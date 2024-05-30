Страшно, как в сказке: 10 пугающих историй про мифических и фольклорных персонажей

Многие из нас выросли на сказках, которые нам читали в детстве бабушки, дедушки, мамы или папы. Чуть позднее мы с головой погружались в древнегреческие и скандинавские мифы и средневековые легенды. В нашей памяти хранится множество былинных и сказочных историй про трех богатырей, Иванушку-дурачка, Золушку, Буратино и многих других незабываемых персонажей, придуманных, записанных или адаптированных братьями Гримм, Шарлем Перро, Карло Коллоди, Александром Пушкиным и Алексеем Толстым.
В большинстве сказочных сюжетов рядом с добром соседствует зло, не чурающееся насилия, жестокости и натуралистичности. Волк пожирает Красную шапочку, одна из сестер Золушки отрубает себе палец на ноге, чтобы хоть как-то надеть туфельку, а Гретель и Гензель попадают к ведьме-людоедке со всеми вытекающими отсюда подробностями, связанными с поеданием человеческого мяса. И, несмотря на то, что все эти истории служат воспитанию детей, не разбирающихся в том, «что такое хорошо и что такое плохо», немудрено, что кинематографисты часто оборачивают сказки в жуткую обертку. Вроде той, что использована в сиквеле слэшера Рисом Фрейк-Уотерфилдом «Винни-Пух: Кровь и мед», вышедшем в российский прокат 30 мая. Сегодня мы вспомним еще 10 пугающих картин, деконструирующих любимые сказки, легенды и мифы, как и британская хоррор-версия детских книг Алана Александра Милна.
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Мёд-страховка: как «Винни-Пух: Кровь и мед 2» превращает сказку в кошмар
«Горгона» (1964)
«Горгона». Трейлер на английском языке
Кристофер Ли
и Питер Кашинг
в классическом хорроре студии Hammer, поставленном Теренсом Фишером
, противостоят не только друг другу, но и одной из сестер Горгон, известной по древнегреческой мифологии. Как вспоминал позднее Ли, «Горгона» стала «одной из самых атмосферных лент Хаммер. В фильме сама Горгона все время оставалась в тени, но, к сожалению, в кульминации, она вышла на свет. В то время бюджет фильма не был рассчитан на такие спецэффекты, как "волосы из змей". Тот же монстр казался удивительно живым в "Битве Титанов", благодаря гению спецэффектов Рэю Харрихаузену: там змеи действительно двигались».
«Онибаба» (1964)
«Онибаба». Трейлер с английскими субтитрами
Мистическая и одновременно реалистичная картина Канэто Синдо
о жене (Дзицуко Ёсимура
) и матери (Нобуко Отова
) ушедшего на войну крестьянина, промышляющих убийством самураев и мародерством в Японии XIV века. По словам Максима Бугулова
, здесь жуткая сказка о демонессе сталкивается с реальной хроникой Смуты годов Онин, а сама история — одновременно приквел и сиквел народного сказания о кидзё, т.е. демоне женского пола.
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Как мистические ужасы из Японии покорили мир
«Вий» (1967)
«Вий»
Один из первых отечественных фильмов ужасов, фолк-хоррор по Николаю Гоголю. Славянская хтонь, белая как смерть Панночка в исполнении Натальи Варлей
, глаза на выкате Хомы Брута (Леонид Куравлев
) — за все это нужно благодарить Константина Ершова
, Георгия Кропачева
и Александра Птушко
, отмечает
Максим Москвин. Гениальный сказочник создал костюм Вия, разработал его дизайн и сконструировал механику для пальцев. В кадре можно увидеть хорошо известных по фольклору ведьму, упырей и вурдалаков, однако сам титульный монстр является плодом воображения Николая Васильевича, скомпилировавшего черты известных ему мифических существ. Кстати, сюжет повести схож с событиями, описанными в анонимном произведеним русской литературы XVII века «Повесть о некоем убогом отроце».
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Вот так он весь день кино и смотрел: 10 картин студии «Мосфильм» на любой вкус
«Алиса» (1988)
«Алиса». Трейлер на чешском языке
Страшную версию «Алисы в стране чудес
» Льюиса Кэрролла можно увидеть не только в игровой дилогии Американа Макги, состоящей из American McGee’s Alice и Alice: Madness Returns. В конце 80-х культовый чешский режиссер-аниматор Ян Шванкмайер
создал «Сон Аленки» (оригинальное название фильма), сочетающий мультипликацию и живое действие. По сюжету маленькая девочка погружается в гротескный и сюрреалистичный мир, в котором Белый Кролик вынимает часы из вспоротого живота, сказочные существа состоят из черепов и костей животных и птиц, а обычные носки превращаются в червей. Это просто зловещий кошмар, а не сон. Впоследствии Шванкмайер адаптирует еще один сказочный сюжет — в «Полене
» местный Пиноккио
способен съесть кошку и даже людей.
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Чисто английский напиток: 7 самых важных чаепитий в кино
«Лепрекон» (1992)
«Лепрекон». Трейлер на английском языке
Волшебник-коротышка из ирландского фольклора благодаря стараниям режиссера Марка Джонса
обернулся злобным карликом, который мстит всем, кто посмел украсть его золото. Хоррор-серия разрослась в настоящий момент до восьми частей, в шести из которых главную роль сыграл Уорвик Дэвис
, а в первом фильме ему противостоит Дженнифер Энистон
. Поговаривают
, что в ближайшем будущем нас ожидает перезапуск истории. Примечательно, что Джонс в 1994-м поставил на основе сказки братьев Гримм хоррор «Румпельштильцхен
» о злом карлике, оказавшемся в современном мире.
«Лабиринт Фавна» (2006)
«Лабиринт Фавна»
По мнению
Алексея Филиппова, мрачное историческое фэнтези Гильермо Дель Торо
с Иваной Бакеро
в главной роли виртуозно питается от суровой эпохи, наступившей в Испании после прихода к власти генерала Франко, и не менее брутальных народных поверий. У знаменитого визионера, тяготеющего к макабру, получились одновременно сказка о защитных механизмах детской психики, гротескное сказание о попытках страны спасти свою измученную тиранией душу и настоящий хоррор с давящей палитрой Франсиско Гойи, готическими извивами недетских игр и отпечатывающимся в памяти раз и навсегда дизайном фантастических тварей. Среди последних можно встретить, помимо хорошо знакомого по римским мифам фавна, фей и Бледного человека, чьим прототипом является слепой старик из японской легенды, а в одной из сцен Офелия получает корень мандрагоры, памятной по средневековому фольклору.
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Латиноамериканский макабр: от мексиканской Ла Йороны и котов-людоедов до бразильского дона Зе-из-Гроба
«Охотники на троллей» (2010)
«Охотник на троллей». Трейлер на английском языке
На заре своей карьеры талантливый норвежский постановщик Андре Эвредал
(«Демон внутри
») поставил мокьюментари-хоррор про группу студентов, уничтожающих великанов, представляющих огромную опасность для Норвегии. Лента с Отто Есперсеном
и Гленном Эрланом Тостерудом
основана на скандинавской мифологии, согласно которой тролли стерегли в своих пещерах нажитые сокровища, хотя в кадре они больше похожи на нордических ётунов и древнегреческих циклопов.
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«Демон внутри»: Вскрытие покажет
«Санта на продажу» (2010)
«Санта на продажу». Трейлер с английскими субтитрами
Финский режиссер Ялмари Хеландер
в полнометражном дебюте развил идеи короткометражек «Корпорация "Санта на продажу"
» и «Официальная инструкция по безопасности корпорации "Санта на продажу"
», снятых им в начале нулевых при активном участии Томми Корпелы
и Йормы Томмилы
. По сюжету мальчик Пиетари (Онни Томмила
) начинает подозревать, что гора Корватунтури представляет собой не что иное как погребальный курган, в котором давным-давно похоронен Йоулупукки. Это лапландская версия Рождественского деда — его каких-то два столетия назад изображали в козлиной шкуре и с маленькими рожками. В эффектной хоррор-комедии можно встретить злобных эльфов, а сам Санта-Клаус отчасти близок к Крампусу
— рождественскому черту из фольклора альпийского региона.
«Дочери дансинга» (2015)
«Дочери дансинга». Трейфлер на польском языке
Польская лента Агнешки Смочыньской
, сочетающая сюжетные элементы мифов о сладкоголосых сиренах и сказки Ганса Кристиана Андерсена про Русалочку
, создана в довольно редком для кино жанре хоррор-мюзикла. Михалина Ольшанская
и Марта Мазурек
предстали в образах обитательниц водных глубин Золотой и Серебряной, которые в 80-е становятся звездами варшавского танцевального клуба. Красавец Якуб Гершал
вносит разлад в их гармонию, что приводит к пробуждению плотоядности сирен и гибели одной из них. По атмосфере фильм близок к «Стилягам
» Валерия Тодоровского
, пусть и с изрядной долей кровинушки, а подобный сюжет был обыгран позднее в американском сериале «Сирена
».
«Страшные сказки» (2015)
«Страшные сказки»
Как отмечает в рецензии
Дмитрий Карпюк, в англоязычном дебюте итальянец Маттео Гарроне
погружает зрителя в причудливый, жестокий и барочный мир сказок Джамбаттиста Базиле, автора «Пентамерона» — первого сборника страшных и поучительных историй, откуда впоследствии щедро черпали сюжеты братья Гримм и Шарль Перро. Здесь Сальма Хайек
натуралистично поедает сердце убившего ее мужа Джона Си Рейли
морского чудовища, Венсан Кассель
из-за прекрасного голоса воспылал страстью к старухе, а Бебе Кейв
— дочь короля Тоби Джонса
, выращивающего огромную блоху, — в конце концов расправляется с людоедом. За основу взяты сказки «Волшебная лань», «Блоха» и «Ободранная старуха».
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«Страшные сказки»: Королевство кривых зеркал
«Винни-Пух: Кровь и мед 2» в кинотеатрах с 30 мая.
«Винни-Пух: Кровь и мёд 2»
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