«Бордерлендс», «Ворон», «Империя» и еще 8 фильмов августа

Брюно Дюмон соорудил вроде бы впечатляющую, но все же одномерную пародию на «Звездные войны». На этот раз инопланетяне из враждующих фракций захватывают тела селян, чтобы вершить судьбу планеты — она находится в руках двухлетнего малыша, местного мини-Антихриста и наследника темного властелина. Вызванный телесными переселениями контраст миров во многом и определяет комичность фильма, пишет Дарья Тарасова.
Жан Рено, Кев Адамс и Жерар Депардье в сиквеле французской комедии «Дом престарелых», поставленном сыном Клода Зиди. Зрителям расскажут историю инициативного парня Милана, заведующего приютом для пенсионеров и сирот, где старики радостно уживаются с молодежью. Но лишь до того дня, пока социальные службы не закрывают учреждение стараниями алчной конкурентки. Главному герою ничего не остается, кроме как переселить жителей в дом отдыха на юге Франции, где им придется научиться ладить с его нынешними постояльцами.
Анастасия Красовская и Кузьма Котрелев в драме Алены Званцовой про молодую семью, чей ребенок впервые идет в детский сад. Мать, пять лет просидевшая в декретном отпуске, впервые сталкивается с ощущением свободы. Не зная, куда теперь себя применить, она влюбляется. Дочка становится свидетельницей невинного флирта и, неверно истолковав ситуацию, рассказывает все отцу. Еще недавно абсолютно счастливая «ячейка общества» начинает рушиться, и молодым родителям приходится повзрослеть, чтобы суметь сохранить семью.
Четвертая часть популярной южно-корейской серии боевиков про матерого служителя закона Ма Сок До в исполнении Ма Дон Сока. На сей раз его герой преследует группировку, распространяющую наркотики через приложение для доставки. Вскоре становится ясно, что дело связано с крупнейшим нелегальным бизнесом онлайн-казино, а одна из ключевых фигур в этой преступной схеме – бывший спецназовец. В фильме также заняты Ким Му Ель, Пак Джи Хван, Дон Хви Ли и Ли Бом Су.
Комедийный триллер с Питером Сарсгаардом и Билли Магнуссеном про события, развернувшиеся в 1919 году, когда весь мир охватила пандемия испанского гриппа. Влиятельный американский журналист со своей семьей изолируется от мира в богатом уединенном поместье с целым штатом прислуги. Идиллическая жизнь продолжается до тех пор, пока к ним на работу не устраивается новый шеф-повар, пытающийся перехватить власть в доме.
«Как приручить бизона». Трейлер на испанском языке
Испанский мультфильм про двух ирландских сиротах, которые в 1886 году прибывают на океанском лайнере в Нью-Йорк. Мэри и Том проделали долгий путь, чтобы встретиться со своим дядей Найлом и получить наследство. Почти без гроша в кармане они отправляются в захватывающее приключение по Трансконтинентальной железной дороге. В англоязычной версии можно услышать голоса Алиши Уэйр, Шона Бина, Джеммы Артертон и Стивена Грэма, а в нашей — Евы Смирновой.
Жан Рено и Адриана Барраса в семейной драме бразильского режиссера Дэвида Шурманна про молодого пингвиненка по имени ДинДим, отбившегося от стаи. Когда его находит убитый горем рыбак, это становится началом невероятно крепкой дружбы.
Экранизация романа немецкой писательницы Даниэлы Крин от Эмили Атеф, известной по фильму «3 дня с Роми Шнайдер». Действие ленты разворачивается жарким летом 1990-го в сельской местности. Марии (Марлен Буров) скоро исполнится 19, она живет со своим бойфрендом Йоханнесом на ферме своих родителей. Когда она сталкивается с фермером-соседом Хеннером (Феликс Крамер), одного прикосновения достаточно, чтобы разжечь страсть между девушкой и мужчиной вдвое старше ее.
Томер Сислей, Клотильда Эсм и Джеймс Франко в новой экранизации серии бельгийских графических романов Жана ван Хамме и Филиппа Франка, поставленной Оливье Массе-Депассом. По сюжету во время семейного отпуска у главного героя похищают сына. Одновременно Ларго оказывается обвиненным в убийстве. Его объявляют в розыск международные спецслужбы, а бизнес-империя начинает рушиться. Только поняв, как связаны между собой эти разрозненные события, и окунувшись в прошлое своей семьи, Ларго Винч сможет противостоять гневу загадочного и всемогущего противника и спасти сына.
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