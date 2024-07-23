Дары королевы черной магии: 15 индонезийских хорроров для знакомства с национальным макабром

История индонезийского кино насчитывает 98 лет. Первой лентой, созданной на территории страны, было часовое немое фэнтези «Зачарованная обезьяна», снятое голландским режиссером Л. Хейведорпом и оператором Г. Крюгером по сундской народной сказке «Последний лутунг». Съемки с участием индонезийских актеров велись компанией NV Java Film Company в Бандунге, а премьера состоялась в том же городе 31 декабря 1926-го. За почти 100 лет местные кинематографисты поставили более 2200 игровых фильмов. Во время японской оккупации страны в период Второй мировой войны оккупационные власти использовали кинематограф как инструмент пропаганды, а после обретения независимости в 1945-м правительство Сукарно воспользовалось кино как эффектным орудием националистической, антизападной политики — при этом импорт иностранных кинолент запретили. Во времена «Нового порядка» Сухарто правительство ввело цензуру. Огромный вклад в национальный кинематограф 1950-1960-х внес режиссер с Западной Суматры Усмар Исмаил.
Пика развития индонезийская киноиндустрия достигла в 1980-х, когда на экраны вышли картины «Нага Бонар», «Записки парня» и комедийные работы группы Warkop, снятые Аризалем, пользовавшиеся большим успехом. А подростковой аудитории 80-х приглянулись картины вроде «Умного-умного глупого». Среди звезд этого периода — Эва Арназ, Дедди Мизвар, Лидия Kенду, Онки Александр, Мериам Беллина, Рано Карно, Парамита Русади и другие актеры. Военная драма «Тьоет Нья' Дьен» в 1988-м получила национальную кинематографическую премию Citra Awards и стала первым индонезийским фильмом, который выбрали для показа на Каннском кинофестивале. В 1990-х возобновился импорт зарубежного кино, и это существенно отразилось на местной индустрии — спрос на отечественные работы упал, из-за чего студии сократили их производство. Если в 1990-м количество национальных лент составило 115, то через два года их уже было в три раза меньше — 37. Ущерб местному кинематографу нанесли также развитие телевидения и пиратство. На кинорынке доминирующее положение заняла компания Multivision Plus Раама Панджаби, занимавшаяся производством сериалов. Большинство фильмов, снимавшихся в Индонезии тех лет, представляли собой второсортные фильмы категории B любовной тематики, которые показывали на открытом воздухе или по телевидению. В 1996-м в стране вышли 33 ленты, а в 1999-м — только семь.
фото: кадр из фильма «Леди-терминатор»
Когда президентство Сухарто подошло к концу, отечественный кинематограф Индонезии получил второе дыхание, а в фильмах появились ранее «закрытые» темы, затрагивающие религиозные, расовые и сексуальные проблемы. Возрождение привело к росту кинопроизводства: в 2000-м и 2001-м на экраны вышло по шесть фильмов, а спустя год — десять. В нулевых зрителей порадовали картины «Что случилось с любовью?» Руди Седжарво, «Элиана Элиана» и «Джи» Рири Ризы, «Арисан!» с Тора Судиро и первый индонезийский мультфильм «Красота и воин». Мелодрама «Стихи о любви» Ханунга Брамантьо в 2008-м сумела привлечь в кинотеатры мусульман. В 2009-м вышла «Песня рассвета» — первый полнометражный мультфильм компании Infinite FrameWorks, который, несмотря на участие иностранцев, был практически полностью индонезийского производства. В начале 2010-х из-за протекционистской политики в отношении национальной кинематографии (существенное увеличение налога на прокат иностранных фильмов) кинотеатры остались без зарубежного кино. Киношники стали снимать фильмы категорий C, D и E с участием иностранных порнозвезд вроде Саши Грэй, Соры Аой, Марии Одзавы и Рин Сакураги. Именно тогда вышло много плохих малобюджетных хорроров. Тем не менее, в 2012-м появился целый ряд картин, получивших международное признание. Среди них «Рейд» Гарета Эванса, «5 см» Ризала Мантовани и «Аномальный вид» Джоко Анвара.
Помимо вышеназванных, в стране большой популярностью пользуются такие актеры, как Кристин Хаким, Барри Прима, Сюзанна, Лаура Басуки, Ико Уайс, Арифин Путра, Марисса Хак, Джаджанг Ноер, Фахрани и Лис Нур. Значимый вклад в индонезийский кинематограф внесли также режиссеры Джаякусума, Арифин Х. Нур, Вим Умбох, Ами Прийоно, Асрул Сани, Черул Умам, Джамалуддин Малик, Эрос Джарот, Гарин Нугрохо, Мира Лесмана, Нан Ачнас, Ниа Дината, Тегу Карья, Риналду Пуспойо, Адилла Димитрий, Юди Датау, Роберт Ронни, Ария Кусумадева, Бенни Сетьяван, Робби Эртанто Сёдискам и Ифа Исфансиах.
Первым фильмом с пугающими элементами в Индонезии стал «Живой череп» Тана Тджоя Хока, вышедший в 1941-м, а полноценные хорроры появились спустя два десятилетия. Однако более подробно о дальнейшем развитии индонезийского макабра мы расскажем в следующем материале, а здесь и сейчас перед вами 15 фильмов ужасов от мастеров жанра Сисворо Гаутамы Путры, Тьюта Джалиля, Джоко Анвара и братьев Мо.
Один из родоначальников пугающего жанра в Индонезии родился в Кисаране, расположенной в Северной Суматре. В 1962-м, через год после получения режиссерского образования, начал работать на студии Gema Period Film. Был руководителем сценарного отдела и производства, ассистентом режиссера. Дебют в качестве режиссера состоялся в 1972-м с фильмом «Месть внебрачного ребенка». Был успешным режиссером во время золотого века индонезийского кино с 1970-х до начала 1990-х годов. Скончался в Джакарте зимой 1993-го.
К хоррору Путра впервые обратился в 1978-м, сняв средний приключенческий ужастик «Первобытные» с Барри Примой, Эвой Арназ, Энни Харьоно и Рукманом Германом. По сюжету трое студентов и их руководители прибывают в джунгли для изучения первобытных племен, отделенных от цивилизации. После посещения одного племени незадачливые исследователи решили, что оно не слишком примитивное, и захотели найти несколько настоящих дикарей, чтобы затем отыскать легендарное племя людоедов. В итоге двух студентов схватили каннибалы, а остальные блуждают по джунглям либо помешавшись от страха, либо в поисках своих потерявшихся товарищей. До подслащенного финала, разумеется, доживут не все. Вдохновением для режиссера послужили итальянские ленты «Человек с глубокой реки» Умберто Ленци, «Бог людоедов» Серджо Мартино и «Последний мир каннибалов» Руджеро Деодато. Некоторые сцены из этих фильмов почти напрямую использованы в «Первобытных», которые, как и многие каннибальские хорроры тех лет, якобы сняты по реальным событиям.
«Первобытные». Трейлер на индонезийском языке
Поняв, что у него неплохо получается работать в макабрическом антураже, Путра увлекся и другими поджанрами хоррора. В 1980-м вышел его «Раб Сатаны», еще через год — классическая «Дьявольская женщина» с индонезийской «королевой крика» Сюзанной в образе погибшей женщины, которая после смерти восстала из склепа как Сундел Болонг — так называется местный призрак мести. Эта же актриса возглавила вместе с Барри Примой фэнтези-хоррор Путры «Королева змей», разросшийся до трилогии после выхода сиквелов «Свадьба королевы змей» и «Голодная королева змей». Ближе к концу 80-х Сюзанна также сыграла в его дилогии «Колдовство». Незадолго до смерти мастер успел снять «Пакт в сакральную ночь» и мистическую картину «Возвращение цветочной вдовы», а в 1993-м вышла «Тайна брачной ночи», основанная на его сценарии. За свою жизнь постановщик создал более 20 фильмов, а некоторые придуманные им сюжеты получили второе дыхание в виде ремейков.
Предлагаем вам ознакомиться с двумя фильмами Сисворо Гаутамы Путры.
Классический хоррор повествует об отвернувшемся от мусульманской веры семействе чиновника Мунарто (Вгино Дачрин Мочтар), которое после смерти матери и жены Мавати (Диана Суарком) пытается справиться с потерей. Младшему сыну Томми (Фахрул Рози) является призрак матери, поэтому он по совету друга обращается к шаманке, а на следующий день отец берет в дом экономку Дармину (Рут Пелупесси). С появлением этой женщины видения парня становятся все более ужасающими, да и его старшая сестра Рита (Сиска Вдовати) начинает чувствовать неладное.
Поскольку в Индонезии ислам занимает первое место среди религий, то Путра счел своим долгом обратиться в своем фильме ужасов к мусульманским традициям и страхам. В итоге у него получился интригующий хоррор с любопытным гримом о схватке отдельно взятой семьи с темными силами, которые, как и в ближневосточных и турецких хоррорах, тесно связаны с женщиной. Однако среди любителей азиатского макабра лента обрела культовый статус не из-за сюжета или спецэффектов, а из-за того, что в течение многих лет была недоступна для просмотра, если не считать мало кому известную японскую VHS-версию без английских субтитров. Все изменилось в 2006-м, когда американский лейбл Brentwood Home Video выпустил неразрезанную версию DVD в рамках своей серии «Восточные ужасы». В новом тысячелетии интерес к фильму возобновился после выхода ремейка, поставленного Джоко Анваром.
Барри Прима, Эва Арназ, Вгино Дачрин Мочтар и Дикки Зулькарнаен составили актерский костяк приключенческого фэнтези-боевика с элементами хоррора, чье действие развернулось в колониальный период. Голландские власти репрессируют бедный индонезийский народ, не давая спокойного житья. Но и у бедняков есть свой лидер, за которым пойдут все без исключения. Его имя — Джака Сембунг. Он и его последователи дают кровавый отбой колонизаторам во имя свободы и процветания.
Картина Путры, дико похожая из-за схваток и высоких прыжков-полетов на гонконгские боевики, любопытна, прежде всего, тем, как органично вплетаются в сюжет обычной приключенческой ленты о супергерое натурализм и мистика. Здесь есть сцены с колдунами, вырванными глазами и отрезанными конечностями, а главный злодей обладает способностью собрать себя воедино, если оторванные руки, ноги, голова и другие части тела коснутся земли. Сейчас эта картина, основанная на одноименном комиксе, смотрится с улыбкой из-за патетичных диалогов и преувеличенной игры актеров, но, тем не менее, в ней присутствуют эффектные сцены и дух приключения. Впоследствии про Джаку Сембунга было снято еще три фильма — «Воин против слепого меченосца», «Воин и ниндзя» и «Воин и Деви Самудра».
Еще один яркий представитель жанрового кино, оказавший существенное влияние на национальный хоррор. До прихода в киноиндустрию Джалиль был репортером газеты и автором рассказов. Режиссерским дебютом для него стала шпионская комедия «Беньямин шпион 025», вышедшая в 1974-м. Известен как режиссер культовых фильмов «Мистика на Бали», «Воин и ниндзя», «Леди-терминатор» и «Опасная соблазнительница», а всего он успел снять 19 картин.
В макабрическом жанре режиссер дебютировал в 1981-м, создав «Мистику на Бали». Спустя пять лет он поставил «Постель Сатаны», индонезийский «Кошмар на улице Вязов». Перед нами вновь девушка (Чинтами Атманегара), преследуемая в страшных снах изуродованным убийцей с острыми ножами. Опять ей никто не верит, пока одного из друзей не убивает некто в реальности. Сцена с трупом внутри водяной кровати прилагается. Кино получилось у Джалиля бестолковое и вторичное, персонажи еще тупее, чем в американских слэшерах, актеры играли неубедительно, да и спецэффекты далеки от идеала. Не хватает только песен, но их предостаточно в индийском ремейке культового фильма Уэса Крэйвена.
После ряда комедий Джалиль вернулся к макабру, сняв в конце 80-х «Королеву белых крокодилов» с Сюзанной и хоррор-боевик «Леди-терминатор». За ними последовало еще несколько хорроров, включая «Опасную соблазнительницу» и его последнюю работу «Красное платье». Помимо фильмов ужасов и комедий, снимал также боевики, драмы и мелодрамы. Свою кинокарьеру завершил еще в 1994-м, а скончался в Джакарте спустя 20 лет, в 2014-м, когда ему было 86 лет. Чтобы проникнуться атмосферой фильмов Тьюта Джалиля, советуем посмотреть три работы этого режиссера.
Культовая сверхъестественная картина, основанная на романе Путры Мады, повествует про юную американку Кэти (Илона Агата Бастиан), приехавшую в Индонезию с целью изучения местных поверий и легенд. Узнав о существовании магии у местных жителей она просит своего друга Махендру (Йос Санто) найти человека, который мог бы ей что-нибудь об этом рассказать. Это непросто, поскольку адепты культа магии живут в глубине джунглей, куда не ступала нога человека. Однако влюбленному в американку приятелю удается найти старуху (София Валди), и та согласилась дать главной героине несколько уроков в обмен на свежую кровь. Получая кровь, ведьма молодеет, а девушка все больше и больше оказывается в ее власти. Спасти ее может только некий Мачессе в исполнении вездесущего Мочтара.
В конце 70-х и начале 80-х правительство Индонезии рассматривало фильмы как возможный источник иностранных доходов. Так на свет появились малобюджетные эксплуатационные ленты вроде «Мистики на Бали», предназначенные для экспорта на международные рынки, которые, как правило, снимали студии Rapi Films, Parkit и Soraya Intercine Films. Джалиль загорелся идеей экранизации романа о балийской черной магии, когда узнал о нем от друга-продюсера. Фильм увлекает фольклором Юго-Восточной Азии и балийской мифологией, из которых почерпнут сюжет о леяке — демоне-ведьме, принимающем форму летающей головы с внутренними органами. Подобные легенды можно встретить в разных культурах (пенанггалан на Малайском полуострове, красу в Таиланде, Камбодже и Лаосе). Эффектная Илона Агата Бастиан не была актрисой. Предполагается, что она — немецкая туристка, которую нашла жена одного из продюсеров. Съемки проходили на острове Ява, а не на Бали, поскольку местные индуистские жители были слишком суеверны, чтобы позволить проводить там ритуалы черной магии. Фильм не получил широкого распространения на VHS и распространялся только на рынках Индонезии и Японии. Осенью 2007-го ленту выпустила на DVD компания Mondo Macabro.
Через четыре года после знаменитого «Терминатора» Джеймса Кэмерона Тьют Джалиль поставил на его основе мокбастер, представляющий собой мистический фэнтези-боевик. Лента начинается с вступления, из которого мы узнаем, что когда-то жила великая колдунья, которой каждый день для удовлетворения похоти был нужен новый молодой мужчина, и если ему не удавалось ее удовлетворить, то он умирал мучительной смертью. Однажды к ней в гости заглянул мускулистый красавец, не только удовлетворивший колдунью, но и укравший ее жизненную силу в виде змеи, в его руках превратившейся в кинжал. Колдунья пообещала отомстить прапраправнучке находчивого человека, а сама отправилась на дно океана и стала Королевой Южного моря (Фортунелла). Спустя сто лет девушка-антрополог Таня Уилсон (Барбара Энн Констебль), заинтересовавшись этой историей, отправляется на поиски подводного замка колдуньи. После его обнаружения в сексапильное тело героини вселяется волшебница, дабы выполнить свое обещание. Девушка, превратившаяся в леди-терминатора, выходит из океана и идет в город с целью убить прапраправнучку победителя — популярную рок-звезду Эрику (Клаудия Анжелика Радемейкер).
Несмотря на то, что фильм почти дословно воспроизводит многие сцены из фантастического боевика 1984 года (появление голого антагониста, бойня в полицейском участке, вырезание глаза), у работы Джалиля есть немало и собственных находок вроде битвы мага со злодейкой, сказочного пролога или смертоубийств посредством секса (как это происходит, остается только фантазировать). К тому же здесь нет цензуры, обязательной для постельных сцен в индонезийском кино. Как и в случае с «Мистикой на Бали», на роль главной героини нашли непрофессиональную актрису европейской внешности, которая к тому же сама исполняла все трюки и была визажистом на съемочной площадке. Уроженка Лондона Барбара Энн Констебль до съемок в фильме успела выступить в качестве профессиональной танцовщицы в Австралии и засветиться в 19 лет на страницах журнала Penthouse, а после травмы ноги она оказалась в Гонконге, где занялась модельным бизнесом и репортажами о моде. Тогда-то она и попала случайно на прослушивание в фильм. По воспоминаниям Констебль, на съемках все поголовно курили травку, и она удивляется, как у них вообще что-то получилось. А во время съемок каскадерских трюков девушка неоднократно находилась на волоске от гибели. В настоящий момент она работает штатным автором и редактором раздела моды и красоты в журнале Eve. Фильм выпустили в прокат Индонезии в 1988-м, а в США — летом следующего года. Участник фестивалей в Торонто, Ирландии и Бельгии.
Еще одна очаровательная трэшевая лента Тьюта Джалиля, в которой солирует опасная красавица. На сей раз нам рассказывают о двух сестрах — Линде (Кристин Анин) и Сьюзен (Тоня Лоусон). Одной из них подарили на день рождения книгу «Мудрость Азии» — сборник древних индонезийских текстов и заклинаний. Улетая на фотосессию на Бали, она хотела взять книжку с собой, чтобы почитать в самолете, но забыла ее. Ее сестра находит эту книгу и, увлекшись чтением, вызывает из зеркала богиню тьмы (дебют Эми Уэбер), которая предлагает вечную жизнь и красоту, взамен требуя от нее, чтобы она начала убивать мужчин и приносила богине их кровь.
У режиссера случайно получился гомерически смешной фильм с кучей ошибок, абсолютно лишенный логики и сюжетных тормозов. Тут вам и погони, и перестрелки, и дешевые спецэффекты а ля «Полтергейст» (особенно забавно смотрится светящаяся грудь спятившей сестрички), и схватка колдуна с вампиршей, и портал в потусторонний мир, открывающийся через зеркало. Картину колбасит из одного жанрового клише в другое (похоже, опять не обошлось дело без наркотиков), и зритель несется на всех парах к бурному финалу. Ленту снимали совместно с филиппинскими кинематографистами зимой 1992-го на Бали, в Джакарте и Лос-Анджелесе. Кристин Анин больше не снималась в кино, а Тоня Лоусон засветилась в десятке фильмов и сериалов 90-х и нулевых.
Один из самых талантливых и влиятельных постановщиков Индонезии. Уроженец Меданы вырос на фильмах о кунг-фу и ужасах. Изучал авиационную технику в Технологическом институте Бандунга, где, помимо учебы, писал и ставил пьесы. После окончания института в 1999-м работал журналистом и кинокритиком в The Jakarta Post. В кино оказался в качестве помощника режиссера в режиссерском дебюте Секара Аю Асмэры «Бесструнная скрипка», вышедшем в 2002-м, а первую известность получил спустя год, когда выступил соавтором сценария к фильму Ниа Дината «Арисан!», удостоенному пяти наград Citra Award. Чтобы приобрести нужный опыт, поставил несколько короткометражек и в 2005-м дебютировал в качестве режиссера полнометражного кино романтической комедией «Обещание Джонни», получившей номинацию за лучшую режиссуру на премии Citra. Эта лента возродила карьеру звезды 80-х Барри Примы, героя детства Анвара. Предпочитает работать с разными жанрами. Среди его работ не только хорроры и триллеры, но также комиксы «Гундала: Сын молнии» и «Битва богов», драма «Копия моего мышления» и комедия «Новые богатые люди». Играл небольшие роли в своих фильмах.
К пугающему жанру Анвар впервые обратился уже во второй своей картине «Мертвое время: Кала», однако макабр в ней был лишь одним из элементов. Как и в его следующих фильмах «Запретная дверь» и «Аномальный вид». Последний представляет собой хоррор-триллер, своеобразно обыгрывающий сюжеты «Погребенного заживо» с Райаном Рейнольдсом и классических слэшеров вроде «Пятницы, 13-го». Все начинается с того, что персонаж Рио Деванто выбирается из неглубокой могилы в лесу и абсолютно не помнит, кто он и как здесь оказался. Он выясняет, что у него похитили семью, и мечется в ее поисках. Следуя от одной подсказки к другой, которые ему оставил похититель, герой натыкается на лесную сторожку, где ему открываются ужасы, о которых он даже не мог подумать. В целом неплохая задумка, но лента выполнена несколько вяловато и затянуто. Разгадка с маньяком довольно оригинальная, если напрочь забыть про существование «Высокого напряжения» Александра Ажа. Несмотря на это, фильму вручили пару призов.
«Аномальный вид». Трейлер на английском языке
В 2015-м постановщик приступил к созданию своего первого сериала «Полумиры», а в 2018-м снял один из эпизодов для хоррор-антологии «Фольклор», состоящей из страшных историй из Индонезии, Японии, Сингапура, Таиланда, Малайзии, Южной Кореи, Филиппин и Тайваня. Среди режиссеров этого мини-сериала заявлены также сингапурец Эрик Ху, филиппинец Эрик Матти и другие мастера азиатского макабра, а в актерском составе можно увидеть Кадзуки Китамуру, Долли Де Леон, Бронта Паларэ и Дженнис Опрасерт. На счету признанного хоррормейкера на данный момент 24 режиссерские работы, 30 сценариев, восемь спродюсированных проектов и восемь престижных наград. В будущем нас ожидает еще одно шоу от Джоко Анвара, получившее название «Кошмары и мечты», а совсем скоро в мировой прокат выйдет его новый хоррор «Астрал. Ночь в могиле».
Для знакомства с макабром режиссера предлагаем вашему вниманию пять незабываемых картин и сиквел одной из них.
«Мёртвое время: Кала». Трейлер с английскими субтитрами
Криминальный триллер-неонуар с элементами фэнтези и хоррора посвящен темам человеческого насилия и иррационального зла. На остановке возбужденная толпа сжигает заживо пять человек, одного из которых за глаза объявили вором. Расследование поручено детективу Эросу (Арио Байю). Параллельно журналист Янус (Фахри Альбар) тоже пытается разобраться в произошедшем. В ходе расследования репортеру удается записать на диктофон слова жены одного из сожженных на остановке, после чего та погибает, а на Януса начинается настоящая охота.
Картина Анвара обладает всеми качествами хорошего черного фильма: мрачной атмосферой, безысходностью, детективной загадкой, роковой женщиной (в данном случае это певица Ранти в исполнении Фахрани) и суровой развязкой. В сюжете затрагивается ряд политических и социальных проблем Индонезии, поскольку история связана с сокровищами Первого президента. Имена главных героев явно намекают на связь с мифологией Древней Греции и Древнего Рима, что находит отражение в финале. Фильм появился на свет, когда режиссер отказался от предложения исполнительного директора MD Pictures Маноджа Пенджаби экранизировать бестселлер «Стихи о любви», поскольку не чувствовал себя подходящим человеком для постановки религиозной ленты. Вместо этого он рассказал Пенджаби и своей команде о задуманном им неонуаре и немедленно заключил сделку. Это было необычно, поскольку MD Pictures тогда занималась производством только мыльных опер. Картину сняли за 28 дней в Джакарте, Клатене и Семаранге. Прокат в Индонезии стартовал в конце апреля 2007-го, а в Малайзии — в конце того же года. Участник нескольких киносмотров, включая Международный фестиваль фантастических фильмов в Пучхоне и Международный кинофестиваль в Ванкувере, и обладатель трех премий Citra Awards (за лучший фильм на индонезийском языке и работу оператора и художника).
В эпицентре событий этого психологического хоррор-триллера, основанного на одноименном романе Секара Аю Асмэры, оказывается молодой успешный скульптор Гамбир, блистательно сыгранный Фахри Альбаром. Женившись на красавице Талиде (Марша Тимоти), наш герой чувствовал себя самым счастливым человеком на свете, пока не узнал о маленькой тайне, в которую его посвятила молодая жена. Все началось с простой двери в стене, за которой скрывалось нечто, и мертвого плода, который он поместил после аборта жены в одну из своих скульптур. В результате Гамбир прославился скульптурными изображениями беременных женщин, но это далеко не все странности, поджидающие по сюжету нас и главного героя.
Это мрачное исследование внутреннего мира человека с нарушенной психикой, сдобренное изрядной долей сюрреалистических образов, благодаря чему картину сравнивают с работами Альфреда Хичкока, Дэвида Линча и Педро Альмодовара. Немалую часть повествования занимают странные происшествия и поступки наподобие маниакальному стремлению Гамбира попасть в закрытый клуб, где по телевизору можно наблюдать за убийствами и прочими преступлениями. При этом по фильму раскиданы подсказки, способные навести зрителя на истинную суть происходящего, да и алогичность повествования наталкивает на определенные выводы. Кровавый финал все объясняет, но не оставляет надежду для главного героя. По словам Анвара, он добавил в адаптацию романа свои собственные элементы, затронув личное презрение к людям, которые рожают детей без реальных планов на будущее, но при этом требуют от них, чтобы они соответствовали ожиданиям общества. В фильме, полностью снятом в Джакарте, можно увидеть в эпизодах Рио Деванто и братьев Мо, а художник по костюмам Изабель Патрис засветилась в образе врача в клинике абортов. Картина, обласканная прессой и критиками, приняла участие в международных фестивалях в Роттердаме, Торонто, Ситжесе, Ванкувере, Джакарте и на Лондонском киносмотре BFI. Лауреат семи наград, среди которых приз фестиваля фантастических фильмов в Пучхоне и Citra Awards за операторскую работу и монтаж.
Сальвита Декорте, Реза Рахадьян, Ханна Аль Рашид, Джэймс Таэнака, Тара Басро, Арифин Путра, Бронт Паларэ и Арио Байю украсили собой многосерийное остросюжетное темное фэнтези с элементами детектива, нуара и хоррора. Перед нами дождливая Джакарта, на шумных улицах которой с давних времен сосуществуют два параллельных мира — людей и кровожадных мифологических существ. Этим существам, демитам, принимающим человеческий облик, веками удавалось скрываться благодаря влиятельному семейству смертных. Загадочное сверхъестественное событие под названием Дар откроет для смертных этот скрытый мир. Накануне дня Дара молодая художница Сара неожиданно оказывается в эпицентре событий. Когда демиты узнают, кто на самом деле эта Сара, и что она должна сделать, возникает неминуемый конфликт, который поставит под угрозу равновесие между двумя мирами.
В середине 2010-х канал HBO Asia задумал создать азиатское молодежное фэнтези в духе «Настоящей крови» и ей подобных, основанное на местном фольклоре, чье действие разворачивалось бы на территории современной Юго-Восточной Азии. Ради этого к осуществлению этой идеи привлекли индонезийца Джоко Анвара и таиландца Экачая Уэкронгтама. Анвар рассказал о событиях в Джакарте, а Уэкронгтам во втором сезоне перенес действие в Бангкок. В результате у них получились две отличные друг от друга истории, связанные лишь парой персонажей (Путра и Рахадьян). В первом случае это рассказ о девушке, раскрывающей свои сверхъестественные способности, а во втором брат и сестра оказываются вовлечены в интриги местного босса демитов. Производство третьего сезона должно было стартовать в начале 2020-го в Филиппинах, но в дело вмешалась пандемия коронавируса, и в настоящий момент пока неизвестно о продолжении. Известно лишь, что режиссером назначили создателя «Удаляющей» Михаила Реда. Сериал удостоен Азиатской телевизионной премии за монтаж одного из эпизодов.
«Заклятье: Слуги Сатаны». Трейлер на индонезийском языке
Вспомнив свои детские впечатления от просмотра «Раба Сатаны» Сисворо Гаутамы Путры, Анвар поставил ремейк-приквел культовой картины, в который на главные роли позвал Тару Басро, Бронта Паларэ, Энди Арфиана и Назара Аннуза, а на эпизодические — Фахри Альбара и Асмару Абигайл. Главная героиня Рини живет вместе с отцом, больной матерью (Аю Лакшми), бабушкой и братьями в сельской местности рядом с кладбищем. Семья едва сводит концы с концами, у них нет денег на лечение матери, которая умирает от загадочной болезни. После ее смерти отец решает продать дом и уезжает в город. Дети остаются одни и узнают страшную правду о своей матери — когда-то она дала обет дьяволу, чтобы он подарил ей детей. Взамен Сатана должен забрать одного из них с собой прямо в ад с помощью служителей своего культа.
Фильм сильно отличается от оригинала, прежде всего, густой атмосферой страха и отсутствием комичных моментов, которых хватает в классических индонезийских образцах жанра. Анвар хотел снять свою версию с самого начала своей кинокарьеры, поскольку эта лента побудила его стать режиссером. Компания Rapi Films уже работала над ремейком фильма с другим постановщиком, но Джоко удалось успешно представить свое видение продюсеру Сунилу Самтани, и вскоре после этого он занял режиссерское кресло. Чтобы полностью реализовать идеи в отношении дизайна, Самтани предоставил бюджет, превышающий два миллиарда рупий, что намного больше, чем у средних фильмов, созданных студией. На поиски локации, точно отражающей эпоху 1980-х, у съемочной группы ушло четыре месяца. Первоначальное место съемок было расположено в Пунчак-Богоре, что в Западной Яве, но владелец отказался дать им разрешение на съемку. В конце концов команда нашла старый дом в районе Пангаленгана, который пришлось перепроектировать, чтобы он соответствовал эстетике той эпохи. «Слуги Сатаны» были выпущены в 42 странах, включая Малайзию, Сингапур, Японию, Германию и США, после чего ленту признали самым кассовым индонезийским фильмом 2017 года (4,2 миллиона просмотров), самым кассовым индонезийским хоррором и четвертым самым продаваемым индонезийским фильмом всех времен. Лауреат более десятка наград, включая семь Citra Awards, пять премий Майя и два приза фестиваля «Затемно» в Торонто.
«Заклятье. 13-й этаж»
Спустя пять лет Анвар создал сиквел ремейка, получивший в нашем прокате название «Заклятье: 13-й этаж» (в оригинале «Слуги Сатаны 2: Причастие»). В прологе картины мы видим одного из второстепенных персонажей первой части — журналиста Будимана Сяилендру (Эги Федли), которого в 1955-м друг-полицейский вызвал на место странного происшествия — в обсерватории обнаружили десятки эксгумированных трупов. Офицеру было поручено предотвратить публикацию этой истории, чтобы не нанести ущерб имиджу страны в свете предстоящей Бандунгской конференции, но он настаивает на том, чтобы репортер рассказал об этом в малоизвестных журналах. После этого мы переносимся в 1984-й и встречаемся с уже знакомым семейством, переехавшим из дома в ветхую многоэтажку, построенную на пустыре за пределами Джакарты. Власти столицы предупреждают о грядущем наводнении, и здание очень скоро оказывается отрезанным от большой земли. Вода быстро затопила первый этаж, и дом погрузился во тьму. А тем временем Рина вместе с детьми выясняет, что это место тесно связано с ее семьей, и силы зла вновь у порога.
В данной картине режиссер уже отточил свои навыки в нагнетании страха и ужаса до невероятных высот, которых не добивается большинство его коллег из Голливуда. Особенно в этом плане показателен эпизод с падающим лифтом, когда зритель из-за мастерского саспенса словно оказывается внутри кабинки, которая вот-вот рухнет. Уже только за эту сцену можно простить некоторые вольности, допущенные Анваром в построении сюжета. По ходу дела также нам подаются намеки на то, кем являются таинственные незнакомцы в исполнении Фахри Альбара и Асмары Абигайл, а безумный финал открывает простор для триквела, который, к слову, Джоко планирует снять. Сиквел стал первым индонезийским фильмом, выпущенным в формате IMAX, и третьим индонезийским фильмом по кассовым сборам (6,3 млн зрителей). Как и в случае с первой частью, Shudder приобрел права на распространение ленты в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии. В российский прокат сиквел вышел еще в декабре 2022-го, а ближайшим летом наши кинопрокатчики планируют выпустить и первый фильм, что, конечно же, может сбить с толку неподготовленного зрителя.
Фолк-хоррор повествует о Майе (Тара Басро), которая после нападения на нее странного человека с огромным ножом решает вместе с подругой Дини (Марисса Анита) уехать из города в деревню, где у нее, как выяснилось, имеется большой дом. Девушка воспитывалась тетей и ничего не знала о родителях. Прибыв на место, девушки сразу находят фамильный особняк, который местные обходят стороной, и решают в нем переночевать, чтобы утром заявить о праве о наследстве. Попутно они замечают, что на близлежащем кладбище слишком много детских могил. На следующий день главная героиня уходит за продуктами, а Дину похищают местные, приняв ее за Майю. Так начинается самый страшный кошмар в жизни незадачливой приезжей, связанный с ее прошлым. Джоко Анвар снял свою интерпретацию расхожего сюжета о злобных реднеках, сплетя его с индонезийским фольклором. Перед нами жуткая история о любви, предательстве, мести и проклятии. Деревня в итоге оказалась проклятой, здесь дети рождаются без кожи, и отца Майи подозревали в том, что он использовал кожный покров убитых им детей ради спасения дочери. Здесь можно увидеть завораживающий ваянг кулит — традиционный кукольно-теневой театр Явы, Бали и Мадуры. А кровавые сцены чередуются с бытовыми зарисовками и шутками подруг. В образе старосты деревни предстал Арио Байю, его зловещую мать сыграла Кристин Хаким (для актрисы это первая роль в фильме ужасов за 46-летнюю карьеру), а Асмара Абигайл засветилась в роли супруги напавшего на Майю мужчины.
Идея фильма связана с историей про то, что кожа для теневых марионеток изготавливается из человеческой кожи, которую старший брат рассказал Анвару в детстве. Режиссер объединил этот рассказ с сильным устрашающим женским образом, вдохновленным его собственной матерью, и различными социальными и политическими проблемами Индонезии. Картина находилась в разработке почти десять лет — ее анонсировали в 2011 году, но впоследствии отложили. Семь лет спустя фильм обрел международную команду, состоящую из индонезийских, южнокорейских и американских кинематографистов. Съемки, стартовавшие в марте 2019-го, в основном, проходили в Баньюванги, Лумаджанге и Иджене на Восточной Яве. Съемочная группа провела три месяца в поисках деревни, соответствующей локации, описанной в сценарии. Выбранная деревня, основанная в 1941-м для рабочих голландских плантаций, была настолько отдаленной, что команде пришлось прокладывать дорогу для транспортных средств и оборудования, чтобы добраться до нее. Кстати, многие местные жители появляются в массовке. Предполагалось, что съемки продлятся 29 дней, но Анвар в первый же день заразился лихорадкой денге, и его госпитализировали на восемь дней. Съемочной группе пришлось самостоятельно построить первые туалеты в деревне и дом, который использовался как основная съемочная площадка. После съемок создатели оставили эту инфраструктуру для использования жителями деревни, а дом превратили в публичную библиотеку с книгами, предоставленными съемочной группой. Над звуком работали те же люди, которые ранее сотрудничали с Апичатпонгом Вирасетакулом.
Премьера хоррора дома состоялась 17 октября 2019-го, а мировая — на кинофестивале «Сандэнс» в 2020-м. Позже его приобрел Shudder. Фильм имел кассовые сборы в Индонезии и получил положительные отзывы, а критики высоко оценили операторскую работу, звуковое оформление и использование индонезийского фольклора. На 40-й церемонии вручения наград Citra Awards лента получила рекордные 17 номинаций и выиграла шесть — за лучший фильм, режиссуру, женскую и мужскую роли (Басро и Байю), актрису второго плана (Хаким) и звук. Картина в Индонезии считается седьмым по кассовым сборам отечественным фильмом в 2019 году. В России «Ведьма» на больших экранах появится уже совсем скоро, 4 апреля.
Знаменитый индонезийский дуэт братьев Мо, состоящий из двух режиссеров-одногодок. Кимо Стамбол родился летом 1980-го в Бандунге, что в Западной Яве. Окончил Школу визуальных искусств в Австралии, где и познакомился с Тимо Чахьянто — уроженцем немецкого Вильгельмсхафена. Тимо, родившийся осенью 1980-го, начал карьеру в киноиндустрии в качестве внештатного художника-раскадровщика и фотографа, а после приобретения известности основал кинокомпании Merah Production и Frontier Pictures. Стамбол дебютировал в 2004-м с хоррором «Буниан», над которым Тьяджанто работал в качестве оператора-фрилансера. Спустя три года оба выступили сорежиссерами короткометражного фильма ужасов «Дара», чей сюжет дуэт расширил в полнометражном продолжении, увидевшем свет в 2009-м. Вместе они также создали хоррор-триллер «Убийцы» и боевик «Рейд: Пуля в голове» с Джули Эстелль, Челси Ислан и Ико Уайсом, после чего их пути разошлись. Тем не менее, дуэт полностью не распался — друзья помогают друг другу при создании самостоятельных фильмов. В частности, Стамбол числится исполнительным продюсером экшн-нуара Тьяджанто «Ночь идет за нами».
Тимо Тьяджанто является частым гостем всевозможных хоррор-альманахов — его новеллы можно увидеть в фильмах «Азбука смерти», «З/Л/О 2», «З/Л/О 94» и «Порталы времени». Помимо «Ночи...» он также самостоятельно поставил серию «Пока Дьявол не позовет» и комедийный боевик «Большая четверка». В ближайшем будущем готовятся к выходу его детективный боевик «Слепой из Призрачной пещеры: Глаза ангела» и экшн-хоррор «Последний поезд в Нью-Йорк». Кимо Стамбол причастен к созданию ремейка классического хоррора «Королева черной магии» и киноадаптации популярной индонезийской игры DreadOut («Страх»), от которой, впрочем, мало что осталось, кроме использования смартфона в качестве защиты от злых духов и некоторых монстров. В этой малоудачной ленте, которая по сути представляет собой предысторию игры студии Digital Happiness, сыграли Кэйтлин Халдерман, Джефри Никол, Сальвита Декорте и Ханна Аль Рашид. Стамбол также снял спин-офф хоррора «Данур: Я вижу призраков», получивший название «Иванна», мистический сериал «Кровавое проклятие», третью часть «Марионеточного призрака», которую ему пришлось закончить после ухода Ризала Мантовани, приквел серии «KKN. Деревня танцев» и «1000 дней» с участием Рио Деванто. Следующей его работой станет криминальный триллер «Одна хорошая вещь».
«Страх». Трейлер с английскими субтитрами
Для знакомства с макабром братьев Мо предлагаем вашему вниманию их три совместные работы и по одному самостоятельному фильму вместе с продолжением одного из них.
Индонезийский хоррор-альманах, состоящий из шести историй о столкновении людей и потустороннего мира духов, а также о подсознательном страхе большинства перед всем неизвестным, непонятным и таинственным. Все начинается с сюжета о случайном убийстве ребенка, после чего убийцу начинает шантажировать некий таинственный свидетель. Затем нам рассказывают про девушку, которую из-за неучтивого отношения к местным ритуалам начинают преследовать призраки (сцена танца вызывает в памяти индийский «Изысканный замок»). В «Подглядывающем» извращенец попадает на театральное представление с масками (ваянг топенг), после чего решает подглядеть за звездой шоу (Вивид Гунаван), но та оказалась, к его несчастью, настоящей злодейкой, вырывающей непрошенным гостям глаза. Далее мы становимся свидетелями потешного колдовства, заказанного из-за ревности одной особой, которая не озаботилась собственной безопасностью от колдовских чар. Еще одна история связана с зомби, от которых пытается сбежать группа военных и гражданских. Завершается сборник той самой «Дарой» братьев Мо о загадочной владелице ресторана в блистательном исполнении Шарефы Даниш, пригласившей нескольких мужчин к себе на ужин ради того, чтобы покромсать их на мелкие кусочки для новых пикантных блюд.
Альманах, чей бюджет составил миллион долларов, примечателен не только финальной новеллой братьев Мо, явно навеянной «Пилой» Джеймса Вана, но и тем, что его продюсером и сценаристом выступил выдающийся американский хоррормейкер Брайан Юзна, причастный к созданию культового «Реаниматора» (сцена из него есть в эпизоде про колдовство, как раз придуманном мастером). Режиссер собрал для данной ленты группу подающих надежду молодых дарований, среди которых, помимо Стамбола и Тьяджанто, оказались Разка Робби Эртанто, Рэй Найоан, Рако Приджанто, Рири Риза и Радитья Сидхарта, а в актерском ансамбле можно также увидеть Лукмана Сарди и Динну Оливию. Традиционно для подобных сборников, лента получилась неравномерной в плане таланта и возможностей начинающих режиссеров, но половина новелл («Подглядывающий», «Список» и «Дара») получилась как минимум запоминающейся. В Индонезии фильм впервые показали на международном фестивале фантастического кино, а мировая премьера состоялась на смотре в Роттердаме.
Один из самых известных индонезийских фильмов ужасов повествует о друзьях-путешественниках, которые помогли встреченной в лесу девушке, после чего та предложила поужинать у нее дома. В итоге группа ничего не подозревавших молодых людей попадает на адскую пирушку, поскольку семья их новой знакомой пропагандирует культ крови. Хозяйка дома по имени Дара невероятно рада гостям и готова каждого собственноручно запечь в духовке. Особенно ценится в этом безумном месте еще не родившееся дитя, каковое, к сожалению, присутствует в утробе одной из несчастных.
В слэшере братьев Мо, идеально сочетающей пугающие элементы, gore-моменты и черный юмор, незабываемой героине Шарефы Даниш противостоит не менее эффектная Джули Эстелль, прославившаяся к тому моменту благодаря хоррор-трилогии Ризала Мантовани «Кунтиланак», а впоследствии ставшая одной из звезд «Рейда 2». Компанию красавицам составили Арио Байю, Арифин Путра и сам Джоко Анвар, сыгравший эпизодическую роль яппи. Эстелль поначалу отказалась сниматься в фильме, но заинтересовалась после прочтения сценария. Актриса ради роли поправилась на четыре килограмма и много занималась фитнесом. Вместе с братьями Мо в продюсерскую команду фильма вошел режиссер Эрик Ху, а съемки прошли в Бандунге. Оригинальная короткометражка «Дара», показанная впервые на хоррор-фестивале Screamfest, получила призы зрительских симпатий Freak Show и Нью-Йоркского хоррор-смотра. Премьера полнометражного сиквела состоялась на Международном фестивале фантастических фильмов в Пучхоне, где Даниш признали лучшей актрисой. Затем он попал на большие экраны Сингапура, а права на распространение в Северной Америке и Европе были переданы парижской компании Overlook Entertainment. Несмотря на культовый статус и звание лучшего индонезийского фильма, полученное на международном фестивале в Джакарте, картина не может похвастаться кассовым успехом, поскольку собрала всего чуть более 190 тысяч долларов. В феврале 2020-го Тьяджанто намекнул на сиквел «Дары», а через несколько месяцев в беседе с Джоко Анваром заявил, что дуэт займется продолжением только в том случае, если у них будет история, соответствующая их идеалам.
Японец Кадзуки Китамура и индонезиец Ока Антара разыграли жуткую историю в духе хичкоковских «Незнакомцев в поезде» про журналиста-неудачника, оставившего тщетные попытки вывести на чистую воду одного гнусного политика. Наткнувшись в сети на запись убийства какой-то девушки, он неожиданно для себя знакомится с тем, кто ее убил. Незнакомец наталкивает его на мысль о восстановлении справедливости и наказании подлецов, скрывшихся от закона. Однако на пути мщения ему придется противостоять не только мафии, но и убийце-психопату, который довольно быстро выяснил, где живет его новый знакомый.
Эта душераздирающая мрачная картина, ставшая вершиной совместного творчества Стамбола и Тьяджанто, представляет собой остросюжетный хоррор-боевик с элементами неонуара, отсылающий к лучшим образцам триллера вроде «Семи» Дэвида Финчера или «Молчания ягнят» Джонатана Демми. Это игра в кошки-мышки между «соломенным псом» и Ганнибалом Лектором, сдобренная философскими размышлениями о морали, праве на убийство и Зле, скрывающем свое истинное лицо под маской Добра. Жену журналиста сыграла Луна Майя, в кадре также можно увидеть Тару Басро. Фильм создали индонезийская компания Guerilla Merah Films и японская Nikkatsu совместно с XYZ Films, что стало первым совместным производством игрового кино между Японией и Индонезией. Среди продюсеров также оказался создатель дилогии «Рейд» Гарет Эванс. Идею слэшера про двух убийц в масках, соревнующихся за убийство людей в Интернете, предложил сценарист Такудзи Усияма после просмотра «Дары». Впоследствии он на пару с Тьяджанто и написал сценарий. Премьера картины состоялась на «Сандэнсе». Лауреат пяти наград, включая приз фестиваля Fantaspoa и две премии Citra и «Майя».
«Пока Дьявол не позовёт». Трейлер на индонезийском языке
Челси Ислан и Певита Пирс возглавили актерскую команду первого сольного фильма Тимо Тьяджанто — мистического хоррор-триллера про девушку Алфи, чья мать умерла при загадочных обстоятельствах, а отец женился повторно на женщине на 20 лет младше и с двумя взрослыми детьми. Хоть отношения у героини с отцом и натянутые, когда она узнает, что тот обанкротился и умирает от какой-то непонятной болезни, все-таки решает наведаться в отчий дом и разобраться в ситуации. А там ее ждет нетеплый прием — сводная сестра винит Алфи в неудачах семьи, а затем начинают происходить совсем уж странные и инфернальные события, раскрывающие не только темное прошлое любимого папочки, но и незавидную участь Алфи.
Оценив находки Джоко Анвара в «Слугах Сатаны», Тьяджанто решил снять свою историю о тесной связи главных героев с Дьяволом в дань уважения любимым «Зловещим мертвецам». Здесь, как в культовой классике Сэма Рэйми, можно увидеть запертые помещения, в которых скрываются темные силы, странные пугающие записи о вызове потусторонних существ, в людей вселяются демоны, да и само действие разворачивается вдали от городов. Тем не менее, режиссер обыгрывает штампы жанра, увлекая историей о предопределении, внутренней борьбе с тьмой и любви. Картина была снята в Богоре за 25 дней, а зрителям ее впервые показали на сервисе Netflix и в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля. Лауреат фестиваля в Ситжесе и двух премий «Майя» (за режиссуру и женскую роль второго плана).
«Пока Дьявол не позовёт: Глава 2». Трейлер на индонезийском языке
Спустя два года Тьяджанто выпустил на экраны сиквел, в котором Алфи и ее младшей сводной сестре Наре (Хадиджа Шахаб), пережившим встречу с самим дьяволом, предстоит встретиться с воскресшим отцом приемных детей, который вернулся из ада, чтобы отомстить своим чадам. Правда, те вместо того, чтобы нормально и по-человечески попросить о помощи, похитили сестер и привезли в мрачный дом, где многие не переживут ожидающую их жуткую ночь.
На съемках продолжения хоррора Тимо Тьяджанто вновь встретился со звездой «Дары» Шарефой Даниш, которой досталась роль предводительницы приемных детей Дженар. Картина, вновь снятая в Богоре, развивает сюжет первой части, подкидывая еще больше сверхъестественных способностей героине Челси Ислан, словно она персонаж какой-нибудь видеоигры наподобие Элой из серии Horizon. Здесь еще больше качественных спецэффектов, заслуженно отмеченных премией «Майя», а история приобретает определенную масштабность. После релиза в Индонезии Shudder выпустил ленту на видео в США. Теперь осталось дождаться третьей части, получившей подзаголовок «Антихрист», чтобы узнать, заберет ли Дьявол Алфи или она снова выпутается из его цепких лап. Кстати, обе части заработали на двоих более пяти миллионов долларов.
«Королева чёрной магии». Трейлер с английскими субтитрами
Завершает нашу подборку остросюжетная мистическая хоррор-драма Кимо Стамбола про Ханифа (Арио Байю), который едет с семьей — женой Надей (Ханна Аль Рашид) и детьми — в детский дом, где он вырос, чтобы повидаться со стареньким больным директором приюта. По дороге, как им показалось, они сбили оленя. Туда же приезжают два его друга детства с женами. На месте выясняется, что приютские дети отправились на автобусе на экскурсию, а одна из оставшихся девочек рассказывает сыну Ханифа местную легенду о хромой воспитательнице, которую уличили в использовании черной магии. Вся компания планирует остаться на ночь, но главному герою не дает покоя сбитый олень. Вместе с другом он отправляется на то место и обнаруживает окровавленную девочку возле дороги, а чуть дальше — автобус с убитыми детьми.
Так начинается эта жуткая и кровавая история, представляющая собой ремейк классического хоррора 1981 года «Королева черной магии» с Сюзанной в титульной роли, которую поставил Лилек Суджио. Если оригинал с участием Алана Нуари, Вгино Дачрина Мочтара и Софии Валди наиболее близок к историям о мести вроде индийской «Жажды мести» с Рекхой, то новая версия пропитана настроением работ Джеймса Вана и заимствует мотивы из j-хорроров и американских фолк-хорроров наподобие «Ведьмы» Роберта Эггерса, «Пэрл» Тая Уэста и (внезапно!) «Детей кукурузы».
«Королева чёрной магии». Трейлер на индонезийском языке
Успех «Слуг Сатаны» вдохновил исполнительного продюсера Сунила Самтани создать ремейк еще одного классического фильма ужасов студии Rapi Films. Бюджет картины составил более 10 миллиардов рупий, из которых 60 % ушло на себестоимость производства, а оставшиеся 40 — на маркетинг. Джоко Анвар неоднократно называл «Королеву черной магии» одним из своих любимых индонезийских фильмов, а потому, когда Стамбол предложил написать сценарий ремейка, ему «не пришлось думать дважды». Автор придумал новый сюжет, сохранив при этом основные мотивы черной магии и мести. Стамбол снял картину за 24 дня в Чиребоне, расположенном в Западной Яве, с участием более 100 членов съемочной группы. В некоторых сценах использовались компьютерные спецэффекты, созданные четырьмя разными командами за три месяца. По словам продюсера, этот процесс был самым сложным этапом производства, поскольку создатели «хотели повысить уровень ужаса». Премьера в Индонезии состоялась 7 ноября 2019-го, а в Северной Америке ленту выпустил все тот же Shudder. За 11 дней широкого проката фильм посмотрело более 700 тысяч зрителей, а итоговая цифра составила свыше 907 тысяч, что позволило ему занять 14 место в отечественном прокате 2019 года. Лауреат трех наград, включая приз смотра в Ситжесе за лучший фильм и посмертную премию Citra Адэ Фирману Хакиму за роль второго плана.
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