Смотреть онлайн: «Игры», «Взрослые» и «Она такая классная»

Самые ожидаемые интернет-релизы августа по версии Кино-Театр.Ру
«Она такая классная» (1 сезон)
Премьера: 1 августа
Платформа: KION
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«Она такая классная». Тизер-трейлер
Лёня (Лев Зулькарнаев
), парень с особенностями в развитии, оставлен не в меру тревожной мамой (Екатерина Федулова
) на попечение соседа Артема (Денис Прытков
) — известного на весь район раздолбая без определенных занятий, предпочитающего жить в кайф и не обременять себя ответственностью. Так уж вышло, что в этот момент Леня мельком видит в интернете звезду вебкама под псевдонимом Алекса Люкс (Мария Дризик
), тут же влюбляется в нее и жаждет встречи. Алекса Люкс в Питере, ребята — в Екатеринбурге. Дорога неблизкая, и все же парни прыгают в расписной фургон, устремляясь навстречу своим мечтам. Артему очень нужно попасть на концерт любимой группы, его наивному компаньону пережить встречу со своим идеалом. Упавшие на хвост друзья (Валерий Степанов
и Евгений Егоров
) тоже не прочь прокатиться — им нужно срочно валить из города. Возможен криминал.
Социальное драмеди о любви, ответственности и отношении к людям с особенностями в развитии снял Александр Домогаров-младший
, но из-за творческих разногласий он принял решение убрать свое имя из титров. На минувшем фестивале «Пилот» Лев Зулькарнаев получил приз в номинации «Лучший актер сериала» — для работы над ролью он побыл волонтером в фондах помощи людям с аутизмом. За правдоподобность игры не ручаемся, но от его героя буквально исходит свет.
Интервью
«Автор должен служить истории». Сценарист Кирилл Дышловой — о работе над сериалом «Она такая классная»
«Пять копеек» (1 сезон)
Премьера: 1 августа
Платформа: PREMIER
«Пять копеек»
Вольная интерпретация вечного сюжета Ильфа
и Петрова
о драгоценностях, укрытых в товарах широкого потребления. В начале семидесятых механик АвтоВАЗа спрятал в бензобаке одной из «Копеек» несколько килограммов золота. В какой именно — вопрос. По всей стране есть пять машин-претендентов, внутри которых могут скрываться несметные богатства. На поиски движимого клада отправляется разномастная группа авантюристов: внучка механика — инициатора всей этой истории — Даша (Софья Присс
), ее ухажер (Никита Волков
), честный полицейский (Роман Курцын
), нечистый на руку бизнесмен и финский хоккеист (Вольфганг Черни
). В поисках золотоносных «Жигулей» им предстоит пересечь всю страну, и через это приключение найти кое-что поважнее легких денег.
Комедия, удивительно похожая по фабуле на недавнюю «Ладу Голд
», поставлена Александром Назаровым
. В отличие от своего предшественника, бывшего по всем признакам типичным бадди-муви, «Пять копеек» — кино «дорожное», явно вдохновленное «Крысиными бегами
» и «Этим безумным, безумным, безумным, безумным миром
». В прошлом году сериал был представлен в программе фестиваля «Новый сезон», но остался без наград. Не исключено, что зритель окажется к нему более благосклонен.
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Продам «Жигули». Рецензия на сериал «Лада Голд»
«Трудная» (1 сезон)
Премьера: 1 августа
Платформа: START, Wink
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«Трудная»
Продолжение франшизы «Новеньких
», проделавшей большой путь от веб-сериала о школьном буллинге до полноценной мелодрамы для зумеров. В спин-оффе оригинальной истории фокус внимания смещен с московского мажора Макса (Глеб Калюжный
) в сторону девушки Влады (победительница шоу «Пацанки» Кира Медведева
) — еще одного «трудного подростка» новой сериальной волны. Недавно вышедшая из тюрьмы, она устраивается работать администратором бара, продолжает бороться с демонами прошлого и предрассудками общества.
Когда в баре случается убийство, все, разумеется, думают на Владу — потому что «больше некому». Главная идея проекта, по описанию Медведевой, кроется в проблеме «нормальности» — быть нормальным в этом мире очень сложно, особенно когда за спиной багаж неприятных обществу ошибок. В «Трудной» (ее мы также смотрели на «Пилоте») кроме Калюжного сыграли Аристарх Венес
и Антон Пампушный
.
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«Школа» из TikTok. О сериале «Новенькие»
«Игры» (1 сезон)
Премьера: 3 августа
Платформа: Кинопоиск
«Игры»
Сын номенклатурного чиновника (Григорий Верник
) серьезно нашкодил, поэтому властный отец отправил его в поучительную ссылку — работать в низшем звене оргкомитета неумолимо надвигающейся Олимпиады 1980 года. Пока мажор мучается в аду советской бюрократии (даже «отксерить» документ — испытание сродни подвигам Геракла
), в высоких кабинетах занимаются делами поважнее спорта. Руководство СССР во главе с Леонидом Брежневым (карикатурного генсека играет Юрий Стоянов
) готовит ввод войск в Афганистан. Западные страны грозят Москве бойкотом Игр, а может, и полной их отменой.
В этих условиях перед оргкомитетом стоит задача государственной важности: подготовить все в срок, согласовать с начальством Олимпийского мишку и все-таки провести мероприятие. Которое оказалось, в общем-то, последним триумфом огромной страны перед десятилетием катастроф. Режиссером «Игр» — сериала, который намерен повторить успех «Нулевого пациента
» — выступил Евгений Стычкин
. Он же сыграет в сериале роль иностранного журналиста Энтони Плейна. Также в команде по спасению игр замечены Мария Карпова
, Алексей Серебряков
, Сергей Чонишвили
, Александра Бортич
, Павел Майков
, Леонид Каневский
, гимнастка и олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова
.
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«Москва была абсолютно пустой». Евгений Стычкин вспоминает Олимпиаду-80
«Взрослые» (1 сезон)
Премьера: 5 августа
Платформа: Okko
«Взрослые»
Режиссерский дебют Екатерины Тодоровской
, получившей за «Взрослых» спецприз жюри фестиваля «Пилот». История трех подруг детства, вошедших во взрослую жизнь, но так и не определившихся, какой путь им выбрать. Героиням Анастасии Талызиной
, Стаси Милославской
и Марии Мацель
недавно исполнилось 25 лет — впору строить карьеру и заводить семью, но они никак не могут разобраться с проблемами взросления. В первую очередь, связанными с противоположным полом.
В основе «Взрослых», что очень подкупает, лежат не абстрактные сценарные формулы, а реальные переживания Тодоровской — она признавалась, что сериал написан по следам личных историй. Это обеспечило проекту желанную многими «новую искренность». В первую очередь — в живых диалогах, которые написаны с явной оглядкой на работы Наталии Мещаниновой
.
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Парча и порча. «Взрослые» и другие сериалы фестиваля «Пилот»
«Город тайн» (1 сезон)
Премьера: 5 августа
Платформа: Иви, KION
«Город тайн»
В детстве Cледователь СК Алексей Платов (Илья Любимов
) получил серьезную травму головы, которая изменила его жизнь навсегда: он потерял возможность испытывать какие-либо эмоции. Недуг сделал его невозмутимым и рассудительным знатоком своего дела, однако не позволяет строить социальные связи — даже с коллегами, которые относятся к Платову как к хорошо надрессированной ищейке. Именно ему, в компании лейтенанта Полины Лавровой (Ксения Лукьянчикова
), предстоит расследовать коррупционные дела, связанные с высокопоставленными силовиками.
«Город тайн» — российская адаптация корейской дорамы «Незнакомец
», выходившей, в том числе, на Netflix. В нем сыграли Софья Лебедева
, Митя Лабуш
, Алексей Фатеев
, Александра Тулинова
и Григорий Зельцер
, а режиссером выступил Сергей Пикалов
(«Точка ноль
»)
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Хроники эпидемии. Рецензия на сериал «Точка ноль»
«Академия Амбрелла» / The Umbrella Academy (4 сезон)
Премьера: 8 августа
Платформа: Netflix
«Академия Амбрелла». 4 сезон. Трейлер на английском языке
В прошлом сезоне популярного сериала Netflix семейному подряду супергероев удалось спасти мир от гарантированного уничтожения временной аномалией с очаровательно-злодейским названием Кугельблиц. Но с нюансом — победив вселенское зло, приемные дети миллиардера Реджинальда Харгривза оказываются лишены суперсил. Теперь им предстоит жить подобно обычным людям. С одной стороны, это может обернуться великим благом: суперсилы, полученные с рождения, не давали выпускникам «Амбреллы» возможности полноценно встроиться в человеческое общество. С другой, они потеряли важную часть собственной идентичности, да и многоликое зло никуда из мира не исчезло — ему все еще надо противостоять.
Четвертый — и финальный — сезон «Академии Амбрелла» начнется эпизодом под многозначительным заголовком «Невыносимая трагедия получения желаемого». Шоураннер Стив Блэкман
обещает своим героям достойные проводы, а также конфликты с новыми, доселе невиданными ставками. В продолжении сериальной адаптации комикса Джерарда Уэя
(по совместительству — вокалиста рок-группы My Chemical Romance) вернутся все ключевые актеры, среди которых Эллиот Пейдж
и Том Хоппер
.
«Индустрия» / Industry (3 сезон)
Премьера: 11 августа
Платформа: Max
Сотрудники международного банка Pierpoint & Co продолжают вариться в корпоративном аду — на текущий момент британская «Индустрия» уверенно держит планку главного сериала об обратной стороне жизни «белых воротничков» с «золотыми парашютами». За символами успеха и зарплатами с внушительным количеством нулей кроются настоящие тайны мадридского двора: в борьбе за очередной контракт герои сериала готовы рвать друг другу глотки. Социальные нормы придумали те, у кого нет денег: эту простую мысль о критике современного корпоративизма проект HBO и BBC Two транслирует уже третий сезон к ряду.
В продолжении банкирам вновь придется залезть в самые недра мировой финансовой системы. Банк оказывается вовлечен в громкий скандал с первичным размещением акций молодой и перспективной энергокомпании, перейдя дорогу людям из крупнейших средств массовой информации и высокопоставленным чиновникам. «Волкам с Ломбард-стрит», впрочем, не привыкать к грязной игре. Из интересных нововведений — в третьем сезоне сериала появится Кит Харингтон
. Именно ему предстоит сыграть роль автократа-карьериста, запустившего энергетический стартап, вокруг которого и будет кружиться сюжет.
«Плохая обезьяна» / Bad Monkey
Премьера: 14 августа
Платформа: Apple TV+
Вышедший в тираж детектив Эндрю Янси (Винс Вон
) зарабатывает на жизнь инспекцией кафе и ресторанчиков Южной Флориды. Когда в одном из заведений общепита обнаруживают отрубленную руку, бывший полицейский спешит начать собственное расследование, сулящее возвращение на любимую службу. Но путь к разгадке тернист — Эндрю придется столкнуться с худшими проявлениями человеческих грехов — алчностью, коррупцией, жестокостью — а также одной не в меру активной агрессивной мартышкой.
Тот случай, когда сериал стоит ждать не из-за сюжета, но из-за персоналий, стоящих за его созданием. «Плохую обезьяну» (экранизацию одноименного романа Карла Хайасена
) создал Билл Лоуренс
— автор «Клиники
» и «Теда Лассо
». А значит от похождений ироничного копа в гавайской рубашке можно ждать чего угодно — и шуток на разрыв, и глубокомысленных рассуждений о трудностях человеческой натуры.
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Почему не важно быть первым. Чему нас научил сериал «Тед Лассо»
«Убийства в одном здании» / Only Murders in the Building (4 сезон)
Премьера: 27 августа
Платформа: Hulu
«Убийства в одном здании». 4 сезон. Тизер на английском языке
Невероятно успешный комедийный детектив о невротиках-подкастерах, вечно оказывающихся запредельно близко к убийствам. В новом сезоне подавленный актер Чарльз (Стив Мартин
), бродвейский режиссер Оливер (Мартин Шорт
) и дизайнер Мэйбл (Селена Гомес
) отправятся из своей уютной высотки на Манхеттене в Лос-Анджелес, где их в очередной раз поджидает преступление. Но главное — не обойдется без уже традиционного вороха камео: в съемках задействованы Мерил Стрип
(ей так понравилось сниматься в прошлом сезоне, что она решила остаться в проекте подольше), резидент Saturday Night Live Молли Шеннон
и звезда «Отчаянных домохозяек
» Ева Лонгория
.
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Убийства на вечеринке напротив. Пять лучших комедийных детективов
«Властелин колец: Кольца власти» / The Lord of the Rings: The Rings of Power (2 сезон)
Премьера: 29 августа
Платформа: Prime Video
«Властелин колец: Кольца власти». 2 сезон. Трейлер №2 на английском языке
Продолжение флагманского сериала онлайн-кинотеатра Amazon немного не поспело к круглой дате — в конце июля исполнилось 70 лет со дня первой публикации «Властелина колец» сэра Дж. Р. Толкина
. Не исключено, что виной всему забастовка сценаристов, из-за которой шоураннеры Джон Пейн и Патрик Маккей на некоторое время самоутранились от съемок
в знак солидарности с коллегами по цеху. Многие фанаты предпочли бы не видеть креативных продюсеров «Колец власти» подольше (первый сезон оставил противоречивые чувства), но коней на переправе не меняют — историю так называемой Второй эпохи Средиземья нужно продолжать рассказывать во что бы то ни стало: самый дорогой кинопроект Prime Video не имеет права на кадровые перестановки, грозящие росту и без того колоссальных бюджетов.
Во втором сезоне создатели «Колец власти» осветят важнейшие события мира Толкина: раздачу волшебных колец, мытарства их создателя Келембримбора и путь к власти Саурона, до поры пребывающего в образе эльфа Аннатара (Чарли Викерз
). Но главное — обещают показать масштабную битву Добра и Зла, играющую важнейшую роль в толкиновском Легендариуме. К каноничности показанных событий стоит относиться со скепсисом — все же поклонники «Властелина колец» предпочитают относиться к сериалу как к апокрифу.
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Что-то на богатом. Рецензия на первый сезон «Колец власти»
«Хаос» / Kaos (1 сезон)
Премьера: 29 августа
Платформа: Netflix
«Каос». Тизер на английском языке
Боги тоже не застрахованы от кризиса среднего возраста. Однажды громовержец Зевс (Джефф Голдблюм
) заметил на своем лбу глубокую морщину — не просто знак старения, но и явный предвестник скорого Конца света. Эта незначительная мелочь толкает его на параноидальные поиски убийц богов — шести смертных, которые, по преданиям, должны свергнуть его с Олимпа. Как вполне реального, так и метафорического: в альтернативной вселенной сериала «Хаос» древнегреческие боги являются правителями Земли, построившими на планете теократическую антиутопию.
Сериал от создателей «Конца ***го мира
» явно заигрывает с трендом на осмеяние власть имущих: несмотря на сверхъестественные силы, Зевс и его кабинет министров выглядят также нелепо, как богатеи из «Треугольника печали
» и недавнего «Режима
». Что ж, тем веселее будет наблюдать, как человечество во главе с избранными будет устраивать им «сумерки Богов».
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Деньги и навоз. Рецензия на фильм «Треугольник печали»
ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:
«Бэтмен: Крестоносец в плаще» / Batman: Caped Crusader (1 сезон) — 1 августа, Prime Video
«Черепашки-ниндзя: Истории» / Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles (1 сезон) — 9 августа, Paramount+
«Обратная сторона Земли» / Solar Opposites (5 сезон) — 12 августа, Hulu
«Эмили в Париже» / Emily in Paris (4 сезон) — 15 августа, Netflix
«Рик и Морти: Аниме» / Rick and Morty: The Anime (1 сезон) — 16 августа, Max
«Дорога в тысячу ли» / Pachinko (2 сезон) — 23 августа, Apple TV+
«Терминатор Зеро» / Terminator Zero (1 сезон) — 29 августа, Netflix
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