Церемония открытия: спортивное аниме, которое заставляет сердце биться чаще

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45 лет франшизе, которая в Японии популярнее «Годзиллы»

Мир кожи и меха: почему «Мобильный воин Гандам» — легендарное аниме

Дары королевы черной магии: 15 индонезийских хорроров для знакомства с национальным макабром

Обладательница «Оскара» не боится ни грима, ни Кинга, ни комиксов

И бен Ладена обезвредит, и в усадьбу горящую войдет: Джессика Честейн хороша в любом жанре

15 июля

Я с тобой разговариваю: как ломают «четвертую стену» в разных странах

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