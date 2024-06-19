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Путешествие к мечте: «Тур с Иванушками» и другие фильмы, помогающие обрести уверенность в себе

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19 июня 2024
Наверняка, у каждого есть заветные желания, к которым мы стремимся, преодолевая препятствия и трудности. Но как не потерять мотивацию и стремление на пути к мечте? Совсем скоро в прокат выходит кинокартина «Тур с Иванушками» — идеальный летний фильм, который не просто порадует поклонников группы, но и поможет обрести уверенность в себе. Накануне премьеры 20 июня, мы вспоминаем и другие фильмы, герои которого шагали и ехали навстречу мечте.

Тур с Иванушками (2024)


Путешествие к мечте: «Тур с Иванушками» и другие фильмы, помогающие обрести уверенность в себе

Новая комедия о трёх подругах, которые решили осуществить свою детскую мечту. Когда фанатки группы «Иванушки International» понимают, что за всю жизнь не совершили ни одного безумного поступка, они решают отправиться в тур за кумирами по югу России, чтобы исполнить заветное желание и встретиться с «Иванушками» вживую. Актрисы Агата Муцениеце, Анна Пескова и Ольга Сухарева безупречно сыграли роли безбашенных подруг.


Ла-Ла Ленд (2016)


Путешествие к мечте: «Тур с Иванушками» и другие фильмы, помогающие обрести уверенность в себе

Фильм, показывающий, что для достижения собственной цели необходимо пройти через множество трудных препятствий, а порой даже встать перед сложным выбором. По сюжету главная героиня Миа (Эмма Стоун) пребывает в Лос-Анджелес, чтобы осуществить свою мечту — стать известной актрисой. Она знакомится с Себастьяном (Райан Гослинг), талантливым джазовым пианистом, который вдохновляет ее на исполнение желания. Почти сразу между героями возникает чувство симпатии, которое несет неразрешимые трудности. И хотя оба героя получают возможность осуществить задуманное, удача требует жертв.


Мечты сбываются! (2013)


Путешествие к мечте: «Тур с Иванушками» и другие фильмы, помогающие обрести уверенность в себе

Прекрасная кинокартина, которая доказывает, что желание можно исполнить в любом возрасте. Пол Поттс (Джеймс Корден) — работник магазинчика мобильных телефонов, который обладает не самой привлекательной внешностью, но при этом прекрасным голосом. В детстве над Полом часто издевались сверстники, поэтому он стал застенчивым и неуверенным в себе. Мечта мужчины — изучать оперу в музыкальной академии в Венеции, где работает его кумир, Лучано Паваротти. Спустя некоторое время, Пол натыкается на новое конкурсное реалити-шоу под названием «Британия ищет таланты», которое может в корне изменить его жизнь.


Нефутбол (2021)


Путешествие к мечте: «Тур с Иванушками» и другие фильмы, помогающие обрести уверенность в себе

В фильме рассказывается о Дане Белых (Любовь Аксенова), которая имеет необычную для девушки мечту — стать капитаном футбольной команды. Как только она добивается цели, команду решают распустить. Теперь только от Дани и её подруг зависит, смогут ли они спасти команду и продолжать делать то, что любят. Им приходится бороться с тренером, который считает, что футбол — не женское дело. Девочки, уверенно рвутся к победе, оставив позади неуверенность в себе и проблемы в личной жизни!


Хрусталь (2018)


Путешествие к мечте: «Тур с Иванушками» и другие фильмы, помогающие обрести уверенность в себе

Небанальная кинокартина о преодолении трудностей на пути к мечте. История о творческой девушке диджее Веле (Алина Насибуллина) из Минска, которая хочет улететь в Чикаго, где зародился ее любимый музыкальный стиль — хаус. В посольстве США девушка узнаёт, что может не получить визу из-за отсутствия справки с места работы. Тогда она решается на отважный шаг — покупку «липовой» справки. При заполнении документов она делает ошибку в номере телефона. Опасаясь, что посольство может проверить актуальность контакта, Веля отправляется на поиски квартиры, где живут владельцы указанного номера, там ее и поджидают испытания.

«Тур с Иванушками» в кинотеатрах с 20 июня.

«Тур с Иванушками»

Евгений Червон
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обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   19.06.2024 - 17:33
конечно топ фильм это ла-ла-ленд. но и его второй раз не хочется смотреть. тем более все оставшиеся в подборке. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Путешествие к мечте: «Тур с Иванушками» и другие фильмы, помогающие обрести уверенность в себе фотографии
Путешествие к мечте: «Тур с Иванушками» и другие фильмы, помогающие обрести уверенность в себе фотографии
Путешествие к мечте: «Тур с Иванушками» и другие фильмы, помогающие обрести уверенность в себе фотографии
Путешествие к мечте: «Тур с Иванушками» и другие фильмы, помогающие обрести уверенность в себе фотографии
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