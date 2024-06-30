Новое «Чучело», старые проблемы: репортаж со съемок

Недавно завершились съемки фильма «Чучело». Кинокомпания «Телесто» при поддержке Министерства культуры подарит зрителю современную интерпретацию повести Владимира Железникова. Мы увидим обновленную историю о буллинге, где основное место заняли темы любви и предательства. Передать всю гамму подростковых чувств предстоит молодым, но уже проявившим себя актерам Марии Симоновой и Максиму Карушеву. Место взрослых в этой истории заняли Кристина Асмус и Кирилл Кяро. Кино-Театр.Ру побывал на площадке в последние съемочные дни и рассказывает, почему зрителю нужно новое «Чучело» и чем эта экранизация отличается от знаменитого фильмаРолана Быкова.
фото: Василий Якушев / Мария Симонова и Максим Карушев
На главный вопрос об отличиях фильмов продюсер Елена Гликман отвечает, что в них различно всё, а потому легче выделить немногие сходства. Основное из них — общая тема неприятия другого человека. Травля как явление трансформируется, но никуда не уходит: «Повесть была написана в начале восьмидесятых, наш фильм — почти тридцатилетие нового века, и тем не менее ничего не меняется. Мы общались с родителями наших молодых звезд. Оказывается, даже такие красивые и успешные ребята тоже проходят через буллинг». Справляться с этой проблемой в новом фильме будет Аня (Мария Симонова). Так же, как Лена Бессольцева, героиня берет вину своего друга Миши Волкова (Максим Карушев) на себя. Несмотря на благородный поступок, девушка остается с последствиями один на один, подвергаясь травле не только в реальности, но и в социальных сетях.
Жанр нового фильма нельзя описать одним словом, он сочетает в себе драму, мюзикл и скринлайф: «“Чучело” — это сложносочиненное кино. Мы существуем здесь одновременно и в реальности травли, фабульной основой которой служит повесть Железникова, и в мюзикле с музыкальными вставками, и в пространстве соцсетей с чатом класса, и в игровом мире с анимированными сценами. Эта конструкция должна стать сильным эмоциональным высказыванием», — так Елена Гликман описывает всю сложность съемочного процесса, с которой смогли справиться режиссер Илья Хотиненко и оператор Илья Комаров.
фото: Василий Якушев / режиссёр Илья Хотиненко, оператор Илья Комаров, второй режиссёр Дарья Ушакова
Сцена, съемки которой мы наблюдаем, напрямую связана со скринлайф-частью фильма. В этом эпизоде все восемь героев общаются в групповом звонке. Для съемок в первом павильоне Мосфильма была создана специальная декорация, которую назвали «ромашкой». В центре конструкции находится камера, а лепестками по кругу расположены комнаты героев-подростков, у каждого из которых есть своё прозвище или ник-нейм: Гризли, Чучело, Лука, Зяблик, Волк, Федус. В пространствах много общего: почти у каждого на столе лежат наушники в виде кошачьих ушей, всеми цветами радуги переливаются механические клавиатуры, а полки украшают киберпанк-очки. Камера движется по кругу, и расстояния между героями стираются. Это визуальное решение отлично демонстрирует, как прочно виртуальная реальность вошла в нашу жизнь. Продюсер отмечает, что показать современное двоемирие — одна из целей фильма: «Мы, в том числе и подростки, существуем в двух реальностях. В первой наша обычная жизнь: родственники, друзья, школа, работа и так далее. А другая находится рядом, мы постоянно держим её в руках в виде гаджетов».
Каждая комната отражает характер своего хозяина. Где-то полный беспорядок с разбросанной одеждой и открытыми ящиками, у кого-то сложно пройти из-за тренажеров, а в комнате Гризли, которая живет с бабушкой, можно увидеть веревки с прищепками и чайный гриб. Отличается от всех обиталище «Чучела». Здесь царит винтажная атмосфера: вокруг антиквариат, старинные географические карты, фигурки средневековых рыцарей и книжка «О чем молчат рыбы». В других же пространствах «старина» подразумевает обстановку обычной советской квартиры: с деревянными шкафами, бесконечными стопками книг и, конечно, коврами на стенах. Эти вещи прошли любопытный путь, до того, как стать реквизитом «Чучела». Елена Гликман рассказывает: «Когда я вывозила имущество из старой квартиры родителей, привезла немножко хрусталя, два ковра и книги на склад Мосфильма. И вот сейчас захожу в декорацию и думаю: "Ты смотри, ковер прямо как у нас!" А во второй комнате еще один похожий. Я тогда пошла к исполнительному директору и говорю: "Миша, а ковры-то мои!" Он отвечает: "А там и книги твои!"»
фото: Декорация на Мосфильме
Музыкальная часть фильма также полна неожиданных решений. Несмотря на использование хромакея и анимации, съемка некоторых эпизодов стала для актеров испытанием. В одном клипе Марии Симоновой пришлось прыгать на капот движущегося автомобиля: «Когда я увидела быстро едущую на меня машину, у меня затряслись руки. Но оказавшись на капоте, я почувствовала тот кайф, который чувствует и Аня в этот момент, тот полет души, когда ты не замечаешь, что делаешь и где находишься». Больше всего юной актрисе понравился клип на песню «Балкон» новой группы «Космос на потолке»: «Это песня влюбленности, она, как и вся подобранная музыка, очень хорошо передает энергетику персонажей». А главной темой Волка, возлюбленного главной героини, стала песня «Фотоаппарат» Монти Механика. Максим Карушев также делится подробностями о том, как происходила подготовка к номеру: «Мы с музыкальным продюсером Сашей Варлеем начали разбирать эту песню за пару дней до съемок. В итоге я прошел курс «Как виртуозно показать, что ты умеешь играть на гитаре», а потом три дня ходил без голоса, но записали мы все прекрасно».
Для того, чтобы передать разноплановость фильма, съемки велись не только на Мосфильме, но и в нескольких малых городах России. Сначала — в Тарусе, где Железников начинал писать свою повесть. Город успел стать родным для Марии Симоновой: «У меня там появились друзья, к тому же, я быстро изучила тарусскую школу, которая стала мне уже родной настолько, насколько это могло быть для Ани». Далее действие перетекает в Боровск — не менее удивительный городок с картинами на домах, шикарным храмом и выбоинами на асфальте. А особой атмосферой уюта съемочной группе запомнилась Малаховка. Там и нашли дом главного героя — роскошный деревянный сруб. Так, по словам Елены Гликман, в фильме можно увидеть «единый образ прекрасной провинциальной России».
фото: Василий Якушев / Мария Симонова и Кирилл Кяро
Отличиями экранизации стали не только многожанровость, современный контекст и множество локаций, но и изменение мира взрослых героев. Вместо дедушки в сюжете появляется отец, от которого девочке достался стойкий характер. На его роль был выбран Кирилл Кяро. Хотя герой нечасто появляется в кадре, его образ получился убедительным, чем-то напоминающим рыцаря. Папа Ани занимается реставрацией средневекового оружия, знает кодексы чести и чтит традиции. Состоялся и тандем актеров. По словам продюсера, в доме в Малаховке герои прямо «зажили»: «Кирилл бежит с корзиной яблок, кричит «Аня, Аня!». Маша в ответ поворачивается, а потом они кидаются яблоками. Режиссер, смотря на монитор, говорит: "Как красиво пошел дождь". Из этого и складывается кино». Мария Симонова также подтверждает, что работа с Кириллом Кяро удалась: «У нас было две совместные смены, в течение которых я ощущала, что у Ани есть отец, и мне просто не хотелось вылезать из этой роли. Я почувствовала полное доверие ему, а это главное на съемочной площадке».
Образ молодой учительницы в фильме воплотила Кристина Асмус. Она играет современного педагога, который старается быть с учениками «на одной волне». Режиссёр Илья Хотиненко добавил в её характер несколько фишек: обычно героиня в кадре лёгкая, носит необычную одежду, а вот в музыкальном номере на Кристине строгий костюм, показывающий её учительскую сущность. Максим Карушев рассказывает, что уже работал с актрисой на фильме «Обе две» Владимира Котта: «Я понимал, что Кристина — профессиональная актриса. Совместных сцен у нас было много, и мне сразу было с ней абсолютно комфортно и легко».
фото: Сюзанна Дарни / актриса Кристина Асмус
Сам Максим в фильме исполняет роль героя, прототипом которого стал Дима Сомов. Сейчас актеру уже восемнадцать лет, и для этой роли пришлось вспомнить первые этапы взросления: «У моего героя Миши Волкова начинается формирование ценностей: он познает дружбу, первую любовь, сталкивается с конфликтами. Сначала Волк занимает в классе авторитетное место, а потом все переворачивается с ног на голову. Он приходит к абсолютному разрушению, и через это узнает себя». Однако через самые сложные жизненные ситуации вынуждена пройти героиня Марии Симоновой. Справиться с трудной и эмоциональной ролью ей помогает съемочная группа: «Сначала было страшно, потому что роль очень сложная, но потом во мне проснулось сильное доверие к команде, а у них ко мне. Мы начали копать вглубь персонажа, и Аня стала для меня уже родной. У нас есть много сходств: моя героиня тоже уважает традиции, не готова перешагнуть через свои моральные ценности». Схожи девушки и личной историей. Им обеим пришлось встретиться с давлением сверстников: «Я не скажу, что в свое время справилась с буллингом. Почему-то я просто проглатывала язык и очень многое не могла высказать. Когда я произнесла в сцене все, что не получалось проговорить в жизни, стало легче. Подобные сцены получались не сразу: внутри что-то будто перекрывало мысли о прошлом. Но если вскрыть эту пробку, несмотря на боль в начале, тебя потом отпускает».
Создатели фильма в первую очередь хотят достучаться до подростков. Продюсер Елена Гликман считает, что кино подойдет и для взрослых: «Будет идеально, если к просмотру подключатся родители, вспоминая «Чучело» Ролана Быкова, сравнивая фильмы, пусть даже ругая наше кино. Каждая такая работа подвергается нападкам, потому что зрители всегда ориентируются на фильм, который они посмотрели первым. Для нас это не так важно, так как мы хотим сделать совершенно новое кино другим киноязыком, который ориентирован на современную аудиторию».
Выход фильма запланирован на 2025 год к столетию со дня рождения автора повести — Владимира Железникова.
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