроре XXI века — и ужасы, которые они скрывают

Культовый мистический триллер Ричарда КеллиСказки Юга», «Посылка»), ставший эффектным прологом нового тысячелетия, трудно представить без загадочного Фрэнка в костюме и жуткой маске кролика. В обманчиво благополучной Америке конца 1980-х, встревоженной конспирологией и рейгономикой, криповое создание открывает юному Донни Дарко (Джейк Джилленхол) кроличью нору в криповую версию «Алисы в Стране чудес», где ночной кошмар пубертата переплетается со страхом перед конечностью всего живого.

Читать Лучшие роли и невероятные перевоплощения Джейка Джилленхола

Игра в прятки (2004)


Глаза без лица: маски в хорроре XXI века — и ужасы, которые они скрывают

Компактный дебютный триллер Сюхэя Мориты — режиссера «Токийского гуля» и «Бэтмена-ниндзя» — о районе мегаполиса, где лучше не играть в прятки: по легенде, компанию может составить демон. Именно туда на поиски сестры и отправляется Хикору, который, конечно, встретит нечистую силу. В «Игре…» все персонажи носят маски — и дети, и демоны, — что позволяет укрыть недостатки компьютерной графики, в нулевые особенно слабой по части мимики, а также повысить градус напряжения. Непроницаемость окружающих, эмоциональная и персональная, пугает не меньше монстров (их гримасы выполнены особенно выразительно), а неожиданный финал учит не доверять никому. Особенно — кицунэ.

Читать «Иная» — образцовый аниме-хоррор

Сайлент Хилл (2006)


Глаза без лица: маски в хорроре XXI века — и ужасы, которые они скрывают

Фильм Кристофа Гана по мотивам культовой серии Silent Hill до недавнего времени считался едва ли не эталоном видеоигровых адаптаций (теперь есть «Киберпанк» и «Одни из нас»). Загадочный городок, где происходит всякая чертовщина, а логика сна обволакивает сюжет и декор плотным мистическим туманом, — условия более чем благоприятные для ночного кошмара в любом формате. В истории девочки Шэрон (юная звезда Джодель Ферланд), которой Сайлент Хилл приходит в кошмарах, нашлось место не только для образов религиозного помешательства, но и Пирамидоголового — культового персонажа игры, ставшего в фильме посланником смерти.

Читать Спасибо за игру: 16 фильмов про геймеров

Приют (2007)


Глаза без лица: маски в хорроре XXI века — и ужасы, которые они скрывают

Впечатляющий полнометражный дебют испанца Хуан Антонио Байоны, впоследствии снявшего «Голос монстра», «Общество снега» и вторую часть «Мира Юрского периода». Лаура (Белен Руэда) с теплом вспоминает приют, где провела детство в 1970-е, а потому решает возобновить работу детского дома, переехав туда с семьей. Новый профиль заведения — ребятишки с инвалидностью, но главным испытанием для Лауры окажется не трудная работа, а прошлое, которое было совсем не таким безобидным, как отпечатлось в памяти. О детской жестокости и опасности ностальгии напоминает тихий мальчик, скрывающий лицо под разрисованным мешком.

Читать Рецензия на испанский хоррор «Дитя тьмы»

Ублюдок

(2014)

Глаза без лица: маски в хорроре XXI века — и ужасы, которые они скрывают

Тихий шедевр мокьюментари, вышедший уже на закате интереса к «найденным пленкам» — хоррор-поджанру, увековеченному «Ведьмой из Блэр» и высосанному без остатка франшизой «Паранормальное явление». Живой подход к «любительской съемке» нашли режиссер-дебютант Патрик Брайс и гуру мамблкора Марк Дюпласс: нуждающийся в деньгах оператор Аарон (Брайс) соглашается поснимать один день из жизни Джозефа (Дюпласс), который умирает от рака и хочет оставить послание сыну. В процессе они пугающе сближаются, хотя всё больше сигналов, что заказчик не в своем уме. Самая яркая — маска волка по кличке Пифазз, которая сыграет в этом остроумном и вызывающем дискомфорт фильме непоследнюю роль.

Читать Дом, который построил Джейсон: 10 классных хорроров студии Blumhouse

Бескрайний бассейн (2023)


Глаза без лица: маски в хорроре XXI века — и ужасы, которые они скрывают

Ключевой образ третьего фильма Брэндона Кроненберга, продолжателя семейной традиции боди-хоррора, — жуткие маски-«экки», фиксирующие спазм души носителя в самых гротескных формах (одна — страшный сон трипофоба). Такой вид досуга предлагает вымышленная страна Ли Толка, куда приезжает за вдохновением писатель Джеймс Фостер (Александр Скарсгард), которого ждет невероятный экспириенс в компании роковой поклонницы Габи (Миа Гот), двойников и других способов сбросить маску цивилизованности. Воистину быть человеком — тяжелая ноша.

Читать Тетраэдр печали: «Бескрайний бассейн» — боди-хоррор о нырках в бездну

«Незнакомцы: Начало» в кинотеатрах с 30 мая.

«Незнакомцы. Начало». Отрывок

Алексей Филиппов
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Глаза без лица: маски в хорроре XXI века — и ужасы, которые они скрывают фотографии
Глаза без лица: маски в хорроре XXI века — и ужасы, которые они скрывают фотографии
Глаза без лица: маски в хорроре XXI века — и ужасы, которые они скрывают фотографии
Глаза без лица: маски в хорроре XXI века — и ужасы, которые они скрывают фотографии
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