Ход конем: 5 фильмов и сериалов про шахматистов

анонс

Ревнивец, детектив и оппозиционер — каждая эпоха придумывала нового Пушкина

С Пушкиным на дружеской ноге: как кино искало образ великого поэта

«Бар МоскваЧики», «Тур с Иванушками», первая часть «Горизонтов» Кевина Костнера и еще 7 фильмов июня

31 мая

От «Первого класса» до «Большой перемены»: 10 фильмов и сериалов про школу

Сериалы Светланы Самошиной и Валерии Гай Германики вместе с фильмами Ролана Быкова и Динары Асановой