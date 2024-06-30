Новое «Чучело», старые проблемы: репортаж со съемок

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Доктор, я буду жить? Самые странные хорроры в истории кино

Белые людоеды, пресноводные мутанты, слепые хищники и прочие челюсти в кино

19 июня

Путешествие к мечте: «Тур с Иванушками» и другие фильмы, помогающие обрести уверенность в себе

Заветные желания и трудности на пути к их достижению