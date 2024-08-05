Кино и театр летом: культурный отдых с промокодами

В городах России не проходит ни одного дня без какого-либо культурного мероприятия. Календарь настолько насыщен событиями, что найти время и деньги на посещение каждого — невозможно. И для того, чтобы не пропустить ничего по-настоящему интересного, есть большое количество интернет-сайтов, на которых можно найти расписание всех мероприятий в каждом городе и приобрести на них билеты. Старший редактор портала Promokodoff.ru Светлана Царёва специально для читателей Кино-Театр.Ру делится лучшими способами сэкономить на покупке билетов.
Портал Promokodoff.ru специализируется на поиске и публикации промокодов, акций и скидочных купонов всех крупнейших российских интернет-магазинов и онлайн-сервисов, в том числе и сервисов по продаже билетов.
1 способ: Экономим с промокодами
По усредненным данным, среднестатистический россиянин ходит в кино минимум раз в месяц. И это неудивительно – афиша кино, театра и просто общественного досуга пестрит разнообразными вывесками. Так что выбрать мероприятие, будь то, например, Арт-лекторий в кино про Сальвадора Дали в Москве или иммерсивная драма «Преступление и наказание» на Дашкова, 5, не составит труда даже самому взыскательному зрителю.
Совет
Promokodoff.ru и Кино-Театр.Ру рекомендуют: сделав выбор, не стоит торопиться сразу же покупать билет!
Практически все онлайн-сервисы по продаже билетов привлекают клиентов промокодом на первый заказ:
Афиша.ру
- скидка 500₽ на первую покупку билетов
Яндекс Афиша
- скидка 400₽ на первую покупку билетов
Кассир.ру
- скидка 17% на сервисный сбор
Совет: если вы уже приобретали билеты на одном из сервисов, воспользуйтесь другим, чтобы получить и там скидку за первый заказ. Промокоды на повторные заказы к этим сервисам тоже можно найти. Правда, в этом случае скидка будет меньше.
Некоторые театральные компании выпускают собственные промокоды, которые можно применить при покупке билетов на их официальном сайте. Например, Бродвей Москва
(мюзиклы «Ничего не бойся, я с тобой», «Маммо мимо! Или мюзикл пошел не так» и др.) выпускает промокод на скидку 11% на покупку билетов от 1000₽, и 25% при покупке от 6 билетов.
Где найти промокоды?
Так как кодовые фразы постоянно меняются, публиковать отдельные комбинации, активные на момент написания материала, смысла нет.
Найти актуальный на сегодняшний день промокод не составит труда, если зайти на один из купонных сайтов, например, Promokodoff.ru:
• в поисковой строке вводите название нужного билетного сервиса;
• выбираете подходящий промокод и копируете его;
• вставляете промокод в соответствующее окно при оформлении заказа;
• наслаждаетесь полученной скидкой!
2 способ: скидки и кэшбэк
Еще один способ потратить меньше, чем предлагают на сайтах – это банковский кэшбэк, ведь крупные банки России помогают своим клиентам сэкономить на покупке билетов.
Например, «Т-банк» в своём мобильном приложении создал специальный раздел «Город», в котором можно приобретать билеты с гарантированным кэшбэком от 15%. Для этого нужно перейти по кнопке «пойти в кино», выбрать дату, место, купить билеты и ждать, когда кэшбэк поступит на счет.
По такой же схеме можно купить билеты в «Альфа-Банке» и «ВТБ».
Часто предлагается получить кэшбэк за оплату покупки картой конкретного банка.
Например, Кассир.ру сотрудничает с Альфа-Банком по такой модели и, помимо применения промокода на сервисный сбор, дает возможность получить бонус рублями от банка. Например, оплатив билеты на шоу «Москва слезам не верит» на сайте Кассир.ру можно вернуть 10% от стоимости покупки.
Яндекс Афиша, помимо промокода на скидку, предлагает кэшбэк баллами Яндекс Плюса обладателям подписки. Например, на нашумевший мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», который, кстати, скоро получит экранизацию
, можно приобрести билеты с 10% кэшбеком бонусами.
3 способ: Пушкинская карта
Программа от Министерства Культуры для молодых людей от 14 до 22 лет. Она даёт возможность посетить мероприятия из утвержденного министерством списка совершенно бесплатно. На каждом из перечисленных выше билетных агрегаторов можно найти раздел меню "Пушкинская карта" и прямо в этом разделе приобрести билет.
Promokodoff.ru и Кино-Театр.Ру советуют: для получения максимальной выгоды следует чередовать сервисы по продаже билетов на мероприятия, применяя максимальную скидку с промокодом на первый заказ, использовать для оплаты карты банков-партнеров и получать кэшбэк на каждую покупку.
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