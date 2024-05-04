«Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему»: как философия стоицизма привела джедаев к краху

4 мая — международный День Звездных войн, когда фанаты Star Wars желают друг другу пребывания Силы. Мы решили вспомнить материал о политике и идеологии джедаев во всей франшизе, написанный Анастасией Зайцевой после выхода мини-сериала «Оби-Ван Кеноби», посвященного злоключениях наставника Энакина Скайуокера и будущего сэнсэя Люка. Так почему же институция, отвечающая за светлую сторону Силы, разрушила саму себя?
На первый взгляд, «Звездные войны
» — архетипическая история борьбы добра и зла — Сопротивления и Галактической Империи, Республики и Сепаратистской Конфедерации, нового Сопротивления и новой Галактической Империи (Первого ордена). Джордж Лукас
никогда не скрывал, что «Звездные войны
» — это кино о политике, однако в центре всех коллизий в неизменно оказывается инициация героя или героини. Сага о Скайуокерах представляет собой три больших романа-взросления, которые обнаруживают немало сходств, но важнее всего, что путь к зрелости проходит в соответствии с принципами Ордена.
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Джедаи во вселенной «Звездных войн
» — стражи порядка, которые поддерживают равновесие Силы — особой сверхъестественной энергии, пропитывающей всю Галактику. Так, Орден джедаев на бумаге — миротворческая организация со своей иерархией и особым учением. Мировоззрение и идеология джедаев вдохновлены реальными религиозно-философскими воззрениями, чьи истоки можно найти в античной философии стоицизма, которая призывала проявлять твердость и мужество в жизненных испытаниях; буддизме с его отказом от привязанностей и практикой самоограничения; в самурайском бусидо, предполагавшем взвешенность; а также в даосизме и синтоизме.
В основе джедайской догматики лежат сострадание ко всем формам жизни, внутренняя и внешняя гармония, отстраненность от земных эмоций. Система моральных ценностей предполагает мужество, терпение, сдержанность, доверие и самоотверженность. Джедаям не позволено иметь привязанностей, так как страх потерять близкого человека провоцирует негативные эмоции. Избыток отрицательных чувств отвращает от светлой стороны Силы и ведет к темной, носителей которой называют ситхами. Можно сказать, что джедаи вывели свою теорию домино в отношении эмоций, согласно которой страх ведет к гневу, гнев — к ненависти, а ненависть — к страданию.
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Иконография лукасовских джедаев одновременно напоминает о рыцарях из исторических романов, самураях (Лукас честно признавался, что многое почерпнул из фильмов Акиры Куросавы
), а в какой-то степени и о ковбоях — традиционных героях уже американской мифологии фронтира. Учение джедаев, с которым зритель познакомился в оригинальной трилогии, удачно вписалось в контекст 1970-80-х — время холодной войны, кризисов и провала социального либерализма. Для преодоления трудностей правительство США сделало ставку на традиционные и христианские ценности, осуждавшие господствовавшую в 1960-е контркультуру за излишнюю распущенность и вседозволенность.
Стремясь не допустить появление новых адептов темной стороны, Орден убедился в необходимости эмоциональной отстраненности. Именно поэтому будущих джедаев забирали из семей уже в младенчестве, так как привязанность и любовь к родителям могли подорвать духовное равновесие ребенка. Подавление внутренней жизни часто начиналось с момента рождения, поэтому девятилетний Энакин плохо вписывался в установленную систему: его связь с матерью была уже достаточно сильна. Это стало препятствием на пути обучения мальчика и не раз сказывалось, когда он уже стал джедаем. Скайуокера
считали излишне эмоциональным и советовали отпустить все, что он боится потерять. Переломным моментом послужила смерть матери от рук бандитов на Татуине. Из-за необходимости скрывать чувства юноша остался наедине со своей болью, а любовь к Падме
и страх потерять ее в купе с неотрефлексированной травмой стали эмоциональной ловушкой для Энакина, что и привело в итоге к трагедии.
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Рождение Дарта Вейдера наталкивает на мысль о недостатках джедайской системы. Подавление эмоций не уберегает от поворота к темной стороне, а в случае Энакина стала его причиной. Можно предположить, что такое развитие событий — исключение из правил, и это будет отчасти справедливо. Фильмы не в полной мере раскрывают проблему эмоциональности падаванов. Однако мультсериал «Звёздные войны: Войны клонов
» (2008-2020), рассказывающий о событиях между вторым и третьим эпизодом, заполняет эту брешь. Если Энакина чувства вели к разрушению, то Асока Тано, его ученица, полагаясь на эмоции, не раз принимала верные решения в непростых ситуациях. Словом, проект отказа от мирского в полной мере был реализован исключительно в высших кругах джедаев.
Примечательна в этой связи судьба племянника Люка — Кайло Рена
, который обучался джедайскому мастерству в юные годы. Несмотря на то, что правила Нового Ордена были значительно мягче, урожденный Бен Соло — сын Хана
и Леи
— во многом повторил судьбу деда из-за излишней эмоциональной чувствительности. Как и Энакин, Кайло Рен не смог найти баланс между светлой и темной стороной Силы. Мучимый ресентиментом по отношению к учителю Люку Скайуокеру
, он вступил на путь деда.
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Значит ли это, что стоические принципы ведут к постепенному саморазрушению джедайского учения? Во многом это так. Унифицированное, неделикатное воспитание юного поколения предопределило дальнейший кризис джедаев. Возможно, именно поэтому инаковость Энакина лучше всего видна в моменты сильных эмоциональных потрясений, когда он дает волю чувствам. Многие консервативные семьи сталкиваются с подобными ситуациями, например, повторяя лозунг «Мальчики не плачут». В патриархальных семьях сыновей учат быть сильными и подавлять эмоции. Чувства — это знак слабости, поэтому проявлять их нежелательно. Но подавление приводит к гневу. Неслучайно подростки, совершающие акты насилия над сверстниками, по статистике
замкнуты и эмоционально деформированы. Получается, что джедайская теория эмоций, которая связывает любовь к кому-то со страданием, неверна.
Сам Джордж Лукас показывает на примере Люка Скайуокера, что судьба Энакина могла сложиться иначе, не будь в его жизни Ордена с его суровыми наставлениями. Действия оригинальной трилогии разворачиваются во времена, когда Орден пал и его устав фактически не действовал, а немногочисленные последователи были разбросаны по разным уголкам галактики. Идеология джедаев уже не требовала такого эмоционального аскетизма. Но самое главное — не было довлеющей организации, которая бы контролировала каждый шаг Люка. В тех немногих случаях, когда магистр Йода или Оби-Ван Кеноби
обязывали его сделать что-то вопреки воле, Люк проявлял субъектность и следовал чувствам. Во многом своеволие и умение прислушиваться к себе предопределило выбор светлой стороны — и счастливый конец трилогии.
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Недостатки учения джедаев, безусловно, спровоцировали кризис, но несостоятельность Ордена очевидна и в другом. Период его расцвета приходится на события приквелов, когда организация симбиотически сосуществовала с Республикой и была вписана в ее институциональную структуру. Основной функцией Ордена являлось сохранение спокойствия и предотвращение беспорядков. Несмотря на то, что Республика де-юре демократическое образование, фактически отправление правосудия осуществляли именно джедаи. Отсутствие альтернатив способствовало росту самонадеянности, высокомерию и консервации. В конце концов, это приводит к непредумышленному самоуничтожению Ордена.
Именно джедаи, опьяненные собственным могуществом, способствовали появлению будущей армии штурмовиков. Именно джедаи, уверенные в непреложности собственных убеждений, предприняли рискованную попытку переворота. Именно джедаи, сосредоточенные на строгом исполнении норм учения, не смогли трезво интерпретировать Пророчество об Избранном, который должен был установить равновесие Силы. Поскольку тысячелетнее превосходство и так было за Орденом, ни о каком уничтожении ситхов не могло быть и речи. В итоге баланс все-таки был восстановлен. Однако достигнут он был не ликвидацией всех адептов темной Стороны, а через их возвышение.
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Рецензия на восьмой эпизод «Звездных войн» — (сравнительно) революционный
В 2012 году Джордж Лукас продал права на вселенную Звездных войн Disney, и рефлексировать вину джедаев в собственном падении выдалось уже другому поколению режиссеров. Трилогия сиквелов — принципиально новая история, где главным действующим лицом стала девушка Рей
. Как бы ни ругали
продолжение франшизы, одно несомненное достоинство в нем есть: если оригинальные фильмы показывали события с точки зрения героя, то диснеевская трилогия предложила взглянуть на далекую-далекую галактику глазами героини.
Рей, в отличие от Энакина и Люка, которые сознавали свою исключительность, не была Избранной, ее никто не убеждал в том, что она должна спасти галактику. Главной проблемой на ее пути становится поиск семьи. Убежденной в собственной заурядности, ей, как никому другому, нужен был наставник. Однако никто так и не занял это место. Хан Соло, который казался символическим отцом в первом фильме, погиб. Из джедаев остался только Люк, но и он удалился в добровольное изгнание на Ак-То, полагая, что джедаи приносят вред. Когда Люк и Рей наконец встретились, тот долгое время сохранял дистанцию, поэтому ей пришлось полагаться во многом на чувства и инстинкты. Хотя образ Люка и ругали за карикатурность, идейно он продолжает наработки Лукаса из трилогии приквелов.
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Джедай Шрёдингера: рецензия на мини-сериал «Асока»
В недавно завершившемся мини-сериале «Оби-Ване Кеноби
» (2022), посвященном жизни наставника Энакина после «Мести ситхов
» (2005), титульный герой предстает отчаявшимся, разочарованным в идеалах мужчиной, который когда-то был одним из самых одаренных джедаев. Он смирился с поражением, закопал меч и предпочел влачить неприметное существование, в котором больше не было места Силе. Фактически он предсказал судьбу Люка в сиквелах и оказался в изгнании на далекой планете. Философия стоицизма, лежавшая в основе идеологии джедаев, должна была подготовить Оби-Вана
к трудностям, но так и не помогла встретить тяготы достойно. Несмотря на оптимистичный финал и ностальгическую интонацию, сериал дает больше поводов для грусти. Он еще раз напоминает, что время джедаев подошло к концу.
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