Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мадам Клико», «Максин XXX», «Самая большая луна» и еще 8 фильмов июля

1 июля
2024 год
январь 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2024
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2024
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2024
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2024
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Фильмы месяца >>
1 июля 2024
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

«Мадам Клико», «Максин XXX», «Самая большая луна» и еще 8 фильмов июля
фото: кадр из фильма «Максин XXX»

Кинолето продолжится новыми фильмами с Дани Буном, Алексеем Чадовым, Хэйли Беннет, Стивеном Фраем, Майкой Монро и Николасом Кейджем, свежими работами Алексея Попогребского, Владимира Котта и Квентена Дюпье, продолжением мультфильма «Большое путешествие» и финалом хоррор-трилогии Тая Уэста с Миа Гот.



«Контакты»

«Контакты»

Научно-фантастический фильм дебютанта Дмитрия Моисеева, чье действие разворачивается в альтернативной реальности, где пришельцы уже давно появились на Земле и стали заурядным явлением. Настоящий контакт между человеком и инопланетянами законодательно запрещен. По сюжету бывшая медсестра Нина, ухаживая за немощным пришельцем Виталиком, начинает противостоять группе коррупционеров, которые пытают существо и добывают из него ценные вещества. В ролях Ирина Саликова, Сергей Гилев, Алексей Ярмилко и Валентин Самохин.

Выход в прокат: 4 июля

Читать Не хороните меня без премьеры: 100 российских фильмов 2023 года

«Развеселые каникулы» / Les Hennedricks

«Развесёлые каникулы». Трейлер №2

Дани Буни во французской музыкальной комедии Лоранс Арне про семью Хендриксов, которой не сидится на одном месте в каникулы, а потому их ждут неожиданные приключения и чудесные открытия. Именно в дороге раскрываются творческие таланты каждого, и там, где были конфликты, рождается гармония.

Выход в прокат: 4 июля


«Самая большая луна»

«Самая большая луна». Трейлер №2

Молодежное фэнтези Алексея Попогребского про эмеров – своего рода вампиров, питающихся не кровью, а эмоциями. В этом мире популярна нейросеть Emron, помогающая любому человеку с помощью простого девайса управлять собственными эмоциями. Главная героиня — молодая девушка Катя (Симона Куст), которую до 17 лет растили без эмоций.

Выход в прокат: 4 июля

Читать Руки вверх, или Панические атаки Лунтика: 100 российских фильмов 2024 года

«Большое путешествие. Вокруг света»

«Большое путешествие. Вокруг света». Трейлер №2

Третья часть популярной анимационной серии, стартовавшей в 2019 году. На сей раз медведь Мик-Мик мечтает о спокойствии и тихой размеренной жизни в кругу семьи и своих пчел. Но его мечтам не суждено сбыться. Долгожданное пополнение вновь подкидывает герою проблем – непутевый аист приносит не того ребенка… снова. Чтобы исправить ситуацию, главному герою предстоит отправиться в новое путешествие. Правда, на этот раз все будет не так уж просто.

Выход в прокат: 11 июля

Смотреть онлайн «Большое путешествие»

«Второй акт» / Le deuxième acte

«Второй акт»

Создатель «Шины» и «Оленьей кожи» Квентен Дюпье снял комедию с Леа Сейду, Луи Гаррелем и Венсаном Линдоном про Флоранс, которая хочет познакомить Давида, в которого она безумно влюблена, со своим отцом Гийомом. Но Давид не испытывает ответных чувств к Флоранс и хочет избавиться от нее с помощью своего друга Вилли. Встреча четырех героев происходит в небольшом провинциальном ресторане.

Выход в прокат: 11 июля

Читать интервью Квентен Дюпье: «У меня репутация режиссера, который снимает сумасшедшие фильмы»

«Культурная комедия»

«Культурная комедия»

По сюжету циничный пермский чиновник Виктор Летаев (Алексей Чадов) курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Его мировоззрение меняется, когда новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Теперь, чтобы усидеть в кресле чиновника, ему предстоит изучить культурное наследие Пермского края. В помощь себе он берет уроки у преподавателя искусствоведения Марины Николаевны (Яна Гладких). И у них не было ни единого шанса на сближение, если бы не любовь. В новом фильме Владимира Котта также играют Юрий Стоянов и Андрей Федорцов.

Выход в прокат: 11 июля

Читать интервью Владимир Котт: «Смерть для меня – самое главное в жизни»

«Максин XXX» / MaXXXine

«Максин XXX». Трейлер №2

Третий фильм в хоррор-трилогии Тая Уэста, начало которой положили «Пэрл» и «Икс». В главной роли вновь Миа Гот, а компанию ей составят Элизабет Дебики, Лили Коллинз, Джанкарло Эспозито, Мишель Монахэн и Кевин Бэйкон. Нас ожидает новая встреча с Максин, единственной выжившей в бойне на техасской ферме.

Выход в прокат: 11 июля

Читать Сиквел «Битлджюса», ремейк «Ворона», новый «Носферату» и еще 17 хорроров 2024 года

«Мадам Клико» / Widow Clicquot

«Мадам Клико»

Хэйли Беннет, Лео Сутер, Сэм Райли и Том Стерридж в исторической драме Томаса Нэппера, основанной на романе Тилара Джей Маццео «Вдова Клико: история империи шампанского и женщины, которая ею управляла». Зрителям расскажут про Барбу-Николь Клико, которой после потери любимого мужа пришлось взвалить на свои плечи огромный семейный бизнес, переживавший не лучшие времена. И все же обычная женщина, полная дерзости и упорства, построила всемирно известную империю шампанского, открыла миру стиль и роскошь и стала легендой еще при жизни.

Выход в прокат: 18 июля

Читать Преступления и пряности: 20 экранизаций 2024 года, которые будут у всех на слуху

«Моя семья» / Treasure

«Моя семья»

Трагикомедия, поставленная Юлией фон Хайнц по роману Лили Бретт «Слишком много мужчин», повествует об американской журналистке Рут (Лена Данэм), давно мечтавшей съездить на родину родителей. Она предлагает отцу (Стивен Фрай) совершить путешествие домой, а тот всеми силами саботирует поездку, отшучиваясь и создавая по пути массу курьезных ситуаций. В кадре можно увидеть Збигнева Замаховского, некогда игравшего в шедеврах Кшиштофа Кеслевского.

Выход в прокат: 25 июля


«Побег из лабиринта времени» / 熊出没·逆转时空

«Побег из лабиринта времени»

Популярная китайская анимационная серия про медведей-соседей пополнилась новым полнометражным мультфильмом. Озорные братья Бриар и Брамбл в очередной опасности, и помочь им может только лесоруб Вик. Он отправляется в фантастическое путешествие во времени и пространстве, и на этом пути ему предстоит столкнуться со множеством испытаний, удивительных тайн и странных существ.

Выход в прокат: 25 июля

Смотреть онлайн «Побег из страны роботов»

«Собиратель душ» / Longlegs

«Собиратель душ». Трейлер №2 на английском языке

Майка Монро, Николас Кейдж и Алисия Уитт в новом творении режиссера «Февраля» и «Гретель и Гензеля» Оза Перкинса разыграют историю агента Ли Харпер, которая охотится за неуловимым серийным убийцем по прозвищу Длинноногий. Более десяти лет его жертвами становились целые семьи, члены которых мистически убивали друг друга. Чем ближе Харпер подбирается к разгадке личности убийцы, тем отчетливее понимает, что между ними есть связь. Любое ее неверное решение приведет к гибели очередной семьи.

Выход в прокат: 25 июля

Читать «Балерина» с Аной де Армас, сиквел «Джокера», «Красотки в бегах» Итана Коэна и еще 17 интригующих триллеров 2024 года


Смотрите также в кинотеатрах:

с 4 июля
Город страха
Из Тосканы с любовью
Лохматые предки
Нежить
Объясни мне, любовь
Отчаянные наследники
Паранормальное: Маяк
Самая нескучная школа
Тайная жизнь животных: Пернатые приключения
Там, где танцуют стерхи
Ханна. В игре
Хранители пяти королевств

с 11 июля
Астрал. Ночной кошмар
На гребне волны. Возвращение
Наводнение
Не одна дома
Ночной замес
Папуля
Что-то не так с Кевином. Перевыпуск

с 13 июля
Мульт в кино. Выпуск № 171

с 18 июля
В плену огня
Водитель-олигарх
Дастур
Как найти сокровища
Кукла. Зарождение зла
Линцесса. Тайны леса
Нежданчик
Одержимая
Паранойя
Проклятие джинна
Тебе не убежать
Эффект парадокса
Я же говорила

с 25 июля
В потоке трех стихий
Заклятье: Слуги сатаны
Каспер и пираты
Мир в моей голове
Навсикая из долины ветров. Перевыпуск
Обе две
Список подозреваемых
Схватка
Таинственный лес
Хвостатый переполох
Черный пес
«Юность» — журнал, устремленный в будущее

Макс Милиан
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Мы всегда работаем командой»: лесоруб спасает медведей в трейлере мультфильма «Побег из лабиринта времени»
Хэйли Беннет создает империю шампанского в трейлере «Мадам Клико»
Алексей Чадов берет уроки у преподавателя искусствоведения Яны Гладких в трейлере «Культурной комедии»
Лина Данэм вместе с отцом Стивеном Фраем отправляется к нему на родину в трейлере «Моей семьи»
Дэни Бун и Лоранс Арне отправляются в путешествие в трейлере комедии «Развеселые каникулы»
«Мы с тобой в России, понимаешь?»: Ирина Саликова и Сергей Гилев знакомятся с пришельцем в трейлере сай-фая «Контакты»
«Дух огня» — 2024: Доктор едет-едет сквозь снежную равнину
Драма «Последняя цена» победила в конкурсе российских дебютов фестиваля «Дух огня»
«Каскадеры», четвертые «Плохие парни» и другие боевики 2024 года
Третий «Дэдпул», сиквел «Дюны» и «Фуриоса» с Аней Тейлор-Джой: 20 примечательных фантастических фильмов 2024 года
Распалась связь времен: Первые конкурсные картины на фестивале «Маяк»
Фрау-Янковская и Гилев с пришельцами: фестиваль «Маяк» объявил конкурсную программу
Поиск по меткам
Американское киноАнимацияБиография / БайопикИсторический фильм/сериалКомедияНаучная фантастикаНемецкое киноРоссийские фильмысиквелФранцузское кинофэнтезиХоррорЭкранизация
персоны
Лоранс АрнеХэйли БеннетДани БунКевин БэйконЛуи ГаррельСергей ГилёвЯна ГладкихМиа ГотЛена ДанэмЭлизабет ДебикиКвентен ДюпьёЗбигнев ЗамаховскийНиколас КейджКшиштоф КеслёвскийЛили КоллинзВладимир КоттСимона КустВенсан ЛиндонДмитрий Моисеев (III)Мишель МонахэнМайка МонроТомас НэпперОз ПеркинсАлексей ПопогребскийСэм РайлиИрина СаликоваВалентин СамохинЛеа СейдуТом СтёрриджЮрий СтояновЛео СутерАлисия УиттТай УэстАндрей ФедорцовСтивен ФрайЮлия фон ХайнцАлексей ЧадовДжанкарло ЭспозитоАлексей Ярмилко
фильмы
Большое путешествиеБольшое путешествие. Вокруг светаВторой актГретель и ГензельИксКонтактыКультурная комедияМадам КликоМаксин XXXМедведи-соседиМоя семьяОленья кожаПобег из лабиринта времениПэрлРазвесёлые каникулыСамая большая лунаСобиратель душФевральШина

фотографии >>
«Самая большая луна»
«Большое путешествие. Вокруг света»
«Второй акт»
«Развеселые каникулы»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Татьяна Тарасова
1 июля ушла из жизни актриса Татьяна Тарасова.

День рождения >>

Алексей Анищенко
Мария Добржинская
Серго Закариадзе
Клара Лучко
Татьяна Орлова
Людмила Татарова
Тимофей Трибунцев
Ирина Цывина
Руслан Чернецкий
Карен Блэк
Чарлз Лаутон
Дэйл Мидкифф
Жорж Ривьер
Лив Тайлер
Клэр Форлани
Оливия де Хэвилленд
все родившиеся 1 июля >>

Афиша кино >>

Город страха
детектив, триллер, экранизация
Германия, США, 2024
Лохматые предки
комедия, фэнтези
США, 2024
Объясни мне, любовь
биография, драма, исторический фильм
Австрия, Германия, Люксембург, Швейцария, 2023
Нежить
драма, триллер, фильм ужасов
Канада, 2024
Отчаянные наследники
драма, комедия
Испания, 2023
Паранормальное: Маяк
драма, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2024
Самая нескучная школа
детский фильм, комедия, семейное кино
Германия, 2023
Из Тосканы с любовью
комедия
Италия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram