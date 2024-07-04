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Развеселые каникулы в дороге: 5 роуд-муви для всей семьи

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4 июля 2024
В российский прокат 4 июля выходит французская комедия «Развеселые каникулы» о полной открытий и приключений одиссее семейки Хендриксов к Атлантическому побережью. Жанр «дорожного фильма» находит отклик у каждого, кто когда-либо отправлялся в поездку вместе с семьей. Захватывающие похождения и уроки о важности родственных связей – такое не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей. Вспоминаем еще пять фильмов о семейных путешествиях.

Маленькая мисс Счастье, 2006


Развеселые каникулы в дороге: 5 роуд-муви для всей семьи
фото: "Маленькая мисс Счастье"

Малобюджетная жизнеутверждающая комедия со звёздным кастом: в роли шестилетней Олив, главной героини, через детскую призму которой мы и видим происходящее на экране - еще совсем юная Эбигейл Бреслин, ее дядюшку с несчастной судьбой играет уже получивший признание за сериал «Офис» Стив Карелл, а брата-тинейджера – харизматичный Пол Дано. Всем членам довольно пестрой семейки Хувер предстоит преодолеть свои страхи и разочарования в погоне за исполнением главной мечты Олив - победить в детском конкурсе красоты. Разнообразные злоключения героев, полные и горя утраты, и идиллического спокойствия сводятся к тому, что слово «неудачник» не такое уж и страшное, когда есть люди, которые за тебя горой.


Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники, 2007


Развеселые каникулы в дороге: 5 роуд-муви для всей семьи
фото: "Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники"

Классика эстетичных картин Уэса Андерсона, приправленная экзотикой индийской культуры, мелькающими то тут, то там статуями Будды и дымом благовоний. Три брата, не разговаривавшие друг с другом со смерти отца, пускаются в путешествие по просторам Индии, чтобы достичь духовного просветления, воссоединиться с матерью, живущей в храме в Гималаях, и восстановить ослабшие семейные узы. Карикатурная театральность персонажей и комичность их приключений оказываются, как всегда это происходит у Андерсона, попыткой прожить самые глубокие травмы и не потерять при этом своего внутреннего ребенка, верящего в доброе, светлое и вечное.


Капитан Фантастик, 2016

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Развеселые каникулы в дороге: 5 роуд-муви для всей семьи
фото: "Капитан Фантастик"

Получивший приз за режиссуру программы «Особый взгляд» Каннского фестиваля фильи Мэтта Росса обращается к зрителю с всегда актуальным вопросом - где заканчивается родитель и начинается ребенок? Герой Вигго Мортенсена в погоне за собственными убеждениями забывает после смерти жены о своей главной миссии - быть настоящим отцом для своих шестерых детей. Они все хорошо образованы, хотя и не ходят в школу, умеют выживать в дикой природе и уже давно сформировали взгляды, противоречащие упорядоченности социальных норм. Но трагедия - похороны мамы - заставляет семью выбраться из леса в большой мир и задать себе острые, неоднозначные, но важные вопросы о собственном месте в обществе.


Родные, 2021

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Развеселые каникулы в дороге: 5 роуд-муви для всей семьи
фото: "Родные"

Действительно трогательный и откликающийся у любого российского зрителя комедийный фильм по сценарию Жоры Крыжовникова. После объявления неутешительного диагноза глава семейства в исполнении Сергея Бурунова отправляется в автомобильное путешествие по всей России, прихватив с собой жену и двоих детей. Его главная мечта - выступить на Грушинском фестивале с песней собственного сочинения, и на пути к достижению своего последнего заветного желания члены семьи ссорятся и мирятся, расходятся и воссоединяются, но главное - любят. Фильм удивляет быстрой сменой тона и настроения, замечательным саундтреком из песен как уже известных, так и современных бардов и непривычной искренностью персонажей.


Далекие близкие, 2022

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Развеселые каникулы в дороге: 5 роуд-муви для всей семьи
фото: "Далекие близкие"

Режиссерский дебют Ивана Соснина, который нельзя назвать комедией в привычном понимании: это, скорее, современная сказка - добрая и светлая, со специфическим юмором и колоритными пейзажами родной земли. Главный герой Борис (Евгений Сытый) - учитель географии из Хабаровска - человек угрюмый и старомодный, много лет уже движущийся по оси «дом-работа-огород», на которой места настоящей жизни нет. Но из-за неожиданно проснувшихся чувств к блогерше из Москвы Борис бросает все, что привычно и дорого сердцу, и садится в машину до столицы со своим взрослым сыном (Филипп Авдеев), чтобы обрести наконец душевное спокойствие. Столкновение характеров членов семьи, перипетии судьбы и философские размышления на фоне российских просторов – отличное сочетание для отечественного роуд-муви.

«Развеселые каникулы» в кинотеатрах с 4 июля.

«Развесёлые каникулы». Трейлер №2

Арсения Волохова
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№ 1
Anna Mur   4.07.2024 - 17:14
"в погоне за собственными убеждениями забывает после смерти жены о своей главной миссии - быть настоящим отцом для своих шестерых детей-это происходит постоянно со всеми отцами." Не удивлена... читать далее>>
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Развеселые каникулы в дороге: 5 роуд-муви для всей семьи фотографии
Развеселые каникулы в дороге: 5 роуд-муви для всей семьи фотографии
Развеселые каникулы в дороге: 5 роуд-муви для всей семьи фотографии
Развеселые каникулы в дороге: 5 роуд-муви для всей семьи фотографии
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