Смотреть онлайн: «Убойный отпуск», «Тайны Карениной» и продолжение «Футурамы»

Самые ожидаемые интернет-релизы июля по версии Кино-Театр.Ру
«Убойный отпуск» (1 сезон)
Премьера: 1 июля
Платформа: KION, START
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«Убойный отпуск»
Жемчужная свадьба грозит стать последним совместным праздником Ромы (Александр Робак
) и Люды (Анна Михалкова
): любовь угасла, остались только бытовуха и скандалы. Пытаясь спасти положение, дочь Наташа (Любовь Аксенова
) покупает родителям путевку в Турцию, где супруги расходятся, как в море корабли. Рома отправляется опустошать отельный бар в компании ушлого собутыльника (Степан Девонин
), а Люба переживает мимолетное увлечение турецким красавчиком Эмином (Алим Хоконов
). Наутро его обнаружат безнадежно мертвым в ее постели...
Курортная комедия с мертвецом — пожалуй, самое летнее сериальное приключение из возможных. На прошедшем фестивале «Пилот» он получил
звание лучшего сериала по версии зрителей. Неудивительно: ведь «Убойный отпуск» изначально разрабатывали Борис Хлебников
и Наталия Мещанинова
— должно быть, самый успешный творческий тандем современного российского кино. В процессе работы их имена исчезли из титров, но знакомый почерк «новых тихих» остался.
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Всё включено и ничего не выключено: рецензия на сериал «Убойный отпуск»
«Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» / Beverly Hills Cop: Axel Foley
Премьера: 3 июля
Платформа: Netflix
«Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули». Трейлер на английском языке
Стриминговый сервис Netflix берется возродить культовый комедийный боевик конца 1980-х. Со времен последнего — третьего по счету
— «Полицейского из Беверли-Хиллз» прошло ровно 30 лет. Недовольство критиков и зрителей забылось, а вот ностальгия по криминальному приключению в солнечной Калифорнии с годами стала лишь крепче. К роли детектива Акселя Фоули вернется Эдди Мёрфи
, а компанию ему составят Джадж Рейнхолд
и Гектор Элизондо
— тоже ветераны франшизы.
В продолжении старые герои встретятся с новым поколением полицейских: их сыграют Джозеф Гордон-Левитт
и Тейлор Пейдж
. Сценарные подробности держатся в секрете: известно лишь, что постаревшему Фоули вновь придется наведаться на Западное побережье, чтобы помочь полиции с раскрытием некоего заговора.
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«Плохие парни», «Каскадеры» и другие боевики 2024 года
«И снова здравствуйте!» (3 сезон)
Премьера: 4 июля
Платформа: Кинопоиск, Иви, Wink
«И снова здравствуйте!-3»
«Решале» Борису (Андрей Мерзликин
) на судьбе было написано закончить жизнь подобно любому реликту 90-х: погибнуть от пули, выпущенной коллегой по криминальному ремеслу. Однако случается чудо: полежав для приличия на прозекторском столе, мертвец воскресает, напугав оказавшегося рядом практиканта Артема (Денис Власенко
). Безусловное бессмертие героя, отправившего искать «убийцу», — главный аттракцион «И снова здравствуйте!» — оказалось очень удачным комедийным приемом, а сам сериал — большим хитом онлайн-кинотеатра Иви.
Второй сезон оказался менее успешным — в основном из-за того, что авторы променяли уютную историю взаимоотношений живого трупа и студента-рохли на веселый и в меру жестокий экшн. И всё же сериал, подобно главному герою, оказался очень живуч: демоны прошлого вновь мешают Борису спокойно заняться выпечкой тортиков (такое вот у сурового «решалы» увлечение). В третьем сезоне вернутся уже знакомые персонажи (в исполнении Любови Толкалиной
, Павла Чинарева
, Татьяны Струженковой
и Аглаи Тарасовой
), а также ожидаются новые артисты (например, Евгений Сангаджиев
).
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Скорее жив, чем мертв: рецензия на первый сезон «И снова здравствуйте!»
«Мокрые майки» (1 сезон)
Премьера: 4 июля
Платформа: PREMIER
Новая комедия о бизнесе и женской доле, перекликающаяся с вышедшей чуть ранее «Милей
». Разменяв четвертый десяток, бывшая стриптизерша Мара (Мария Горбань
) сталкивается с кризисом среднего возраста и решает в корне поменять жизнь. Например, стать бизнес-леди. Да вот только влиятельный и богатый «спонсор» пожадничал денег на покупку элитного салона красоты, ограничившись приобретением затрапезной автомойки на городском отшибе. Маре придется задействовать весь свой жизненный опыт для спасения убыточного предприятия. Ей в помощь — знание мужской натуры и красивые подруги, нанятые для мытья автомобилей. Продюсерами «Мокрых маек» стали братья Андреасян, а режиссером — постановщик московских приключений «Манюни
» Денис Гуляр
.
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Стендап с конями: рецензия на сериал «Миля»
«Викинги: Вальхалла» / Vikings: Valhalla (3 сезон)
Премьера: 10 июля
Платформа: Netflix
«Викинги: Вальхалла». 3 сезон. Трейлер на английском языке
Условно исторический (немало копий сломано о его достоверность) спин-офф знаменитого шоу
возвращается. Викинг Харальд Сигурдссон (Лео Сутер
) хочет заручиться поддержкой императора Византии для борьбы за норвежский трон, а легендарный исследователь Лейф Эрикссон (Сэм Корлетт
) готовится к масштабной экспедиции на запад, где должны скрываться доселе неизведанные земли. В то же время его сестра Фрейдис (Фрида Густавссон
) собирает армию язычников, чтобы дать бой христианам. Также в «Вальгалле» сыграют Софья Лебедева
(«Последний министр
», «Тетрис
»), боксер Флориан Мунтяну
и хорватский артист Горан Вишнич
, известный, прежде всего, по сериалу «Скорая помощь
».
Шоураннер Джеб Стюарт
ранее сообщил, что третий сезон станет для шоу последним — ему обеспечили ровно тот хронометраж, который нужен для рассказа истории. Тем не менее говорить об окончании «Вальхаллы» преждевременно. Реальную судьбу сериала определит зрительский интерес: не исключено, что проекту Netflix еще предстоит зайти на территорию «Саги о Винланде
», рассказав о жизни викингов в Америке.
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Не сагой единой: рецензия на оригинальный сериал «Викинги»
«Санни» / Sunny (1 сезон)
Премьера: 10 июля
Платформа: Apple TV+
Гражданка США Сьюзи (Рашида Джонс
) живет в Японии с супругом Масой (Хидэтоси Нисидзима
) и маленьким сыном. Ей кажется, что их семья ничем не отличается от прочих, но морок развеивается, когда родные таинственным образом исчезает в авиаинциденте. Чтобы как-то поддержать Сьюзи, начальство мужа предоставляет ей андроида психологической разгрузки по имени Санни. Оказывается, все это время Маса занимался робототехникой, хотя говорил, что собирает холодильники. Сдружившись с ИИ, Сьюзи решает сама расследовать исчезновения близких.
Сервис Apple TV+ продолжает подтверждать реноме главного фантастического онлайн-кинотеатра: на нем уже выходили «Ради всего человечества
», «Разделение
» и «Темная материя
». Новый сериал — экранизация романа ирландского фантаста Колина О’Салливана
, причем сделанная на мощностях знаменитой независимой студии А24. Одним из режиссером выступает Люси Черняк
(«Конец ***го мира
»), а это значит, что от «Санни» можно ждать интересного сочетания драмы, приземленного сай-фая и комедии.
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Делу время, а потехе — нет: рецензия на сериал «Разделение»
«Полный расколбас: Пищевая утопия» / Sausage Party: Foodtopia (1 сезон)
Премьера: 11 июля
Платформа: Prime Video
2024 год оказался богат на сериализации порядком забытых комедий прошлого. Вслед за успешным «Третьим лишним
» (приквелом одноименного фильма
12-летней давности) выходит новый «Полный расколбас» — фантазия на тему непристойного мультфильма
по сценарию Сета Рогена
. Использовав формулу Pixar, создатели «Расколбаса» наделили разумом продукты питания в местечковом супермаркете. В итоге сосиски, пирожки и жевательные резинки стали жить своей странной жизнью, в которой нашлось место сексу, наркотикам, рок-н-роллу и неполиткорректным шуткам ниже всяких поясов.
В финале полнометражного оригинала взбунтовавшаяся еда, узнав, что за пределами супермаркета нет обещанного Рая, ушла от людей, чтобы обрести свободу. Однако счастье длилось недолго: новый дом топит наводнением, и героям придется искать новое место обитания. Нужно попробовать наладить коммуникацию с человечеством — без него продуктам не выжить. Режиссером мини-сериала, который лучше не показывать детям, выступил создатель «Шрека 2
» Конрад Вернон
.
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Когда наступает еда: рецензия на мультфильм «Полный расколбас»
«Тайны Карениной» (1 сезон)
Премьера: 17 июля
Платформа: KION, Wink
«Тайны Карениной»
Экспериментальный документальный проект основан на книге Павла Басинского
, эксперта по Льву Толстому и Максиму Горькому. Режиссер Иван Юдин
(монтажер «Бедных людей. Кабаковых
» и «Бондарчук. Battle
») поминутно восстанавливает последний день героини великого романа — при поддержке экспертов и звезд кино. Пока литературоведы рассказывают о контексте — истории написания, специфике российского общества конца XIX века и биографии Толстого — на съемочной площадке проходят пробы в несуществующую экранизацию «Анны Карениной». Сергей Горошко
, Роман Евдокимов
, Павел Ворожцов
, Мария Мацель
и другие звезды кино примеряют классические образы под присмотром режиссера Евгения Сангаджиева
. Актерское преображение — еще один маневр «Тайн Карениной», призванный помочь в распутывании клубка тайн, которых в истории великого романа остается более чем достаточно.
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Преступления и пряности: 20 экранизаций 2024 года
«Обреченные на славу» / Those About to Die (1 сезон)
Премьера: 19 июля
Платформа: Peacock, Amediateka
«Обречённые на славу»
Масштабный исторический эпос, основанный на книге Дэниела Мэнникса
— американского журналиста, популяризатора истории Древнего Рима. В конце 90-х его роман послужил вдохновением для сценариста «Гладиатора
» Дэвида Франзони
, и глубоко символично, что сериал выходят как раз в тот момент, когда Ридли Скотт
снимает сиквел
своей культовой картины.
Проект онлайн-кинотеатра Peacock посвящен кровавым спортивным состязаниям, организованным в Риме во времена правления императора Веспасиана (Энтони Хопкинс
). Зрелище, призванное развлечь жителей города в непростое для империи время, обещает быть завораживающим. Режиссером проекта выступили Роланд Эммерих
(«День независимости
») и Марко Кройцпайнтнер
(«Тела
»), а в сюжете органично сошлись все элементы, которые всплывают в памяти, когда думаешь о Римской империи: политические интриги, кровавые убийства, гладиаторы и, конечно же, гонки на колесницах а-ля «Бен-Гур
».
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Вегетарианец, художник и композитор: за что мы любим Энтони Хопкинса
«Декамерон» / The Decameron (1 сезон)
Премьера: 25 июля
Платформа: Netflix
«Декамерон». Тизер на английском языке
Пир во время чумы через призму самого большого онлайн-кинотеатра мира. Netflix в очередной раз готовит масштабный проект, на этот раз — основанный на классическом произведении Джованни Боккаччо
. Написанный к 1351 году «Декамерон» — эдакая европейская «Тысяча и одна ночь
»: корпус из ста новелл, рассказанных флорентийской золотой молодежью, спрятавшейся от чумы на загородной вилле. Все они, так или иначе, о любви. А любовь бывает разная...
Знаменитую книгу итальянского Ренессанса экранизировали не раз: за переработку текста брались великие Марио Моничелли
, Федерико Феллини
, Лукино Висконти
и Витторио де Сика
(«Боккаччо-70
»), скандальный Пьер Паоло Пазолини
(«Декамерон
»), Андрей Прошкин
(«Солдатский декамерон
») и братья Тавиани
(их «Декамерон
» вышел в 2015 году). Для стриминга адаптацию делали создатели «Фарго
» и «Американской истории ужасов
». Планы на проект у Netflix наполеоновские.
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Кай и Трамп: рецензия на седьмой сезон «Американской истории ужасов»
«Футурама» / Futurama (8 сезон)
Премьера: 29 июля
Платформа: Hulu
«Футурама». 8 сезон. Трейлер на английском языке
Стриминговый сервис Hulu легких путей не ищет: мало того, что платформа согласилась финансировать очередной перезапуск «Футурамы» (сериала, давно известно, обреченного закрываться раз в десятилетие), так еще и восьмой сезон шоу был разбит на две части. Причем вторая выходит через год после первой, когда большинство поклонников уже успело забыть подробности новых приключений команды «Межпланетного экспресса». Впрочем, сериалы Мэтта Грейнинга
никогда не славились сквозными сюжетами, поэтому годовая задержка вряд ли повредит «Футураме» слишком сильно.
В продолжении восьмого сезона давно знакомые персонажи вновь отправятся изучать просторы Вселенной, побывают на планете Эспрессо (кофейный эпизод пишет ветеран «Симпсонов» Билл Оденкерк
— брат Боба Оденкерка
), а также раскроют «тайну Футурамы», пошутят про искусственный интеллект и вновь покопаются в прошлом робота Бендера.
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Будущее случайно наступило: рецензия на первую часть восьмого сезона «Футурамы»
ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:
«Ненормальная» (1-й сезон) — 1 июля, Кинопоиск
«Хит-Манки» / Hit-Monkey (2 сезон) — 15 июля, Hulu
«Кобра Кай» / Cobra Kai (6 сезон) — 18 июля, Netflix
«Женщина в озере» / Lady in the Lake (1 сезон) — 19 июля, Apple TV+
«Сквозь снег» / Snowpiercer (4 сезон) — 21 июля, AMC+, Netflix
«Бандиты во времени» / Time Bandits (1 сезон) — 24 июля, Netflix
«Башня Бога» / Tower of God (2 сезон) — июль, Crunchyroll
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