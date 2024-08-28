Богатыри и мы: 10 знаковых российских мультфильмов и анимационных сериалов нового времени

К концу лета, когда отмечается День российского кино, многие вспоминают о развитии отечественной киноиндустрии, однако порой забывают об анимационном кино, которое за последние 20 лет в России проделало невероятный путь. С замедлением YouTube многие онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ к детскому контенту. На примере библиотеки Иви мы решили вспомнить о знаковых российских мультфильмах и анимационных сериалах, отражающих развитие отечественной индустрии.
«Карлик Нос» (2003)
Удивительно, но первый по-настоящему полнометражный российский мультфильм вышел на экраны лишь в начале XXI века. В советском кино, конечно, были и «Аленький цветочек
», и «Сказка о царе Салтане
», и много других считавшихся полнометражными работ, однако почти все они в среднем длились около часа. «Карлик Нос» стал полноценной отечественной анимацией продолжительностью 82 минуты, а также первым совместным проектом студии «Мельница» и компании СТВ, чей творческий тандем теперь стоит за множеством успешных проектов. «Карлик Нос» основан сразу на двух сказках Вильгельма Гауфа
– помимо давшего название произведения здесь есть также герои и сюжетные повороты из «Маленького Мука». Сценарий написал основатель «Мельницы» Александр Боярский
, которому российские зрители, кстати, обязаны дублированной версией «Санта-Барбары
», а режиссером выступил Илья Максимов
, снимавший анимационный клип на популярную песню Филиппа Киркорова
«Зайка моя». «Карлик Нос» был настоящим экспериментом и для съемочной группы, и для всего российского кино, тогда еще не заходившего на территорию полнометражной анимации. Дорогостоящая семейная лента, увы, не окупилась в прокате, однако сделала огромный шаг в сторону развития собственных мультфильмов.
«Алеша Попович и Тугарин Змей» (2004)
Главная богатырская франшиза, пережившая уже два десятилетия и стабильно обновляемая новыми мультфильмами, тоже своим появлением обязана тандему продюсеров Александра Боярского и Сергея Сельянова
, а вот своей идеей – тогда еще никому не известному сценаристу Максиму Свешникову
, сейчас активно работающему в российском кино и из анимационных проектов успешно перешагнувшему в мир драматических сериалов. Снимал «Алешу Поповича» к тому времени еще не номинированный на «Оскар» Константин Бронзит
, уже, правда, отметившийся знаковыми короткометражными работами «Тук-тук
» и «На краю земли
». Он же озвучил и злодея Тугарина Змея. Долгое время «Попович» был единственным полным метром Бронзита, однако в 2018 году он снял новую часть франшизы – «Три богатыря и наследница престола
». Создателям «богатырей» удалось ответить на возросший интерес зрителей к семейному кино. После успеха «Шрэка
» анимация перестала восприниматься как исключительно детское времяпрепровождение, стало понятно, что полнометражный мультфильм должен не только привлекать маленьких зрителей, но и содержать в себе мягкий «взрослый» юмор. С чем «Алеша Попович», как и другие части саги, отлично справляется.
«Смешарики» (2004)
Первый коммерчески успешный сериал нового времени родился из конфет, когда продюсер Илья Попов
, тогда руководивший компанией по созданию настольных игр, решил сделать бродилку, где вместо фишек будут использоваться конфеты. Идея постепенно набирала обороты и в итоге переросла в мультсериал, который, впрочем, не сразу нашел продюсеров уже именно в анимационной среде. Дерзкий замысел про Ромашковую долину и, на первый взгляд, примитивных для мультипликации кругленьких героев пришлась по вкусу сооснователю легендарной студии «Пилот» Анатолию Прохорову
. От идеи до выхода первой серии прошло четыре года, и поначалу сериал многие ругали за простенькую анимацию и однотипных персонажей, однако с течением времени «Смешарики» стали культовыми – в том числе и благодаря всевозможным отсылкам к авторскому игровому кино (как российскому, так и зарубежному). В итоге на сериале, его спин-оффах и полнометражных ответвлениях выросло уже не одно поколение зрителей.
«Лунтик и его друзья» (2006)
Пока игровая киноиндустрия маялась в авторском кино, восхищалась «Ночным дозором
», но избегала научную фантастику, которой грезит до сих пор, «чужой» появился у нас дома в анимационной интерпретации – розового пушистого пришельца, буквально свалившегося в программу «Спокойной ночи, малыши!» с Луны, но тут же нашедшего себе друзей и благодарных зрителей. В отличие от тех же «Смешариков», «Лунтика» можно назвать первым российским мультсериалом именно для малышей. Однако визуальная составляющая проекта позволила привлечь к «Лунтику» и ребят повзрослее. До полнометражного фильма сериал, впрочем, дорос только сейчас. На этой неделе в прокат выходит снятый, кстати, Константином Бронзитом, фильм «Лунтик. Возвращение домой
», который уже содержит по-настоящему семейный юмор, отсылки к приключенческому кино и даже триллеру. Ну а главное – полный метр наконец раскрывает непростые отношения Лунтика с его мамой, оставшейся на Луне.
«Маша и Медведь» (2009)
На волне успеха отечественных анимационных сериалов Олег Кузовков
, вдохновившийся «Томом и Джерри
», решил интерпретировать известный диснеевский сюжет немного с другого ракурса и в качестве главной героини, что не характерно для мультипликации, заявить обычную девочку Машу, которая дружит с Медведем. Успех не заставил себя ждать. Драматургическая простота вкупе с харизматичной, но очень взбалмошной героиней и рассудительным животным, перекочевавшим из российских сказок, сыграли свою роль. Сначала «Маша и Медведь» побили все рейтинги популярности дома, а затем стали самым успешным российским мультфильмом за рубежом. Более того, в какой-то момент в топе YouTube это был вообще единственный анимационный проект. «Машу и Медведя» знают при этом не только по мультэпизодам, у компании «Анимаккорд», которую основали Кузовков и Дмитрий Ловейко
, изначально была сделана большая ставка и на продажу сопутствующих товаров с изображением героев. На мерче, конечно, зарабатывали и «Смешарики», и «Лунтик», но, пожалуй, только «Маше и Медведю» удалось заполонить собой прилавки большинства стран мира.
«Фиксики» (2010)
«А кто такие фиксики? Большой-большой секрет»
, – даже если вы ни разу не смотрели этот мультсериал (что вряд ли), уж строчку этой фиксипелки слышали наверняка. Идеей проекта, основанного на повести Эдуарда Успенского
«Гарантийные человечки», зрители обязаны предпринимателю Георгию Васильеву
и основателю студии «Пилот» Александру Татарскому
. «Фиксики» стали по большому счету первым российским мультсериалом, который объединил развлекательную и образовательную функции. Маленькие человечки, те самые фиксики, живут внутри различных приборов и в технике, которая окружает всю нашу жизнь, и, подружившись с мальчиком ДимДимычем, рассказывают ему о том, как все устроено, и главное, как сохранять технику – от холодильника и пылесоса до компьютера и жесткого диска – в порядке.
«Снежная королева» (2012)
Российский полнометражный 3D-мультфильм, основанный на знаменитой сказке Андерсена про Кая и Герду, но существенно осовременивающий ее сюжет и в каком-то смысле даже опередивший популярное «Холодное сердце
», которое вышло через год после «Снежной королевы». Последняя сделана с поистине голливудским размахом, хотя это был дебютный проект для маленькой воронежской студии Wizart Animation. Вместе с художником Владленом Барбэ
мультфильм снимал Максим Свешников, для которого «Снежная королева» стала первым полнометражным режиссерским опытом. За счет интернационального сюжета и визуального стиля картина была продана во множество других стран и получила несколько продолжений.
«Три кота» (2015)
Самый душевный российский мультсериал, как и другие, нашедший свою аудиторию и за пределами страны, родился отчасти из авторского и мрачного «Котополиса
», который снимал режиссер Дмитрий Высоцкий
, чей друг – художник и сценарист Андрей Сикорский
– тогда рисовал котов в разных интерпретациях. У Сикорского даже была серия «Коты кошмарной красоты», где все коты носили имена, начинающиеся на букву «К», а почта так и называлась «трикота». Режиссеры сняли «Котополис», но дальше фестивалей он не пошел, и тогда Высоцкий решил, что благостную историю про котиков нужно немного упростить. Так и родились Коржик, Карамелька и Компот, а также их родители Котя и Кисуля. Под рефрен «миу-миу» сериал оброс еще множеством ярких второстепенных персонажей и полнометражными мультфильмами.
«Простоквашино» (2018)
После долгого застоя вернувшаяся в авангард производства сериалов студия «Союзмультфильм» решила переосмыслить советскую классику и выпустила новую версию «Простоквашино», которая стала первым масштабным перезапуском знаменитой киностудии в публичном пространстве. Позже она также выпустила новые серии «Ну, погоди!
», «Чебурашки
» и других популярных проектов. «Простоквашино» по-прежнему рассказывает о Дяде Федоре и других известных всем с детства героях, правда, уже в другой звездной озвучке, и теперь ждет полнометражного анимационно-игрового фильма
, которым занимается Сарик Андреасян
.
«Бодо Бородо» (2020)
На волне развития анимационных сериалов все чаще в России стали появляться актуальные образовательные и просветительские проекты. Взять хотя бы тех же «Фиксиков», «Барбоскиных
» или «Трех котов» и «Оранжевую корову
». «Бодо Бородо» в этом смысле тоже можно назвать по-своему уникальным проектом, так как этот чисто образовательный сериал всю науку – от географии до математики – презентует в хулиганско-панковской манере главного героя, смешного бородача, всегда готового не только поделиться ценными знаниями, но и разнообразить лекцию или экскурсию шутками, понятными и детям, и, что немаловажно, взрослым.
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