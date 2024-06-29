Доктор, я буду жить? Самые странные хорроры в истории кино

Читать Джону Карпентеру — 70. Жанровый мастер-класс

«Карнавал душ». Трейлер на английском языке

Смотреть онлайн «Карнавал душ»

«А теперь не смотри». Трейлер на английском языке

«Голова-ластик»

Читать Успокоить ртуть: 20 отличных американских фильмов из 70-х

«Дом». Трейлер с английскими субтитрами

Читать На деревню к призраку: 13 мест обитания нечисти

«Подозрение». Трейлер на английском языке

Читать рецензию «Cуспирия»: Придержи тьму. Драма про историческую вину и женское самоосознание

«Дом на краю кладбища». Трейлер на английском языке

«Седьмые врата ада». Трейлер на английском языке

Читать Мертвый сезон: Как возник и менялся современный зомби-хоррор

«Видеодром». Трейлер на английском языке

Читать Бог все видит: как реалити-шоу влияли на кино и действительность

«В компании волков». Трейлер на английском языке

Читать Страшно, как в сказке: 10 пугающих историй про мифических и фольклорных персонажей

«Неоновые маньяки». Трейлер на английском языке

Читать В сортах кина не разбираюсь: 10 видов культовых фильмов

«Врата». Трейлер на английском языке

«Извне». Трейлер на английском языке

Читать Мастера ужасов. 13 режиссеров, изменивших облик хорроров

«Зловещие мертвецы 2». Трейлер на английском языке

Смотреть онлайн «Зловещие мертвецы 2»

«Повреждение мозга». Трейлер на английском языке

«Я - безумец». Трейлер на английском языке

«Тэтсуо: Железный человек». Трейлер с английскими субтитрами

Читать Как мистические ужасы из Японии покорили мир

«Лестница Иакова». Трейлер на английском языке

Читать Эхо войны: Как повлиял на американское кино Джон Рэмбо

«Франкеншлюхен». Трейлер на английском языке

Читать «Живи, монстр, живи!»: 53 киновоплощения Прометея Мэри Шелли

«Дорога в ад». Трейлер на английском языке

«Живая мертвечина». Отрывок

«О любви и смерти». Трейлер на английском языке

Читать Тыквенный не спас: больше 300 хорроров на все случаи жизни

«Сканирование мозга». Трейлер на английском языке

Джон Коннор

Читать Спасибо за игру: 16 фильмов про геймеров

«Кинопроба». Трейлер с английскими субтитрами

«Людоед». Трейлер на английском языке

«Спираль». Трейлер на английском языке

«Театр ужасов якудза: Годзу». Трейлер на японском языке

«Мученицы». Трейлер на французском языке

Читать В Ад и обратно: как монтаж «Необратимости» изменил все и ничего

«Ло». Трейлер на английском языке

«Сербский фильм». Трейлер с английскими субтитрами

«Шина». Трейлер на английском языке

Читать интервью Квентин Дюпье: «У меня репутация режиссера, который снимает сумасшедшие фильмы»

«В пасти безумия». Трейлер на английском языке