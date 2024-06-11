Слово продюсера: Какие российские сериалы победят на премии АПКиТ?

Уже 13 июня состоится церемония вручения XI Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), перенесенная в марте из-за теракта в «Крокусе». Представители отечественной индустрии назовут лучших коллег по цеху. Премия АПКиТ имеет, пожалуй, больше всех профессиональных номинаций в области сериалов, качество которых с каждым годом растет. Победителей угадать всегда непросто. Если прогноз «Оскара» можно сложить из математических расчетов предваряющих его премий каждой отдельной творческой ассоциации, то российские награды – это часто интрига, где мнение академиков может не совпадать с мнением зрителей. Тем не менее в этом году Ассоциация продюсеров кино и телевидения решила устроить в социальной сети «ВКонтакте» конкурс с прогнозами, и мы тоже решили не отставать и предложить свои. Правда, не только в главных категориях – за лучшие сериалы и фильмы, но и во всех остальных. Всего премия вручается в 25 номинациях, на награды претендуют создатели 34 проектов.
Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии)
«Арт и факт
»
«Изгой
»
«Топор. 1945. Кенигсберг
»
Прогноз
: «Топор. 1945. Кенигсберг»
. Предыдущие части военной драмы с Андреем Смоляковым
в роли бывшего отшельника, попавшего в разведроту, стабильно завоевывали премию в категории мини-сериалов, так что и в этот раз вряд ли будет сделан иной выбор.
Лучший телесериал (5-19 серий)
«Бизон: Дело манекенщицы
» (Читать рецензию
)
«Екатерина. Фавориты
»
«Мосгаз. Последнее дело Черкасова
» (Читать рецензию
)
Прогноз
: «Бизон: Дело манекенщицы»
. Здесь тоже можно было бы поставить на Андрея Смолякова и его майора Черкасова из долгоиграющей саги «Мосгаз», если бы не весомый конкурент в лице Сергея Безрукова
– тоже товарища майора, расследующего в середине 1970-х смерть ведущей манекенщицы Центрального дома моды (это же дело, кстати, фигурировало в третьем сезоне «Мосгаза»). К тому же, до премии АПКиТ сериал, спродюсированный Валерием Тодоровским
, уже успел получить «Золотого орла».
Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий)
«Балабол. 7 сезон
»
«Невский. Расплата за справедливость
»
«Скорая помощь. 6 сезон
»
Прогноз
: «Скорая помощь. 6 сезон»
. Вернувшийся с новым сезоном «Невский» был бы очевидным претендентом на победу, если бы не долго обделенная вниманием «Скорая помощь», автором идеи которой шесть лет назад выступил режиссер, продюсер и сценарист Михаил Хлебородов
, скончавшийся в прошлом году. Хит канала НТВ с Гошей Куценко
в роли высококлассного врача, который по стечению обстоятельств стал водителем скорой помощи, несмотря на зрительских успех, ни разу не номинировался на премию АПКиТ. Возможно, причина в том, что каждый сезон насчитывает 20 серий, в то время, как в предыдущие годы многосерийными считались лишь проекты более 24 серий, а остальные вынуждены были конкурировать в популярной категории телесериалов (от 5 до 24 серий). В этом году многолетнюю несправедливость исправили, хотя в номинации и схлестнулись все праймовые сериалы НТВ.
Лучший онлайн-сериал (1-6 серий)
«Абрек
»
«Позывной "Журавли"
»
«Цербер
» (Читать рецензию
)
Прогноз: «Цербер».
Победивший на прошлогоднем фестивале сериалов «Пилот» исторический детектив с участием молодого поэта Александра Пушкина и серией жестоких убийств на фоне мрачного Санкт-Петербурга, где недавно подавили восстание декабристов, существенно выигрывает у конкурентов уровнем сценария и художественно-постановочной частью. Будет обидно, если награда все-таки уйдет кому-то другому.
Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)
«Библиотекарь
» (Читать рецензию
)
«Король и шут
» (Читать рецензию
)
«Слово пацана. Кровь на асфальте
» (Читать рецензию
)
Прогноз: «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Тут фаворит кажется очевидным и вряд ли слово продюсеров сможет противостоять феноменальному успеху сериала.
Лучший комедийный сериал
«Волшебный участок
» (Читать рецензию
)
«Кибердеревня
» (Читать рецензию
)
«Лада Голд
» (Читать рецензию
)
Прогноз: «Волшебный участок».
Вышедший одновременно со «Словом пацана» сказочный сериал с человеческой душой «Волшебный участок» получил до обидного мало внимания и только начал свое путешествие по упоминаниям в премиальных шорт-листах (на днях он попал и в претенденты на Национальную премию в области веб-индустрии), так что будем в этой категории болеть именно за него и радоваться, если прогноз совпадет с реальностью.
Лучший анимационный сериал
«Объяснялкины
»
«Три кота
»
«Отель у овечек
»
Прогноз: «Три кота».
Понятно, что большинство российских продюсеров вышли из возраста поглощения детского анимационного контента довольно давно, так что не удивительно, что на протяжении трех последних лет премию стабильно получают «Три кота», сменившие на этом пьедестале другой мультхит «Маша и медведь
». Мы не думаем, что здесь будет главный сюрприз церемонии, но при всей любви к «Трем котам» пора бы им уступить премию конкурентам.
Лучший документальный сериал
«Время "Спартака"»
«История российских компьютерных игр
»
«Как я познакомился со своей мамой
»
Прогноз: «Время "Спартака"»
. Документальные проекты были впервые представлены на премии сразу в двух категориях – сериалов и фильмов – лишь в прошлом году, до этого продюсеры отмечали лишь докудрамы. Так что интересно, насколько плотно проголосовавшие изучили все представленные на этот раз проекты. Обычно в документальных номинациях голосуют по принципу узнаваемых брендов. Так что и здесь не исключаем, что в продюсерских рядах окажется немало болельщиков «Спартака».
Лучший документальный фильм
«Алексей Балабанов. Послесловие…
»
«Алексей Леонов. Космос внутри
»
«Михаил Горшенев. Легенда о короле и шуте
»
Прогноз: «Алексей Балабанов. Послесловие…».
Как и на «Золотом орле», номинация на премию АПКиТ сформировалась из документальных байопиков – то есть в соответствии с принципом, описанным выше. Так что просто предположим, что «Алексей Балабанов», как и годом ранее, когда соответствующий приз получил фильм Любови Аркус
«Балабанов. Колокольня. Реквием
», отзывается в сердцах кинопродюсеров больше, чем космонавт Алексей Леонов и музыкант Михаил Горшенев.
Лучший полнометражный художественный фильм
«Вызов
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)
«По щучьему велению
» (Читать рецензию
)
«Чебурашка
» (Читать рецензию
)
Прогноз: «Вызов».
Казалось бы, побеждать на премии продюсеров всегда должен кассовый хит, но АПКиТ идет своим путем: в предыдущие годы «Текст
», например, обходил «Холопа
», а «Купе номер шесть
» – «Последнего богатыря
». В этот раз конкуренция, впрочем, развернулась не между арт-мейнстримом и блокбастерами, а между успешными в прокате фильмами и кассовым рекордсменом «Чебурашкой». Поэтому сделаем ставку на «Вызов», который оказался действительно вызовом для съемочной группы. Все-таки первый фильм в космосе – это безусловный продюсерский успех.
Лучшая сценарная работа
Лев Мурзенко
, Серафим Ореханов
, Анастасия Корецкая
, Евгений Сангаджиев
, Владислав Каптур
«Балет
» (Читать рецензию
)
Всеволод Бенигсен
, Анастасия Максимова
, Владлен Максимов
«Бизон: Дело манекенщицы»
Александр Носков
«Волшебный участок»
Жора Крыжовников
, Андрей Золотарев
, Роберт Гараев
«Слово пацана. Кровь на асфальте»
Прогноз: сценаристы «Слова пацана»
. Книга талантливого автора и аналитика, основанная на реальных исторических событиях и собственных воспоминаниях, самый востребованный сценарист российского кино и въедливый режиссер-перфекционист – залог успеха поистине народного сериала и резко выросших поисковых запросов слова «чушпан».
Лучшие визуальные эффекты
«Библиотекарь»
«Волшебный участок»
«Кибердеревня»
Прогноз: «Кибердеревня».
Выросший из веб-сериала проект Кинопоиска про простого фермера Николая демонстрирует марсианский уровень графики и иронии, пусть немного и потерявшиеся на фоне земных историй прошлого года.
Лучшая режиссерская работа
Евгений Сангаджиев «Балет»
Степан Гордеев
«Волшебный участок»
Жора Крыжовников «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Прогноз: Жора Крыжовников.
Первый российский кинематографист, прошедший путь от народной комедии до народного сериала, как бы некоторым и ни было горько от «Слова пацана».
Лучшая оригинальная музыка к сериалу
Игорь Вдовин
«Актрисы
» (Читать рецензию
)
Алексей Горшенев
«Король и Шут»
Евгений Зиборов
, Ольга Соловьева «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Прогноз: Алексей Горшенев
. Пожалуй, именно в этой номинации отразилось все непростое звучание нынешнего времени – с неоднозначно-щемящими отголосками прошлого и роковой (не)определенностью будущего. Все номинанты достойны друг друга, но поплывем против течения и поставим на панков.
Лучшая операторская работа
Юрий Никогосов
«Актрисы»
Игорь Киселев
«Балет»
Роберт Саруханян
«Волшебный участок»
Прогноз: Юрий Никогосов.
Получивший не самое большое количество номинаций сериал Федора Бондарчука
и Паулины Андреевой
тем не менее оказался довольно интересным высказыванием о творческой судьбе. Немаловажную роль в этом сыграла и работа одного из самых талантливых операторов Юрия Никогосова, здесь доказавшего, что не только спектакли, но и похороны с пандемийной самоизоляцией могут оказаться по-настоящему злободневным шоу.
Лучшая работа художника-постановщика
Леонид Кипнис
«Библиотекарь»
Жанна Пахомова
«Волшебный участок»
Григорий Пушкин
, Денис Бауэр
, Денис Быков
«Слово пацана. Кровь на асфальте»
Прогноз: Жанна Пахомова.
Пахомова – художник, который чувствует себя свободным в любых обстоятельствах и в любых эпохах. Она одинаково успешно работала и над историческими, и над фантастическими, и над реалистическими проектами, но чистую сказку, кажется, сделала впервые. Мир «Волшебного участка» просто наполнен деталями, каждая из которых – отдельный артефакт, созданный не только с лихими отсылками, но и с оригинальными придумками.
Лучшая работа художника по костюмам
Оксана Шевченко «Актрисы»
Наталия Туровникова, Юлия Чиканакова «Балет»
Даша Фомина «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Прогноз: Даша Фомина.
Наверное, впервые в этой номинации нет ни одного исторического проекта с кринолинами, балами, красавицами, лакеями и царями с царевнами. Прогноз можно было бы сделать по принципу, что к истории больше всего приближено «Слово пацана», но количество одежды, продаваемых на некоторых маркетплейсах (или универсамах?) под эгидой «почти как» в этом самом сериале, говорит о том, что Даша Фомина сама отчасти ввела новую моду на ретро.
Лучшая работа художника по гриму
Мария Новикова «Библиотекарь»
Анастасия Эсадзе «Волшебный участок»
Оксана Кручина «Король и Шут»
Прогноз: Анастасия Эсадзе
. Грим во всех представленных в этих категориях проектах не просто маскирующая дань времени, о котором идет речь в сериале, или отягчающее обстоятельство, как порой случается с отечественными проектами, а неотъемлемая часть образов и сюжетов. Оттого и выглядит он, даже когда речь идет о сказочных существах, максимально естественным. За что и поставим на «Волшебный участок».
Лучшая работа звукорежиссера
Студия Атмосфера, Павел Дореули, Павел Стасенко «Балет»
Роман Платонов «Волшебный участок»
Антон Клевцов «Король и Шут»
Прогноз: Антон Клевцов
. Со звуком в российских проектах часто наблюдаются сложности. Мы знаем актеров, который бормочут себе под нос при любых настройках, и басы, которые даже на нижнем уровне громкости, сразу же разрывают пространство даже камерного сериала, поэтому всегда немного сочувствуем звукорежиссерам. И в данном случае ставим на сериал с собственным громким и таким не похожим на другие голосом, тем не менее не перекрикивающим лирику жизни.
Лучшая работа режиссера монтажа
Алексей Кумакшин, Анна Крутий, Мария Сергеенкова «Балет»
Степан Гордеев, Антон Комраков «Волшебный участок»
Егор Тарасенко «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Прогноз: Егор Тарасенко.
Медиасериал с пересъемкой и/или перемонтажом финальной серии – отдельный сериал, где большая часть работы, очевидно, выпала на Егора Тарасенко, терпение которого точно достойно отдельной премии.
Лучшая работа кастинг-директора
Ася Смекалова, Ноза Абдулвасиева
, Мария Гоготова
«Балет»
Екатерина Исакова
, Ирина Угольникова
«Король и Шут»
Анастасия Багирова
«Слово пацана. Кровь на асфальте»
Прогноз: Анастасия Багирова
. Все номинированные сериалы, что случается нечасто, смогли собрать в актерском составе как уже состоявшихся звезд, так и еще молодых, начинающих исполнителей. Но с феноменом «Слова пацана», которое и здесь по степени популярности особенно молодых актеров переиграло конкурентов, не поспоришь.
Лучший актер сериала
Леон Кемстач
«Слово пацана. Кровь на асфальте»
Рузиль Минекаев
«Слово пацана. Кровь на асфальте»
Иван Янковский
«Слово пацана. Кровь на асфальте»
Прогноз: «Слово пацана. Кровь на асфальте»
. Тут уже, кажется, не принципиально, кто получит награду. Надеемся, Ассоциация продюсеров изготовила сразу три соответствующие статуэтки. Точно пригодятся.
Лучшая актриса сериала
Алла Сигалова
«Балет»
Евгения Дмитриева
«Библиотекарь»
Мариэтта Цигаль-Полищук
«Раневская
» (Читать рецензию
)
Анна Пересильд
«Слово пацана. Кровь на асфальте»
Прогноз: Алла Сигалова
. Какой бы тяжелой – особенно психологически – ни была роль в «Слове пацана» у юной Анны Пересильд, ставшей, безусловно, после этой работой не просто звездой, но настоящей драматической актрисой, мы бы все-таки поставили на ее старшую коллегу Аллу Сигалову, тоже по большому счету сериальную дебютантку, которая своей танцевальной статью и улыбчивым хладнокровием опытного хореографа оставила позади многих профессиональных актрис.
Лучший актер второго плана в сериале
Андрей Мерзликин
«Библиотекарь»
Сергей Бурунов
«Слово пацана. Кровь на асфальте»
Никита Кологривый
«Слово пацана. Кровь на асфальте»
Прогноз: Сергей Бурунов
. Просто потому, что такого Бурунова зрители видят редко.
Лучшая актриса второго плана в сериале
Ирина Апексимова
«Балет»
Юлия Александрова
«Кеша должен умереть
» (Читать рецензию
)
Юлия Александрова «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Прогноз: Юлия Александрова
. В этом году Александрова точно показала, на что она способна. И в роли импульсивной матери Пальто, и в качестве немного обескураженной происходящим вокруг горе-актрисы в «Кеша должен умереть». Обе работы, сыгранные на совершенно разных нотах, но без сомнения, удачно, достойны награды.
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