И треснул мир напополам: «Ночной дозор», «Последний день лета», «Тоннель» и другие экранизации современных авторов

анонс

Гид по вселенной режиссера, снявшего «Укрытие», «Мад» и «Байкеров»

Маленький камень среди большой пустоши: как снимает Джефф Николс — одна из надежд американского кино

Драйв, драма и душевность в одном флаконе

Мир криминала: вся правда о Южной Корее в лихом гангстерском кино

12 августа

Лучше вы к нам: инопланетяне в новом российском кино

Почему мы не можем жить без космоса?