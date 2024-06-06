С Пушкиным на дружеской ноге: как кино искало образ великого поэта

Воспоминания Станислава Ростоцкого — об Эйзенштейне, Пудовкине и съемках «Юности поэта»

Читать Воспоминания Станислава Ростоцкого — об Эйзенштейне, Пудовкине и съемках «Юности поэта»

Русская идентичность и русская хтонь. К юбилею Александра Сокурова

Читать Русская идентичность и русская хтонь. К юбилею Александра Сокурова