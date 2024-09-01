«Субстанция» с Деми Мур, «Планета Джанет» с Джулианной Николсон, «Лгунья» с Елизаветой Ищенко и еще 15 фильмов сентября



фото: кадр из фильма «Софи Лорен. Жить, сниматься, любить!»

«Затерянные»

Читать Окно в Европу-2024: Затерянные в провинции

«Лгунья»

Читать рецензию «Лгунья»: Правда или действие

«Обе две». Трейлер №2

Читать Руки вверх, или Панические атаки Лунтика: 100 российских фильмов 2024 года

«Планета Джанет»

Читать Руки вверх, или Панические атаки Лунтика: 100 российских фильмов 2024 года

«Смотри на меня!»

Читать рецензию Сто дней без конфет: «Смотри на меня» — сентиментальное роуд-муви о важности семьи

«Вера»

Читать рецензию «Вера»: Ромовая мама, или Морозная свежесть знакомого сюжета

«Игра киллера»

Читать «Каскадеры», четвертые «Плохие парни» и другие боевики 2024 года

«Ненасытные люди». Трейлер на английском языке

«Рыжий»

Читать Распалась связь времен: Первые конкурсные картины на фестивале «Маяк»

«Тайна планеты роботов»

«В тумане»

Читать Третий «Дэдпул», сиквел «Дюны» и «Фуриоса» с Аней Тейлор-Джой: 20 примечательных фантастических фильмов 2024 года

«Граф Монте-Кристо». Трейлер №2

Читать Преступления и пряности: 20 экранизаций 2024 года, которые будут у всех на слуху

«Субстанция»

Читать Сиквел «Битлджюса», ремейк «Ворона», новый «Носферату» и еще 17 хорроров 2024 года

«Чума»

Читать Терпим крах, но продолжаем жить: призеры фестиваля «Маяк» – о нашем поражении

«Беляковы в отпуске»

«Марчелло мио». Трейлер с английскими субтитрами

«Мужское слово»

Читать «Балерина» с Аной де Армас, сиквел «Джокера», «Красотки в бегах» Итана Коэна и еще 17 интригующих триллеров 2024 года

«Софи Лорен. Жить, сниматься, любить!»