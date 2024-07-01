«Мадам Клико», «Максин XXX», «Самая большая луна» и еще 8 фильмов июля

Научно-фантастический фильм дебютанта Дмитрия Моисеева, чье действие разворачивается в альтернативной реальности, где пришельцы уже давно появились на Земле и стали заурядным явлением. Настоящий контакт между человеком и инопланетянами законодательно запрещен. По сюжету бывшая медсестра Нина, ухаживая за немощным пришельцем Виталиком, начинает противостоять группе коррупционеров, которые пытают существо и добывают из него ценные вещества. В ролях Ирина Саликова, Сергей Гилев, Алексей Ярмилко и Валентин Самохин.
Дани Буни во французской музыкальной комедии Лоранс Арне про семью Хендриксов, которой не сидится на одном месте в каникулы, а потому их ждут неожиданные приключения и чудесные открытия. Именно в дороге раскрываются творческие таланты каждого, и там, где были конфликты, рождается гармония.
Молодежное фэнтези Алексея Попогребского про эмеров – своего рода вампиров, питающихся не кровью, а эмоциями. В этом мире популярна нейросеть Emron, помогающая любому человеку с помощью простого девайса управлять собственными эмоциями. Главная героиня — молодая девушка Катя (Симона Куст), которую до 17 лет растили без эмоций.
Третья часть популярной анимационной серии, стартовавшей в 2019 году. На сей раз медведь Мик-Мик мечтает о спокойствии и тихой размеренной жизни в кругу семьи и своих пчел. Но его мечтам не суждено сбыться. Долгожданное пополнение вновь подкидывает герою проблем – непутевый аист приносит не того ребенка… снова. Чтобы исправить ситуацию, главному герою предстоит отправиться в новое путешествие. Правда, на этот раз все будет не так уж просто.
Создатель «Шины» и «Оленьей кожи» Квентен Дюпье снял комедию с Леа Сейду, Луи Гаррелем и Венсаном Линдоном про Флоранс, которая хочет познакомить Давида, в которого она безумно влюблена, со своим отцом Гийомом. Но Давид не испытывает ответных чувств к Флоранс и хочет избавиться от нее с помощью своего друга Вилли. Встреча четырех героев происходит в небольшом провинциальном ресторане.
По сюжету циничный пермский чиновник Виктор Летаев (Алексей Чадов) курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Его мировоззрение меняется, когда новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Теперь, чтобы усидеть в кресле чиновника, ему предстоит изучить культурное наследие Пермского края. В помощь себе он берет уроки у преподавателя искусствоведения Марины Николаевны (Яна Гладких). И у них не было ни единого шанса на сближение, если бы не любовь. В новом фильме Владимира Котта также играют Юрий Стоянов и Андрей Федорцов.
Хэйли Беннет, Лео Сутер, Сэм Райли и Том Стерридж в исторической драме Томаса Нэппера, основанной на романе Тилара Джей Маццео «Вдова Клико: история империи шампанского и женщины, которая ею управляла». Зрителям расскажут про Барбу-Николь Клико, которой после потери любимого мужа пришлось взвалить на свои плечи огромный семейный бизнес, переживавший не лучшие времена. И все же обычная женщина, полная дерзости и упорства, построила всемирно известную империю шампанского, открыла миру стиль и роскошь и стала легендой еще при жизни.
Трагикомедия, поставленная Юлией фон Хайнц по роману Лили Бретт «Слишком много мужчин», повествует об американской журналистке Рут (Лена Данэм), давно мечтавшей съездить на родину родителей. Она предлагает отцу (Стивен Фрай) совершить путешествие домой, а тот всеми силами саботирует поездку, отшучиваясь и создавая по пути массу курьезных ситуаций. В кадре можно увидеть Збигнева Замаховского, некогда игравшего в шедеврах Кшиштофа Кеслевского.
Популярная китайская анимационная серия про медведей-соседей пополнилась новым полнометражным мультфильмом. Озорные братья Бриар и Брамбл в очередной опасности, и помочь им может только лесоруб Вик. Он отправляется в фантастическое путешествие во времени и пространстве, и на этом пути ему предстоит столкнуться со множеством испытаний, удивительных тайн и странных существ.
Майка Монро, Николас Кейдж и Алисия Уитт в новом творении режиссера «Февраля» и «Гретель и Гензеля» Оза Перкинса разыграют историю агента Ли Харпер, которая охотится за неуловимым серийным убийцем по прозвищу Длинноногий. Более десяти лет его жертвами становились целые семьи, члены которых мистически убивали друг друга. Чем ближе Харпер подбирается к разгадке личности убийцы, тем отчетливее понимает, что между ними есть связь. Любое ее неверное решение приведет к гибели очередной семьи.
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