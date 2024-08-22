«Мой пингвин» и еще 5 фильмов о дружбе людей и животных, основанных на реальных событиях

В российский прокат 22 августа выходит новый семейный фильм «Мой пингвин» с Жаном Рено в главной роли. Картина рассказывает невероятную и трогательную историю дружбы рыбака Жоао и пингвина ДинДима, которая основана на реальных событиях. Мы собрали еще несколько удивительных фильмов о дружбе людей и животных, снятых по мотивам реальных историй.
Фильм режиссера Дэвида Шурманна
снят на основе реальных событий, которые начались в 2011 году, когда бразильский рыбак по имени Жоао нашел умирающего от голода и перепачканного нефтью пингвиненка. Больше недели мужчина чистил просмоленные перья ДинДима и ухаживал за ним, помогая восстановить силы. Убедившись, что животное окрепло, рыбак решил отпустить его на волю, но пингвин не захотел уходить и остался жить у своего нового друга.
Однажды пингвин исчез, но через четыре месяца вернулся. Как выяснилось позднее, ДинДим плавал на побережье Патагонии в Аргентину, чтобы навестить свою стаю.
С тех пор каждый год пингвин уплывал на несколько месяцев домой, но потом возвращался к Жоао, преодолевая 8000 километров, чтобы встретиться со своим другом. Эта история разошлась по миру еще много лет назад, а рыбак и пингвин стали настоящими знаменитостями, тронувшими сердца миллионов людей по всей планете.
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Хатико знает каждый: этот пес стал символом преданности и настоящей дружбы, а историю о нем невозможно пересказывать без слез. В 2009 году о Хатико вышел фильм, способный растопить любое сердце, хотя реальная история немного отличается от голливудской версии.
Хатико, пёс породы акита-ину, проживал в Японии. В 1924 году профессор Хидэсабуро Уэно из Токийского университета взял Хатико в свой дом. Каждый день пес провожал и встречал хозяина на станции Сибуя, но в 1925 году профессор внезапно умер прямо на рабочем месте и не вернулся домой. И все же Хатико продолжал ежедневно приходить на станцию и ждать своего друга. Он делал это почти десять лет до своей смерти в 1935 году. Самому верному псу установили памятник прямо на том месте, где он ждал хозяина – на перроне станции Сибуя. Этот монумент есть там и по сей день.
«Уличный кот по кличке Боб»
Эта история о легендарном коте Бобе, который не ждал помощи от других, а сам спас своего хозяина, попутно заработав для него целое состояние. Она рассказывает о Джеймсе Боуэне, молодом уличном музыканте из Лондона, который боролся с наркозависимостью. Но тут появился Боб – рыжий красавец с множеством талантов. Он по пятам ходил за своим новым другом и с его появлением выступления Джеймса стали намного оживленнее – прохожие не могли устоять от кота, сидящего на плече музыканта прямо во время шоу. Популярность парочки росла, они начали давать концерты, а позже про их дружбу вышла книга, ставшая бестселлером. Затем появился и фильм, главную роль в котором лично сыграл сам Боб, который своим присутствием на экране разрушил все стереотипы об «эгоистичных котах».
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Прежде, чем заводить дружбу со львом, стоит несколько раз хорошенько подумать. Особенно маленьким девочкам. И все же Миа, которая переехала с семьей из Лондона в Южную Африку, вместо школьных приятелей завела себе в друзья настоящего льва, да еще и редкого белого окраса.
Лев по имени Чарли и Миа стали верными друзьями в реальной жизни. Она даже помогла спасти его от охотников, а в 2018 году про парочку сняли фильм с реальными животными, причем и юная актриса Дания Де Вилье
, сыгравшая Мию, смогла установить настоящую связь с партнером по площадке.
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Фильм пересказывает абсолютно реальные события, произошедшие примерно 10 лет назад. Трехлетняя Виктория, недавно потерявшая мать, переезжает вместе с папой в фермерский уголок Франции, где она подбирает щенка и приводит его домой. В новом друге девочки никто сразу не разглядел настоящего волка, а когда «щенок» подрос, было уже слишком поздно – Виктория и ее новый питомец стали лучшими друзьями, которых разлучить не осмелился уже никто.
В фильме Викторию показали чуть старше ее прототипа, хотя то, что на самом деле в момент знакомства с волком ей было всего три года поражает еще больше. К слову, эта парочка не разлей вода даже сейчас. В картине «Мой волк» главную роль исполнила французская актриса Шанна Кил
, для которой проект стал дебютной работой в кино, а ее друга сыграл настоящий волк.
Реальная история произошла еще в 1958 году, по сюжету фильма, главную роль в котором сыграл Пол Уокер
, во время экстренной эвакуации одной из экспедиций в Антарктике было оставлено восемь собак. За ними планировали вернуться через несколько дней, но из-за сильной бури и наступления зимы им пришлось ждать спасения целых полгода. Трогательный и захватывающий фильм не обошелся без трагической составляющей. Тем не менее «Белый плен» получился очень жизнеутверждающим и полным сочувствия и доброты.
«Мой пингвин» в российских кинотеатрах с 22 августа.
«Мой пингвин»
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