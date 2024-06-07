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Ход конем: 5 фильмов и сериалов про шахматистов

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7 июня 2024
В прокат вышел «Шах и мат» — испанская комедия про подростков-хулиганов из неблагополучного и бедного района, которые находят новый смысл жизни в шахматах. И становятся чемпионами, несмотря на то что. И никто, даже они сами, не верят в свое светлое будущее. Шахматы напрасно считаются незрелищным, даже скучным видом спорта – яркий, смешной, полный оптимизма «Шах и мат», как и другие фильмы о шахматистах, зачастую весьма динамичные и драматичные, доказывают обратное. Вспоминаем самые яркие примеры – фильмы, сериалы и документальные проекты.

Ход королевы


Ход конем: 5 фильмов и сериалов про шахматистов

Нашумевший проект Netflix с Аней Тейлор-Джой в роли гениальной шахматистки Бет Хармон. Сирота, научившаяся играть в приюте с уборщиком, обретает семью и добивается успехов в самом необычном виде спорта. Самое интересное, пожалуй, довольно точный образ шахматиста, подтвержденный множеством реальных историй: зацикленная на игре, видящая партии во сне, Бет постепенно все больше игнорирует реальность, которая для нее куда скучнее доски в клеточку. Болезненно переносит поражения и переживает из-за каждого неверного хода – в каком-то смысле сходит с ума. Сериал композиционно выстроен как шахматная партия и затрагивает, что важно, до сих пор до конца не решенные в этой дисциплине проблемы гендерного неравенства и сексизма. При этом остается трогательной и даже сентиментальной историей выдающейся женщины и выдающегося ума, его соприкосновению с обыденностью во всей ее жестокости.

Читать также Рецензия на сериал «Ход королевы»

Бобби Фишер против всего мира


Ход конем: 5 фильмов и сериалов про шахматистов

Документальная лента об одном из самых выдающихся и в то же время противоречивых шахматистов в истории – в каком-то смысле сюжет реальной жизни Фишера пересекается с вымышленной историей Бет Хармон из «Хода королевы». По крайней мере в том, что касается тонкой грани между гениальностью и безумием. Завоевавший все возможные титулы и награды, Бобби, с детства проявлявший себя человеком неординарным – и не только в шахматном спорте, но и в поведении вне игровой доски – пришел сперва к отшельническому образу жизни, а после и вовсе превратился в параноика, уверенного в существующем против него заговора спецслужб США и Госдепа. Фильм, обращаясь к архивным кадрам и используя интервью и комментарии современников, коллег Фишера, других великих гроссмейстеров, расследует феномен уникального человека, подвинувшего, вместе с границами шахматной игры, границы собственного разума.


Чемпион мира


Ход конем: 5 фильмов и сериалов про шахматистов

Российский спортивный блокбастер про исторический матч 1978 года, в котором схлестнулись в борьбе за титул чемпиона мира шахматисты Анатолий Карпов (Иван Янковский), на тот момент действующий победитель, который, впрочем годом ранее не сыграл матч из-за дисквалификации в очередной раз нарушившего правила Бобби Фишера, и Виктор Корчной (Константин Хабенский), уже попросивший политического убежища за рубежом после некоторых своих высказываний и последовавших репрессий и выступающий за другую страну. Их матч на Филиппинах продлится три месяца, и на экране будет показан с напряжением истинной отечественной спортивной драмы – в сопровождении медийных скандалов, нервных срывов, промежуточных побед и поражений. Шахматы, особенно такого высокого уровня, могут показаться игрой нединамичной, так что перед авторами стояла непростая задача приравнять этот матч к играм в футбол, баскетбол, хоккей, так что игровой процесс в «Чемпионе мира» визуализирован живописно – тут и мысли гроссмейстеров, и летающие фигуры, и графика, которая контрастирует с напряженной молчаливой статикой по обе стороны доски. Люди молчат, за них говорят тела и умы, иногда весьма громогласно.

Смотреть онлайн Фильм «Чемпион мира»

Гроссмейстер


Ход конем: 5 фильмов и сериалов про шахматистов

Виктор Корчной выступил в небольшом камео в фильме 1972 года, что в итоге сыграло с картиной злую шутку – после отъезда шахматиста из страны ее сняли с проката и положили «на полку». Главный герой – Сергей Хлебников в исполнении Андрея Мягкова. Еще в детстве он интересовался игрой благодаря отцу, вместе с которым они смотрели и разбирали матчи – однажды, увлекшись одним из таких разговоров, папа героя трагически погибает под колесами автомобиля. А мальчик с тех пор замыкается в себе, уходит в мир деревянных фигур – центральной линией картины становится его отношения с Леной. Они знакомы с детства, периодически встречаются и расстаются на протяжении всей жизни – шахматы всегда остаются для Хлебникова на первом месте. И в чем-то он повторяет судьбу отца, не замечая, увлеченный то очередным матчем, то обсуждением чьих-то партий, как проходит мимо вся прочая жизнь. Он живет в вечном «царстве разума», в мире шахмат, где нет ничего невозможно, а у любого чуда есть объяснение.


Шахматист


Ход конем: 5 фильмов и сериалов про шахматистов

Сюжетно чем-то напоминающий «Шах и мат» фильм с Жераром Депардье в роли ушедшего из большого спорта на пике гроссмейстера, который теперь учит шахматам детей из бедного района. В качестве нового ученика к нему напрашивается сын бангладешского беженца – отцу на родине грозит тюрьма – и ворчливый, хмурый и грубоватый француз нехотя берется за мальчика. И делает из него чемпиона, при этом сам обретая новый смысл жизни. Понятно, что шахматы в данной истории – фон для социальной драмы, трагикомедии, истории взросления и дружбы. Но фон, надо отметить, неординарный – требующая дисциплины, сосредоточения и особого склада ума игра меняет людей, особенно детей, но и указывает на то, сколько терпения и человеколюбия может оказаться даже в самом на вид черством взрослом. Великолепная игра Депардье, большого во всех смыслах актера, для которого нет маленьких фильмов и ролей – и который особенно трогателен и комичен в одном кадре со школьниками-непоседами.

«Шах и мат» смотрите в кинотеатрах с 6 июня.

«Шах и мат»

Наталия Григорьева
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Ход конем: 5 фильмов и сериалов про шахматистов фотографии
Ход конем: 5 фильмов и сериалов про шахматистов фотографии
Ход конем: 5 фильмов и сериалов про шахматистов фотографии
Ход конем: 5 фильмов и сериалов про шахматистов фотографии
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