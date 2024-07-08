75 оттенков верности: смотреть онлайн фильмы о семье и любви

8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности, учрежденный в день святых Петра и Февронии — покровителей семьи и брака. Их отношения являются образцом христианского супружества. Предлагаем для просмотра онлайн на Кино-театр.ру 75 фильмов и сериалов российского производства, в которых поднимаются вопросы семьи, верности, брака и любви. В нашей подборке вы найдете и комедии, и мелодрамы, и драмы, и авторские фестивальные работы, и фильмы для семейного просмотра.
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14+ (2015)
Светлый фильм о первой любви, победитель множества фестивалей, конкурсная программа Кинотавра-2015
30 свиданий (2015)
Наталия Медведева
ищет вторую половинку с помощью интернета и народной приметы.
8 новых свиданий (2015)
Комедия Марюса Вайсберга
про грезы об идеальном спутнике жизни.
SOS, Дед Мороз, или Всё сбудется! (2015)
Дед Мороз-аферист должен помирить поссорившихся родителей девочки
Атомный Иван (2011)
Григорий Добрынин
любит Юлию Снигирь
, а она любит атомную физику. Любопытная дебютная работа, снятая на деньги РосАтома.
Бедные Абрамовичи (2022)
Комедийный сериал о четырех поколениях еврейской семьи.
Без границ (2015)
Альманах, идейное продолжение картины Резо Гигинеишвили "Любовь с акцентом"
, утверждающая, что для настоящих чувств границ не существует.
Быть (2023)
Рэпер-сирота отправляется в прошлое и находит своих родителей.
В стиле джаз (2010)
Станислав Говорухин
о семейных отношениях и любви.
Ванечка (2007)
Одинокая девушка оказывается в Москве с грудным ребенком на руках.
Восьмерка (2014)
Экранизация Алексея Учителя
повести Захара Прилепина о любви без тормозов.
Гороскоп на удачу (2015)
Звезды российского кино доверяют судьбу небесным звездам.
Да и да (2014)
Скандальный фильм Валерии Гай Германики
о художнике-алкоголике и влюбленной в него учительнице. Версия с купюрами.
Денискины рассказы (2024)
Новая экранизация рассказов Драгунского в 12 сериях.
Дикие предки (2022)
Казачка и татарин поженились без благословения родителей, спровоцировав межсемейный конфликт на национальной почве.
Дикое поле (2008)
Последняя режиссерская работа Михаила Калатозишвили
по сценарию Луцика
и Саморядова
.
Дневник мамы первоклассника (2014)
Светлана Ходченкова
отправляет сына в школу.
Дочь (2012)
Глубокий и волнующий фильм о взаимоотношениях отца и дочери на фоне страшных событий, происходящих в городе. Призер нескольких российских и международных фестивалей.
Еще один год (2013)
Призер 25-ого Кинотавра, поставленный Оксаной Бычковой
("Питер ФМ") вольный ремейк картины "С любимыми не расставайтесь"
.
Заза (2008)
Взрослая женщина приезжает из Брянска в Москву навестить сына и заводит роман с его молодым соседом.
Иван, сын Амира (2013)
Русская женщина (Грушка
) становится третьей женой узбека, думая, что ее муж-военный (Дюжев
) погиб во время военного конфликта, и рожает от него ребенка. А потом муж возвращается.
Игра в правду (2013)
Разговорный фильм Виктора Шамирова
(сценарий при участии Гоши Куценко
) о четырех бывших однокурсниках, решивших скоротать время за интересной игрой.
Каждый мечтает о собаке (2024)
Экранизация повести Владимира Железнякова.
Как меня зовут (2014)
Александра Бортич
притворяется дочерью Константина Лавроненко
, проживающего затворником в Крыму.
Как я встретил ее маму (2024)
Кавказские родственники случайно крадут не ту невесту для обрусевшего осетина.
Календарь ма(й)я (2022)
Замечательная экранизация детской книжки про то, как питерские школьники повернули время вспять.
Киберпапа (2024)
Сериал про уволенного сварщика, который, чтобы наладить отношения с пасынком, начинает заниматься киберспортом.
Кино про Алексеева (2014)
Александр Збруев
в роли пожилого барда, с удивлением узнающего о том, что он знаменит.
Кука (2007)
Слезоточивая драма про одинокую женщину и девочку-беспризорницу.
Курьер из "Рая" (2013)
Криминальная комедия с хорошими актерами, отлично обыгрывающая бытовые житейские ситуации и дух времени.
Летучий корабль (2024)
Старая сказка на новый лад в постановке Ильи Учителя
.
Лучшее время года (2007)
Фильм Светланы Проскуриной
про горькие и пряные отношения мужчины и двух его женщин.
Любовь в большом городе-2 (2010)
Молодежная комедия о приготовлениях молодого человека к предстоящему отцовству.
Любовь на сене (2009)
Телевизионная мелодрама о любви в российской глубинке, среди березовых рощ и бескрайних полей свежескошенного сена.
Майский дождь (2012)
Романтическая комедия о будущих молодоженах, в отношения которых неожиданно врывается шумный и гадкий сосед по дому.
Маленький воин (2021)
Трудный подросток занимается сумо, чтобы попасть на международный турнир в Японии и встретиться с отцом, который туда уехал, оставив семью.
Мамы-3 (2014)
Новогодная часть франшизы Энджой Мувиз про мам.
Маша (2012)
Когда в твоей жизни есть место только работе и взрослому сыну, а тут вдруг появляется ухажер.
Метаморфозис (2015)
Пианист становится изгоем и обвиняется в педофилии из-за дружбы с девочкой.
Мира (2022)
Фильм-катастрофа Дмитрия Киселева
об отце-космонавте, который пытается передать дочери на Землю важное послание.
Многодетство (2024)
Сериал о семье архитектора, строящего дом своими руками.
Мой папа — вождь (2022)
Дмитрий Нагиев
становится вождем племени и, вернувшись домой в Россию спустя годы, забывает, как себя вести.
Мой парень ангел (2011)
Комедийная версия "Неба над Берлином
".
Москва – Лопушки (2014)
Две сестры — деревенская и городская — меняются семьями.
Моя ужасная сестра (2022)
Дети семейной пары от первых браков становятся сестрами и вынуждены жить вместе.
Ненормальная (2006)
Женщина пристает к первому встречному с просьбой сделать ей ребенка.
Нереальная любовь (2014)
Московские красотки покоряют мужские сердца в городе Сочи.
Овечка Долли была злая и рано умерла (2014)
Современный парень попадает в прошлое и обретает там свою любовь.
Однажды (2013)
Драма Рената Давлетьярова
о юношеской любви.
Одной левой (2015)
Комедия, в которой рука Дмитрия Нагиева
становится неуправляемой.
Папины дочки. Новые (2023)
Психиатр вынужден справляться с проблемой, которая 20 лет назад накрыла его друзей Васнецовых: он остается жить один с четырьмя дочками.
Папы (2021)
Четыре истории о силе отцовской любви.
Папы против мам (2022)
Драма о том, как дети становятся заложниками противостояния взрослых.
Питер. Лето. Любовь (2014)
Британец-танцор влюбляется в девушку в Санкт-Петербурге.
Праздники (2023)
Комедийный сериал с Марией Ароновой
и Виталием Хаевым
, играющих семейную пару, счастье которой внезапно разваливается на части.
Привычка расставаться (2013)
Романтическая комедия о девушке, которая не может устроить свою личную жизнь.
Про любовь (2015)
Фильм Анны Меликян
с кучей хороших актеров, победивший на Кинотавре-2015.
Простые вещи (2006)
Победитель Кинотавра, история Алексея Попогребского
о типичном мужчине в большом городе.
Пять звезд (2012)
Посетительница элитного ресторана и его уборщица выясняют, что стали жертвами одного и того же мужчины.
Разжимая кулаки
(2020)
Драма ученицы Александра Сокурова Кира Коваленко
о взаимозависимости отца и взрослой дочери в Северной Осетии.
С Новым годом, папа! (2005)
Восьмилетний мальчик просит деда Мороза подарить ему на Новый год папу.
Сатисфакция (2010)
Дебютный фильм Анны Матисон
, написанный в соавторстве с Евгением Гришковцом
.
Связь (2006)
Влюбленные друг в друга москвич (Пореченков
) и петербурженка (Михалкова
), оба семейные люди, несут бремя большой любви. Режиссер Авдотья Смирнова
.
Синдром Петрушки (2015)
Экранизация романа Дины Рубиной с Евгением Мироновым
и Чулпан Хаматовой
.
Со мною вот что происходит (2012)
Новогодняя мелодрама Виктора Шамирова и Гоши Куценко.
Ставка на любовь (2015)
Режиссерская работа Артема Михалкова
, о друзьях детства, которым приходится проверить на прочность свои отношения и помочь друг другу.
Статус: свободен (2015)
Данила Козловский
пытается вернуть возлюбленную. В основе фильма - личный опыт режиссера Павла Руминова
.
Тетушки (2013)
Накануне Рождества три тетушки - Вера, Надежда и Любовь - помогают воссоединить семью.
Теща (2023)
Комедия с консервативными шутками о противостоянии тещи и зятя.
Убойный отпуск (2024)
Анна Михалкова
и Александр Робак
испытывают прочность семейных уз на турецком курорте.
Хоккейные папы (2023)
Отцы юных хоккеистов выходят на лед поддержать своих сыновей.
Чебурашка (2022)
Чебурашка ищет семью и друзей на Черноморском побережье Кавказа.
Чук и Гек (2022)
Яркая и сказочная работа Александра Котта
по мотивам рассказа Гайдара с Юлий Снигирь
и Владимиром Вдовиченковым
в главных ролях.
Я буду рядом (2013)
Мария Шалаева
в роли молодой мамы, которая ищет себе замену, потому что скоро умрет от рака. Победитель Кинотавра 2013 года.
Я — медведь (2023)
Живой медвежонок помогает преодолеть кризис семье Ковалевых.
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