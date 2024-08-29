Три кота, Тоторо и титан: милые зверушки из аниме, которые делают всё еще лучше

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Даже Пикачу иногда грустят: обзор кукольного сериала «Консьерж покемонов»

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Космическая гонка: феномен «Ковбоя Бибопа» и проблема с экранизациями аниме

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