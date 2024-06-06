С Пушкиным на дружеской ноге: как кино искало образ великого поэта

Ровно 225 лет назад, 6 июня (по старому стилю — 26 мая) 1799 года, родился Александр Пушкин — главный поэт русской литературы, основоположник нашего современного языка и просто обладатель удивительной биографии, напоминающей романтический роман. Шкодливый лицеист, бретер, герой-любовник, враг монархизма и иностранного вмешательства в дела России... За недолгую жизнь поэт успел побывать, кажется, на всех фронтах политических и литературных войн. Пушкиных так много, что каждому найдется образ по душе. Так что неудивительно, что «Первый поэт» в российском кино регулярно меняет маски в зависимости от эпохи и настроений в обществе.
«Родился он во времена царизма, // В простой семье рабочих и крестьян, // И с первых дней к заре социализма // Тянулся он, и не любил дворян»
. Четверостишие сатирика Александра Архангельского
, автора едких эпиграмм к карикатурам Кукрыниксов, посвящено «советскому Пушкину» — поэту, которого после революции так и не удалось сбросить с парохода современности. Пришлось выкручиваться, выделяя в биографии доказательства его неприятия монархического строя. Эпиграмма о последнем царе, удавленном кишкою последнего же попа, подходила для этого наилучшим образом. А вот новости о том, что Александр Сергеевич вообще-то владел тысячей крепостных душ, — уже не очень... Противоречий в образе Пушкина — человека и поэта — действительно очень много, и в разных условиях, о чем-то умолчал, а что-то, напротив, возвысив, каждый кинематографист может собрать нужный образ «Нашего всего».
Можно сделать писанного красавца или же страшно своеобразного «арапчонка». Наделить его чертами великого христианина, а потом выставить первым распутником на Петербург, Кишинев, Одессу, Москву. Пушкин — поэт в суперпозиции: он и беден, и богат, то возвышен, то матерится круче сапожника. Быть может, в этом и кроется дополнительная личная привлекательность: таланту пристало быть многогранным. Если же он еще и несет на себе печать скандальности, то это вообще подарок для любого фильма.
Поэт-царепоклонник: «Жизнь и смерть Пушкина» (1910)
Уже в 1899 году, к столетию со дня рождения Пушкина, имя его превратилось в национальный бренд. Полки магазинов империи ломились от товаров, названных в честь поэта и его героев: леденцы-монпансье и сигары, пудра и корсеты обессмертили Александра Сергеевича так же, как и произведения. Нарождавшийся отечественный капитализм народную любовь к поэту считал и воспроизвел как умел. То же случилось с юным российским кинематографом, который с 1907 года стабильно поставлял в электротеатры пару новых «фильм» на сюжеты классика. В 1910-м московское подразделение французской студии Gaumont выпустила первый пушкинский байопик. Над картиной хронометражем всего пять минут работал легендарный режиссер Василий Гончаров
.
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Весь фильм — всего лишь набор коротких зарисовок, демонстрирующих народное представление о пушкинской биографии. Вот будущий поэт играет с лицейскими однокашниками в снежки, потом читает стихи кругу друзей (среди которых откуда-то взялся еще и Николай Гоголь, познакомившийся с Пушкиным сильно позже). Поэт раскланивается перед императором Николаем I — и почти сразу дуэль. Раненого привозят домой, где он картинно корчится в предсмертных судорогах. «Жизнь и смерть Пушкина» невзлюбили сразу и по делу: досталось не только исполнителю главной роли (Владимир Кривцов
был для Пушкина чересчур полноват), но и самозабвенному низкопоклонничеству перед императорской фамилией. Последнее, что делает экранный Пушкин перед смертью, — целует прощальное письмо Государя. О связи Пушкина с декабристами, не желавшими никакого Николая на троне, как и о ссылках в Бессарабию с Михайловским, создатели картины упоминать не решились. Тем не менее получился примитивный, но все же блокбастер: популярный фильм надолго закрепился в репертуарах кинотеатров.
Жертва монаршего произвола: «Поэт и царь» (1927)
Радикальные футуристы еще в 1912 году призвали забыть Пушкина, Достоевского и Толстого, потому что для дня сегодняшнего они «непонятнее иероглифов». После революции поэт дворянского происхождения был не в чести, однако заслуги перед русской литературой мешали его «отменить». «Почему не атакован Пушкин?»
, — вопрошал Владимир Маяковский
. Его тактично не слушали: были ведь в стихах у «певца среднепоместного дворянства» и «обломки самовластья» и тризна по декабристам, после которой им будет возвращена отобранная честь. В 1927 году режиссеры Владимир Гардин
и Евгений Червяков
нашли изящный компромисс, способный объяснить советское отношение к Пушкину. «Поэт и царь» — немая трагедия, нашедшая главного врага русской поэзии под короной Российской империи. Их Александр Пушкин (Червяков) мается от безденежья: стихи не печатают, журнал «Современник» убыточен, а ждать помощи не от кого. Петербургское общество над гением открыто глумится, политическая полиция берет «на карандаш», да и сам император Николай I (Константин Каренин
) заметно устал от поэта. Другое дело — его жена Натали (Ирина Володко
), которая правителю определенно очень нравится: настолько, что он начинает плести гнусные интриги. Ему на удачу в Петербурге уже вовсю красуется французский офицер Жорж Дантес (Борис Тамарин
), которого царь решает свести с Натали, дабы скрыть свое вожделение к замужней красавице.
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«У Пушкина кислый вид. Верно чувствительно прорезываются рога»
. Пока поэт сатанеет от слухов, реальный инициатор травли сидит во дворце, почитывая принесенные верными ищейками сводки. Не забыли авторы пройтись катком критики и по другим современникам тех событий: графу Бенкендорфу (Иван Худолеев
), голландскому послу де Геккерну (Валерий Плотников
) и прочей коллективной «публике», с удовольствием подыгравшей императорской прихоти. Даже в год выхода «Поэт и царь» показался многим избыточно желчным, к тому же безвкусным в мелодраме. Правда, одна сцена из фильма способна удивить и сегодня. Уже смертельно раненому, но сделавшему выстрел Пушкину приходит ведение: будто вместо Дантеса стоит перед ним сам император. Поэт прекрасно понимает, что является истинным виновником случившегося — и жмет на спусковой крючок.
Ода вольности: «Юность поэта» (1937)
Окончательное решение пушкинского вопроса — задним числом считать его врагом или все же попутчиком советской власти — случилось в 1933 году, когда Академия наук СССР начала готовить программу праздничных мероприятий к юбилею смерти поэта. Странная традиция пышно отмечать кончину литераторов впоследствии коснется и Гоголя, и Салтыкова-Щедрина, но именно Пушкину предстояло опробовать высокий сталинский стиль. Разумеется, к юбилею задумывался и фильм — «Юность поэта» режиссера-долгожителя Абрама Народицкого
. Начав карьеру еще в 1920-х, закончил он «Бумбарашем
».
15-летний Пушкин (Валентин Литовский
) в 1814 году еще без бакенбард, но в образе уже стопроцентно угадывается будущий гений. Прогуливаясь по Царскому селу, лицеист по прозвищу Обезьяна ждем праздничного парада по случаю возвращения императора Александра I из заграничного военного похода, но встречает кое-кого поважнее — крепостную девушку Наташу (Валентина Ивашева
), в которую тут же влюбляется. В лицее Пушкина третируют иностранные учителя и злодейское начальство, пришедшее в сферу образования из армии, а потому более всего ценящее муштру. Из-за Наташи назревает конфликт с лучшим другом Иваном Пущиным (Анатолий Мурузин
), а впоследствии любовь оказывается разрушена жестоким крепостническим режимом. Девушку продали за долги имения, и никогда они с Пушкиным более не увидятся. Пережив вынужденный разрыв, выпускник Лицея поднимает в компании друзей тост: «За вольность», имея ввиду, конечно, крестьянскую свободу.
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Воспоминания Станислава Ростоцкого — об Эйзенштейне, Пудовкине и съемках «Юности поэта»
За фильм о юном Пушкине режиссер получит золотую медаль Всемирной выставки 1937 года в Париже. Той самой, на которой происходило знаменитое противостояние СССР и нацистской Германии: «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной противопоставлялась немецкому павильону работы Альберта Шпеера. Спустя несколько лет пушкиниана в Париже уже будет казаться грозным предзнаменованием: большинство молодых актеров, включая исполнителя главной роли, погибли на войне.
Пушкин — современник: «И с вами снова я...» (1981)
Поэзия пребывает в безвременье — и потому всегда актуальна. Доказывая это, документалист Борис Галантер
помещает Пушкина и современников в контекст СССР начала 1980-х, как будто не замечая исторических различий. Его поэт (Александр Пономарев
) общается с ближним кругом посредством писем, с чувством читаемых артистами театра и кино. За Жуковского — Александр Калягин
, за императора — Юрий Богатырев
. Из исторических источников собран сюжет о «петербургском периоде» творчества Пушкина — с лютованием цензуры и радостью женитьбы.
Итогом всему — не смерть поэта, а переход в вечность. Настрадавшись общества, Пушкин открывает двери звукомастерской и выходит в пространство света. «И с вами снова я...» — яркий образчик советского взгляда на театр Бертольда Брехта
, понятый, быть может, не слишком четко. И все же именно телеспектаклю Галантера удалось показать самого каноничного Пушкина с горящими глазами. То, что Пономарев на потомка Ганнибала совсем не похож, в итоге ничему не повредило.
Пушкин без Пушкина: «Последняя дорога» (1986)
Еще в 1935 году Михаил Булгаков написал для театра имени Вахтангова пьесу «Александр Пушкин» — историю последних дней поэта, рассказанную... без него самого. За все представление заглавный персонаж ни разу не появлялся на сцене, но прочие герои разговаривали исключительно о нем. Интересная задумка, призванная изобразить социум в момент осуществления зла, не нашла реализации при жизни автора: объявленная реакционной, пьеса была запрещена к постановке. Только спустя восемь лет ее покажут во МХАТе под названием «Последние дни».
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«Последняя дорога»
Режиссер Леонид Менакер
ужал пьесу в четырех действиях до полуторачасового разговора всех со всеми. «Жорж Пушкина свалил»
, — звучит на столичных улицах, барон Геккерен (Иннокентий Смоктуновский
) пьет вино, собирает показания главный жандарм Дубельт (Андрей Мягков
). Окружение Пушкина пытается восстановить цепочку событий, приведших к дуэли, готовится настоящая операция властей по ночной отправке гроба с поэтом из города. «Последняя дорога» — красивая, но страшная картина о смерти, какой ее видят из соседней комнаты. Порою кажется, что Пушкин (его в паре сцен «играет» Юрий Хомутянский
) в ней — всего лишь объект, равный посмертной маске. Скульптора для нее старик Жуковский (вновь Калягин) призывает звать еще в тот момент, когда не иссякла смутная надежда на чудо. Ощущение беспомощности и липкого равнодушия к гибели поэта как-то слишком органично для Ленфильма конца 1980-х. В частности, для самого Менакера, к концу режиссерской карьеры ударившегося в постановку эсхатологических сюжетов. Следующий его фильм, «Собачий пир
», окажется еще страшнее.
Пушкин вне времени и пространства: «День полнолуния» (1998)
В отличие от многих современников, Александр Сергеевич был литератором «невыездным»: за границу его не выпускали из-за негласного надзора. Единственный раз он смог приблизиться к государственному краю в 1829 году, отправившись на Кавказ в разгар очередной русско-турецкой войны. В «Путешествии в Арзрум» Пушкин описывает момент перехода реки Восточный Арпачай — естественной госграницы между двумя враждующими странами. «Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван: я все еще находился в России»
.
От Отечества Пушкину нигде было не скрыться: он с ним всерьез повязан на каком-то глубинном уровне. В 1998 году Карен Шахназаров
поставил экспериментальный «День полнолуния» — фильм-калейдоскоп, в котором нет ни начала, ни конца, — и включил в сценарий небольшой сюжет про Пушкина, едущего по степям Калмыкии. В роли поэта — Евгений Стычкин
с потешно неухоженными бакенбардами. Он появляется ненадолго и как будто случайно, знакомится с прекрасной калмычкой — и тут же уезжает, не удостоившись от нее даже поцелуя. Он то ли действительно там был, то ли всем привиделся — Шахназаров истину пушкинской линии оставит неразъясненной. В общем-то, никакие пояснения тут и не требуются: «День полнолуния» — это наш «Облачный атлас
» (снятый, к тому же, за шесть лет до издания романа Дэвида Митчелла), описание невидимых взаимосвязей людей, живущих на одной шестой части суши. Все мы здесь одними дорогами ходим, и даже самые невинные наши деяния оказываются «эффектом бабочки», непрогнозируемо влияющим на следующие поколения. Вот и Пушкин, просто пролетевший мимо, что-то сделал, определив реальность, в которой мы живем сейчас.
Почти настоящий: «Русский ковчег» (2002)
Появление Пушкина в фильме Александра Сокурова
происходит всего на пару мгновений, но зато какие это оказались мгновения. Путешествуя по Зимнему дворцу, невидимый петербуржец с голосом режиссера и французский маркиз (Сергей Дрейден
) то и дело проваливаются во временные дыры, видя одно место в разных точках истории. Когда очередная временная аномалия заносит их на бал эпохи Николая I, камера Тильмана Бюттнера фиксирует супружескую ссору: Пушкин в мундире камер-юнкера (звание не по возрасту, да и не по статусу) быстрым шагом уходит от своей супруги Натали. Весь бал они проведут не вместе, и вновь найдутся уже к выходу из зала.
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Русская идентичность и русская хтонь. К юбилею Александра Сокурова
Сокуров не удостоит произошедшее комментарием, оставив размышления о Пушкине зрителю. В «Русском ковчеге» великого поэта сыграл Роман Габриа
— и это самое реалистичное изображение поэта из всех воспроизведенных в кино. Как и на картине Николая Ульянова «Пушкин с женой на балу», поэт на лицо очень своеобразен, а форма придворного явно ему неудобна и даже противна. Что вполне логично: звание и эполеты Пушкину жаловали лишь для того, чтобы он мог приходить на балы, беря с собой «плюс один» — красавицу-жену, от которой была в восторге столичная публика. Сам Пушкин на светских раутах мало кому был интересен. Единственное лукавство, которое Сокуров все же допустил — «Русский ковчег» не показал разницу в росте Пушкина и его супруги. Поэт был невысокого роста, что делало сопровождение Натали на балы еще более унизительным.
Романтик-патриот: «Пушкин: последняя дуэль» (2006)
В середине нулевых шутка о том, что Сергей Безруков
скоро сыграет всех, от Есенина
до Христа
, уже переставала быть смешной — потому что уверенно воплощалась в жизнь. В ленте Натальи Бондарчук
Пушкин громогласно читает свои стихи и произносит проникновенные монологи, кричит как яростный зверь и говорит с придыханием, как и положено герою исторического мыльной оперы. В «Последней дуэли» пушкинская киноэпопея как будто совершила свой полный оборот и вернулась к тому, с чего все и начиналось — к приторной салонной драме, поставленной за столетие до того Гончаровым.
Снова на экранах жестокое плотоядное общество декадантов, грозные иностранные враги России, убивающие ее гениев, а также слепая вера в хорошего императора (Юлиан Макаров
) и его честных служак (Виктор Сухоруков
), искренне желающих наказать Дантеса (Роман Романцов
) за свершенное убийство. К сожалению, дипломатия не позволяет заточить жеманного француза в казематы Петропавловки, так что единственным настоящим защитников чести Пушкина оказывается Михаил Лермонтов (Стычкин). Ему в «Последней дуэли» отведена особая роль: заявить, что Пушкин «весь не умер», а своей физической гибелью лишь пробудил русское начало: чем ближе к финалу, тем реже в фильме звучит обыденная для той эпохи французская речь — это ли не знак, что Россия наконец-то просыпается ото сна? Как бы сильно не ругали ленту за игру Безрукова (и вправду — опереточную) и очередную перестановку приоритетов, она достаточно четко изобразила настроения в России не николаевской, а владимирской. Через три месяца после премьеры «Последней дуэли» была произнесена эпохообразующая «Мюнхенская речь» — в сути своей, говорящая ровно о том же.
Юный детектив: «18-14» (2007)
До выхода романа Дмитрия Миропольского
никто и не вспоминал о восхитительном сюжете из юности Пушкина: когда поэт и его друзья учились в Царскосельском лицее, при них слугой состоял Константин Сазонов, оказавшийся настоящим убийцей. Два года Сазонов возился с лицеистами, а в свободное от работы время ходил на «дело». На его счету не менее семи убийств. Не маньяк, конечно, но тоже яркий персонаж эпохи, получивший историческое прозвище «Царскосельский душегубец». Как и Сет Грэм-Смит
, автор «Авраама Линкольна: Охотника на вампиров
», Миропольский превратил житие Пушкина в интересный мэшап, заставив его лично выводить Сазонова на чистую воду.
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Тайна дворцового непереворота. «Цербер» — еще один детектив, в котором не обойтись без Пушкина
В экранизации романа (режиссёр — Андрей Пуустусмаа
) Пушкин (Станислав Белозеров
) живет примерно той же жизнью, что и его визави из «Юности поэта». Правда, делает это куда более ярко, с присущей 2007 году откровенностью. Будущие исторические личности Александр Горчаков (Степан Балакшин
), Пущин (Иван Макаревич
), Данзас (Сергей Друзьяк
) и Антон Дельвиг (Александр Быковский
) живут праведной жизнью студентов: пьют гусарские алкогольные коктейли, ходят по ночам к девицам, а еще чуть не влетают в дело об экстремизме. Музыка Максима Фадеева
, заглавная тема от DJ Грува
— историческая версия «Кадетства
» с героями из учебников оказалась как минимум неординарной.
Нарисованный поэт: «Пушкин и… Михайловское. Начало» (2024)
У Александра Сергеевича долгая и, в целом, счастливая история появления в анимационных проектах. Андрей Хржановский
поставил по рисункам поэта три мультфильма, нашедших яркие образы для описания его биографии. Леонид Носырев
изобразил народный образ мифического героя в своем «Пинежском Пушкине
». Теперь этот список дополнен еще одним проектом от уфимской анимационной студии «Муха». «Пушкин и Михайловское» Екатерины Гаврюшкиной
— маленькое путешествие по мыслям поэта, оказавшегося оторванным от городской жизни и помещенным против воли в скуку семейного имения.
Прозябающий на свежем воздухе поэт не может не придумать себе занятие: сама жизнь подкидывает сюжеты, из которых потом родятся произведения. Анимация оказывает тем жанром, в котором фантазия на биографические темы не является преступлением — поэтому нарисованный Пушкин может совершить вообще что угодно. Пусть даже и играть в бадминтон с котом. Ему — можно.
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