Лучше вы к нам: инопланетяне в новом российском кино

В онлайн прокат выходит самобытный фильм Дмитрия Моисеева «Контакты» — с Ириной Саликовой, Сергеем Гилёвым и инопланетянином Виталиком — родственником знаменитого Алёшеньки. Вспоминаем, какую роль космос — и в особенности пришельцы — играют в российском кино.
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1938 год. Последователи Константина Циолковского
намерены отправить советского человека на Луну — и им удается. Разработка, подготовка и успех задокументированы, но в XXI веке преимущественно утрачены, а следы астронавтов и кандидатов потеряны.
В остроумном псевдо-документальном фильме Алексея Федорченко
— первой его игровой полнометражной работе — советской мечте удается обойти гравитацию Большого террора. Правда, и следы, и результаты того фантастического запуска растворяются в истории, а заканчивается повествование в духе конспирологических репортажей (уже постсоветской) эпохи. Инопланетян здесь нет, но стремление к невозможному — собрать на коленке челнок, отправиться на другую планету, реализовать альтернативный исторический сюжет — важная часть научной фантазии (sic!), где бюджет не подменяет изобретательное рукоделие.
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Неизведанные 1930-е: что общего у «Первых на Луне» и «Кинг-Конга»
На Арканаре — планете-близнеце нашей — застыло вечное Средневековье: грязь по колено, гуманизма ноль, узурпатор дон Рэба (Александр Чутко
) ведет охоту на книгочеев. За развитием местной цивилизации уже 20 лет наблюдают ученые с Земли — в том числе Румата Эсторский (Леонид Ярмольник
), слывущий здесь божьим посланником и мастером клинка. Большинство коллег уже погрузились в алкогольный сплин, но Румата продолжает спасать носителей научного знания.
Фильм-долгострой Алексея Германа
по мотивам повести братьев Стругацких
по сути стал завещанием выдающегося режиссера, которое пришлось заканчивать вдове Светлане Кармалите
и сыну Алексею Герману-младшему
. В роли пришельцев здесь, собственно, земляне, а скрупулезно выстроенный (и озвученный) мир Арканара, казалось бы, ставит крест на фантазиях о далеких мирах. Однако «Трудно быть Богом» можно рассматривать не только как аллюзию на Россию вчера и сегодня, но и невыносимое проживание истории цивилизации, где одна — ходит кругами, а вторая — эволюционирует медленно и мучительно.
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Рецензия на «Трудно быть Богом»
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В Чертаново терпит крушение космический корабль, сбитый силами ПВО, принявшими его за технику НАТО. В Москве вводят комендантский час, а место аварии превращается в зону отчуждения, куда норовят проникнуть охочие до диковин мародеры и подростки. Желая разобраться, что за силы повинны в гибели их подруги, туда залезает и Юля (Ирина Старшенбаум
) вместе с бойфрендом Артемом (Александр Петров
) и его друзьями. Их ждет удивительная находка в виде пришельца Хэкона (Риналь Мухаметов
).
В выхолощенном блокбастере Федора Бондарчука
грамотно адаптирована знакомая голливудская формула близких контактов третьей степени: прибытие инопланетного ученого мгновенно провоцирует напряжение в административной и уличной средах российской столицы. Пока отвечающий за безопасность полковник Лебедев (Олег Меньшиков
), отец Юли, закручивает гайки, а Артем разгоняет волну народного гнева, девушка узнает добродушного гостя поближе и проникается к нему симпатией. Бытовой мир России 2010-х носит скорее декоративный характер — пришелец забавно взаимодействует, например, с ушанкой и мобильником, — но неплохо показан механизм нетерпимости, взращенной на насилии и страхе. Московская одиссея Хэкона становится лишь катализатором для конфронтации отца и дочери, власти и людей.
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Рецензия на «Притяжение»
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1983 год. «Спутник 4» возвращается на Землю не только с космонавтами на борту. Выяснить, что за тварь поселилась в доблестном пилоте Константине Вешнякове (Пётр Фёдоров
), на секретную базу в Казахстан вызывают Татьяну Климову (Оксана Акиньшина
) — специалистку по нейропсихологии, чьи методы не одобряет большинство коллег. Курирующего проект полковника Семирадова (Федор Бондарчук
), наоборот, привлекает её решительность.
«Приземленный» космический хоррор Егора Абраменко
, удачно вышедший в разгар самоизоляции и выстреливший потом в США. Жирные приметы времени, жанровые рефлексы «Чужого
» и героический флер всего, что связано с космосом, позволяют создателям фильма аккуратно надрезать советский миф. Под героической оболочкой обнаруживаются в лучшем случае недостаток гуманности и пустота, а в худшем — чудовище, готовое пожирать слабых ради высшей цели (или сытости для).
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Рецензия на «Спутник»
В деревне у подножия Уральских гор живет слабослышащий Лёша (Максим Стоянов
), одержимый контактом с инопланетной цивилизацией. Когда-то НЛО забрало его маму — и с тех пор паренек, выросший в нескладного дяденьку, надеется выяснить, что случилось. Пока же — собирает мусор, чтобы переработать во что-то полезное, снимает пенсионерские танцы для неходячей бабушки (Татьяна Сумарокова
) и то поддается внеземным фантомам, то борется с ними. Однажды во дворе их дома, напоминающего башню их хлама, появляется молчаливая девочка (Алёна Мирошникова
), способная общаться с Лёшей телепатически.
Рукотворный, как жилище главного героя, сай-фай Ивана Соснина
(«Далекие близкие
»), чья орбита вмещает социальную драму, комедию нравов и мистический триллер о контакте с Другим — если не с пришельцами, то людьми. В сущности — компактная, деликатная и более аутентичная версия «Притяжения», где на первый план выходят не типажи, а люди с ментальными сложностями и в сложных жизненных ситуациях. Общественная реакция примерно та же: «верхи» не замечают, «низы» — терпят, пока «охота на ведьм» не становится удобным предлогом, чтобы выпустить пар от скопившихся проблем.
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Рецензия на «Пришельца»
Над городами по всей планете возникли космические корабли, напоминающие воздушные шары из проржавевшей стали. Человечество долго пыталось вступить в контакт, но в итоге бросило эту затею, лишь изолировав странных гуманоидов от шаттлов — чтобы не оказывали инопланетного воздействия. В небольшом российском городке на «Виталиках», как их прозвали, продолжают ставить опыты. Точнее, добывать якобы целебное вещество, которое те выделяют, или зарабатывать на фото с диковинкой. В общем, с паршивого пришельца — хоть прака ампулу.
Вдохновившись сюжетом о кыштымском карлике, в полнометражном дебюте Дмитрий Моисеев
стремится к изображению убедительного пребывания инопланетян в России. Дрожащая камера и реалистичные диалоги, разруха НИИЦ и хтонь небольших городков, псевдо-документальные вставки из телерепортажей и фильмов Свердловской киностудии, а также образ пришельца в архитектуре и, например, детских утренниках. Сквозной сюжет — о медсестре Нине (Ирина Саликова
), мечтающей добыть прак, чтобы излечить смертельно больного отца-поэта (Алексей Ярмилко
), — высвечивает высокую концентрацию безнадеги и нелюбви, скопившихся на пограничье неслучившегося прорыва. Человеку — нужен человек, но иногда — пришелец, чья неустроенность и инаковость подчеркнут, насколько поломаны общественные институты и гуманистические установки в тени космической мечты.
«Контакты»
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