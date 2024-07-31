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«Бордерлендс», «Ворон», «Империя» и еще 8 фильмов августа

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31 июля 2024
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

«Бордерлендс», «Ворон», «Империя» и еще 8 фильмов августа
фото: промо к фильму «Бордерлендс»

Кинолето завершится второй версией «Ворона», адаптацией игровой серии Borderlands, свежими работами Брюно Дюмона и Алены Званцовой, двумя фильмами с Жаном Рено и новыми картинами с Питером Сарсгаардом и Джеймсом Франко.



«Империя» / L'Empire

«Империя»

Брюно Дюмон соорудил вроде бы впечатляющую, но все же одномерную пародию на «Звездные войны». На этот раз инопланетяне из враждующих фракций захватывают тела селян, чтобы вершить судьбу планеты — она находится в руках двухлетнего малыша, местного мини-Антихриста и наследника темного властелина. Вызванный телесными переселениями контраст миров во многом и определяет комичность фильма, пишет Дарья Тарасова.

Выход в прокат: 1 августа

Читать рецензию Курьезные войны: «Империя» — космический абсурд во французской глубинке

«Отпуск не по-детски» / Maison de retraite 2

«Отпуск не по-детски»

Жан Рено, Кев Адамс и Жерар Депардье в сиквеле французской комедии «Дом престарелых», поставленном сыном Клода Зиди. Зрителям расскажут историю инициативного парня Милана, заведующего приютом для пенсионеров и сирот, где старики радостно уживаются с молодежью. Но лишь до того дня, пока социальные службы не закрывают учреждение стараниями алчной конкурентки. Главному герою ничего не остается, кроме как переселить жителей в дом отдыха на юге Франции, где им придется научиться ладить с его нынешними постояльцами.

Выход в прокат: 1 августа


«Бордерлендс» / Borderlands

«Бордерлендс». Трейлер №2

Благодаря Элаю Роту на большом экране появятся Лилит (Кейт Бланшетт), Мокси (Джина Гершон), Патриция Таннис (Джейми Ли Кертис), Роланд (Кевин Харт), Жестянка (Джек Блэк), Крошка Тина (Ариана Гринблат) и другие запомнившиеся персонажи популярной серии шутеров Gearbox Software, чье действие разворачивается на Пандоре. В актерской команде также числятся Хэйли Беннетт и Эдгар Рамирес.

Выход в прокат: 8 августа

Читать Третий «Дэдпул», сиквел «Дюны» и «Фуриоса» с Аней Тейлор-Джой: 20 примечательных фантастических фильмов 2024 года

«Ячейка общества»

«Ячейка общества»

Анастасия Красовская и Кузьма Котрелев в драме Алены Званцовой про молодую семью, чей ребенок впервые идет в детский сад. Мать, пять лет просидевшая в декретном отпуске, впервые сталкивается с ощущением свободы. Не зная, куда теперь себя применить, она влюбляется. Дочка становится свидетельницей невинного флирта и, неверно истолковав ситуацию, рассказывает все отцу. Еще недавно абсолютно счастливая «ячейка общества» начинает рушиться, и молодым родителям приходится повзрослеть, чтобы суметь сохранить семью.

Выход в прокат: 8 августа

Читать Руки вверх, или Панические атаки Лунтика: 100 российских фильмов 2024 года

«Криминальный город. Возмездие» / 범죄도시 4

«Криминальный город. Возмездие»

Четвертая часть популярной южно-корейской серии боевиков про матерого служителя закона Ма Сок До в исполнении Ма Дон Сока. На сей раз его герой преследует группировку, распространяющую наркотики через приложение для доставки. Вскоре становится ясно, что дело связано с крупнейшим нелегальным бизнесом онлайн-казино, а одна из ключевых фигур в этой преступной схеме – бывший спецназовец. В фильме также заняты Ким Му Ель, Пак Джи Хван, Дон Хви Ли и Ли Бом Су.

Выход в прокат: 15 августа

Читать «Развод по-геймерски», «Два, три, демон, приди!», «Посредники» и еще 5 фильмов августа

«Ворон» / The Crow

«Ворон»

Ремейк культового фильма Алекса Пройаса, вышедшего 30 лет назад, украсит собой вместо погибшего на съемках оригинала Брэндона Ли Билл Скарсгард. Экранизацию одноименного графического романа Джеймса О'Барра доверили Руперту Сандерсу, а за адаптацию отвечает Зак Бэйлин.

Выход в прокат: 22 августа

Читать Сиквел «Битлджюса», ремейк «Ворона», новый «Носферату» и еще 17 хорроров 2024 года

«Идеальный лжец» / COUP!

«Идеальный лжец»

Комедийный триллер с Питером Сарсгаардом и Билли Магнуссеном про события, развернувшиеся в 1919 году, когда весь мир охватила пандемия испанского гриппа. Влиятельный американский журналист со своей семьей изолируется от мира в богатом уединенном поместье с целым штатом прислуги. Идиллическая жизнь продолжается до тех пор, пока к ним на работу не устраивается новый шеф-повар, пытающийся перехватить власть в доме.

Выход в прокат: 22 августа

Читать «Балерина» с Аной де Армас, сиквел «Джокера», «Красотки в бегах» Итана Коэна и еще 17 интригующих триллеров 2024 года

«Как приручить бизона» / Buffalo Kids

«Как приручить бизона». Трейлер на испанском языке

Испанский мультфильм про двух ирландских сиротах, которые в 1886 году прибывают на океанском лайнере в Нью-Йорк. Мэри и Том проделали долгий путь, чтобы встретиться со своим дядей Найлом и получить наследство. Почти без гроша в кармане они отправляются в захватывающее приключение по Трансконтинентальной железной дороге. В англоязычной версии можно услышать голоса Алиши Уэйр, Шона Бина, Джеммы Артертон и Стивена Грэма, а в нашей — Евы Смирновой.

Выход в прокат: 22 августа


«Мой пингвин» / My Penguin Friend

«Мой пингвин»

Жан Рено и Адриана Барраса в семейной драме бразильского режиссера Дэвида Шурманна про молодого пингвиненка по имени ДинДим, отбившегося от стаи. Когда его находит убитый горем рыбак, это становится началом невероятно крепкой дружбы.

Выход в прокат: 22 августа


«Однажды мы расскажем друг другу все» / Irgendwann werden wir uns alles erzählen

«Однажды мы расскажем друг другу всё»

Экранизация романа немецкой писательницы Даниэлы Крин от Эмили Атеф, известной по фильму «3 дня с Роми Шнайдер». Действие ленты разворачивается жарким летом 1990-го в сельской местности. Марии (Марлен Буров) скоро исполнится 19, она живет со своим бойфрендом Йоханнесом на ферме своих родителей. Когда она сталкивается с фермером-соседом Хеннером (Феликс Крамер), одного прикосновения достаточно, чтобы разжечь страсть между девушкой и мужчиной вдвое старше ее.

Выход в прокат: 22 августа

Читать Преступления и пряности: 20 экранизаций 2024 года, которые будут у всех на слуху

«Ларго Винч. Гнев прошлого» / Largo Winch: Le prix de l'argent

«Ларго Винч. Гнев прошлого»

Томер Сислей, Клотильда Эсм и Джеймс Франко в новой экранизации серии бельгийских графических романов Жана ван Хамме и Филиппа Франка, поставленной Оливье Массе-Депассом. По сюжету во время семейного отпуска у главного героя похищают сына. Одновременно Ларго оказывается обвиненным в убийстве. Его объявляют в розыск международные спецслужбы, а бизнес-империя начинает рушиться. Только поняв, как связаны между собой эти разрозненные события, и окунувшись в прошлое своей семьи, Ларго Винч сможет противостоять гневу загадочного и всемогущего противника и спасти сына.

Выход в прокат: 29 августа

Читать «Каскадеры», четвертые «Плохие парни» и другие боевики 2024 года


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Макс Милиан
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