И треснул мир напополам: «Ночной дозор», «Последний день лета», «Тоннель» и другие экранизации современных авторов

Недавно онлайн-кинотеатр Иви объявил о том, что займется экранизациями сразу двух ярких произведений современных авторов – «Последний день лета» Андрея Подшибякина и «Тоннель» Яны Вагнер. Мы решили поразмыслить о том, что хотели бы увидеть в этих кинопроектах, а также вспомнить другие экранизации современных писателей – российских и зарубежных.
БУДУЩИЕ ХИТЫ
«Последний день лета» (автор книги – Андрей Подшибякин)
История ростовских школьников эпохи 90-х в литературном виде вышла в прошлом году и стала своеобразным синтезом популярной для нынешних отечественных сериалов темы 90-х и зарубежных «Очень странных дел
». В «Последнем дне лета» реалии жесткой и совсем не романтизированной эпохи сталкиваются с мистикой, когда во время школьной экскурсии на развалины древнего города Танаиса проливается кровь четырех чистых душ – главных героев-подростков – и пробуждает безымянного демона, который пытается управлять действиями ребят. Над сценарием будущей экранизации работает работает Павел Тетерский
, триллерами «Хороший человек
» и «Пропавшая
» доказавший свое умение артикулировать ужас обыденности. В аудиокниге «Последний день лета» таинственного демона озвучивает Максим Суханов
– надеемся, это сыграет свою роль при формировании кастинга сериала.
«Тоннель» (автор книги – Яна Вагнер)
Многофигурным историям Вагнер экранизации, как показал сериал «Эпидемия
», идут только на пользу. «Тоннель» – герметичный триллер о том, как несколько сотен человек оказываются заперты в пробке, успевают словить панические атаки и провести сложное психологическое исследование себя и окружающих. Большая часть романа посвящена собственно героям и их характерам (даже марка машины, на которой попали в пробку персонажи, имеет значение), которых в сериале, очевидно, будут воплощать известные артисты. Опять же, если говорить про аудиоверсию «Тоннеля», то она многим читателям запомнилась многоголосой озвучкой, в которой приняла участие в том числе и Виктория Исакова
, исполнявшая главную роль в «Эпидемии».
ПОЧТИ КЛАССИКА
«Ночной дозор» (автор книги – Сергей Лукьяненко)
Мир треснул пополам, а «Ночной дозор» без сомнения открыл новую эпоху российского кино – которое умеет в жанр, блокбастеры и экранизации не только классической, но и вполне себе современной литературы. Роман Сергея Лукьяненко был написан и опубликован в непростой 1998 год, а вышел на экраны получил уже в новое, предрекающее эпоху стабильности, но не перемен, время. В 2004-м похождения Антона Городецкого в исполнении Константина Хабенского
, до этого прославившегося в роли обаятельного опера Плахова из «Убойной силы
», поразили редкой для отечественного кино фантастической темой и новыми для того периода визуальными технологиями. Так что неудивительно, что спустя два года последовал сиквел
, Хабенский стал настоящей звездой, Сергей Лукьяненко – одним из самых востребованных писателей, а Тимур Бекмамбетов
, до этого известный широкой публике по рекламе «Банка Империал», – самым модным режиссером, визионером, хотя этот термин придумали уже значительно позже «Ночного дозора».
«Духless» (автор книги – Сергей Минаев)
Еще одна отечественная экранизация, по прошествии времени тоже кажущаяся определенной вехой, фиксирующей уже ушедшую эпоху «бешеных нулевых». Роман Сергея Минаева вышел в 2006-м и был чуть ли не настольной книгой нового поколения успешного российского топ-менеджмента среднего звена, а фильм появился на экранах только спустя шесть лет, когда надежда на существование какого-либо среднего звена, так же, как и протестного движения, тоже участвовавшего в литературной основе, уже начала угасать. Тем не менее картина сделала настоящей звездой актера Данилу Козловского
, воплотившего на экране образ уставшего от бесконечного доллара за 30 и играх на бирже топ-менджера Максима, однажды влюбившегося в акционистку в исполнении Марии Андреевой
. Вот бы и сейчас вернуть 2006-й или хотя бы 2012-й...
УСПЕШНЫЕ ФРАНШИЗЫ
«Голодные игры» (автор книг – Сьюзен Коллинз)
Американская писательница Сьюзен Коллинз вполне уверенно работала на популярном детском канале Nickelodeon и писала довольно успешные детские книжки, вдохновленные «Алисой в стране чудес», пока вдруг – под влиянием древнегреческих мифов и воспоминаний своего отца-ветерана ВВС – не решилась взяться за трилогию «Голодные игры», уже после выхода первой книги, собравшей множество предложений об экранизации. В итоге одна из самых популярных антиутопий нынешнего времени досталась студии Lionsgate, для которой франшиза остается одним из самых успешных проектов. История Китнисс Эвердин из Дистрикта-12, которую играла тогда еще не всем известная Дженнифер Лоуренс
, захватила не только подростков, но и взрослых со всего мира.
«После» (автор книг – Анна Тодд)
Поклонница Гарри Стайлза
и One Direction Анна Тодд показала, как из случайных почти фанфиков, вдохновленных творчеством любимых музыкантов, может родиться целый литературный феномен, который потом удачно перекочует на киноэкран. Творчество Тодд доказало, что мелодраматические истории, которыми обычно гнушается высокая литература, может собирать вокруг себя многомиллионную подростковую аудиторию из любых уголков земного шара. Так что неудивительно, что серия «После» о непростых любовных взаимоотношениях студентов колледжа довольно быстро получила экранизацию – с красавицейДжозефин Лэнгфорд
и красавцем Хиро Файнсом-Тиффином
в главных ролях. Причем в своей целевой аудитории и книга, и фильмы стали популярнее «50 оттенков серого
», без влияния которых, конечно же, не обошлась в своих произведениях Тодд.
ДУШЕВНОЕ КИНО
«Вторая жизнь Уве» (автор книги – Фредерик Бакман)
Произведения Фредерика Бакмана, начавшего свой большой литературный путь как раз со «Второй жизни Уве», удивительным образом соединяют в себе саркастичную мизантропию и меланхоличное человеколюбие. Так что не удивительно, что трагикомедия, снятая на родине режиссера в 2015 году, по-прежнему остается одним из самых просматриваемых шведских фильмов. По сюжету ворчливый и одинокий вдовец, потеряв жену и работу, хочет свести счеты с жизнью и предпринимает самые причудливые попытки суицида. Пока случайно не знакомится со своими молодыми соседями, которые своей заботой дают Уве шанс открыть новую страницу жизни. В 2022-м также вышла американская экранизация романа Бакмана, где главную роль сыграл Том Хэнкс
.
«Ты умеешь хранить секреты?» (автор книги – Софи Кинселла)
В начале нулевых девушки со всего мира зачитывались «Шопоголиком» – серией про финансовую журналистку Бэкки Блумвид, которая из-за своей страсти к покупкам не может контролировать собственные финансы. Легкие книжки про нее написала Софи Кинселла, в своих последующих работах также продолжившая популяризировать такое дамское чтиво. Так, в 2004-м она написала ромком «А ты умеешь хранить секреты?» про скромницу Эмму, которая во время зоны турбулентности в самолете неожиданно рассказывает о себе всю подноготную случайному попутчику, а он спустя время в свою очередь оказывается главой компании, где пытается сделать карьеру Эмма. Одним из продюсеров фильма и исполнительницей главной роли выступила Александра Даддарио
, которая начинала свое актерское восхождение тоже с экранизации – в серии фильмов про Перси Джексона
.
И, КОНЕЧНО, ДЕТЕКТИВЫ
«Темные тайны» (автор книги – Гиллиан Флинн)
После «Исчезнувшей
», снятой Дэвидом Финчером
с Беном Аффлеком
и Розамунд Пайк
в главных ролях, слава писательницы Гиллиан Флинн вышла далеко за пределы Америки, где ее к тому времени уже сравнивали со Стивеном Кингом
. Вышедшие после фильма Финчера «Темные тайны» – экранизация второго романа писательницы, в котором она, как и в литературном дебюте «Острые предметы», обозначала ключевые темы своего творчества. Главная героиня в исполнении Шарлиз Терон
возвращается к месту 30-летней семейной трагедии, когда она потеряла мать и сестер, в убийстве которых сознался ее родной брат.
«Простая просьба» (автор книги – Дарси Белл)
Еще одна молодая дебютантка – американка Дарси Белл, – выпуская свою первую книгу (еще до экранизации переведенную в России как «Простая услуга»), явно вдохновлялась как раз Гиллиан Флинн и «Отчаянными домохозяйками
». Неслучайно этот микс модной литературы о ненадежных рассказчиках и быте и нравах пригородной одноэтажной Америки практически сразу же после выхода романа был куплен для экранизации компанией Lionsgate. На режиссерское кресло был выбран Пол Фейг
, к тому времени набивший руку не только на ситкомах «Офис
» и «Парки и зоны отдыха
», но и на «Девичнике в Вегасе
», «Копах в юбке
» и женском сиквеле «Охотников за привидениями
». В «Простой просьбе» он, естественно, не без помощи исполнительниц главных ролей Анны Кендрик
и Блейк Лайвли
, играет в классический дневной фильм выходного дня – с мамой-блогершей и ее лучшей подругой-красавицей, пропавшей ни с того ни с сего. Только вот развязка этой истории очень далека от дневных эфиров, а уж «простым» это исчезновение точно не назовешь.
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