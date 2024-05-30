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Страшно, как в сказке: 10 пугающих историй про мифических и фольклорных персонажей

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30 мая 2024

Многие из нас выросли на сказках, которые нам читали в детстве бабушки, дедушки, мамы или папы. Чуть позднее мы с головой погружались в древнегреческие и скандинавские мифы и средневековые легенды. В нашей памяти хранится множество былинных и сказочных историй про трех богатырей, Иванушку-дурачка, Золушку, Буратино и многих других незабываемых персонажей, придуманных, записанных или адаптированных братьями Гримм, Шарлем Перро, Карло Коллоди, Александром Пушкиным и Алексеем Толстым.

Страшно, как в сказке: 10 пугающих историй про мифических и фольклорных персонажей
фото: collider.com

В большинстве сказочных сюжетов рядом с добром соседствует зло, не чурающееся насилия, жестокости и натуралистичности. Волк пожирает Красную шапочку, одна из сестер Золушки отрубает себе палец на ноге, чтобы хоть как-то надеть туфельку, а Гретель и Гензель попадают к ведьме-людоедке со всеми вытекающими отсюда подробностями, связанными с поеданием человеческого мяса. И, несмотря на то, что все эти истории служат воспитанию детей, не разбирающихся в том, «что такое хорошо и что такое плохо», немудрено, что кинематографисты часто оборачивают сказки в жуткую обертку. Вроде той, что использована в сиквеле слэшера Рисом Фрейк-Уотерфилдом «Винни-Пух: Кровь и мед», вышедшем в российский прокат 30 мая. Сегодня мы вспомним еще 10 пугающих картин, деконструирующих любимые сказки, легенды и мифы, как и британская хоррор-версия детских книг Алана Александра Милна.

Читать рецензию Мёд-страховка: как «Винни-Пух: Кровь и мед 2» превращает сказку в кошмар

«Горгона» (1964)

«Горгона». Трейлер на английском языке

Кристофер Ли и Питер Кашинг в классическом хорроре студии Hammer, поставленном Теренсом Фишером, противостоят не только друг другу, но и одной из сестер Горгон, известной по древнегреческой мифологии. Как вспоминал позднее Ли, «Горгона» стала «одной из самых атмосферных лент Хаммер. В фильме сама Горгона все время оставалась в тени, но, к сожалению, в кульминации, она вышла на свет. В то время бюджет фильма не был рассчитан на такие спецэффекты, как "волосы из змей". Тот же монстр казался удивительно живым в "Битве Титанов", благодаря гению спецэффектов Рэю Харрихаузену: там змеи действительно двигались».


«Онибаба» (1964)

«Онибаба». Трейлер с английскими субтитрами

Мистическая и одновременно реалистичная картина Канэто Синдо о жене (Дзицуко Ёсимура) и матери (Нобуко Отова) ушедшего на войну крестьянина, промышляющих убийством самураев и мародерством в Японии XIV века. По словам Максима Бугулова, здесь жуткая сказка о демонессе сталкивается с реальной хроникой Смуты годов Онин, а сама история — одновременно приквел и сиквел народного сказания о кидзё, т.е. демоне женского пола.

Читать Как мистические ужасы из Японии покорили мир

«Вий» (1967)

«Вий»

Один из первых отечественных фильмов ужасов, фолк-хоррор по Николаю Гоголю. Славянская хтонь, белая как смерть Панночка в исполнении Натальи Варлей, глаза на выкате Хомы Брута (Леонид Куравлев) — за все это нужно благодарить Константина Ершова, Георгия Кропачева и Александра Птушко, отмечает Максим Москвин. Гениальный сказочник создал костюм Вия, разработал его дизайн и сконструировал механику для пальцев. В кадре можно увидеть хорошо известных по фольклору ведьму, упырей и вурдалаков, однако сам титульный монстр является плодом воображения Николая Васильевича, скомпилировавшего черты известных ему мифических существ. Кстати, сюжет повести схож с событиями, описанными в анонимном произведеним русской литературы XVII века «Повесть о некоем убогом отроце».

Читать Вот так он весь день кино и смотрел: 10 картин студии «Мосфильм» на любой вкус

«Алиса» (1988)

«Алиса». Трейлер на чешском языке

Страшную версию «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла можно увидеть не только в игровой дилогии Американа Макги, состоящей из American McGee’s Alice и Alice: Madness Returns. В конце 80-х культовый чешский режиссер-аниматор Ян Шванкмайер создал «Сон Аленки» (оригинальное название фильма), сочетающий мультипликацию и живое действие. По сюжету маленькая девочка погружается в гротескный и сюрреалистичный мир, в котором Белый Кролик вынимает часы из вспоротого живота, сказочные существа состоят из черепов и костей животных и птиц, а обычные носки превращаются в червей. Это просто зловещий кошмар, а не сон. Впоследствии Шванкмайер адаптирует еще один сказочный сюжет — в «Полене» местный Пиноккио способен съесть кошку и даже людей.

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«Лепрекон» (1992)

«Лепрекон». Трейлер на английском языке

Волшебник-коротышка из ирландского фольклора благодаря стараниям режиссера Марка Джонса обернулся злобным карликом, который мстит всем, кто посмел украсть его золото. Хоррор-серия разрослась в настоящий момент до восьми частей, в шести из которых главную роль сыграл Уорвик Дэвис, а в первом фильме ему противостоит Дженнифер Энистон. Поговаривают, что в ближайшем будущем нас ожидает перезапуск истории. Примечательно, что Джонс в 1994-м поставил на основе сказки братьев Гримм хоррор «Румпельштильцхен» о злом карлике, оказавшемся в современном мире.


«Лабиринт Фавна» (2006)

«Лабиринт Фавна»

По мнению Алексея Филиппова, мрачное историческое фэнтези Гильермо Дель Торо с Иваной Бакеро в главной роли виртуозно питается от суровой эпохи, наступившей в Испании после прихода к власти генерала Франко, и не менее брутальных народных поверий. У знаменитого визионера, тяготеющего к макабру, получились одновременно сказка о защитных механизмах детской психики, гротескное сказание о попытках страны спасти свою измученную тиранией душу и настоящий хоррор с давящей палитрой Франсиско Гойи, готическими извивами недетских игр и отпечатывающимся в памяти раз и навсегда дизайном фантастических тварей. Среди последних можно встретить, помимо хорошо знакомого по римским мифам фавна, фей и Бледного человека, чьим прототипом является слепой старик из японской легенды, а в одной из сцен Офелия получает корень мандрагоры, памятной по средневековому фольклору.

Читать Латиноамериканский макабр: от мексиканской Ла Йороны и котов-людоедов до бразильского дона Зе-из-Гроба

«Охотники на троллей» (2010)

«Охотник на троллей». Трейлер на английском языке

На заре своей карьеры талантливый норвежский постановщик Андре ЭвредалДемон внутри») поставил мокьюментари-хоррор про группу студентов, уничтожающих великанов, представляющих огромную опасность для Норвегии. Лента с Отто Есперсеном и Гленном Эрланом Тостерудом основана на скандинавской мифологии, согласно которой тролли стерегли в своих пещерах нажитые сокровища, хотя в кадре они больше похожи на нордических ётунов и древнегреческих циклопов.

Читать рецензию «Демон внутри»: Вскрытие покажет

«Санта на продажу» (2010)

«Санта на продажу». Трейлер с английскими субтитрами

Финский режиссер Ялмари Хеландер в полнометражном дебюте развил идеи короткометражек «Корпорация "Санта на продажу"» и «Официальная инструкция по безопасности корпорации "Санта на продажу"», снятых им в начале нулевых при активном участии Томми Корпелы и Йормы Томмилы. По сюжету мальчик Пиетари (Онни Томмила) начинает подозревать, что гора Корватунтури представляет собой не что иное как погребальный курган, в котором давным-давно похоронен Йоулупукки. Это лапландская версия Рождественского деда — его каких-то два столетия назад изображали в козлиной шкуре и с маленькими рожками. В эффектной хоррор-комедии можно встретить злобных эльфов, а сам Санта-Клаус отчасти близок к Крампусу — рождественскому черту из фольклора альпийского региона.


«Дочери дансинга» (2015)

«Дочери дансинга». Трейфлер на польском языке

Польская лента Агнешки Смочыньской, сочетающая сюжетные элементы мифов о сладкоголосых сиренах и сказки Ганса Кристиана Андерсена про Русалочку, создана в довольно редком для кино жанре хоррор-мюзикла. Михалина Ольшанская и Марта Мазурек предстали в образах обитательниц водных глубин Золотой и Серебряной, которые в 80-е становятся звездами варшавского танцевального клуба. Красавец Якуб Гершал вносит разлад в их гармонию, что приводит к пробуждению плотоядности сирен и гибели одной из них. По атмосфере фильм близок к «Стилягам» Валерия Тодоровского, пусть и с изрядной долей кровинушки, а подобный сюжет был обыгран позднее в американском сериале «Сирена».


«Страшные сказки» (2015)

«Страшные сказки»

Как отмечает в рецензии Дмитрий Карпюк, в англоязычном дебюте итальянец Маттео Гарроне погружает зрителя в причудливый, жестокий и барочный мир сказок Джамбаттиста Базиле, автора «Пентамерона» — первого сборника страшных и поучительных историй, откуда впоследствии щедро черпали сюжеты братья Гримм и Шарль Перро. Здесь Сальма Хайек натуралистично поедает сердце убившего ее мужа Джона Си Рейли морского чудовища, Венсан Кассель из-за прекрасного голоса воспылал страстью к старухе, а Бебе Кейв — дочь короля Тоби Джонса, выращивающего огромную блоху, — в конце концов расправляется с людоедом. За основу взяты сказки «Волшебная лань», «Блоха» и «Ободранная старуха».

Читать рецензию «Страшные сказки»: Королевство кривых зеркал

«Винни-Пух: Кровь и мед 2» в кинотеатрах с 30 мая.

«Винни-Пух: Кровь и мёд 2»

Макс Милиан
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обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   30.05.2024 - 19:00
Один раз в жизни смотрел Санту на продажу, лет 10 назад. Крепкий финский ужастик, концовка приятно удивила. Чтобы так развернуть сюжет. Молодцы!. читать далее>>
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Страшно, как в сказке: 10 пугающих историй про мифических и фольклорных персонажей фотографии
Страшно, как в сказке: 10 пугающих историй про мифических и фольклорных персонажей фотографии
Страшно, как в сказке: 10 пугающих историй про мифических и фольклорных персонажей фотографии
Страшно, как в сказке: 10 пугающих историй про мифических и фольклорных персонажей фотографии
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