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Нелегально быть таким классным? Виновен! Лучшие роли и невероятные перевоплощения Джейка Джилленхола

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Внутренняя империя >>
12 июня 2024
На стриминге AppleTV+ стартовал юридический триллер «Презумпция невиновности», где прокурора из Чикаго подозревают в убийстве коллеги (Ренате Реинсве), с которой он изменял жене (Рут Негга). Главную роль исполнил Джейкоб Бенджамин Джилленхол — кинозвезда, не нуждающаяся в представлении. Он снимается с 11 лет, ведет активную политическую жизнь (например, привлекает внимание к проблемам экологии и жертвует деньги на посадку лесов в Мозамбике), а для большинства ролей не жалеет себя (из недавних — «Переводчик» Гая Ричи). О некоторых — самых ярких и трудоемких — мы вам сегодня напомним вспомним.

«Донни Дарко» (2001)

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Нелегально быть таким классным? Виновен! Лучшие роли и невероятные перевоплощения Джейка Джилленхола

Такая удача случается раз в жизни: еще на заре карьеры 20-летний Джейк Джилленхол сыграл заглавную роль в независимом дебюте Ричарда Келли. История про сонливого юношу с демонической ухмылкой, который чудом пережил падение самолетной турбины прямо на его комнату, стала одной из самых интригующих шарад нулевых и приобрела культовый статус. Образ Донни Дарко высветил весь будущий диапазон молодого артиста: неказистый паренек из соседнего двора, скрывающий хрупкость, мужество и легкую чертовщинку, которая особенно проявляется в экстремальных (или даже ирреальных) обстоятельствах.

Читать Краткий гид по фестивалю Sundance, где состоялась премьера «Донни Дарко»

«Зодиак» (2007)


Нелегально быть таким классным? Виновен! Лучшие роли и невероятные перевоплощения Джейка Джилленхола

1969 год. В Северной калифорнии орудует серийный убийца Зодиак, которого, наряду с полицией, пытаются изловить журналист криминальной хроники Сан-Франциско Пол Эвери (Роберт Дауни-младший) и карикатурист Роберт Грейсмит (Джилленхол). В наэлектризованном криминальном эпосе Дэвида Финчера актеру снова досталась роль незаметного человека, который способен преобразовывать реальность — при помощи карандаша и бумаги. И хотя в фильме, как и в жизни, преступника задержать не удалось, можно не сомневаться: даже с виду «простой» человек — существо многогранное, со своими скрытыми фиксациями. К добру или худу.

Читать «Зодиак» и другие этапные фильмы про серийных убийц

«Враг» (2013)

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Нелегально быть таким классным? Виновен! Лучшие роли и невероятные перевоплощения Джейка Джилленхола

Канадский визионер и мегаломан Дени Вильнев взялся покорять Голливуд сразу двумя триллерами с Джилленхолом — и если в «Пленницах» артист сыграл одного подозреваемого, то в экранизации «Двойника» Жозе Сарамаго ему достались персонажи-антиподы. Тишайший Адам Белл — преподаватель истории в университете Торонто — замечает в фильме из видеопроката человека, похожего на него как две капли воды. Это мачо Дэниел Сент Клэр, чья возлюбленная Хэлен (Сара Гадон) ждет ребенка. Носители противоположных типов маскулинности встречаются лицом к лицу — не только друг с другом, но и потаенными страхами (например, отцовства).

Читать Гид по творчеству Дени Вильнева

«Стрингер» (2014)

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Нелегально быть таким классным? Виновен! Лучшие роли и невероятные перевоплощения Джейка Джилленхола

Для роли охотника за горячими (и зачастую кровавыми) сенсациями Луиса Блума актер сбросил девять килограмм, питаясь салатом и жвачкой, а также пробегая по 20 километров каждый день. Его зацепило определение сценариста и режиссера Дэна Гилроя, который описал Лу как вечно голодного койота. Такой демонический образ и стал настоящим сердцем тьмы жуткой истории успеха в индустрии шокирующих эксклюзивов.

Читать Рецензия на фильм

«Окча» (2017)


Нелегально быть таким классным? Виновен! Лучшие роли и невероятные перевоплощения Джейка Джилленхола

Второй американский фильм Пон Джун Хо — насыщенная актуальными проблемами фантасмагория, чьи абсурдные события вращаются вокруг генно-модифицированной свиньи из Южной Кореи. Девочка Миджа (Ан Со Хён) пытается спасти Окчу от незавидной участи, которую той сулит поездка в Нью-Йорк по воле лживо-дружелюбной корпорации. Джилленхолу досталась карикатурная роль усача Джонни Уилкокса — зоолога-телеведущего на подтанцовках у большого капитала.

Читать Гид по творчеству Пон Джун Хо

«Дикая жизнь» (2017)

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Нелегально быть таким классным? Виновен! Лучшие роли и невероятные перевоплощения Джейка Джилленхола

В режиссерском дебюте Пола Дано (по классическому роману Ричарда Форда) артист сыграл отца, который не вывозит засасывающую рутину 1960-х и сбегает тушить лесной пожар — вместо того, чтобы восстанавливать непростые отношения в семье. События показаны глазами его сына Джо (Эд Оксенбульд), который переживает и за выгорающего папу, и за сражающуюся с безысходностью маму (Кэри Маллиган). Как бы порой людям ни хотелось быть героями, каждое дело — в особенности семья — требует ежедневных (не слишком кинематографических) усилий.

Читать Рецензия на фильм

«Сильнее» (2017)

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Нелегально быть таким классным? Виновен! Лучшие роли и невероятные перевоплощения Джейка Джилленхола

2013 год. Джефф Бауман (Джилленхол) — рубаха-парень из Бостона, который работает в Costco, живет с разведенной алкозависимой мамой Пэтти (Миранда Ричардсон), постоянно расстается-сходится с подругой Эрин (Татьяна Маслани), а лучшие часы жизни проводит в баре с друзьями за просмотром бейсбольных матчей любимой команды. Все переворачивает теракт на Бостонском марафоне, куда молодой человек приходит, чтобы поддержать Эрин (и возродить их отношения), а в итоге оказывается в эпицентре взрыва и лишается обеих ног. В спродюсированном Джилленхолом фильме Дэвида Гордона Грина очень бережно подошли к реальной истории: артист занимался с физиотерапевтом Баумана и долго изучал саму пластику героя, эпизодические роли сыграли те же врачи, что помогали Джеффу встать на ноги. Не менее важно, что «Сильнее» демонстрирует в том числе изнанку не только героизма, но любой травмы, которые сопровождаются лишениями, психологическими сложностями и мучительной адаптацией.

Читать Как Дэвид Гордон Грин перезапустил культовый «Хэллоуин»

«Братья Систерс» (2018)

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Нелегально быть таким классным? Виновен! Лучшие роли и невероятные перевоплощения Джейка Джилленхола

Одна из самых известных — и чувственных — ролей Джилленхола связана с вестерном: в фильме Энга Ли «Горбатая гора» он снялся вместе с покойным Хитом Леджером. В этом же жанре он предстает не менее трепетным мечтателем у Жака Одиара — французского режиссера, который также решил показать, что Дикий Запад 1851-го — место, где не только летают пули, но и рождаются мечты о лучшей жизни. И их сиянию подвластны сердца даже заядлых наемников, вроде Элая (Джон Си Рейли) и Чарли (Хоакин Феникс) Систерс.

Читать Рецензия на фильм

«Человек-паук: Вдали от дома» (2019)

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Нелегально быть таким классным? Виновен! Лучшие роли и невероятные перевоплощения Джейка Джилленхола

Несмотря на славу «Донни Дарко», Джейк Джилленхол не так уж часто получал полноценные роли трикстеров — это свойство его ухмылки и пронзительного взгляда режиссеры зачастую использовали как одну из красок образа. Выпустить на большой экран (супер)злодейский потенциал ему помогла франшиза о Человеке-Пауке (Том Холланд), где он примерил костюм хитроумного мастера иллюзий Мистерио, разобиженного на весь свет и «Мстителей» в частности. Кстати, с коллегой-Паучком артист в итоге сильно сдружился — и много дурачился во время пресс-тура «Вдали от дома».

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«Виновный» (2021)


Нелегально быть таким классным? Виновен! Лучшие роли и невероятные перевоплощения Джейка Джилленхола

В ремейке датского триллера Джилленхолу снова повезло — досталась главная роль в, по сути, моноспектакле. Лос-Анджелес объят пожарами. Джо Бэйлор — полицейский, временно принимающий звонки 911. Среди тех, кто обратился за помощью, напуганный женский голос Эмили (Райли Кио), которую похитили. Джо пытается выяснить, кто, куда и зачем её везет, и каждый звонок меняет восприятие этой истории, а заодно и представление о Бэйлоре. Режиссером выступил Антуан ФукуаТренировочный день», «Великий уравнитель»), адаптацией сценария под американские реалии занимался Ник Пиццолатто (создатель «Настоящего детектива»).

«Презумпция невиновности» на AppleTV+ с 12 июня.

«Презумпция невиновности». Трейлер на английском языке

Алексей Филиппов
02.06.2023
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№ 4
Брус вылез (-/-)   10.06.2023 - 15:20
Он классный и смелый актёр, это правда. читать далее>>
№ 3
Киноман1985   5.06.2023 - 12:48
Враг очень запомнился, в свое время посмотрел с удовольствием. Хоть и не считаю его самой лучшей работой в карьере актера. Очень много достойных ролей. читать далее>>
№ 2
Матвей Брикун   3.06.2023 - 15:41
Возможно самый лучший фильм в карьере, Донни Дарко, который я никогда не смотрел.))) Джейк крутой актер, фильмы с его участием доставляют много эмоций. читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   2.06.2023 - 16:15
роли не настолько разные как могло быть. все же у Джейка очень много похожих образов. мне нравится все кино, где он играет, особенно Зодиак. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Алексей ФилипповАмериканское киноВеликие актеры
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фотографии >>
Нелегально быть таким классным? Виновен! Лучшие роли и невероятные перевоплощения Джейка Джилленхола фотографии
Нелегально быть таким классным? Виновен! Лучшие роли и невероятные перевоплощения Джейка Джилленхола фотографии
Нелегально быть таким классным? Виновен! Лучшие роли и невероятные перевоплощения Джейка Джилленхола фотографии
Нелегально быть таким классным? Виновен! Лучшие роли и невероятные перевоплощения Джейка Джилленхола фотографии
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