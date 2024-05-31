От «Первого класса» до «Большой перемены»: 10 фильмов и сериалов про школу

Конец мая всегда ассоциируется не только с наступлением лета, но и с окончанием школы. Именно поэтому мы вместе с онлайн-кинотеатром Иви составили подборку фильмов и сериалов, которые не только фиксируют учебный процесс и все его – как приятные, так и травматичные – составляющие, но и через многие годы после окончания школы позволяют вспомнить, какой же была та школьная пора.
Знаменитый советский телефильм о буднях учащихся вечерней школы и их учителя Нестора Петровича, которого сыграл Михаил Кононов. Актеру, который до этого снимался у Пырьева и Тарковского, роль особо не нравилась, но именно она принесла ему всесоюзную славу. В качестве учеников «Большая перемена» собрала, как бы сейчас сказали, по-настоящему звездный каст, объединив разные поколения уже популярных и только начинающих артистов. Но главное, что «Большая перемена» научила зрителей учиться – жить, любить и получать новые знания – в любом возрасте.
Полнометражный дебют Динары Асановой – пронзительного голоса постоттепельного поколения – и первая роль Елены Цыплаковой, сыгравшей красавицу Иру Федорову, которая не выпускает из френдзоны семиклассника Севу по прозвищу Муха, отчаянно в нее влюбленного. Это история не только первой, пусть и кажущейся безответной любви, но и первого расставания – под звуки протестного джаза и только разыгрывающихся перед амбициозной советской рок-волной ударных установок.
Последняя режиссерская работа известного артиста Ролана Быкова и последняя роль Юрия Никулина породила большую общественную дискуссию о школьной травме и травле, или буллинге, хотя такой термин в советские 80-е даже не знали. Смелая экранизация истории про «без вины виноватых» была снята по одноименной повести Владимира Железникова, который описал в ней реальный случай со своей племянницей-школьницей. «Чучело» вывело на экраны совершенно не парадный портрет отечественной школы и ее учеников, агрессивно нападающих на новенькую Лену Бессольцеву, в образе которой дебютировала в кино Кристина Орбакайте.
Когда еще манга и дорамы не имели такой популярности в России, как сейчас, на экраны вышел южнокорейский сериал «Мальчики краше цветов» – уже третье киновоплощение самой продаваемой сёдзё-манги в истории Японии. Целевая аудитория в виде девочек-подростков обеспечила сериалу популярность, что и не удивительно, так как сериал современно интерпретирует вечный сюжет про Золушку. Школьница из бедной семьи спасает жизнь ученика элитной школы и сама становится ее ученицей. Социальное неравенство, конечно, ведет к травле, но бунтарский дух девушки не только не дает ей сдаться, но и позволяет взять под свою защиту и других униженных и оскорбленных.
Самый провокационный и при этом самый реалистичный российский сериал о школьниках стал первым большим телепроектом тогда звезды режиссерского андеграунда Валерии Гай Германики, который вместе с ней снимали театральный режиссер Руслан Маликов и автор «Аритмии» и «Комбината "Надежда"» Наталия Мещанинова. О проекте, показывающем отношения в обычной московской школе, высказывались не только критики и депутаты (последние, естественно, не одобряли сериал), но даже Владимир Путин, тогда бывший председателем правительства РФ, – он, как ни странно, отмечал актуальность «Школы».
Мистический молодежный триллер хоть и был адаптацией испанского сериала «Черная лагуна», но содержал так много оригинальных ответвлений, что почти не был похож на зарубежного брата. Сериал знаменит не только гнетущей атмосферой и завораживающим сюжетом о скелетах в шкафах учеников и преподавателей «Логоса», но и тем, что на нем образовалась одна из главных телесериальных пар – Агата Муцениеце и Павел Прилучный, развод которых впоследствии тоже был сродни по драматургии сериалу.
Задолго до того, как постучаться в ее дверь, Керем Бюрсин пошел путь от ненависти до любви в интерьерах колледжа сериала «В ожидании солнца». Его герой – сын богатых родителей, который является лидером среди одноклассников, и даже авторитетом для учителей. Однажды в колледже для «золотой молодежи», по сути контролируемом Керемом (да, героя зовут так же, как и актера), появляется скромная провинциалка Зейнеп, которая вдруг начинает противостоять нападкам самого харизматичного и влиятельного ученика.
Небанальный школьный детектив про убийство старшеклассницы в частной школе. Именно туда идет работать учителем на замену адвокат Ги Му Хёк, защищавший парня, которого как раз и обвиняли в покушении на жизнь жертвы. Последний вспылил на заседании суда, отчего Ги Му Хёк считает дело почти проигранным. Но школьные стены, а особенно одноклассники девушки таят в себе много тайн.
Черная комедия про встречу выпускников 1990-х. Спустя 20 лет они собираются в деревне Вармалей, где когда-то случилась заварушка: в день выпускного местной школы дерзкие грабители в масках напали на рейсовый автобус. На свою беду среди пассажиров оказался ученый Николай Георгиевич Мушин с маленьким сыном Кирюшей, которые направлялись в Вармалей на поиски упавшего метеорита. Так космос и становится предчувствием выпускного. Загадочным, обескураживающим и раскрывающим все тайны даже через два десятилетия.
Здесь уже не просто школа или ностальгия по поводу учебной поры, а настоящая борьба за поступление в первый класс нового элитного образовательного учреждения культурной столицы. В нее вступают три лучшие подруги, выпускницы филфака – провинциалка с синдромом отличницы Аня в исполнении Юлии Хлыниной, коренная петербурженка, на первый взгляд ценящая поэзию Бродского больше денег, Таня, которую играет Марина Васильева, и отпустившая романтизм тренер по йоге Лена (Аня Чиповская). «Первый класс» буквально проверяет на прочность не только школьные стены, но и женскую дружбу.
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