Смотреть онлайн: «Денискины рассказы», «На автомате» и продолжение «Дома дракона»

Самые ожидаемые интернет-релизы июня по версии Кино-Театр.Ру
«Денискины рассказы» (1 сезон)
Премьера: 1 июня
Платформа: KION, PREMIER, Wink, Иви
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«Денискины рассказы»
Новая адаптация рассказов Виктора Драгунского
штурмует стриминги в День защиты детей. Вечно занятые москвичи (Елизавета Моряк
и Сергей Мелконян
) срочно улетают на научную конференцию и оставляют своего сына Дениса (Максим Матузный
) с дедушкой — тоже Денисом (Александр Пашутин
). Наладить контакт между поколениями помогает внезапно отключившийся свет, оставляющий ребенка без телефона и телевизора. К счастью, у деда припасены множество историй из его детства (маленького Дениса из советских пятидесятых играет Роман Панков
), которыми можно скрасить вечер. Поколениям постарше они отлично знакомы: про светлячка в спичечном коробке, банду малолетних Фантомасов и белых амадин.
Режиссером «Денискиных рассказов» выступил режиссер Артемий Драгунский
— внук автора оригинальных произведений. В ноябре прошлого года «Денискины рассказы» взяли приз фестиваля «Читка 2.0» как самая ожидаемая экранизация. Новый проект кинокомпании братьев Андреасян — торжество гипероптимизма и ностальгии по советскому детству, а также редкий сегодня образчик сериала для тех, кому уже поздно смотреть «Фиксиков
», но еще рано погружаться в мир «Трудных подростков
».
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«Мэр Кингстауна» / Mayor of Kingstown (3 сезон)
Премьера: 2 июня
Платформа: Paramount+
«Мэр Кингстауна». 3 сезон. Трейлер на английском языке
Июнь оказался богат на возвращения хитов прошлого, и именно «Мэру Кингстауна» посчастливилось стать первым большим событием лета в западных онлайн-кинотеатрах. Во-первых, потому что проект от Тейлора Шеридана («Йеллоустоун
») оказался неожиданным хитом платформы Paramount+, удержав аудиторию, несмотря на довольно прохладную реакцию критиков. Во-вторых, третий сезон шоу имеет символическое значение: на экраны возвращается Джереми Реннер
, поставивший на стоп свою карьеру после несчастного случая
в январе 2023 года.
В «Мэре Кингстауна» Реннер исполнят роль Майка Макласки — главы влиятельного семейства, зарабатывающего на тюремном бизнесе. Кажется, что в Кингстауне нет другой отрасли, которая способна процветать: город погряз в коррупции, социальном неравенстве и системном расизме. Макласки — те, кто научились извлекать из хаоса прибыль. Как ни странно, этот сюжет вполне реалистичен: еще в 1989 году режиссер-скандалист Майкл Мур
показал американцам свой дебютный проект «Роджер и я»
, в котором реальный мичиганский городок Флинт оказался в столь же трудном положении. Чтобы заработать в нем денег, нужно было податься либо в бандиты, либо в охранники местной зоны общего режима.
«Звёздные войны: Аколит» / Star Wars: The Acolyte (1 сезон)
Премьера: 4 июня
Платформа: Disney+
«Аколит». Трейлер №2 на английском языке
Вряд ли кто-то ожидал этого всерьез, но во вселенной «Звездных войн» появился настоящий детектив. Сюжет «Аколита» разворачивается за сто лет до событий «трилогии приквелов», в эпоху расцвета Республики. Хотя темная сторона Силы еще очень слаба, порядка в галактическом государстве все равно нет: мастер-джедай Сол (Ли Джон Джэ
) и его ученица Оша (Амандла Стенберг
) берутся расследовать череду преступлений, которые приводят их к зловещей организации, подозрительно напоминающей ситхов.
Космическая вариация на вечный сюжет «Имени розы
» придумана и поставлена Лесли Хэдланд
— продюсером, в очередной раз расколовшим сообщество фанатов «Звездных войн». «Аколит» обещает стать самым необычным и неканоничным проектом франшизы, но не факт, что такой смелый подход к истории всем понравится. Особенно много споров ведется о сюжете: его пишет сценарист Джоселин Био
, которая — о, ужас — ни разу в своей жизни не видела «Звездные войны» и думала, что это фильмы «про приключения Харрисона Форда и его собаки в космосе»
.
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«На автомате» (1 сезон)
Премьера: 5 июня
Платформа: Кинопоиск, Wink
«На автомате». Трейлер №2
Драйвовый криминальный сериал о том, как заработать много денег в глухой российской провинции. Братья Рома (Слава Копейкин
) и Женя (Денис Косиков
) пытаются выбиться в люди, самореализоваться и сдать ЕГЭ, но их жизнь в корне меняется, когда они обнаруживают в заброшенном гараже ящики с оружием. Чтобы решить сразу все свои проблемы, герои решают продать автоматы в даркнете, и это запускает цепочку криминальных историй, в которых будут повязаны все: от местных «братков» и полицейских до обычных обывателей.
«На автомате» — новый проект режиссера Бориса Акопова
, поставившего примечательные драмы «Бык
» и «Кэт
». Каст исключительный: в сериале играют Агния Дитковските
, Николай Шрайбер
, Александра Урсуляк
, Артур Бесчастный
, Максим Стоянов
и Иван Добронравов
.
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«Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» / Sweet Tooth (3 сезон)
Премьера: 6 июня
Платформа: Netflix
«Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами». 3 сезон. Трейлер №2 на английском языке
Стриминговый сервис Netflix продолжает работы над странным подростковым комиксом, сочетающем в себе постапокалиптику, сказку и элементы фэнтези. История в адаптации графического романа Джеффа Лемайра
разворачивается в мире, пережившим пандемию неизвестного вируса. Половина человечества погибла, другая стала рождать чудовищ — гибриды, в которых человеческие черты сочетаются с животными. Одним из таких детей эпидемии и является мальчик с оленьими рогами Гас (Кристиан Конвери
), отправившийся на поиски своей матери.
Как это часто бывает, андеграундный комикс Sweet Tooth не удалось перенести на экраны без купюр: его сериальная версия лишена многих жестоких моментов, роднивших оригинал с «Дорогой
» Джона Хиллкоута
. Версия Netflix куда больше подходит «для семейного просмотра», однако и она порою приятно удивляет поднимаемыми темами. Разумеется, краеугольным камнем сериала являются рассуждения о ксенофобии, но главный зрительским аттракционом «Мальчика с оленьими рогами» все же остается настроение. Несмотря на драматичность местного сюжета, сериал сохраняет стиль детского приключенческого романа, в котором сила дружбы просто не может не победить мировое Зло.
«Стать Карлом Лагерфельдом» / Becoming Karl Lagerfeld (1 сезон)
Премьера: 7 июня
Платформа: Hulu, Disney+
«Стать Карлом Лагерфельдом». Трейлер №2 с английскими субтитрами
Даниэль Брюль
перевоплощается в Карла Лагерфельда — легендарного немецкого модельера, художественного директора Chanel и создателя дома моды имени себя. В последние годы в онлайн-кинотеатрах настоящий бум «модных» фильмов и сериалов («New Look: Революция стиля
», «Кристобаль Баленсиага
»), и стриминговые сервисы Disney спешат тоже сказать свое веское слово в жанре.
Производством сериала занималась легендарная французская киностудия Gaumont. Кроме самого Лагерфельда на экране появятся другие звезды моды семидесятых: Ив Сен-Лоран, Палома Пикассо, Энди Уорхол
и матриарх всего красивого Марлен Дитрих
. В основе сериала — в нем будет всего шесть серий, к тому же выйдут они в один день — лежит биографическая книга Рафаэль Бакке «Кайзер Карл», так что любителям ярких историй о модельерах стоит приготовиться к скандалам, интригам и бурлескным нарядам.
«Ткачевы на связи» (1 сезон)
Премьера: 10 июня
Платформа: PREMIER
Пандемия коронавируса все-таки внесла заметный вклад в российское кино, сделав одним из самых востребованных жанров комедию «разговоров по зуму». «Ткачевы на связи» фактически продолжают линию, начатую другими скринлайф-проектами («#СидЯдома
», «Безопасные связи
»), но при этом пытаются вписать видеоконференции в сюжет классического для российского ТВ ситкома.
Наташа (Марина Васильева
) сбежала от родных в Москву, где пытается строить отношения с немолодым молодым человеком (Максим Лагашкин
), в то время как на малой родине творятся шекспировские страсти. Ткачевы старшие (Инга Оболдина
и Андрей Федорцов
) пытаются развестись, но никак не могут. Сестра Надя (Дарья Руденок
) старается построить счастье с никудышным мужем. Наташе придется во всем этом разбираться онлайн — в цифровую эпоху от родных и их проблем уже нигде не спрятаться.
«Пацаны» / The Boys (4 сезон)
Премьера: 13 июня
Платформа: Prime Video
«Пацаны». 4 сезон. Трейлер №2 на английском языке
Самая веселая, разнузданная и по-хорошему неполиткорректная адаптация комикса возвращается после двухлетнего перерыва — в новом сезоне «Пацанов» все любимые (и ненавистные) герои снова в сборе. Распоясавшимся «суперам» во главе с Хоумлендером (Энтони Старр
) все так же противостоит группа отчаянных ренегатов, собранная Билли Бутчером (Карл Урбан
).
По итогам третьего сезона команда по истреблению супергероев стремительно приближается к развалу, так что «Мяснику» предстоит вернуть все на круги своя — иначе зазнавшиеся люди со сверхсилами угрожают окончательно установить в мире сериала корпоративный концлагерь. Шоураннером «Пацанов» остается смельчак Эрик Крипке
, позволяющий себе издеваться над американской массовой культурой так, как это никто в современном Голливуде не умеет.
«Презумпция невиновности» / Presumed Innocent (1 сезон)
Премьера: 14 июня
Платформа: Apple TV+
«Презумпция невиновности». Трейлер на английском языке
У стриминга Apple новый модный тренд — нетипичные детективы со звездами на главных ролях. В недавнем удивительном «Шугаре
» практически солировал Колин Фаррелл
, в новом проекте такая же роль магнита для зрителя отведена Джейку Джилленхолу
. В «Презумпции невиновности» он играет прокурора Расти Сабича, вынужденного расследовать смерть своей подчиненной. Дело усложняется тем, что у Сабича и погибшей был роман, о котором, разумеется, никто не должен узнать.
Сериал Дэвида Келли
(лауреата одиннадцати премий «Эмми») основан на одноименном романе Скотта Туроу, в 1990 году его уже экранизировал
мастер юридических драм Алан Пакула
. В современной версии сюжета кроме Джилленхола сыграют Рут Негга
, Элизабет Марвел
и Питер Сарсгаард
. Одним из продюсеров проекта выступает главный голливудский киногик Джей Джей Абрамс
.
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«Дом дракона» / House of the Dragon
Премьера: 16 июня
Платформа: Max
«Дом дракона». 2 сезон. Трейлер №3 на английском языке
Продолжение драконорожденного фэнтези во вселенной «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина
— должно быть, самая ожидаемая премьера июня. Что несколько парадоксально: первый сезон «Дома дракона» оказался, мягко говоря, не слишком примечательным. С другой стороны, на фоне катастрофического финала «Игры престолов
» история становления дома Таргариенов смотрелась более чем пристойно и не могла обойтись без продолжения.
Во втором сезоне шоу наконец-то случится важное для мира Мартина событие: гражданская война, известная как «Пляска драконов». По масштабам и драматизму она должна перекрыть «Войну Пяти Королей» из «Игры престолов», а заодно задать новую планку, на которую авторы телевизионного фэнтези будут равняться в ближайшие несколько лет. Получится ли — большой вопрос, но скучать зрителям точно не дадут: в ходе производства второй сезон «Дома дракона» укоротили на два эпизода, а значит из него выброшены откровенно ненужные филлеры. Будем надеяться, что это сделает его лучше.
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Горящий тур в Вестерос. Рецензия на первый сезон сериала «Дом дракона»
«Медведь» / The Bear (3 сезон)
Премьера: 28 июня
Платформа: Hulu
«Медведь». 3 сезон. Тизер на английском языке
Вышедший в июне 2022 года «Медведь» — тот редкий подвид сериала, который безусловно понравился как зрителям, так и критикам. Кулинарное драмеди о шеф-поваре Карми (Джереми Аллен Уайт
), спасающем от закрытия ресторанчик своего брата, завоевал несколько «Золотых глобусов» и «Эмми», превратившись в настоящий феномен стриминга Hulu и телеканала FX.
Второй сезон шоу несколько отличался от первого по динамике, но не растерял магии предшественника, оставшись все таким же уютным, довольно забавным и интригующим рассказом о страстях, кипящих на ресторанной кухне. Сюжет третьей итерации «Медведя» пока держится в секрете, но есть все основания полагать, что нас вновь ждет блистательное кулинарное приключение.
«Миля» (1 сезон)
Премьера: в июне
Платформа: Okko
«Миля»
Мелодраматичная комедия с хулиганством для онлайн-кинотеатра Okko. Почти сорокалетняя Миля (Карина Зверева
) решает радикально изменить свою жизнь и завершить карьеру женщины с низкой социальной ответственностью. Вместо проституции она намерена заняться блогингом. Миля хочет за месяц набрать миллион подписчиков, для чего привлекаются продюсер Ксюша (Елизавета Кононова
) и сценаристка Варя (Ясмина Омерович
). Историю с явным налетом романа воспитания поставила Оксана Мафагел
, сценарий она написала в дуэте со стендап-комиком Елизаветой Варварой Арановой
.
«Чистые» (1 сезон)
Премьера: в июне
Платформа: Wink
«Самый откровенный сериал этого лета» перенесет зрителя в декадентский Петербург начала прошлого столетия. В столице Российской империи, несмотря на запреты, действуют подпольные «дома терпимости» — бордели, в которых девушки продают себя статусным мужчинам. Главные героини — Стеша (Диана Милютина
) и Ксения (Софья Синицына
) — пытаются сохранить чистоту своих душ и вырваться из порочного бизнеса.
«Чистые» поставил Николай Хомерики
, звезд в касте больше, чем на небе. В сериале играют Виктория Исакова
, Федор Бондарчук
, Марк Эйдельштейн
, Риналь Мухаметов
, Даниил Воробьев
и Никита Кологривый
. Сценарий написал Александр Родионов
, до того работавший над историями для фильмов Григория Добрыгина
(«Sheena667
»), Резо Гигинеишвили
(«Пациент №1
») и Бориса Хлебникова
(«Сумасшедшая помощь
»).
ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:
«Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак» / Power Book II: Ghost (4 сезон) — 7 июня, Starz
«Квини» / Queenie (1 сезон) — 7 июня, Hulu
«Бриджертоны» / Bridgerton (3 сезон) — 13 июня, Netflix
«Кошмары и мечты» / Joko Anwar's Nightmares and Daydreams (1-й сезон) — 14 июня, Netflix
«Моя леди Джейн» / My Lady Jane (1-й сезон) — 24 июня, Prime Video
«Земля женщин» / Land of Women (1 сезон) — 26 июня, Apple TV+
«Цербер. Расширенная версия» — июнь, PREMIER
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