Харизматичный властитель, будущий муж и строгий брат: 5 ролей Бурака Озчивита

Любовь российских зрителей к турецким сериалам постоянно набирает обороты, особенно среди женской аудитории, которая не только с интересом следит за знойными красавцами на экране, но и активно интересуется их личной жизнью. Пожалуй, одним из самых известных и горячо любимых фанатками турецких артистов остается Бурак Озчивит – звезда «Великолепного века», «Основания: Осман» и «Черной любви», который, к тому же, осенью собирается в новый гастрольный тур по России, а не так давно еще и стал лицом рекламной кампании онлайн-кинотеатра Иви. Вместе с Иви мы попытались раскрыть секрет успеха Бурака Озчивита и продемонстрировать всё разнообразие его киновоплощений.
Актер Бурак Озчивит ворвался на киноолимп Турции, сыграв второстепенную роль Малкочоглу Бали-бея в историческом сериале «Великолепный век». Зрительницы во всем мире не остались равнодушными к красавцу с завораживающим взглядом. Озчивит при появлении в кадре порой задвигал на второй план самого хана Сулеймана Великолепного. Так что неудивительно, что создатели исторического сериала «Основание: Осман» (2019-2020) сделали ставку на харизму артиста, предложив ему главную роль Османа Гази. Сериал сразу прочно обосновался в топах всех рейтингов. Актер развил тему мужественного, бесстрашного бея, начатую в «Великолепном веке».
Для роли основателя Османской империи Бурак тренировался без передышек. В число его занятий входили стрельба из лука, военная подготовка, боевая хореография. Так что в кадре актер прекрасно держится в седле, его осанке позавидовал бы любой император. Осман Гази всегда был в гуще сражений вместе со своими воинами и впереди них, его характер тоже набирал обороты – так, что в итоге герой Озчивита воплощает настоящего властителя мира: сильного, волевого, целеустремленного, бесстрашного воина с горящим взглядом, фанатично преданного своей идее. Такой во многом мифологизированный образ – результат огромной работы исполнителя главной роли и съемочной группы, так как каким был на самом деле Осман Гази историки доподлинно не знают. Более того, многие исследователи считают, что «факты» об Османе, имеющиеся в хрониках XV века, являются придуманными.
За два года до триумфальной роли Османа Озчивит выступил в амплуа-героя любовника в мелодраматическом сериале «Черная любовь». И роль Кемаля была не менее триумфальной для актера. Действие происходит в современной Турции. Кемаль – парень из простой семьи, который после окончания горного института планирует работать на шахте. Встреча с девушкой из высшего общества Нихан (Неслихан Атагюль) переворачивает его жизнь. Но отец Нихан выдает ее замуж за богатого и коварного Эмира (Каан Урганджиоглу).
Борьба Кемаля и Эмира за право обладать любимой девушкой превращает традиционную мелодраму в настоящий триллер с непредсказуемыми поворотами сюжета и неожиданным финалом. Уже после выхода первых серий количество фанаток актера по всему миру увеличилось в геометрической прогрессии. Озчивит необычайно хорош, хотя его герой и кажется априори слабее изобретательного маньяка Эмира, убедительно сыгранного Кааном Урганджиоглу. Хотя, возможно, именно это, на первый взгляд, неравное противостояние двух мужчин и стало залогом успеха «Черной любви». Сериал был продан в более чем 70 стран и в 2017 году стал первым турецким проектом, получившим высшую международную телевизионную награду – премию «Эмми» в номинации «Лучшая теленовелла года».
фото: "Любовь похожа на тебя"/пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
Немногие знают, что до «Черной любви» Бурак Озчивит уже играл безумно влюбленного простого парня – рыбака Али – в полнометражной мелодраме «Любовь похожа на тебя». По сюжету в небольшом приморском городке, где все друг друга знают, Али встречает явно приезжую красавицу Дениз, страсть вспыхивает моментально. Дениз отвечает Али взаимностью, но она явно что-то скрывает из своего прошлого.
Главную женскую роль в фильме сыграла Фахрийе Эвджен, партнерша Озчивита в сериале «Королёк-птичка певчая», и именно на съемках «Любви…» между актерами начался уже настоящий роман, который привел к свадьбе в 2017 году. Герои Фахрийе и Бурака очень убедительно упиваются своим счастьем в маленьком домике у моря. Али постоянно смеется, подтрунивает над Дениз и своими друзьями, то и дело танцует, что не характерно для героев Озчивита. Дениз не может противостоять его обаянию, впрочем, как и все зрительницы.
Комедия Мерта Байкала рассказывает о непростых отношениях двух братьев Хакана и Озана – известных в Турции музыкантов. На почве своих амбиций они поссорились и не общаются. Спустя несколько лет братья встречаются на похоронах отца, который записал для них видео с последней волей: выступить вместе на провинциальной свадьбе, как раньше они это делали вместе с отцом.
Постоянно переругиваясь, они вынуждены отправиться в совместное путешествие, чтобы выполнить последнюю волю покойного. По дороге братья попадают в дурацкие истории, а в конце пути их ждет непростой выбор: остаться семьей или разойтись в разные стороны. Роль старшего, более спокойного брата Хакана как раз и сыграл Бурак Озчивит. В перепалках он старательно хмурит брови и стреляет взглядом, на правах старшего «строит» брата, и даже подавляет свой природный «мачизм», чтобы выглядеть посмешнее, что Бураку вполне удается. Так что неслучайно комедия получила продолжение – уже с предстоящей свадьбой Хакана, куда он, конечно же, не может не позвать своего взбалмошного братца.
В полнометражной военной драме «Жизнь отдам» Озчивиту досталась роль командира отряда спецназа турецкой армии капитана Альпарслана. Отряд выполняет задание на территории, где не первый год идет гражданская вoйна. Неожиданно спецназ попадает в ловушку, ему противостоят многократно превышающие по численности силы противника. Их ждет последний и решительный бой. Кстати, вместе с Озчивитом в этой драме снялся и другой популярный турецкий актер – Керем Бюрсин из «Постучись в мою дверь».
В благородстве героев Озчивита и Бюрсина с первых минут сомневаться не приходится. В эпизодах, где капитан Альпарслан произносит пламенные речи, поднимая солдат на бой, он очень напоминает неистового Османа, но без шкур, лат, коней и мечей (кстати, современная форма Озчивиту очень идет). При этом во время съемок одной из сцен Бурак повредил связки на ноге, врачи запретили ему двигаться, но это не помешало актеру воплотить на экране мужественного героя.
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