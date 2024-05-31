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От «Первого класса» до «Большой перемены»: 10 фильмов и сериалов про школу

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31 мая 2024
Конец мая всегда ассоциируется не только с наступлением лета, но и с окончанием школы. Именно поэтому мы вместе с онлайн-кинотеатром Иви составили подборку фильмов и сериалов, которые не только фиксируют учебный процесс и все его – как приятные, так и травматичные – составляющие, но и через многие годы после окончания школы позволяют вспомнить, какой же была та школьная пора.

От «Первого класса» до «Большой перемены»: 10 фильмов и сериалов про школу
фото: "Первый класс"/Иви

Большая перемена (1972-1973)


Знаменитый советский телефильм о буднях учащихся вечерней школы и их учителя Нестора Петровича, которого сыграл Михаил Кононов. Актеру, который до этого снимался у Пырьева и Тарковского, роль особо не нравилась, но именно она принесла ему всесоюзную славу. В качестве учеников «Большая перемена» собрала, как бы сейчас сказали, по-настоящему звездный каст, объединив разные поколения уже популярных и только начинающих артистов. Но главное, что «Большая перемена» научила зрителей учиться – жить, любить и получать новые знания – в любом возрасте.

Не болит голова у дятла (1974)


Полнометражный дебют Динары Асановой – пронзительного голоса постоттепельного поколения – и первая роль Елены Цыплаковой, сыгравшей красавицу Иру Федорову, которая не выпускает из френдзоны семиклассника Севу по прозвищу Муха, отчаянно в нее влюбленного. Это история не только первой, пусть и кажущейся безответной любви, но и первого расставания – под звуки протестного джаза и только разыгрывающихся перед амбициозной советской рок-волной ударных установок.

От «Первого класса» до «Большой перемены»: 10 фильмов и сериалов про школу
фото: "Не болит голова у дятла"

Чучело (1983)


Последняя режиссерская работа известного артиста Ролана Быкова и последняя роль Юрия Никулина породила большую общественную дискуссию о школьной травме и травле, или буллинге, хотя такой термин в советские 80-е даже не знали. Смелая экранизация истории про «без вины виноватых» была снята по одноименной повести Владимира Железникова, который описал в ней реальный случай со своей племянницей-школьницей. «Чучело» вывело на экраны совершенно не парадный портрет отечественной школы и ее учеников, агрессивно нападающих на новенькую Лену Бессольцеву, в образе которой дебютировала в кино Кристина Орбакайте.

Мальчики краше цветов (2009)


Когда еще манга и дорамы не имели такой популярности в России, как сейчас, на экраны вышел южнокорейский сериал «Мальчики краше цветов» – уже третье киновоплощение самой продаваемой сёдзё-манги в истории Японии. Целевая аудитория в виде девочек-подростков обеспечила сериалу популярность, что и не удивительно, так как сериал современно интерпретирует вечный сюжет про Золушку. Школьница из бедной семьи спасает жизнь ученика элитной школы и сама становится ее ученицей. Социальное неравенство, конечно, ведет к травле, но бунтарский дух девушки не только не дает ей сдаться, но и позволяет взять под свою защиту и других униженных и оскорбленных.

От «Первого класса» до «Большой перемены»: 10 фильмов и сериалов про школу
фото: "Мальчики краше цветов"

Школа (2010)


Самый провокационный и при этом самый реалистичный российский сериал о школьниках стал первым большим телепроектом тогда звезды режиссерского андеграунда Валерии Гай Германики, который вместе с ней снимали театральный режиссер Руслан Маликов и автор «Аритмии» и «Комбината "Надежда"» Наталия Мещанинова. О проекте, показывающем отношения в обычной московской школе, высказывались не только критики и депутаты (последние, естественно, не одобряли сериал), но даже Владимир Путин, тогда бывший председателем правительства РФ, – он, как ни странно, отмечал актуальность «Школы».

Закрытая школа (2011-2012)


Мистический молодежный триллер хоть и был адаптацией испанского сериала «Черная лагуна», но содержал так много оригинальных ответвлений, что почти не был похож на зарубежного брата. Сериал знаменит не только гнетущей атмосферой и завораживающим сюжетом о скелетах в шкафах учеников и преподавателей «Логоса», но и тем, что на нем образовалась одна из главных телесериальных пар – Агата Муцениеце и Павел Прилучный, развод которых впоследствии тоже был сродни по драматургии сериалу.

Читать: Антон Хабаров, Александр Акопов, Агата Муцениеце и другие вспоминают «Закрытую школу» 10 лет спустя

В ожидании солнца (2013)


Задолго до того, как постучаться в ее дверь, Керем Бюрсин пошел путь от ненависти до любви в интерьерах колледжа сериала «В ожидании солнца». Его герой – сын богатых родителей, который является лидером среди одноклассников, и даже авторитетом для учителей. Однажды в колледже для «золотой молодежи», по сути контролируемом Керемом (да, героя зовут так же, как и актера), появляется скромная провинциалка Зейнеп, которая вдруг начинает противостоять нападкам самого харизматичного и влиятельного ученика.

От «Первого класса» до «Большой перемены»: 10 фильмов и сериалов про школу
фото: "В ожидании солнца"

Класс лжецов (2019)


Небанальный школьный детектив про убийство старшеклассницы в частной школе. Именно туда идет работать учителем на замену адвокат Ги Му Хёк, защищавший парня, которого как раз и обвиняли в покушении на жизнь жертвы. Последний вспылил на заседании суда, отчего Ги Му Хёк считает дело почти проигранным. Но школьные стены, а особенно одноклассники девушки таят в себе много тайн.

Райцентр (2023)


Черная комедия про встречу выпускников 1990-х. Спустя 20 лет они собираются в деревне Вармалей, где когда-то случилась заварушка: в день выпускного местной школы дерзкие грабители в масках напали на рейсовый автобус. На свою беду среди пассажиров оказался ученый Николай Георгиевич Мушин с маленьким сыном Кирюшей, которые направлялись в Вармалей на поиски упавшего метеорита. Так космос и становится предчувствием выпускного. Загадочным, обескураживающим и раскрывающим все тайны даже через два десятилетия.

Читать: Рецензия на сериал «Райцентр», где следствие ведут выпускники

Первый класс (2024)


Здесь уже не просто школа или ностальгия по поводу учебной поры, а настоящая борьба за поступление в первый класс нового элитного образовательного учреждения культурной столицы. В нее вступают три лучшие подруги, выпускницы филфака – провинциалка с синдромом отличницы Аня в исполнении Юлии Хлыниной, коренная петербурженка, на первый взгляд ценящая поэзию Бродского больше денег, Таня, которую играет Марина Васильева, и отпустившая романтизм тренер по йоге Лена (Аня Чиповская). «Первый класс» буквально проверяет на прочность не только школьные стены, но и женскую дружбу.

Все серии «Первого класса» в онлайн-кинотеатре Иви

«Первый класс»

Маша Токмашева
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Динара АсановаРолан БыковКерем БюрсинМарина ВасильеваВалерия Гай ГерманикаВладимир ЖелезниковМихаил КононовРуслан МаликовНаталия МещаниноваАгата МуцениецеЮрий НикулинКристина ОрбакайтеПавел ПрилучныйИван ПырьевАндрей ТарковскийЮлия ХлынинаЕлена ЦыплаковаАнна Чиповская
фильмы
АритмияБольшая переменаВ ожидании солнцаЗакрытая школаКласс лжецовКомбинат "Надежда"Мальчики краше цветовНе болит голова у дятлаПервый классРайцентрЧучелоШкола

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