«Бар МоскваЧики», «Тур с Иванушками», первая часть «Горизонтов» Кевина Костнера и еще 7 фильмов июня

Шон Пенн, Тай Шеридан, Майкл Питт, Кэтрин Уотерстон и Майк Тайсон в остросюжетной драме о враче и его первом годе на работе в середине 90-х в Гарлеме. Это взгляд изнутри на уличную жизнь: перестрелки, плохие копы, безнадежные пациенты, черный юмор в странных обстоятельствах и попытка одного медика сохранить свое желание помочь, несмотря на его растущую черствость. Лента участвовала в программе Каннского биеннале.
В третьей части комедийной серии Владимира Котта Дима (Виктор Хориняк), уже не «Димонстр», а менеджер по продажам в автосалоне, а Саша Черный (Гоша Куценко) — добропорядочный монах в монастыре у отца Анатолия (Юрий Кузнецов). Все живут спокойно, пока в монастырь не привозят группу четырех детдомовских детей: двух братьев и двух сестер, которые «ставят на уши» весь монастырь. Когда Черный с дружками решают бежать из страны, дети уговаривают взять их с собой. Обнаружив побег, отец Анатолий просит Диму найти беглецов и всех образумить. Дима отправляется в эту погоню со своим маленьким сыном, представив ему это как долгожданный поход.
Испанская комедия Начо Велильи о Канделе (Алехандра Хименес), чья жизнь в одночасье кардинально меняется, и она из успешной преподавательницы элитного колледжа превращается в простую училку в не самой лучшей школе «на районе». Теперь ей придется обучать трудных подростков из неблагополучных семей. Благодаря главной героине у компании школьных аутсайдеров появляется реальный шанс стать чемпионами страны по шахматам. Премьера ленты состоялась на фестивале в Малаге.
Британско-канадский мультфильм про приключения кота Беккета. Даже самые заносчивые из кошачьих просто душки по сравнению с этой пушистой бестией. Но его будни скоро изменятся. Притом, целых десять раз! Коту предстоит побывать в шкуре совершенно разных животных, чтобы, наконец, начать ценить свою собственную жизнь. В оригинале картины можно услышать голос Билла Найи.
События исторической остросюжетной драмы Карима Айнуза разворачиваются в охваченной войнами тюдоровской Англии. Шестая и последняя жена короля Генриха Восьмого (Джуд Лоу) Екатерина Парр (Алисия Викандер) становится регентом, пока ее муж сражается за границей. Приверженица радикального протестантизма, правительница делает все, чтобы сделать будущее страны таким, каким видит его она. По возвращении король, все больше погружающийся в паранойю, вымещает весь свой гнев на радикалах. Екатерина живет в страхе, ведь до этого Генрих уже дважды обезглавливал своих жен. В британской ленте, впервые показанной в Каннах, также заняты Эдди Марсан и Сэм Райли.
Французская драма Шарля Герена Сюрвиля с участием Даниила Воробьева. Это история режиссера, который после несчастного случая на съемочной площадке по крупицам восстанавливает реальность. Постепенно выясняется, что фильм вообще не должен был состояться, а единственный его сюжет — постоянное возвращение к потерянной любви. В картине, чья премьера состоялась на прошлогоднем ММКФ, также сыграли Стефано Кассетти, Манал Исса, Марго Шателье и сам постановщик.
Хифту Куазем и Лорен Лайл в американском хоррор-триллере про компанию лучших подруг, отправившихся в путешествие мечты. Но поездка оборачивается кровавым кошмаром, когда на девушек нападает огромная акула. Они оказываются отрезаны от берега, а силы и время уже на исходе.
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