Церемония открытия: спортивное аниме, которое заставляет сердце биться чаще

В Париже стартовала летняя Олимпиада — праздник спорта, который многие ждут четыре года, чтобы увидеть соревнования ведущих атлетов своих дисциплин. Сегодня для россиян совсем не праздный вопрос, где, за кого и как болеть, но это предмет отдельной дискуссии. Наша сегодняшняя подборка состоит из хитов японской анимации, посвященных спорту, и эти сериалы, возможно, раскроют некоторые виды командных и личных соревнований с новой стороны. Как для тех, кто прелести физических состязаний не понимает вообще, так и для преданных ценителей. Ведь спокон — так называют этот жанр в Японии — бывает очень разным, но неизменно — драматичным, изобретательным и страстным. Ведь ключевая его черта — неудержимая страсть участников к тому, чем они занимаются.
Рыжеволосый балбес Ханамичи Сакураги
оказывается в баскетбольной секции по чистой случайности: хотел произвести впечатление на симпатичную одноклассницу и наврал ей с три короба, что атлет и обожает «делать слэм-данк». Правда, забивать в кольцо сверху ему правда понравилось, а соревнования с другими высокими и спортивными парнями раззадорили хулиганское эго. Так команда с очень сильным юношей, который поначалу не знает о баскетболе абсолютно ничего, начинает движение к чемпионству. Комедийная манга Такэхико Иноуэ
пользовалась невероятной популярностью в 90-е, а экранизация финала франшизы
стала на родине кассовым хитом. Всем хотелось посмотреть, как Ханамичи и компания (не) достигнут того, о чем мечтали. Личные драмы и придурковатые шутки, командный дух и напряжение каждой секунды матча — без этой формулы практически невозможно представить ни один спокон. Впрочем, с переизбытком юмором последователи Иноуэ, который и выступил режиссером финала, стараются быть осторожнее.
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Спустя Рукава: «Коронный бросок» — самый успешный фильм о баскетболе
Волейбол (2014 — настоящее время)
Школьник Сёё Хината
влюбляется в волейбол, увидев матч национального чемпионата по телевизору. Его так заворожила игра невысокого атлета, что он загорается идеей тоже стать спортсменом. Только в его школе нет подходящего кружка, а когда команду всё же удается собрать, их ждет разгромное поражение. И всё же Хината не сдается, продолжает мечтать о волейболе в старшей школе — и двигается к чемпионству, оказавшись бок о бок с бывшим обидчиком. «Волейбол!!» — одно из самых популярных спортивных аниме, чему поспособствовал успех манги-первоистоника, но не в меньшей степени — работа студии Production I.G
(«Принц тенниса
», «Путь аса
», «Баскетбол Куроко
»). Только сейчас эмоциональная сага приближается к финалу — и всё решится в двух полнометражных фильмах
.
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Блок на негатив: «Волейбол» — возможно, лучшее аниме о спорте
Старшеклассники Смайл
и Пеко
— друзья детства и талантливые игроки в пинг-понг, посещающие школьную секцию. При этом они полные противоположности: первый — прилежный и тихий, второй — взбалмошный и яркий. Смайлу никак не удается переиграть Пеко, хотя по навыкам он на самом деле не уступает. К счастью, юношу замечает пожилой тренер, решающий помочь юноше. Не меньшая удача для сериала о настольном теннисе, что его решил поставить великий Масааки Юаса
— режиссер, например, «Игры разума
», «Когтей зверя
» и «Ину-О
». Именно его пластичной и разнообразной анимации оказалось под силу передать эмоциональную палитру соревновательного запала, что нередко выглядит однотипно у коллег по цеху. В общем, «Пинг-понг» стоит посмотреть не только ради характеров или истории, но и выдающегося художественного уровня.
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Спин, запил, удар: «Пинг-понг» — невероятное аниме про спорт и пир духа
Родившийся в Канаде Ланг Хасэгава
приезжает с матерью на историческую родину после смерти отца. На Окинаве он знакомится с Рэки Кяном
, который мгновенно вовлекает его в местный досуг: экстремальными поездками на скейтборде в заброшенной шахте. Ланг быстро втягивается и проявляет талант в ранее неизвестной дисциплине, что грозит не только встречей с другими фанатами адреналина, но и персональными дуэлями. Например, с деспотичным заводилой местного скейт-кружка — Адамом
. Как и положено спокону, помимо индивидуальных приемов у всех персонажей «Скейта» есть личная драма и/или необычное хобби, отражающее личность. Спорт здесь оказывается как поводом излечить душу, так и познать себя, что в некоторых случаях — одно и то же. Делала аниме, кстати, студия Bones
(«Моб Психо 100
», «Моя геройская академия
»).
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Психоанализ, супер-путин и экстрим в подростковой драме «Скейт: Бесконечность»
Еще одно парное противостояние: повидавшая дно жизни Ева
и едва ли не родившаяся с серебряной ложечкой во рту Аой
. Две максимально непохожие спортсменки раз за разом сходятся на полях аристократического спорта, получая истинное удовольствие не только от махания клюшкой, но и существования оппонентки такого уровня. За пределами зеленой долины с лунками — криминальные и семейные драмы, которые девушкам тоже предстоит виртуозно решить. Соревнования с необычайно высокими ставками, (другие) экспрессивные соперницы
, сестринство и драматургия не самого простого вида спорта — всё это выделяет «Птичье крыло» среди споконов-единомышленников. И если любовью к гиковским фетишам (фигурки роботов Gunpla) никого не удивишь, то феминистский взгляд — большая редкость не только для спортивного, но аниме вообще.
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«Птичье крыло: История гольфисток» — закрученное аниме о сестринстве и спорте
Японская футбольная ассоциация, уставшая от неудач сборной на Чемпионатах мира, решается на беспрецедентный шаг: одобрен эксцентричный план некоего Дзимпати Эго
. Тот предлагает собрать 300 лучших подростков-нападающих со всей страны и выбрать среди них лучшего голеодора. Для этого им придется соревноваться друг с другом в закрытом спорткомплексе тюремного типа «Блю Лок». Однако путевку в сборную получит только один, а остальным навсегда будет закрыта дорога в национальную команду. Среди участников странного эксперимента оказывается и Ёити Исаги
— паренек из заурядной школьной команды, который, казалось бы, не отличается особым голевым чутьем. Правда, в компании настоящих монстров атаки, он демонстрирует необычный талант к чтению игры — и обучению. Захватывающий сериал по манге Мунэюки Канэсиро
и Юсукэ Номуры
от студии 8bit
(франшиза
«О моем перерождении в слизь
»), где наряду с азами футбольной тактики затрагиваются темы разрушительного нарциссизма, командной работы и других подтекстов самой популярной игры с мячом.
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«Блю Лок» — футбольная драма, которая не оставит равнодушным
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