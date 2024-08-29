Три кота, Тоторо и титан: милые зверушки из аниме, которые делают всё еще лучше

В российский прокат снова стучится «Мой сосед Тоторо» — одна из самых славных и известных работ Хаяо Миядзаки, подарившая в том числе студии Ghibli логотип с очаровательным лесным троллем. Мы решили вспомнить об этом и других кавайных созданиях из полнометражных и многосерийных японских мультфильмов.
Дораэмон («Дораэмон», 1973 — настоящее время)
Конечно, разговор об аниме не может обойтись без котиков — им можно посвятить отдельную подборку и даже монографию. Особое место в этой энциклопедии занимает ветеран детских приключений и маркетинговых стратегий — робокот из XXII века. На страницах манги тандема Фудзико Фудзио он появился в конце 1960-х, а уже через четыре года начал радовать японских детей с экранов телевизоров (сериалы для детей относят к жанру/группе «кодомо
»). Популярность Дораэмона не падает до сих пор: почти каждый год выходят полнометражные аниме о путешествиях школьника Нобиты и его верного кота, веселого и находчивого. Вдобавок каждое лето полюбоваться 66 статуями Дораэмонов можно
у Роппонги хиллз.
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Хранитель леса и пушистый гигант — сегодня кажется, что популярность Тоторо была неизбежной, особенно в помешанной на всем кавайном Японии. Однако в 80-е Ghibli
больше ставила на «Могилу светлячков
» Исао Такахаты
, которую планировалось распространять в паре со сказкой Миядзаки
. Экранизацию романа о детском опыте Тихоокеанской войны (восточный фронт Второй мировой) должны были показывать в школах, а «Мой сосед Тоторо» шел как бы бонусом — для эстетического воспитания. Однако Тоторо сразу приглянулся детям и взрослым, хотя культ милоты еще не вступил в силу, и слабые кассовые сборы компенсировались продажей мерча, как это и сегодня происходит со многими аниме. Как бы Миядзаки скептично ни относился к японской индустрии, коммерческий потенциал очаровательных зверушек он никогда не игнорировал — даже в мрачном завещании «Мальчика и птицы
» есть пузырчатые варавары, которых легко представить в детской спальне.
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Пен-Пен («Евангелион», 1995–1996)
Невозмутимый тепловодный пингвин, живущий в холодильнике капитана Мисато Кацураги, — эпизодический, но едва ли не самый харизматичный персонаж депрессивного меха
-шедевра Хидэаки Анно
. В аниме он выполняет преимущественно комическую функцию — о суровом прошлом Пен-Пена в лаборатории можно только догадываться по трем выдвижным когтям, порядковому номеру и загадочному рюкзачку. Зато он сыграл важную роль в продвижении сериала и, определенно, живет лучшую жизнь с Мисато, наслаждаясь газетами и пивом, когда не принимает ванну или спит в морозилке.
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Пикачу («Покемон», 1997–2023)
Обычно юные тренеры покемонов выбирают из трех «стартовых» карманных монстров — водяного Сквиртла, огненного Чармандера или травяного Бульбазавра. Так повелось с одноименной видеоигры, по мотивам которой и возник долгоиграющий мультсериал. Однако целеустремленный, но нерадивый Сатоси — известный под американским именем Эш Кетчум — всё проспал, поэтому ему досталась «электрическая крыса». Так Пикачу стал не только первым покемоном и верным соратником будущего чемпиона (хоть ждать этого и пришлось 25 лет), но и лицом франшизы в целом. Кстати, на самом деле
его зовут Жан-Люк — в честь Пикара из «Звездного пути
». Правда, об этом до недавнего времени знали лишь те, кто читал мангу о покемонах.
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Лучший мальчик космического вестерна Синъитиро Ватанабэ
— вельш-корги пемброк, чей разум прокачали в лаборатории. Ввести его в сюжет придумала сценаристка Кэйко Нобумото
, а моделью для художника Тосихиро Кавамото
послужил питомец знакомых по кличке Билли. В итоге модифицированный пес стал талисманом сериала и команды наемников с корабля «Бибоп». Получив имя в честь Эйнштейна, умный корги не раз проявляет интуицию и смекалку — впрочем, почуять инопланетное присутствие или навести шороху под силу, кажется, многим собакам. И все же без Эйна расслабленно-неприкаянная атмосфера сериала была бы неполной.
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Космическая гонка: феномен «Ковбоя Бибопа» и проблема с экранизациями аниме
Чоппер («Ван-Пис», 1999 — настоящее время)
Милый антропоморфный олень-врач из пиратской команды Луффи, который мечтает найти подход ко всем болезням. Крошечность Чоппера Тони Тони нередко вводит в заблуждение и соратников, и врагов: одни принимают его за тануки, другие — за питомца банды. До встречи с Луффи проблема инаковости постоянно преследовала северного олененка, которого не принимали в стаде из-за синего носа, а потом, когда он съел Дьявольский фрукт, позволяющий превращаться в человека, его и вовсе изгнали. Пираты Соломенной шляпы — и их фанаты, — к счастью, не такие: Чоппера очень любят и на земле, и на море. В аниме его появления придется ждать до 81 серии, а вот в игровой версии Netflix, вероятно, он явит себя уже во втором сезоне.
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Хэппи («Хвост феи», 2009-2019)
Еще один котик, но необычный: в фантастическом мире Хиро Масимы
кошкоподобных прямоходящих существ, которые способны говорить, называют иксиды. Сулящий радость Хэппи — друг детства Нацу Драгнила, возглавляющего самый сплоченный и необычный отряд в магической гильдии «Хвост феи». Не менее лоялен летающий котик и другим соратницам и соратникам, а также запросто разряжает обстановку фирменной фразочкой. Неудивительно, что игрушечная копия такого спутника-сайдкика стала востребована в детских комнатах.
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Дружба — это чудо: «Хвост феи» — культовое и забавное аниме
Махо-сёдзё
— и жанр, и тип героинь — редко обходятся без волшебного помощника, а особую роль в жизни колдующих школьниц занимают кошки. Взять хоть Дзи-Дзи из «Ведьминой службы доставки
», мудрую Луну из «Красавицы-воина Сейлор-Мун
» или сладкоежку Керобероса из «Сакуры — собирательницы карт
» (технически он больше похож на плюшевого мишку, но кошачьи повадки тоже можно рассмотреть). Особняком стоит Кьюбэй — обманчиво кавайный пришелец из «Мадоки», который подвергает главную героиню суровым испытаниям. Оно и логично: сериал Гэна Уробути
переосмысляет тропы махо-сёдзё, так что его девочке-волшебнице достается хвостатый трикстер, что, правда, не помешало ему стать популярным маскотом.
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Колоссальный титан («Атака титанов», 2013–2023)
Исключение лишь подтверждает правило: даже среди исполинов-людоедов Хадзимэ Исаямы
нашелся такой, что стал лицом серии и источником милых товаров по лицензии — например, тапочек и мягких игрушек. Графически Колоссальный титан и правда неотразим: таким выразительным персонажем хочется и начать сагу о (вечной) борьбе человечества за выживание, и обложку украсить (да и, возможно, квартиру). Вдобавок пышущее жаром тело демонстрирует принцип, которым руководствовался мангака при создании титанов: анатомический атлас, люди нестандартной внешности (и, скажем, бодибилдеры), скандинавский и древнегреческий пантеон. Лишнее напоминание, что «прекрасное» и «ужасное» — субъективные категории, тесно связанные с эпохами и пропорциями.
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Большая маленькая дрожь: гид по «Атаке титанов»
Бонд («Семья шпиона», 2022 — настоящее время)
Названный как будто в честь знаменитого обладателя лицензии на убийство, любимец семейства Форджер, напротив, старается смерти предотвращать. Пиренейская горная собака, он подвергался суровым научным экспериментам, которые позволили Бонду видеть будущее. Объяснить прозрения, конечно, бывает непросто — благо Аня Форджер способна читать мысли не только «папы» с «мамой» — шпиона Лойда и наемной убийцы Йор, — но и песиков тоже. Если на первых порах именно дочка отдувалась за милоту, то в тандеме с Бондом они стали еще очаровательнее и эффективнее. Ну и мерча с ними продать можно еще больше.
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Почита («Человек-бензопила», 2023 — настоящее время)
Еще один «собакен» — на самом деле демон бензопилы, привязавшийся к сироте Дэндзи. Несмотря на адские жизненные условия, тот спас раненого зверька, разделил с ним еду и продолжил заботиться, параллельно отрабатывая отцовский долг перед якудза. Именно Почита дарит пареньку надежду на лучшую жизнь, поселившись в его сердце после смерти: так Дэндзи и становится человеком-бензопилой, чьи услуги может оплачивать специальный отдел Бюро общественной безопасности. Не менее полезным оранжевый пес с крошечной бензопилой во лбу стал для всей франшизы, регулярно появляясь на различном мерче и артах.
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«Криминальное чтиво» и «Атака помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»
«Мой сосед Тоторо» в кинотеатрах с 29 августа
.
«Мой сосед Тоторо»
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