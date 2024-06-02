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Смотреть онлайн: «Денискины рассказы», «На автомате» и продолжение «Дома дракона»

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2 июня 2024
Самые ожидаемые интернет-релизы июня по версии Кино-Театр.Ру

«Денискины рассказы» (1 сезон)
Премьера: 1 июня
Платформа: KION, PREMIER, Wink, Иви
▶Смотреть онлайн

«Денискины рассказы»


Новая адаптация рассказов Виктора Драгунского штурмует стриминги в День защиты детей. Вечно занятые москвичи (Елизавета Моряк и Сергей Мелконян) срочно улетают на научную конференцию и оставляют своего сына Дениса (Максим Матузный) с дедушкой — тоже Денисом (Александр Пашутин). Наладить контакт между поколениями помогает внезапно отключившийся свет, оставляющий ребенка без телефона и телевизора. К счастью, у деда припасены множество историй из его детства (маленького Дениса из советских пятидесятых играет Роман Панков), которыми можно скрасить вечер. Поколениям постарше они отлично знакомы: про светлячка в спичечном коробке, банду малолетних Фантомасов и белых амадин.

Режиссером «Денискиных рассказов» выступил режиссер Артемий Драгунский — внук автора оригинальных произведений. В ноябре прошлого года «Денискины рассказы» взяли приз фестиваля «Читка 2.0» как самая ожидаемая экранизация. Новый проект кинокомпании братьев Андреасян — торжество гипероптимизма и ностальгии по советскому детству, а также редкий сегодня образчик сериала для тех, кому уже поздно смотреть «Фиксиков», но еще рано погружаться в мир «Трудных подростков».

Читать: Если не дед, тот кто? Рецензия на сериал «Денискины рассказы»

«Мэр Кингстауна» / Mayor of Kingstown (3 сезон)
Премьера: 2 июня
Платформа: Paramount+

«Мэр Кингстауна». 3 сезон. Трейлер на английском языке

Июнь оказался богат на возвращения хитов прошлого, и именно «Мэру Кингстауна» посчастливилось стать первым большим событием лета в западных онлайн-кинотеатрах. Во-первых, потому что проект от Тейлора Шеридана («Йеллоустоун») оказался неожиданным хитом платформы Paramount+, удержав аудиторию, несмотря на довольно прохладную реакцию критиков. Во-вторых, третий сезон шоу имеет символическое значение: на экраны возвращается Джереми Реннер, поставивший на стоп свою карьеру после несчастного случая в январе 2023 года.

В «Мэре Кингстауна» Реннер исполнят роль Майка Макласки — главы влиятельного семейства, зарабатывающего на тюремном бизнесе. Кажется, что в Кингстауне нет другой отрасли, которая способна процветать: город погряз в коррупции, социальном неравенстве и системном расизме. Макласки — те, кто научились извлекать из хаоса прибыль. Как ни странно, этот сюжет вполне реалистичен: еще в 1989 году режиссер-скандалист Майкл Мур показал американцам свой дебютный проект «Роджер и я», в котором реальный мичиганский городок Флинт оказался в столь же трудном положении. Чтобы заработать в нем денег, нужно было податься либо в бандиты, либо в охранники местной зоны общего режима.


«Звёздные войны: Аколит» / Star Wars: The Acolyte (1 сезон)
Премьера: 4 июня
Платформа: Disney+

«Аколит». Трейлер №2 на английском языке

Вряд ли кто-то ожидал этого всерьез, но во вселенной «Звездных войн» появился настоящий детектив. Сюжет «Аколита» разворачивается за сто лет до событий «трилогии приквелов», в эпоху расцвета Республики. Хотя темная сторона Силы еще очень слаба, порядка в галактическом государстве все равно нет: мастер-джедай Сол (Ли Джон Джэ) и его ученица Оша (Амандла Стенберг) берутся расследовать череду преступлений, которые приводят их к зловещей организации, подозрительно напоминающей ситхов.

Космическая вариация на вечный сюжет «Имени розы» придумана и поставлена Лесли Хэдланд — продюсером, в очередной раз расколовшим сообщество фанатов «Звездных войн». «Аколит» обещает стать самым необычным и неканоничным проектом франшизы, но не факт, что такой смелый подход к истории всем понравится. Особенно много споров ведется о сюжете: его пишет сценарист Джоселин Био, которая — о, ужас — ни разу в своей жизни не видела «Звездные войны» и думала, что это фильмы «про приключения Харрисона Форда и его собаки в космосе».

Читать: 20 самых ожидаемых сериалов 2024 года

«На автомате» (1 сезон)
Премьера: 5 июня
Платформа: Кинопоиск, Wink

«На автомате». Трейлер №2

Драйвовый криминальный сериал о том, как заработать много денег в глухой российской провинции. Братья Рома (Слава Копейкин) и Женя (Денис Косиков) пытаются выбиться в люди, самореализоваться и сдать ЕГЭ, но их жизнь в корне меняется, когда они обнаруживают в заброшенном гараже ящики с оружием. Чтобы решить сразу все свои проблемы, герои решают продать автоматы в даркнете, и это запускает цепочку криминальных историй, в которых будут повязаны все: от местных «братков» и полицейских до обычных обывателей.

«На автомате» — новый проект режиссера Бориса Акопова, поставившего примечательные драмы «Бык» и «Кэт». Каст исключительный: в сериале играют Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Александра Урсуляк, Артур Бесчастный, Максим Стоянов и Иван Добронравов.

Читать: Новые лица: Слава Копейкин и другие молодые звезды российского кино

«Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» / Sweet Tooth (3 сезон)
Премьера: 6 июня
Платформа: Netflix

«Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами». 3 сезон. Трейлер №2 на английском языке

Стриминговый сервис Netflix продолжает работы над странным подростковым комиксом, сочетающем в себе постапокалиптику, сказку и элементы фэнтези. История в адаптации графического романа Джеффа Лемайра разворачивается в мире, пережившим пандемию неизвестного вируса. Половина человечества погибла, другая стала рождать чудовищ — гибриды, в которых человеческие черты сочетаются с животными. Одним из таких детей эпидемии и является мальчик с оленьими рогами Гас (Кристиан Конвери), отправившийся на поиски своей матери.

Как это часто бывает, андеграундный комикс Sweet Tooth не удалось перенести на экраны без купюр: его сериальная версия лишена многих жестоких моментов, роднивших оригинал с «Дорогой» Джона Хиллкоута. Версия Netflix куда больше подходит «для семейного просмотра», однако и она порою приятно удивляет поднимаемыми темами. Разумеется, краеугольным камнем сериала являются рассуждения о ксенофобии, но главный зрительским аттракционом «Мальчика с оленьими рогами» все же остается настроение. Несмотря на драматичность местного сюжета, сериал сохраняет стиль детского приключенческого романа, в котором сила дружбы просто не может не победить мировое Зло.

«Стать Карлом Лагерфельдом» / Becoming Karl Lagerfeld (1 сезон)
Премьера: 7 июня
Платформа: Hulu, Disney+

«Стать Карлом Лагерфельдом». Трейлер №2 с английскими субтитрами

Даниэль Брюль перевоплощается в Карла Лагерфельда — легендарного немецкого модельера, художественного директора Chanel и создателя дома моды имени себя. В последние годы в онлайн-кинотеатрах настоящий бум «модных» фильмов и сериалов («New Look: Революция стиля», «Кристобаль Баленсиага»), и стриминговые сервисы Disney спешат тоже сказать свое веское слово в жанре.

Производством сериала занималась легендарная французская киностудия Gaumont. Кроме самого Лагерфельда на экране появятся другие звезды моды семидесятых: Ив Сен-Лоран, Палома Пикассо, Энди Уорхол и матриарх всего красивого Марлен Дитрих. В основе сериала — в нем будет всего шесть серий, к тому же выйдут они в один день — лежит биографическая книга Рафаэль Бакке «Кайзер Карл», так что любителям ярких историй о модельерах стоит приготовиться к скандалам, интригам и бурлескным нарядам.


«Ткачевы на связи» (1 сезон)
Премьера: 10 июня
Платформа: PREMIER

Фото со съемок сериала Ткачевы на связи

Пандемия коронавируса все-таки внесла заметный вклад в российское кино, сделав одним из самых востребованных жанров комедию «разговоров по зуму». «Ткачевы на связи» фактически продолжают линию, начатую другими скринлайф-проектами («#СидЯдома», «Безопасные связи»), но при этом пытаются вписать видеоконференции в сюжет классического для российского ТВ ситкома.

Наташа (Марина Васильева) сбежала от родных в Москву, где пытается строить отношения с немолодым молодым человеком (Максим Лагашкин), в то время как на малой родине творятся шекспировские страсти. Ткачевы старшие (Инга Оболдина и Андрей Федорцов) пытаются развестись, но никак не могут. Сестра Надя (Дарья Руденок) старается построить счастье с никудышным мужем. Наташе придется во всем этом разбираться онлайн — в цифровую эпоху от родных и их проблем уже нигде не спрятаться.


«Пацаны» / The Boys (4 сезон)
Премьера: 13 июня
Платформа: Prime Video

«Пацаны». 4 сезон. Трейлер №2 на английском языке

Самая веселая, разнузданная и по-хорошему неполиткорректная адаптация комикса возвращается после двухлетнего перерыва — в новом сезоне «Пацанов» все любимые (и ненавистные) герои снова в сборе. Распоясавшимся «суперам» во главе с Хоумлендером (Энтони Старр) все так же противостоит группа отчаянных ренегатов, собранная Билли Бутчером (Карл Урбан).

По итогам третьего сезона команда по истреблению супергероев стремительно приближается к развалу, так что «Мяснику» предстоит вернуть все на круги своя — иначе зазнавшиеся люди со сверхсилами угрожают окончательно установить в мире сериала корпоративный концлагерь. Шоураннером «Пацанов» остается смельчак Эрик Крипке, позволяющий себе издеваться над американской массовой культурой так, как это никто в современном Голливуде не умеет.


«Презумпция невиновности» / Presumed Innocent (1 сезон)
Премьера: 14 июня
Платформа: Apple TV+

«Презумпция невиновности». Трейлер на английском языке

У стриминга Apple новый модный тренд — нетипичные детективы со звездами на главных ролях. В недавнем удивительном «Шугаре» практически солировал Колин Фаррелл, в новом проекте такая же роль магнита для зрителя отведена Джейку Джилленхолу. В «Презумпции невиновности» он играет прокурора Расти Сабича, вынужденного расследовать смерть своей подчиненной. Дело усложняется тем, что у Сабича и погибшей был роман, о котором, разумеется, никто не должен узнать.

Сериал Дэвида Келли (лауреата одиннадцати премий «Эмми») основан на одноименном романе Скотта Туроу, в 1990 году его уже экранизировал мастер юридических драм Алан Пакула. В современной версии сюжета кроме Джилленхола сыграют Рут Негга, Элизабет Марвел и Питер Сарсгаард. Одним из продюсеров проекта выступает главный голливудский киногик Джей Джей Абрамс.

Читать: Детектив с сахарком. Рецензия на сериал «Шугар»

«Дом дракона» / House of the Dragon
Премьера: 16 июня
Платформа: Max

«Дом дракона». 2 сезон. Трейлер №3 на английском языке

Продолжение драконорожденного фэнтези во вселенной «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина — должно быть, самая ожидаемая премьера июня. Что несколько парадоксально: первый сезон «Дома дракона» оказался, мягко говоря, не слишком примечательным. С другой стороны, на фоне катастрофического финала «Игры престолов» история становления дома Таргариенов смотрелась более чем пристойно и не могла обойтись без продолжения.

Во втором сезоне шоу наконец-то случится важное для мира Мартина событие: гражданская война, известная как «Пляска драконов». По масштабам и драматизму она должна перекрыть «Войну Пяти Королей» из «Игры престолов», а заодно задать новую планку, на которую авторы телевизионного фэнтези будут равняться в ближайшие несколько лет. Получится ли — большой вопрос, но скучать зрителям точно не дадут: в ходе производства второй сезон «Дома дракона» укоротили на два эпизода, а значит из него выброшены откровенно ненужные филлеры. Будем надеяться, что это сделает его лучше.

Читать: Горящий тур в Вестерос. Рецензия на первый сезон сериала «Дом дракона»

«Медведь» / The Bear (3 сезон)
Премьера: 28 июня
Платформа: Hulu

«Медведь». 3 сезон. Тизер на английском языке

Вышедший в июне 2022 года «Медведь» — тот редкий подвид сериала, который безусловно понравился как зрителям, так и критикам. Кулинарное драмеди о шеф-поваре Карми (Джереми Аллен Уайт), спасающем от закрытия ресторанчик своего брата, завоевал несколько «Золотых глобусов» и «Эмми», превратившись в настоящий феномен стриминга Hulu и телеканала FX.

Второй сезон шоу несколько отличался от первого по динамике, но не растерял магии предшественника, оставшись все таким же уютным, довольно забавным и интригующим рассказом о страстях, кипящих на ресторанной кухне. Сюжет третьей итерации «Медведя» пока держится в секрете, но есть все основания полагать, что нас вновь ждет блистательное кулинарное приключение.


«Миля» (1 сезон)
Премьера: в июне
Платформа: Okko

«Миля»

Мелодраматичная комедия с хулиганством для онлайн-кинотеатра Okko. Почти сорокалетняя Миля (Карина Зверева) решает радикально изменить свою жизнь и завершить карьеру женщины с низкой социальной ответственностью. Вместо проституции она намерена заняться блогингом. Миля хочет за месяц набрать миллион подписчиков, для чего привлекаются продюсер Ксюша (Елизавета Кононова) и сценаристка Варя (Ясмина Омерович). Историю с явным налетом романа воспитания поставила Оксана Мафагел, сценарий она написала в дуэте со стендап-комиком Елизаветой Варварой Арановой.


«Чистые» (1 сезон)
Премьера: в июне
Платформа: Wink

Кадр из сериала Чистые

«Самый откровенный сериал этого лета» перенесет зрителя в декадентский Петербург начала прошлого столетия. В столице Российской империи, несмотря на запреты, действуют подпольные «дома терпимости» — бордели, в которых девушки продают себя статусным мужчинам. Главные героини — Стеша (Диана Милютина) и Ксения (Софья Синицына) — пытаются сохранить чистоту своих душ и вырваться из порочного бизнеса.

«Чистые» поставил Николай Хомерики, звезд в касте больше, чем на небе. В сериале играют Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Марк Эйдельштейн, Риналь Мухаметов, Даниил Воробьев и Никита Кологривый. Сценарий написал Александр Родионов, до того работавший над историями для фильмов Григория ДобрыгинаSheena667»), Резо ГигинеишвилиПациент №1») и Бориса ХлебниковаСумасшедшая помощь»).


ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:

«Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак» / Power Book II: Ghost (4 сезон) — 7 июня, Starz

«Квини» / Queenie (1 сезон) — 7 июня, Hulu

«Бриджертоны» / Bridgerton (3 сезон) — 13 июня, Netflix

«Кошмары и мечты» / Joko Anwar's Nightmares and Daydreams (1-й сезон) — 14 июня, Netflix

«Моя леди Джейн» / My Lady Jane (1-й сезон) — 24 июня, Prime Video

«Земля женщин» / Land of Women (1 сезон) — 26 июня, Apple TV+

«Цербер. Расширенная версия» — июнь, PREMIER

Максим Гревцев
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№ 3
Моль Из-Шкафа   2.06.2024 - 15:52
Пацаны и Медведь - лучшие сериалы за последние несколько лет. Последний я могу пересматривать , пока интернет не закончится, а у меня безлимит!) читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   2.06.2024 - 15:31
Кто-бы моего забрал, на пару недель без телефона и телевизора! Ох, помню детство, бабушка и дедушка (каждый год до 14 лет сманивали на огород под предлогом покупаться и позагорать...Скучаю по ним,... читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   2.06.2024 - 14:33
Хватает толковых сериалов. Спасибо за напоминание о некоторых. Власть в ночном городе еще идет, были слухи о закрытии.. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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фотографии >>
Кадр из сериала "Презумпция невиновности"
Фото со съемок сериала "Чистые"
Фото со съемок сериала "Дом дракона"
Смотреть онлайн: «Денискины рассказы», «На автомате» и продолжение «Дома дракона» фотографии
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