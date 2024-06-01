«Бар МоскваЧики», «Тур с Иванушками», первая часть «Горизонтов» Кевина Костнера и еще 7 фильмов июня



фото: кадр из фильма «Непослушники»

«Асфальтовые джунгли»

«Непослушники»

Читать рецензию «Непослушник-2»: Как вернуть Толику веру

«Шах и мат»

«10 жизней»

«Бар МоскваЧики»

Читать Руки вверх, или Панические атаки Лунтика: 100 российских фильмов 2024 года

«Игра королевы»

Читать Без даты: 33 фестивальных хита, не добравшихся до России

«Тур с Иванушками»

«Горизонты: Часть 1»

Читать «Каскадеры», четвертые «Плохие парни» и другие боевики 2024 года

«Фолия». Трейлер с русскими субтитрами

Читать интервью Даниил Воробьев: «Захотелось, чтобы все пошло не по плану»