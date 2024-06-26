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Поднять плавники: 5 фильмов про акул

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26 июня 2024
В прокат выходит хоррор «Челюсти. Кровавый риф», в котором подруги едут на отдых на райский остров, а в итоге, оказавшись без лодки посреди открытого океана, становятся заложницами кровожадной акулы. Это морское животное нередко становится героем фильмов ужасов, нападая то на пловцов, то на серферов, то на дайверов, а иногда и на опытных ученых и зазевавшихся отдыхающих. Вспоминаем самые впечатляющие фильмы об акулах.

Челюсти, 1975


Поднять плавники: 5 фильмов про акул
фото: "Челюсти"

Основоположником хоррор-поджанра про акул-людоедов можно по праву считать Стивена Спилберга, выпустившего еще в середине 70-х нынче культовые «Челюсти». О компьютерной графике и нарисованных монстрах тогда можно было мечтать, так что чудище – макет гигантской белой акулы - в картине было механическим. И оттого еще более устрашающим. По сюжету, написанному по мотивам одноименного романа Питера Бенчли, кровожадная рыба терроризирует небольшой островок, а отважные шеф местной полиции, ветеран войны и океанограф пытаются ее остановить. «Челюсти» поставили кассовый рекорд, положили начало моде на летние блокбастеры и завоевали три статуэтки «Оскар» – за саундтрек, звук и монтаж. И, конечно, прославили на тот момент 28-летнего режиссера Спилберга – к слову, панически боявшегося воды, – и принесли дурную славу белым акулам, поставив их на грань исчезновения.
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Глубокое синее море, 1999


Поднять плавники: 5 фильмов про акул
фото: "Глубокое синее море"

К счастью, не все режиссеры демонизируют акул – некоторые пытаются резонно обвинить в их агрессии людей. Например, авторы «Глубокого синего моря» - истории об ученых, которые в поисках лекарства от болезни Альцгеймера ставят опыты на акулах (на этот раз вида мако – самого ловкого и быстрого в своем семействе) в подводной лаборатории. В результате этих экспериментов хищники становятся чересчур разумными – теперь они не только охотятся на людей, но знают, как их обхитрить. В фильме, за которым последовало несколько сиквелов, немало отсылок к «Челюстям», да и акулы все еще механические, хотя технологии создания макетов куда более продвинутые – с двигателями, управляемыми дистанционно.
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Отмель, 2016


Поднять плавники: 5 фильмов про акул
фото: "Отмель"

Леденящий душу моно-триллер с Блейк Лайвли в роли серфингистки-одиночки, которая ловит волну на безлюдном пляже. Там же в поисках жертвы появляется акула, которая отрезает героине путь к суше и загоняет ее на узкую отмель посреди океана, не давая доплыть до берега. Кровавое противостояние девушки и морского зверя на контрасте с живописным и безмятежным тропическим фоном создает клаустрафобный эффект и атмосферу безысходности – в открытом океане, совсем как в космосе, никто не услышит твой крик. Ну разве что акула – к слову, все та же белая, что и у Спилберга. На этот раз, правда, прибегли уже к компьютерной графике и натуралистично изобразили самку – они в природе у этого вида больше самцов.
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Синяя бездна, 2017


Поднять плавники: 5 фильмов про акул
фото: "Синяя бездна"

Сестры отдыхают в Мексике и решают развлечь себя погружением в клетке на глубину, чтобы понаблюдать за акулами. Трос обрывается, конструкция улетает на дно, воздух стремительно заканчивается, связи с поверхностью нет – такова завязка еще одного ужастика про акул, в котором зубастые монстры далеко не единственная, а то и не самая главная опасность. В 2019 году вышла вторая часть «Синей бездны», в которой уже другие сестры сбегают со школьной экскурсии и втайне от взрослых ныряют в живописные подводные пещеры – и, конечно, попадают в ловушку. И дело не только в том, что выход на поверхность оказывается заблокирован, а воздух в баллонах тает на глазах – в живописных донных лабиринтах обитают слепые, но чуткие и опасные акулы, встреча с которыми не сулит ничего хорошего.
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Акулы в Париже, 2024


Поднять плавники: 5 фильмов про акул
фото: "Акулы в Париже"

Вышедший на Netflix в июне французский хоррор с Беренис Бежо можно назвать необычным взглядом на тему акул в кино – на этот раз действие разворачивается не в океане, а в европейской столице, которая готовится к соревнованиям по триатлону – толпа пловцов со дня на день поплывет по Сене. В которой очень не кстати объявляется мутировавшая и приспособившаяся к пресной воде акула, несколько лет назад убившая целую команду исследователей – выжила только героиня Бежо, которой теперь придется искать способ спасти Париж в компании речного полицейского и юных экоактивистов. Последние в силу возраста и активной гражданской позиции наломают дров, хотя в финале выяснится, что не помогло бы ничего – акулы берут реванш за все годы кинематографической демонизации и экранного угнетения.

«Челюсти. Кровавый риф» в кинотеатрах с 27 июня.

«Челюсти. Кровавый риф»

Наталия Григорьева
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