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«Бар МоскваЧики», «Тур с Иванушками», первая часть «Горизонтов» Кевина Костнера и еще 7 фильмов июня

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1 июня 2024

Выбор редакции Кино-Театр.Ру

«Бар МоскваЧики», «Тур с Иванушками», первая часть «Горизонтов» Кевина Костнера и еще 7 фильмов июня
фото: кадр из фильма «Непослушники»

Летний российский прокат стартует с показа новых фильмов с Шоном Пенном, Таем Шериданом, Алисией Викандер и Джудом Лоу, продолжения «Непослушника», комедии с Яной Кошкиной и Марком Богатыревым, музыкального роуд-муви с песнями «Иванушек» и свежей режиссерской работы Кевина Костнера.



«Асфальтовые джунгли» / Asphalt City

«Асфальтовые джунгли»

Шон Пенн, Тай Шеридан, Майкл Питт, Кэтрин Уотерстон и Майк Тайсон в остросюжетной драме о враче и его первом годе на работе в середине 90-х в Гарлеме. Это взгляд изнутри на уличную жизнь: перестрелки, плохие копы, безнадежные пациенты, черный юмор в странных обстоятельствах и попытка одного медика сохранить свое желание помочь, несмотря на его растущую черствость. Лента участвовала в программе Каннского биеннале.

Выход в прокат: 6 июня


«Непослушники»

«Непослушники»

В третьей части комедийной серии Владимира Котта Дима (Виктор Хориняк), уже не «Димонстр», а менеджер по продажам в автосалоне, а Саша Черный (Гоша Куценко) — добропорядочный монах в монастыре у отца Анатолия (Юрий Кузнецов). Все живут спокойно, пока в монастырь не привозят группу четырех детдомовских детей: двух братьев и двух сестер, которые «ставят на уши» весь монастырь. Когда Черный с дружками решают бежать из страны, дети уговаривают взять их с собой. Обнаружив побег, отец Анатолий просит Диму найти беглецов и всех образумить. Дима отправляется в эту погоню со своим маленьким сыном, представив ему это как долгожданный поход.

Выход в прокат: 6 июня

Читать рецензию «Непослушник-2»: Как вернуть Толику веру

«Шах и мат» / Menudas piezas

«Шах и мат»

Испанская комедия Начо Велильи о Канделе (Алехандра Хименес), чья жизнь в одночасье кардинально меняется, и она из успешной преподавательницы элитного колледжа превращается в простую училку в не самой лучшей школе «на районе». Теперь ей придется обучать трудных подростков из неблагополучных семей. Благодаря главной героине у компании школьных аутсайдеров появляется реальный шанс стать чемпионами страны по шахматам. Премьера ленты состоялась на фестивале в Малаге.

Выход в прокат: 6 июня


«10 жизней» / 10 Lives

«10 жизней»

Британско-канадский мультфильм про приключения кота Беккета. Даже самые заносчивые из кошачьих просто душки по сравнению с этой пушистой бестией. Но его будни скоро изменятся. Притом, целых десять раз! Коту предстоит побывать в шкуре совершенно разных животных, чтобы, наконец, начать ценить свою собственную жизнь. В оригинале картины можно услышать голос Билла Найи.

Выход в прокат: 12 июня


«Бар МоскваЧики»

«Бар МоскваЧики»

Яна Кошкина, Катя Iowa, Екатерина Шкуро, Михаил Тарабукин, Роман Юнусов, Кристина Бабушкина, Денис Косяков, Сергей Рост и Марк Богатырев в комедии Анарио Мамедова про трио молодых красоток-москвичек, отправившихся повеселиться в Питер, которое неожиданно для себя на последние сбережения покупает там бар. «В нагрузку» к заведению идут соседи-парни, с которыми все не так просто.

Выход в прокат: 13 июня

Читать Руки вверх, или Панические атаки Лунтика: 100 российских фильмов 2024 года

«Игра королевы» / Firebrand

«Игра королевы»

События исторической остросюжетной драмы Карима Айнуза разворачиваются в охваченной войнами тюдоровской Англии. Шестая и последняя жена короля Генриха Восьмого (Джуд Лоу) Екатерина Парр (Алисия Викандер) становится регентом, пока ее муж сражается за границей. Приверженица радикального протестантизма, правительница делает все, чтобы сделать будущее страны таким, каким видит его она. По возвращении король, все больше погружающийся в паранойю, вымещает весь свой гнев на радикалах. Екатерина живет в страхе, ведь до этого Генрих уже дважды обезглавливал своих жен. В британской ленте, впервые показанной в Каннах, также заняты Эдди Марсан и Сэм Райли.

Выход в прокат: 13 июня

Читать Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

«Тур с Иванушками»

«Тур с Иванушками»

Музыкальная комедия и роуд-муви, в которой прозвучат хиты группы «Иванушки International», расскажет о дружбе, любви и путешествиях, которые делают нас счастливыми. По сюжету три подруги, в детстве фанатевшие по «Иванушкам», отправляются за кумирами в тур по югу России, чтобы осуществить свою давнюю мечту, а заодно и убежать от проблем в привычной жизни. Главные роли исполнят Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ольга Сухарева, Роман Курцын и Анна Пескова. В кадре появятся и солисты «Иванушек» Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко, а продюсер и композитор группы Игорь Матвиенко выступил музыкальным продюсером комедии.

Выход в прокат: 20 июня


«Горизонты: Часть 1» / Horizon: An American Saga - Chapter 1

«Горизонты: Часть 1»

Четвертая режиссерская работа Кевина Костнера из-за масштабности затеи разделена на три фильма. Действие драматического вестерна происходит на американском Западе во второй половине XIX века в течение 15 лет. Его герои — переселенцы с Востока, которым предстоит преодолеть далекий путь, освоить новые земли и победить в противостоянии с индейцами. Компанию Костнеру в кадре составят Сиенна Миллер, Сэм Уортингтон, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Люк Уилсон, Томас Хэйден Черч, Джена Мэлоун, Эбби Ли, Изабель Фурман, Майкл Рукер, Джованни Рибизи, Уилл Паттон, Том Пэйн и многие другие. Участник внеконкурсных показов 77-го Каннского кинофестиваля.

Выход в прокат: 27 июня

Читать «Каскадеры», четвертые «Плохие парни» и другие боевики 2024 года

«Фолия» / Folia

«Фолия». Трейлер с русскими субтитрами

Французская драма Шарля Герена Сюрвиля с участием Даниила Воробьева. Это история режиссера, который после несчастного случая на съемочной площадке по крупицам восстанавливает реальность. Постепенно выясняется, что фильм вообще не должен был состояться, а единственный его сюжет — постоянное возвращение к потерянной любви. В картине, чья премьера состоялась на прошлогоднем ММКФ, также сыграли Стефано Кассетти, Манал Исса, Марго Шателье и сам постановщик.

Выход в прокат: 27 июня

Читать интервью Даниил Воробьев: «Захотелось, чтобы все пошло не по плану»

«Челюсти. Кровавый риф» / Something in the Water


Хифту Куазем и Лорен Лайл в американском хоррор-триллере про компанию лучших подруг, отправившихся в путешествие мечты. Но поездка оборачивается кровавым кошмаром, когда на девушек нападает огромная акула. Они оказываются отрезаны от берега, а силы и время уже на исходе.

Выход в прокат: 27 июня

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