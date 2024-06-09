Африканская кинофантастика: от «Района № 9» Нила Бломкампа до нигерийского «Судьбоносного дня»

В конце прошлого года мы открыли рубрику про sci-fi малоизвестных широкому зрителю национальных кинематографий, начав, как и в случае с макабром, с Мексики, Бразилии, Аргентины и других стран Центральной и Южной Америки. Теперь настал черед кинофантастики Африки.
На африканском континенте к sci-fi местные писатели обратились в 1920 годы, однако развитие жанр получил лишь в ХХI веке, когда с легкой руки американского критика Марка Дери в обиходе появился термин «афрофутуризм», обозначающий фантастические произведения чернокожих авторов. Лидирующие же позиции в жанре заняла ЮАР — среди южноафриканских фантастов популярностью пользуются Дженни Робсон, Лорен Бьюкес, Ник Вуд и Никхил Сингх. И нередко — как, например, в «Зоосити» Бьюкес, посвященном альтернативному Йоханнесбургу, — речь заходит об апартеиде, колониализме и рабовладении, что логично, учитывая исторические особенности региона.
В кинематографе Южно-Африканской республики фантастика дебютировала в тот самый год, когда космического пространства достиг первый человек — наш любимый Юрий Гагарин. Именно в 1961-м свет увидела лента Дэниса Скалли «Руки космоса». В конце 70-х к жанру обратился уже знакомый вам Персивал Рубенс, он снял супергероическую ленту «Могучий человек» в духе «Супермена», которая на данный момент считается утерянной. В 1983-м этот же постановщик создал постапокалиптический вестерн «Зона выживания», навеянный «Безумным Максом». В непритязательном, но достаточно увлекательном фильме семья фермеров (Гэри Локвуд, Камилла Спарв, Золи Марки) вместе с молодым незнакомцем (Морган Стивенс) противостоит обезумевшей банде мотоциклистов.
Нулевые для sci-fi ЮАР начались очень плохо, поскольку свет увидели такие поделки, как «Акулы 2» Дэвида Уорта и «Дракула 3000» Даррелла Рудта. Впрочем, Рудту удалось частично реабилитироваться постановкой фантастического фэнтези-боевика «Сумуру» с Александрой Камп, Майклом Шэнксом и Симоной Левин, хотя спецэффекты в картине все равно выглядят дешево и сердито. В 2005-м местные кинематографисты совместно с канадскими специалистами создали сериал «Чарли Джейд», рассказывающий о трех параллельных мирах. Ну а вершиной жанра, разумеется, стал «Район № 9» Нила Бломкампа.
фото: кадр из фильма «Район №9»
Следующие десятилетия принесли нам множество короткометражек, малозаметные сиквелы «Смертельной гонки», сериал «Комната 9» о высокотехнологичной команде охотников на злых существ, незабываемого «Жареного Барри» и претенциозную фантастическую ленту «Последние дни Земли», явно замахнувшуюся на статус франшизы (запланированы аж два продолжения).
Поскольку республика тесно связано с США, то нет ничего удивительного, что здесь частенько снимаются известные актеры вроде Майкла Паре, Карла Урбана и Майкла Шэннона. К тому же ЮАР является родиной одной из самых красивых актрис Голливуда — Шарлиз Терон. Помимо Нила Бломкампа, нашедшего себя на голливудском Олимпе, в стране есть и другие самобытные режиссеры, среди которых Келси Иган и Ханнеке Шутте. Однако из-за недостатка средств южноафриканские постановщики продолжают снимать низкобюджетные фильмы с минимумом спецэффектов на тему постапокалипсиса. Благо, природа позволяет погружать в мрачные истории о выживании последних людей на планете.
Израильский продюсер и режиссер Боаз Дэвидсон в свое время снимал не только эротические фильмы «Горячая жевательная резинка» и «Последний девственник Америки», но и ленты наподобие «Лунного полицейского» — драматического боевика с Майклом Паре, Билли Драго, Уолкер Брандт и Робином Смитом.
У постановщика получилась неплохая постапокалиптическая история о капитане Броуди, посланном в 2050 году на Землю с целью вернуть украденный повстанцами Амарант — бесценный препарат, без которого невозможно возвращение на нашу планету тех, кто нашел себе пристанище на Луне после грандиозного пожара, уничтожившего почти всю жизнь на нашей любимой планете. По прибытии герой выясняет, что ему врали на протяжении всей жизни и повстанцы — это обычные люди, доведенные до отчаяния. Поэтому он встает на их защиту, тем более, что с Луны для ликвидирования взбунтовавшегося копа выслали робота-убийцу, а жителей терроризирует местная банда во главе с Драго (он, как всегда, прекрасен в качестве антагониста). Этакая смесь «Великолепной семерки» и «Киборга».
Полнометражный дебют Нила Бломкампа не нуждается в особом представлении. Именно благодаря социальному триллеру об инопланетянах, застрявших в Йоханнесбурге из-за поломки корабля, мировую известность приобрел не только режиссер, но и Шарлто Копли, исполнитель главной роли сотрудника международной компании Multi-National United Викуса ван де Мерве. Основой для фильма, собравшего в мировом прокате более 200 миллионов долларов при бюджете в 30 млн $, послужила вышедшая за четыре года до «Района» короткометражка Бломкампа «Выжить в Йобурге», в которой представителей внеземной расы инсектоидов размещают в специальном гетто. Сюжет и название полного метра отсылает зрителя к режиму апартеида в ЮАР и «шестому району» в Кейптауне, объявленному в 1966-м зоной «только для белых». Тогда 60 тысяч человек насильно разлучили с родственниками и друзьями и переселили в Кейп-Флэтс. В фильме, признанном одним из десяти ведущих независимых фильмов Национальным советом кинокритиков США и удостоенном «Сатурна» и премии «Брэдбери», затронуты актуальные до сих пор темы выселения, принудительного переселения в новые пригородные гетто и сопротивления его жителей. С момента выхода ленты Бломкамп неоднократно обещал сиквел «Район № 10», но пока что эта идея остается лишь на уровне сценария.
Фильм появился на свет благодаря Питеру Джексону, задумавшему создать на пару с начинающим режиссером адаптацию популярной игровой серии Halo. Однако из-за нехватки средств производство фильма пришлось заморозить, и дуэт переключился на продолжение «Выжить в Йобурге». Нил написал сценарий совместно с Терри Татчелл и принял решение снимать в родной для себя Южно-Африканской Республике. Съемочной локацией послужило поселение Соуэто на юго-западной окраине Йоханнесбурга, а точнее, обедневшие окрестности, из которых люди были насильно переселены в субсидированные государством жилища. Съемки проходили во время беспорядков в Александре, Гаутенги и других поселках страны между местными жителями ЮАР и африканцами, родившимися в других странах. Оператор Трент Опалок расботал на девяти цифровых камерах RED One, принадлежавших Джексону. За внешний вид пришельцев отвечала компания Weta Workshop, специализирующаяся на спецэффектах, а за дизайн — Image Engine. Специалисты по наработкам Бломкампа сотворили насекомоподобных, но прямоходящих инопланетян. Пришельцы, в основном, сделаны по технологии CGI, за исключением тел из медицинской лаборатории, а сыграл их всего один человек — Джейсон Коуп, который также воплотил образ одного из сотрудников MNU. Weta Digital создала основной корабль и модуль управления, а The Embassy — экзоскелет. Zoic Studios работала над 2D технологиями, над документальными записями — MXFX. Музыку с африканскими мотивами сочинил канадский композитор Клинтон Шортер.
Спустя 17 лет после первой киноадаптации серии комиксов 2000 AD с Сильвестром Сталлоне, Армандом Ассанте, Робом Шнайдером, Юргеном Прохновым, Максом фон Сюдовым, Дайан Лэйн, Джоан Чень, Бэлтазаром Гетти и Юэном Бремнером британец Пит Трэвис представил свою историю, в которой солировали Карл Урбан, Оливия Тирлби, Лина Хиди и Донал Глисон. По сюжету, имеющему схожие черты с «Игрой смерти» и «Рейдом», суровый исполнитель закона вместе с девушкой-рекрутом Кассандрой, обладающей экстрасенсорными способностями, оказывается взаперти в 200-этажной жилой башне Peach Tree, которой заправляет наркобаронесса Ма-ма. Лента изобилует замедленной съемкой, доверху заполнена мрачной атмосферой антиутопии и киберпанка, а финальный полет главной злодейки остается еще долго на подкорке. Тем не менее, лента провалилась в прокате, поскольку заработала чуть больше 40 млн при бюджете в 50, а популярность к нему пришла только после выхода на DVD и в онлайн-сервисах. В настоящий момент вселенная пополнилась мультсериалом «Судья Дредд: Суперзлодей», а также поговаривают о возможном телевизионном шоу.
Сценарий для этой недооцененной картины написал мастер своего дела Алекс Гарленд еще в 2006-м. Режиссерское кресло поначалу хотели доверить Дункану Джонсу, но в итоге от него отказались, поскольку у него было странное видение фильма. До утверждения Урбана на титульную роль пробовался Майкл Бин. Ленту с самого начала планировали снимать в Йоханнесбурге и дрвугих городах ЮАР. Подготовка к съемочному периоду стартовала в конце августа 2010-го на киностудии Cape Town Film Studios в Кейптауне, а сами съемки продлились около 14 недель. Фильм снимали в стереоформате на камеры Red One MX и Silicon Imaging SI-2K с использованием стереоплатформы, а сцены с замедленным действием — на высокоскоростной Phantom Flex. Йоханнесбург послужил в качестве мегаполиса Мега-Сити-1 — небоскребы затем нарисовали на компьютере. Интерьеры создали в павильоне кейптаунской киностудии в Кейптауне. Создателя оригинального судьи Дредда Джона Вагнера пригласили на правах консультанта, и в целом данная версия ему понравилась больше адаптации 90-х. Музыку в стиле индастриал сочинил Пол Леонард-Морган, а за визуальную составляющую ответственность несут оператор Энтони Дод Мэнтл и художник Марк Дигби. В музыкальной композиции, постоянно проигрываемой в компьютерном зале Клана Течи, можно узнать главную тему из сериала «Табакерка», а башня Peach Tree названа в честь ресторана в Шрусбери, где Гарленд и Вагнер впервые встретились для обсуждения фильма.
Антиутопический вестерн Джейка Пэлтроу, разделенный на три главы «Эрнест Холм», «Флем Левер» и «Джером Холм», рассказывает про семейство Холм, выживающее в очень сложных условиях из-за того, что вода стала редким ресурсом. Эрнест (Майкл Шэннон) вместе с сыном Джеромом (Коди Смит-Макфи) потратил последние деньги на покупку роботизированного мула, поскольку они зарабатывают на доставке продовольственных пайков рабочим, занимающимся бурением скважины для воды. Тем временем Флем Левер (Николас Холт) хочет взять в жены Мэри (Эль Фаннинг), дочь Эрнеста, и мечтает вернуть земли своего отца, которыми тот владел, пока промышленное сельское хозяйство не кануло в лету. В итоге все оборачивается шекспировской трагедией в духе драм Элиа Казана, в которой центральное место занял персонаж Смита-Макфи.
Как и «Судья Дредд», эта ирландская картина была снята в ЮАР. Съемки стартовали в феврале 2013-го в Намакваленде и завершились 15 марта того же года. Мировая премьера состоялась в январе 2014-го на кинофестивале «Сандэнс», и в целом критики отнеслись к ленте прохладно. Простого зрителя картина может привлечь звездным квартетом, извечным сюжетом о мести и незамыленными пейзажами, но будьте готовы к неторопливому темпу.
«Апокалипсис: Дорога сквозь тьму». Трейлер на английском языке
События постапокалиптической экшн-драмы разворачиваются в недалеком будущем. После того, как метеоритный дождь уничтожил практически все живое на Земле, Сэм (Шон Кэмерон Майкл) вынужден выживать под землей. Однажды он и его верный друг Трой (Брэндон Оре) вместе с молодой девушкой Роуз (Сурайя-Роуз Сантос) отправляются в путешествие, которое ведет их сначала в самые темные части подземного мира, где они вынуждены скрываться от мутировавших существ, заполонивших Землю, а затем на поверхность, где, помимо мутантов, орудуют банды мародеров и каннибалов.
Южноафриканец Кристофер-Ли душ Сантуш, явно вдохновленный успехом «Ходячих мертвецов» и первой части игровой серии Last of Us, поставил свою вторую полнометражную ленту в Йоханнесбурге за 27 дней в мае 2015-го. Картину впервые показали на Бостонском фестивале фантастического кино зимой 2017-го, здесь же ей вручили награды за роль Шона Кэмерона Майкла и сценарий. Оператору ленты Уилльяму Коллинсону вручили местный престижный приз Visible Spectrum. Фильм примечателен именно взаимоотношениями Сэма и Роуз (словно перед нами Джоэл и Элли), хотя излишний драматизм сильно замедлил темп истории.
После смерти отца Гидеонетт де ла Рей (Анхен дю Плесси), пугливая 13-летняя девочка с активной фантазией, понимает, что она единственный живой потомок проклятой когда-то колдуньей фамилии. Благодаря новому другу Бубези и его мечтам о путешествии на лунном корабле она находит внутренние силы, чтобы преодолеть свои страхи и побороть чары проклятья.
Детская фэнтези-драма южно-африканского режиссера Ханнеке Шутте лишь отчасти относится к фантастике, поскольку здесь центральное место занимает фантазия ребенка, как это было, например, в «Стране приливов» Терри Гиллиама или «Лабиринте Фавна» Гильермо Дель Торо. Да и сама сказка проявляется лишь перед титрами, когда героиня начинает видеть то, что ей было недоступно из-за постоянных страхов. Эта добрая и светлая картина, отмеченная главным призом жюри конкурсной программы «Твое кино» на XVII международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня», посвящена дружбе, смерти, потере дорогих тебе людей и большой мечте.
Джессика Александер, Хилтон Пелсер, Адриенна Пирс, Брент Вермюлен и Анья Тальяард сыграли в интригующей антиутопической остросюжетной драме Келси Иган про мир, в котором некий токсин стирает людям память. Семья из пяти человек укрывается в небольшой оранжерее, создав самодостаточный цикл очищения воздуха. У них все идет достаточно хорошо, пока однажды старшая дочь не приводит в дом раненого чужака.
Основные съемки проходили в Восточно-Капской провинции, начиная с октября 2020-го. Эмма Лунгисва Де Вет, выросшая в этих краях, написала сценарий вместе с режиссером, имея в виду консерваторию Пирсона в парке Сент-Джордж. Городской округ Нельсон Мандела Бэй предоставил создателям разрешение использовать его в качестве места съемок на шесть недель, и они наняли для фильма местную съемочную группу. На счету картины, чья премьера состоялась на международном кинофестивале «Фантазия», пять технических премий Южноафриканского кино и телевидения.
Фантастический жанр присутствует не только в ЮАР, но и на остальной территории Черного континента. Первые литературные образцы появились здесь в 1930-е. Камерунец Жан-Луи Ньемба Меду в 1932-м опубликовал роман «Белый призрак» на языке Булу, в котором белые колонизаторы представлены как технологически продвинутые сверхъестественные существа. Спустя два года появилось нигерийское произведение Мухаммаду Белло Кагара «Гандоки», где описаны путешествия в другие миры и фантасмагорические переживания с джиннами. В той же Нигерии в 1939-м вышел «Лес тысячи демонов» Д. О. Фагунвы про приключения охотника в заколдованном лесу. В Гане Коджо Лейнг написал роман «Женщина из самолетов», представляющий собой лирическое исследование африканской деревни, квантово переплетенной с городом в Шотландии. В наши дни популярностью пользуются фантасты нигерийского происхождения Бен Окри, Адриан Игонибо Барретт, Таде Томпсон, Суйи Дэвис Окунгбова и Ннеди Окорафор, Масимба Мусодза и Намвали Серпелл из Зимбабве, София Саматар с сомалийскими корнями, Нии Паркс ганского происхождения и Дильман Дила из Уганды.
В кинофантастике, как и в случае с хоррорами, особое место занимает Нолливуд. Дебютом в жанре стала лента Нийи Акинмолаяна «Каджола», выпущенная в 2010-м, а спустя десятилетие зрители смогли посмотреть боевик Димеджи Аджиболы «Воин» и приключенческую драму «Судьбоносный день». В Египте sci-fi зародился в 1951-м после выхода трагикомедии Ахмеда Хуршида «Прецедент с господином», за ней последовали комедия Хамады АбДеля Вахаба «Путешествие на Луну», трагикомедия Хасана Аль Сайфи «Трое одержимых» и «Адам и женщины» Эль Сайеда Бедейра. Всего в стране снято свыше 30 фильмов и сериалов с фантастическими сюжетами.
«Супа Модо». Трейлер с английскими субтитрами
Среди любопытных африканских лент можно отметить странный ангольский фильм Фрадике «Кондиционер», в котором обычная для больших городов охлаждающая техника падает после того, как созревает при накоплнении человеческих воспоминаний. В испано-финской картине Мигеля Льянсо «Крошки», снятой в Эфиопии, тесно переплетаются фэнтези, мистика и научная фантастика, чернокожий Санта Клаус страдает ПТСР, в небе висит космический корабль, а главным героем, отправившимся ради своей невесты Берди (Селам Тесфайе) в трудное путешествие, является инвалид Кэнди (Даниэль Тадессе). Кино опять же артхаусное и на любителя. Как и афрофутуристический мюзикл Сола Уильямса и Анисии Узейман «Нептун Фрост», созданный в Руанде, о котором вам уже неоднократно рассказывали. Более приземленно выглядит печальная, но светлая драма кенийца Ликариона Вайнайны «Супа модо» о смертельно больной девочке Джо (Стайси Ваверу), которую родные и жители деревни убедили в том, что она обладает суперспособностями. По духу лента, созданная при содействии Тома Тыквера, созвучна с «Сурикатой и лунным кораблем» — в ней больше фантазии, чем фантастики, хотя в одном эпизоде присутствует намек на то, что у героини действительно есть сверхъестественная сила.
К Иному и Иным обращались и в других странах Африки. В Анголе сняли «Серпентарий», в Гане — «Адама Первого», в Камеруне — ленту «Те, кто кровоточат», в Марокко — «Последнего атланта», а в Уганде — «Ее сломанную тень», снятую писателем Дильманом Дилой. Кроме того, создано множество короткометражек с элементами афрофутуризма вроде «Афронавтов» Фрэнсис Бодомо про попытки замбийцев отправить своего представителя в космос.
Выходец из Бенина Сильвестр Амуссу, засветившийся ролью в «Элизе» с Ванессой Паради, дебютировал в режиссуре искрометной сатирической драмой о событиях, которые, вполне возможно, не за горами. По сюжету в 2033 году богатые Соединенные Штаты Африки штурмуют иммигранты из обедневшей Европы, и в этом хаосе, где люди уже готовы на все, чтобы получить вид на жительство, очень много тех, кто проникает в Африку незаконно. Среди них — два француза, инженер-компьютерщик Оливье (Стефан Ру) и учительница Паулина (Шарлотта Вермей). У каждого из них по-своему складывается судьба на фоне политических потрясений страны.
Лента, отмеченная двумя призами Фестиваля кино и телевидения стран Африки в Уагадугу, критикует положение африканских беженцев в Европе и детально описывает возникновение всевозможных бунтов и цветных революций, начинающихся из-за внешнего влияния. Подобное мы наблюдали уже неоднократно в недалеком прошлом.
Египетский боевик Питера Мими повествует о студенте инженерного колледжа Яхье (Карим Махмуд Абдель Азиз), создавшем революционного робота, чтобы отомстить за трагическую смерть своего отца и восстановить справедливость на Ближнем Востоке. Его дерзкий план привлекает внимание властей, и теперь ему приходится бороться за свою жизнь и идеалы, находясь в постоянных бегах от правоохранителей, которым помогает доктор Фарес Нассар (Эйад Нассар), чьим студентом был главный герой.
Своеобразный взгляд на супергероику, не лишенный патетики и очарования, близок к историям про таких супергероев, как Бэтмен, поскольку у Яхьи нет никаких сверхспособностей, кроме собственного ума. Вполне вероятно, что у фильма будет сиквел.
Последним героем нашего рассказа является нигерийская приключенческая трагикомедия, которая стала для этой страны первым семейным приключенческим фильмом, дебютом в историях о путешественниках во времени и первой кинолентой, выпущенной в 2021-м. Это рассказ о двух братьях (Олумиде Овору, Денола Грей), с помощью колдуна отправившихся в увлекательное путешествие во времени на 20 лет назад, чтобы изменить судьбу своей семьи.
Эту примечательную картину, напичканную отсылками к знаменитой трилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее» и другим образцам массовой культуры, создали по собственному сценарию Акай Илозобхие и режиссер-дебютант Абоси Огба. Первоначально предполагалось, что фильм выйдет в прокат 30 октября 2020-го, но был перенесен на Новый 2021 год из-за протестов против произвола полиции Нигерии, известных под названием End SARS. Ленте сопутствовали кассовый успех и положительные отзывы критиков, а летом все того же 2021-го она появилась в сервисе Netflix.
P.S. В следующем материале пойдет рассказ о кинофантастике Ближнего Востока.
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