Доктор, я буду жить? Самые странные хорроры в истории кино

Как давно я здесь? Когда все это началось? Если бы у меня было, чем считать дни! Заткнись! Извините. Помню, шел 94-й. Лето. Над Аркхемом в кои-то веки сияло солнце. И вдруг на глаза нам (мне, тебе, вам) попалась афиша. «В пасти безумия». Джон Карпентер. Сэм Нилл, он же Джон Трейт. Роковая Джули Кармен. Юрген Прохнов aka Саттер Кэйн. Дэвид Уорнер. Джон Гловер. Чарлтон Хестон. Фрэнсис Бэй с осьминожьими конечностями. Финал карпентеровской трилогии, начатой с «Нечто» и «Князя тьмы». Безумие Говарда Лавкрафта и Стивена Кинга стекает с большого экрана на меня, словно вкусная дрянь, и по капле пожирает меня, превращает в муху, существо в корзине, дитя крови, которому не место в обществе. И вот я здесь, голый череп маркиза де Сада, беседую с иллюзией, сам с собой, а вокруг стены, решетки и замки. Самое время погрузиться еще глубже в этот странный сумасшедший мир, благо на выбор есть 30 видеокассет с очень необычными и незабываемыми хоррорами.
Гонка на авто. Мост. Падение в реку. Кендес Хиллигос — единственная выжившая. Она переезжает в другой город, однако чувствует, что чужая на этом празднике жизни. Ей всюду мерещится жуткиий бледный тип, ее тянет на заброшенный карнавал, который когда-то был танцполом. Наконец, орган ее руками изторгает из себя жуткую мелодию, и ученица Ли Страсберга лицезреет танец мертвых. Что из этого галлюцинация, бред, а что — реальность, повседневность? Да и есть ли у призраков жизнь? Режиссер Херк Харви вдохновлялся работами Ингмара Бергмана и Жана Кокто, сюжет навеян «Совиным ручьем» Робера Энрико, основанным на рассказе Амброза Бирса, а сам «Карнавал» послужил источником вдохновения для Дэвида Линча, Джорджа Ромеро и Джеймса Вана. У фильма есть дваремейка, но это уже другая история.
Детское красное пальто как предзнаменование неотвратимой судьбы. Смерть в Венеции неизбежна. Джули Кристи и ныне покойный Дональд Сазерленд ее-то и ищут среди вецианских каналов и улочек, хотя думают, что сбежали от нее после гибели дочери. Все вокруг говорят о каких-то убийствах, даре предвидения, спиритуализме и прочей эзотерике, а главный герой не без содействия Николаса Роуга всего лишь хочет понять, кто прячет лицо под капюшоном до боли знакомого красного пальто. И почему жена в городе, если он ее только что отправил домой? И на все один ответ — Костлявая с косой. Что ни говори, а Дафна Дю Морье частенько влияет на наши умы через кино.
Сон о темных и тревожных вещах, транслируемый нам Дэвидом Линчем. Уродливый младенец как символ страха перед отцовством и ответственностью. Потерянный и забитый Джек Нэнс, окруженный постиндустриальным запустением. И фирменные в будущем мизансцены и эффектный музыкальный номер. Мрак, ужас, черно-белая тональность кудесника операторского цеха Фредерика Элмса и крик уродца у тебя в голове. То, что доктор Ганнибал Лектор прописал.
Жизнерадостное, просто-таки бьющее через край позитивом безумие в чистом виде от японца Нобухико Обаяси. Высмеивание хичкоковских затянутых прелюдий, голливудских либо французских мюзиклов и всех направлений хоррора. Кунг-фу против нечистой силы. Летающая ржущая голова вместо арбуза. Кровожадное пианино, поглотившее ученицу и играющее ее откушенными пальцами. Ведьма, молодеющая после смерти очередной девушки, которую не затронула бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. И разудалый рок на фоне кислотных глюков. Все это было придумано из-за страхов семилетней дочери режиссера по просьбе студии Toho, возжелавшей собственные «Челюсти». Ох уж эти дурацкие дома с привидениями.
Вот билет на балет. Хм. О чем это я? Ах да. Невероятно красивый фильм Дарио Ардженто, вдохновленный диснеевской «Белоснежкой». Очаровательная Джессика Харпер. Удо Кир в качестве доктора Франка Мэндела. Строгая и зловещая Алида Валли. Вызывающие восхищение визуальные решения. Внезапное нападение через окно. Оживший каменный орел. Рис под видом личинок. Ведьмы, догорающие в огне, пожирающем старую балетную школу. Первый фильм спорной в целом трилогии Ардженто, включающей также «Преисподнюю» и «Мать слез». И у него тоже есть ремейк. А вот на трамвай билета нет.
«Дом на краю кладбища». Трейлер на английском языке
Итальянское «Сияние» от маэстро Лучио Фульчи с отголосками «Поворота винта» Генри Джеймса. Здесь сочетаются утонченная атмосфера и преувеличенный трэш, а интригующее и непонятное кровототечение манекена чередуется с эксплотейшн-сценами вроде протыкания ножом женской головы. Новоиспеченные хозяева старого дома в исполнении Катрионы Макколл и Паоло Малко ничуть не удивляются изобилию крови, от которой избавляется горничная Ания Пьерони, а надгробия расположены прямо в жилых помещениях. Под занавес нас ожидает встреча со 150-летним живым трупом, и после нее выживут далеко не все. Лента завершила трилогию мастера «Врата ада», включающую также «Город живых мертвецов» и...
Это сильный лихорадочный сон, названный самим Фульчи «фильмом образов, который нужно воспринимать без всякого размышления». Сюрреалистичные эпизоды, запечатленные мастером своего дела Серджо Сальвати, соседствуют с натуралистичными сценами убийств. Слепую провидицу Чинцию Монреале убивает собственная собака-поводырь (привет «Подозрению» Ардженто!). Птицееды пожирают лицо человека. Повсюду зомби, зомби, зомби... И в конце концов главные герои сами слепнут и исчезают в аду, когда пересекают врата, найденные в затопленном подвале.
Дэвида Кроненберга не зря называют королем странных ужасов и боди-хорроров. Каждая его работа посвящена телесным трансформациям, и «Видеодром» — один из ярких примеров в творческой биографии этого певца биопанка. Президент небольшой телевизионной станции Джеймс Вудс теряет чувство реальности, когда увлекается сигналом канала, по которому показывают пытки и убийства. Он все больше погружается в галлюцинации, и вот он целуется с живым телевизором, а в его животе появляется видеослот, предназначенный для шевелящихся и пульсирующих видеокассет. Рука срастается с пистолетом. Из телевизора при взрыве вываливаются человеческие внутренности. И зритель остается с мыслью, что телевидение — это зло во плоти. «Смерть Видеодрому, да будет новая плоть!»
Сюрреалистичный психологический киносон Нила Джордана с участием Анджелы Лэнсбери и Дэвида Уорнера основан на одноименном рассказе Анджелы Картер из сборника «Кровавая комната». Это красочный и местами барочный многоступенчатый сюжет в сюжете, в котором нашлось место кошмарам, Красной Шапочке и многочисленным сказкам, рассказанным бабушкой внучке Саре Паттерсон. Мы оказываемся все дальше и глубже от современности, пока в финале не просыпаемся в пугающей реальности в окружении волков. Сказка ложь, да в ней намек.
Детишки и подростки (Алан Хэйес и Лейлани Сарель) по вечерам и ночам сталкиваются с группой кровожадных маньяков, прячущихся днем в гараже под Золотыми воротами Сан-Франциско (не ищите это место в дополнении к Horizon Forbidden West, все равно не найдете). Среди монстров — индеец с томогавком, самурай, байкер, зловещий док Эндрю Дивофф, средневековый воин и нечто одноглазое. Справиться с ними можно только с помощью... водяных пистолетов, а потому нас ожидает мочилово на вечеринке в школе, где у каждого ученика будет такое грозное оружие. И, конечно, куда же без фургона мороженщика, представляющего собой в данном случае портал в ад.
И снова здравствуйте, вездесущие врата в ад. Открыли их через дыру на заднем дворе под присмотром Тибора Такача юные Стивен Дорфф и Криста Дентон, оставшиеся на три дня без родителей. Началось все с немаленького яйца, а затем на свет божий вылезли демоны, включая двойников мамы и папы, которых можно легко уничтожить голыми руками. Бывшие друзья нападают из шкафа, по дому бегают мелкие монстры, а большое чудовище уничтожается ракетой. Позднее у ленты появилось продолжение.
Стюарт Гордон, Брайан Юзна, Ричард и Чарльз Бэнды совместно с реаниматоромДжеффри Комбсом, Барбарой Крэмптон и Кеном Фори подарили нам одну из самых странных экранизаций произведений Лавкрафта. Ученые создали магнитный резонатор, благодаря которому стимулируется шишковидная железа, что в свою очередь способствует проникновению в другие измерения. В итоге голова физика отвинчивается от туловища, а его ассистент попадает в бедлам. И это только начало. Далее нас ожидают садомазохизм, чудовищные трансформации тел, нападение насекомых из иного мира, невозможность отключить эту жуткую машину, огромные слизни и битва черепов. Хребты безумия как они есть.
«Зловещие мертвецы 2». Трейлер на английском языке
Сэм Рэйми и Эш с лицом Брюса Кэмпбелла не нуждаются в особом представлении. Вторую часть культовой хоррор-серии «Зловещие мертвецы» в свое время многие засмотрели до дыр, что не мешает называть картину очень странным кино. Мало того, что оно практически игнорирует большинство сюжетных ходов оригинала (в силу утери авторских прав), так еще и градус безумия и гротеска повышается до предела. Пиком безумного действа становится отрубленная кисть Эша, зажившая собственной жизнью, и появление на ее месте нашей подруги-бензопилы. Спустя десятилетие с похожей проблемой столкнутся Девон Сава, Джессика Альба, Сет Грин, Элден Хенсон и Вивика Эй Фокс в незабываемой хоррор-комедии «Рука-убийца». Ну а герой Кэмпбелла нас порадовал в такой же малоадекватной «Армии тьмы» и сериале «Эш против Зловещих мертвецов».
В 80-е странными ужастиками удивляли не только Фульчи, Кроненберг, Стюарт или Рэйми, но и создатель «Существа в корзине» Фрэнк Хененлоттер. Это наркотический рассказ о симбиозе обыкновенного молодого человека Рика Херста и древнего паразита Элмера с голосом Джона Закерла. Маленькому страшилищу нужно питаться мозгами, и несчастный парень соглашается в обмен на кайф, который дарит ему каждый раз его личный Веном. Многие сцены довольно тошнотворные и натуралистичные, но при этом смешные и трудно стираемые из памяти. А в метро главный герой пересекается с самим Кевином ВанХентенриком, который при взгляде на Рика понял, что лучше держаться от него подальше, и скрылся вместе с существом в корзине.
Еще одно странное детище Тибора Такача. Дженни Райт — страстная любительница романов ужасов. Она в красках представляет все описанные события, что приводит к ожидаемому результату — книжный маньяк Рэндолл Уильям Кук вырывается в реальность и приступает к своим злодеяниям, мечтая добраться до главной героини. Не то, чтобы необычно для кино, но эффектно и красочно. Да и где вы еще увидите битву с монстрами в букинистическом магазине?
«Тэтсуо: Железный человек». Трейлер с английскими субтитрами
Живое воплощение манги и киберпанка, снятое японцем Синъи Цукамото в технике пиксиляции. Настоящий Железный человек, не то что этот ваш Тони Старк. В кадре металлический фетишист с железкой в ноге, личинки в ране, металл на лице, безудержный секс, закончившийся жутким превращением и гибелью девушки от железного фаллоса, и битвы людей, чьи тела состоят из трубок, штырей и прочего металлолома. Позднее появятся два продолжения «Человек-молот» и «Человек-пуля», но величия первоисточника они не достигнут.
Бред умирающего глазами режиссера Эдриана Лайна и сценариста Брюса Джоэла Рубина. Вьетнамский синдром, переживаемый Тимом Роббинсом в Нью-Йорке под музыку маэстро Мориса Жарра. Сюрреалистичные образы в запертом метро, библейские аллюзии, многочисленные галлюцинации, кататонический припадок в ванне, Маколей Калкин в образе доброго сынка, пытки в больнице, испытания психотропных веществ на солдатах и постепенная потеря ощущения реальности. Перед нами то военная драма, то мистический хоррор, то параноидальный правительственный триллер, но финал, как и в «Карнавале душ», раставляет все точки над i. Безумие отступает, и нас отпускают в безмятежное плавание, словно не-поэта Уильяма Блейка (он же Джонни Депп) в «Мертвеце». Лента впоследствии обзавелась ремейком и послужила источником вдохновения для создателей игровых серий Silent Hill и The Evil Within.
Задолго до «Гвоздей» Андрея Исканова в трэшевой хоррор-комедии Фрэнка Хененлоттера сумасшедший ученый-самоучка Джеймс Лоринц неоднократно просверливал себе башку, дабы у него появились хоть какие-то гениальные идеи. Ради возвращения с того света любимой девушки Пэтти Маллен, скошенной в один прекрасный день газонокосилкой, парень затеял аферу с проститутками и их сутенером. Вот только он не рассчитал с дозой нового наркотика, который сам же и смешал, и заказанных им представительниц древнейшей профессии разметало по всей комнате отеля по кускам. Отобрав самые лучшие оторванные части, новоявленный Франкенштейн сотворил себе подругу, да вот незадача — у нее на уме только клиенты да очень смертельный секс.
В небезызвестном пародийном зомби-хорроре Питера Джексона можно встретить крысо-обезьяну и зомби-младенца, появившегося на свет после романа священника и медсестры, которые стали живыми мертвецами из-за нападения жутко мутировавшей матери главного героя (Тимоти Бальм). Здесь можно увидеть множество способов уничтожения ходячих. Несчастные помирают от электрического тока, блендера, выжималки для белья и, конечно же, от газонокосилки. Последняя обеспечила нам одну из самых кровавых сцен за всю историю кинематографа — для съемки понадобилось 400 литров искусственной крови, которая в финале фильма разбрызгивалась со скоростью около 20 литров в секунду. Истинный продолжатель идей Рэйми и Обаяси.
Поэтическая хоррор-комедия, снятая Микеле Соави по роману Тициано Склави. Кладбищенский сторож Руперт Эверетт по ночам расстреливает восстающих мертвецов, а днем теряется среди множащихся копий красавицы Анны Фальки, которую однажды уже убили после того, как она поднялась из могилы. В ленте тесно сплетены смешное и грустное, гротеск и натурализм, смерть и любовь. Эверетт способен ни с того ни с сего начать убивать еще живых горожан, пасущаяся лошадь аки бледный конь с удивлением лицезреет одновременную гибель байкеров и целого автобуса с пассажирами, а мертвец вырывается из могилы прямо на мотоцикле, вместе с которым его похоронили. Картина напичкана под завязку странными и волнующим образами. Даже якобы немой помощник сторожа, местный Игорь (Франсуа Хаджи-Лазаро), часто чудит, поскольку влюбился в одну девушку, которая затем также оказалась под плитой на кладбище. И яркий, но закономерный финал, объясняющий весь сюрреализм происходящего, — из того места, где обитают герои, нет никакого выхода.
Однажды Джон КоннорЭдвард Ферлонг приобретает интригующую виртуальную видеоигру «Сканирование мозга» и ловит кайф от реалистичности убийства, совершенного им... в реальности. Из-за игрушки старшеклассник впал в транс и убил одного человека, получив за это очки и новый уровень. Довольно быстро выясняется, что эту игру никто не выпускал, а по телефону с ним общался демон Трикстер (Райдер Смит), который не преминул явиться перед парнем воочию и заставил его продолжить играть. И вот уже от его рук погибает друг, а очередь доходит до подружки (Эми Хэргривз). Как справиться с искушением? Как отобрать отрезанную руку у собаки? Как сделать так, чтобы полицейский Фрэнк Ланджелла перестал тебя подозревать? Как заставить учителя не доставать тебя, влюбленного в очень страшное кино? Ответ один — сыграй в игру, и Трикстер, возможно, найдет себе новую мишень.
Любовь до гроба, но с одним условием — ты любишь только меня. Таков посыл незабываемого романтического хоррор-триллера Такаси Миикэ, взявшего за основу сюжета одноименный роман Рю Мураками. Дзюн Кунимура предлагает своему другу-вдовцу Ре Исибаси, задумавшемуся о женитьбе, устроить смотрины девушек под прикрытием кинопроб. Мужчине сразу приглянулась загадочная Эии Сиина, но лучше бы он забыл навсегда про свою затею с женитьбой. В лучших традициях Альфреда Хичкока романтичная идиллия в духе «Головокружения» во второй половине фильма внезапно прерывается падением в бездну, наркотическим трипом, галлюцинациями, жестокими пытками и фатальной необратимостью. Влюбленный дурак слишком поздно вспоминает определенные странности в разговоре с девушкой и в ее поведении. Но уже поздно. Его парализует, после чего он, истыканный иглами, лишается конечности. Как и многие жертвы хрупкой на вид маньячки.
Гай Пирс, Роберт Карлайл, Дэвид Аркетт, Джеффри Джонс и Джереми Дэйвис под присмотром Антонии Берд погрузились с головой в безумные философские размышления о каннибализме, навеянные индейским мифом о вендиго, согласно которому человек, поедающий плоть своих врагов, обретает их силу вместе с вечным голодом. Черный юмор и сатира разбавляют мрачную историю, развернувшуюся на фоне Американо-мексиканской войны. Сам же сюжет навеян детективом Дешила Хэммета «Худой человек» и печально известными случаями каннибализма, который практиковали группа американских пионеров во главе с Джорджем Доннером и золотодобытчик Альфред Пакер.
Кругом одни волнующие и пугающие спирали: на ракушках улиток, на глиняной посуде, в еде, в архитектуре, в небе, в волосах и в жертве автокастрофы. Глаза вращаются по спирали, и люди в конце концов сворачиваются, превращаясь в огромных моллюсков. Хигучински, Дзюндзи Ито, Эрико Хацунэ, Фи Фан, Рэн Осуги и Кэйко Такахаси зациклены на спиралях в этой классической адаптации знаменитой манги, и никто из них не способен спастись и вырваться из этого закрученного-перекрученного ада.
«Театр ужасов якудза: Годзу». Трейлер на японском языке
Не то криминальный боевик про якудзу, не то пародия, не то мистика, не то фэнтези, не то хоррор, не то черная комедия от гения Такаси Миикэ. Молодой член банды Юта Сонэ застревает в загадочном городке Нагоя, где потерялся труп его спятившего патрона Се Аикавы. Перед ним проходит целая череда диковатых персонажей, включая немолодую хозяйку мотеля, торгующую своим грудным молоком из-за его переизбытка, и заканчивая местным представителем мафии с необъяснимой кожной болезнью. Парню чудится годзу — коровьеголовый привратник, охраняющий вход в подземный мир, после чего ему явилась женская версия пропавшего персонажа Аикавы (Кимика Есино), которая с помощью обычного половника, введенного в непредназначенное для него место, убирает с дороги босса гангстерского клана и рожает самого себя в мужском обличье. Вот и живите теперь с этими дикими образами в голове.
Настало время для суровой жести, которую могут досмотреть не только лишь все. Особенно в шоке глубоко верующие люди, да и среднестатистическому зрителю такое тяжело смотреть, поскольку мало кто смакует сцены пыток, насилия, сдирания кожи с живого существа, растрела детей и другого рода смертоубийств. И все это ради идеи мученичества, которому в лучших (худших) традициях самокопания Ларса фон Триера француз Паскаль Ложье подверг двух подруг Милен Жампаной и Моржану Алауи. В наличии безумная секта стариков, жаждущих узнать, есть ли что-то по ту сторону. Некоторые из них засомневались, и это привело к появлению бестолкового американского ремейка.
Хотите поговорить по душам? Так вызовите демона Ло (Джеремайя Биркетт), и вы проведете более часа за приятной беседой. Перед вами Фауст, Орфей и Джакабок Ботч в одном коктейле, смешанном Трэвисом Бетцем из театральных мизансцен, музыкальных номеров, запрещенной в России символики, любопытных чудовищ и тщетных попыток воскресить любимую. Что-то подобное вы могли лицезреть совсем недавно в кислотном «Великолепии», где беседовали о жизни и смерти Райан Квантен и Джей Кэй Симмонс.
«Сербский фильм». Трейлер с английскими субтитрами
Вам мало жестокости и извращений? Тогда вам прямая дорога в театр снаффа Срджана Спасоевича. Отошедший от плотских дел и остепенившийся порноактер Срджан Тодорович по просьбе бывшей коллеги согласился на вроде бы непыльную работенку, предложенную эксцентричным богатеем Сергеем Трифуновичем. За хорошие деньги требуется всего лишь поработать своим основным инструментов в странных заброшенных и полузаброшенных местах, вот только предлагаемые обстоятельства и партнеры вызывают смутную тревогу. И не зря. Герой в конце концов озвереет и пустится во все тяжкие (но не так, как в знаменитом сериале). Для того, чтобы досмотреть до конца эту ленту, нужны крепкий желудок и насмотренность в пугающем жанре. Ведь здесь есть все, что может придумать воспаленный от похоти мозг. И даже больше. Для некоторых гораздо проще смотреть «Порожденного» или работы Начо Серды, чем данную скандальную картину.
В кинематографе хватает забавных и очень необычных злодеев. И нет ничего удивительного, что в веселой стилизации Квентина Дюпье под эксплотейшн очень страшный монстр, покрышка-убийца, после своей гибели выходит на новую тропу войны — уже в виде трехколесного велосипеда. И в таком нелепом теле она добирается аж до «Мекки» кинематографа — Голливуда, грозясь извести весь мейнстрим. Так, может, позволим?
P.S. Что? Куда вы? Зачем это у меня на руках? Что вы делаете? Не трогайте мои виски. Я не безумен. Я всего лишь знаю то, что никому не под силу. Не оставляйте меня здесь! Не надо включать! М-м-м-м. (Свет в сумасшедшем доме города Аркхем погас)
«В пасти безумия». Трейлер на английском языке
Записал преданный вам во имя Того, Кого Не Должно Называть Вслух, Макс Милиан
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