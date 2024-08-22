Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мой пингвин» и еще 5 фильмов о дружбе людей и животных, основанных на реальных событиях

22 августа
2024 год
январь 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2024
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2024
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2024
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2024
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2024
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Мнение >>
22 августа 2024
В российский прокат 22 августа выходит новый семейный фильм «Мой пингвин» с Жаном Рено в главной роли. Картина рассказывает невероятную и трогательную историю дружбы рыбака Жоао и пингвина ДинДима, которая основана на реальных событиях. Мы собрали еще несколько удивительных фильмов о дружбе людей и животных, снятых по мотивам реальных историй.

«Мой пингвин»


«Мой пингвин» и еще 5 фильмов о дружбе людей и животных, основанных на реальных событиях

Фильм режиссера Дэвида Шурманна снят на основе реальных событий, которые начались в 2011 году, когда бразильский рыбак по имени Жоао нашел умирающего от голода и перепачканного нефтью пингвиненка. Больше недели мужчина чистил просмоленные перья ДинДима и ухаживал за ним, помогая восстановить силы. Убедившись, что животное окрепло, рыбак решил отпустить его на волю, но пингвин не захотел уходить и остался жить у своего нового друга.

Однажды пингвин исчез, но через четыре месяца вернулся. Как выяснилось позднее, ДинДим плавал на побережье Патагонии в Аргентину, чтобы навестить свою стаю.
С тех пор каждый год пингвин уплывал на несколько месяцев домой, но потом возвращался к Жоао, преодолевая 8000 километров, чтобы встретиться со своим другом. Эта история разошлась по миру еще много лет назад, а рыбак и пингвин стали настоящими знаменитостями, тронувшими сердца миллионов людей по всей планете.

«Хатико: Самый верный друг»

▶︎ Смотреть онлайн h

«Мой пингвин» и еще 5 фильмов о дружбе людей и животных, основанных на реальных событиях

Хатико знает каждый: этот пес стал символом преданности и настоящей дружбы, а историю о нем невозможно пересказывать без слез. В 2009 году о Хатико вышел фильм, способный растопить любое сердце, хотя реальная история немного отличается от голливудской версии.

Хатико, пёс породы акита-ину, проживал в Японии. В 1924 году профессор Хидэсабуро Уэно из Токийского университета взял Хатико в свой дом. Каждый день пес провожал и встречал хозяина на станции Сибуя, но в 1925 году профессор внезапно умер прямо на рабочем месте и не вернулся домой. И все же Хатико продолжал ежедневно приходить на станцию и ждать своего друга. Он делал это почти десять лет до своей смерти в 1935 году. Самому верному псу установили памятник прямо на том месте, где он ждал хозяина – на перроне станции Сибуя. Этот монумент есть там и по сей день.

«Уличный кот по кличке Боб»


«Мой пингвин» и еще 5 фильмов о дружбе людей и животных, основанных на реальных событиях

Эта история о легендарном коте Бобе, который не ждал помощи от других, а сам спас своего хозяина, попутно заработав для него целое состояние. Она рассказывает о Джеймсе Боуэне, молодом уличном музыканте из Лондона, который боролся с наркозависимостью. Но тут появился Боб – рыжий красавец с множеством талантов. Он по пятам ходил за своим новым другом и с его появлением выступления Джеймса стали намного оживленнее – прохожие не могли устоять от кота, сидящего на плече музыканта прямо во время шоу. Популярность парочки росла, они начали давать концерты, а позже про их дружбу вышла книга, ставшая бестселлером. Затем появился и фильм, главную роль в котором лично сыграл сам Боб, который своим присутствием на экране разрушил все стереотипы об «эгоистичных котах».

«Миа и белый лев»

▶︎ Смотреть онлайн

«Мой пингвин» и еще 5 фильмов о дружбе людей и животных, основанных на реальных событиях

Прежде, чем заводить дружбу со львом, стоит несколько раз хорошенько подумать. Особенно маленьким девочкам. И все же Миа, которая переехала с семьей из Лондона в Южную Африку, вместо школьных приятелей завела себе в друзья настоящего льва, да еще и редкого белого окраса.

Лев по имени Чарли и Миа стали верными друзьями в реальной жизни. Она даже помогла спасти его от охотников, а в 2018 году про парочку сняли фильм с реальными животными, причем и юная актриса Дания Де Вилье, сыгравшая Мию, смогла установить настоящую связь с партнером по площадке.

«Мой волк»

▶︎ Смотреть онлайн

«Мой пингвин» и еще 5 фильмов о дружбе людей и животных, основанных на реальных событиях

Фильм пересказывает абсолютно реальные события, произошедшие примерно 10 лет назад. Трехлетняя Виктория, недавно потерявшая мать, переезжает вместе с папой в фермерский уголок Франции, где она подбирает щенка и приводит его домой. В новом друге девочки никто сразу не разглядел настоящего волка, а когда «щенок» подрос, было уже слишком поздно – Виктория и ее новый питомец стали лучшими друзьями, которых разлучить не осмелился уже никто.

В фильме Викторию показали чуть старше ее прототипа, хотя то, что на самом деле в момент знакомства с волком ей было всего три года поражает еще больше. К слову, эта парочка не разлей вода даже сейчас. В картине «Мой волк» главную роль исполнила французская актриса Шанна Кил, для которой проект стал дебютной работой в кино, а ее друга сыграл настоящий волк.

«Белый плен»


«Мой пингвин» и еще 5 фильмов о дружбе людей и животных, основанных на реальных событиях

Реальная история произошла еще в 1958 году, по сюжету фильма, главную роль в котором сыграл Пол Уокер, во время экстренной эвакуации одной из экспедиций в Антарктике было оставлено восемь собак. За ними планировали вернуться через несколько дней, но из-за сильной бури и наступления зимы им пришлось ждать спасения целых полгода. Трогательный и захватывающий фильм не обошелся без трагической составляющей. Тем не менее «Белый плен» получился очень жизнеутверждающим и полным сочувствия и доброты.

«Мой пингвин» в российских кинотеатрах с 22 августа.

«Мой пингвин»

Евгений Червон
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Дания де ВилльеЖан РеноПол УокерДэвид Шурманн
фильмы
Белый пленМиа и белый левМой волкМой пингвинХатико: Самый верный друг

анонс

Скорбим

Евгений Шишов
Актёр Евгений Шишов погиб в Курской области, защищая Россию.
Ирина Сергиевская
21 августа ушла из жизни киноредактор Ирина Сергиевская.

День рождения >>

Алла Балтер
Константин Войтенко
Римма Зюбина
Валерий Николаев
Игорь Петренко
Алексей Федотов
Сергей Фролов (II)
Эдуард Чекмазов
Алексей Яровенко
Жак Вебер
Сюзанна Виейра
Джин Келли
Шелли Лонг
Вера Майлз
Глория Пирес
Рик Спрингфилд
все родившиеся 23 августа >>

Афиша кино >>

Пираты Галактики Барракуда
комедия, научная фантастика, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Оно
фильм ужасов
США, 2014
Однажды мы расскажем друг другу всё
драма, мелодрама, экранизация
Германия, 2023
Идеальный лжец
комедия, триллер
США, 2023
Ворон
боевик, триллер, фэнтези
Великобритания, США, Франция, 2024
Месть Золушки
фильм ужасов
США, 2024
Нечисть в Сеуле
мистика, фильм ужасов, фэнтези
Южная Корея, 2024
Гиганты Ла-Манша
детский фильм, приключения, семейное кино
Аргентина, Германия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен