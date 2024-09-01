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«Субстанция» с Деми Мур, «Планета Джанет» с Джулианной Николсон, «Лгунья» с Елизаветой Ищенко и еще 15 фильмов сентября

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1 сентября 2024
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

«Субстанция» с Деми Мур, «Планета Джанет» с Джулианной Николсон, «Лгунья» с Елизаветой Ищенко и еще 15 фильмов сентября
фото: кадр из фильма «Софи Лорен. Жить, сниматься, любить!»

В начале осени отечественный кинопрокат порадует зрителей хоррором с Деми Мур и Маргарет Куэлли, свежей экранизацией «Графа Монте-Кристо» Александра Дюма и повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось», доком о Софии Лорен, новыми работами Романа Каримова, Владимира Котта, Владимира Грамматикова и Кристофа Оноре, якутским кино и фильмами с Катрин Денев, Джулианной Николсон, Дэйвом Батистой, Павлом Прилучным и Джозефом Гордоном-Левиттом.



«Затерянные»

«Затерянные»

Триллер Романа Каримова о четырех карьеристах из московской компании (Егор Корешков, Никита Кологривый, Артем Цуканов, Даниил Толстокулаков), отправившихся на провинциальный бизнес-форум «Ориентир» заключать договор с китайскими партнерами. На обратном пути герои застревают в городке, где вообще ничего не работает и все до единого жители ведут себя как минимум странно. На фестивале «Окна в Европу» ленте достались диплом Гильдии продюсеров России и приз от президента смотра Сергея Урсуляка, уточняет Сергей Оболонков.

Выход в прокат: 5 сентября

Читать Окно в Европу-2024: Затерянные в провинции

«Лгунья»

«Лгунья»

По словам Маши Токмашевой, в своей новой работе Юлия Трофимова продолжает исследовать грань между комедией и трагедией, которые тут друг от друга не отделить из-за запутанного клубка лжи. Скучающая Ева (Елизавета Ищенко) устраивается работать в кафе-мороженое, куда однажды заходит позабытый эстрадный певец Александр Воронов (Стас Старовойтов), решивший отыграться на молоденькой официантке за неудачи в жизни. На шум скандала сбегается толпа, решившая, что мужчина пытался изнасиловать девушку, а Ева не собирается перечить мнению зевак.

Выход в прокат: 5 сентября

Читать рецензию «Лгунья»: Правда или действие

«Обе две»

«Обе две». Трейлер №2

Лирическая комедия Владимира Котта с Кристиной Асмус и Таисьей Калининой в главных ролях. По сюжету дерзкая 14-летняя Глаша (Калинина) живет с бабушкой в Шуе и мечтает стать известным режиссером. После смерти бабушки опеку над девочкой должна взять ее старшая авторитарная тетка Валя (Валентина Мазунина). Однако свободолюбивая Глаша решает сбежать от нее в Москву к младшей тете — воздушно-романтичной Ане. Правда, девушка не готова взять на себя заботу о своевольной племяннице. Неожиданно по воле обстоятельств они вместе отправляются в совместное путешествие, которое в итоге изменит их обеих. В картине также заняты Кирилл Кяро, Филипп Бледный и… гусь Игорь, уточняет Екатерина Визгалова.

Выход в прокат: 5 сентября

Читать Руки вверх, или Панические атаки Лунтика: 100 российских фильмов 2024 года

«Планета Джанет» / Janet Planet

«Планета Джанет»

Американская писательница и драматург Энни Бейкер поставила по собственному сценарию драму с Джулианной Николсон, Зои Зиглер, Уиллом Паттоном, Элиасом Котеасом и Софи Оконедо. Это история 11-летней Лейси, у которой нет друзей. Девочка просит свою маму Джанет забрать ее из лагеря, чтобы провести лето дома вдвоем. Но с матерью не так уж легко. Она легко влюбляет в себя мужчин и дружит со всеми вокруг, хотя это и не делает ее счастливой. Джанет словно с другой планеты.

Выход в прокат: 5 сентября

Читать Руки вверх, или Панические атаки Лунтика: 100 российских фильмов 2024 года

«Смотри на меня!»

«Смотри на меня!»

Фильм Владимира Грамматикова посвящен фрагменту биографии режиссера, а главные герои – он сам, братья, сестра и мать. Роль последней исполнила Александра Урсуляк, а автором сценария выступил Андрей Кончаловский, знакомый с детства знакомый с Грамматиковыми. Работа над картиной велась более семи лет, и в итоге получилось личное высказывание о силе материнства и важности семьи, пишет Екатерина Визгалова.

Выход в прокат: 5 сентября

Читать рецензию Сто дней без конфет: «Смотри на меня» — сентиментальное роуд-муви о важности семьи

«Вера»

«Вера»

Новая экранизация повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось», снятая с позиций родителей Ромки. Главную роль в картине Ирины Волковой исполнила Виктория Толстоганова. По сюжету Вера живет исключительно проблемами своей семьи: вечно болеющего мужа Кости (Алексей Розин) и пятнадцатилетнего сына Ромки (Тимофей Тимков). Веру все устраивает, пока на горизонте вдруг не появляется первая любовь ее супруга – красавица Людмила (Ольга Сутулова) с дочерью Юлей (Полина Меркурьева), которой увлекается Ромка.

Выход в прокат: 12 сентября

Читать рецензию «Вера»: Ромовая мама, или Морозная свежесть знакомого сюжета

«Игра киллера» / The Killer's Game

«Игра киллера»

Дэйв Батиста, София Бутелла, Пом Клементьефф, Бен Кингсли и Терри Крюз украсили собой остросюжетную экшн-комедию Джея Джея Перри, основанную на на одноименном романе Джея Бонансинга. По сюжету один из лучших киллеров в мире Джо Флуд узнает, что смертельно болен, и решает уйти из жизни красиво. Огласив рекордный по сумме контракт за собственную голову, Джо ждет всех, кто за ним придет, с оружием наготове. Однако, его диагноз оказался нелепой ошибкой, но только кто ему теперь поверит? Теперь, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь любимой, ему придется противостоять самым опасным коллегам по цеху. Среди сценаристов числится Саймон Кинберг, а музыку сочинил маэстро Роке Баньос.

Выход в прокат: 12 сентября

Читать «Каскадеры», четвертые «Плохие парни» и другие боевики 2024 года

«Ненасытные люди» / Greedy People

«Ненасытные люди». Трейлер на английском языке

Криминальная комедия с Джозефом Гордоном-Левиттом, Химешем Пателем, Лили Джеймс, Трэйси Лордс, Джоуи Лорен Адамс и Тимом Блэйком Нельсоном про двух бестолковых полицейских, которые, приехав на вызов, случайно совершают двойное преступление: убивают хозяйку дома и, заметая следы, обворовывают дом. И на этом они не останавливаются.

Выход в прокат: 12 сентября


«Рыжий»

«Рыжий»

Сценарий для третьей режиссерской картины Семена Серзина написал Савва Минаев, и биография поэта (Евгений Алехин) здесь собрана по крупицам из его стихов, дневников и интервью. Тот факт, что в России практически не знают о Борисе Рыжем, и это первый игровой фильм о нем, должен сыграть на руку работе режиссера, считает Екатерина Визгалова.

Выход в прокат: 12 сентября

Читать Распалась связь времен: Первые конкурсные картины на фестивале «Маяк»

«Тайна планеты роботов» / 棉花糖和云朵妈妈1宝贝芯计划

«Тайна планеты роботов»

Китайский фантастический мультфильм про девочку Зефирку. У нее много способностей, но нет друзей. Дни напролет она мечтает о настоящем преданном друге, который всегда придет на помощь. Таковым становится ее новое изобретение — робот по имени Желе. Вместе с суперсемейкой они оправляются в город роботов, где им придется разобраться, кто стоит за распространением загадочного вируса, и остановить восстание машин.

Выход в прокат: 12 сентября


«В тумане» / 탈출: 프로젝트 사일런스

«В тумане»

Корейский фантастичсекий хорррор повествует о том, как из-за сильного тумана на мосту происходит крупная авария. Когда мост начинает рушиться, сотни людей оказываются в ловушке. А в тумане их поджидает еще более страшная опасность: из клеток высвобождаются созданные в результате военного эксперимента смертоносные существа, которых перевозили в строжайшей тайне. В картине заняты Ли Сон Гюн, Джи Хун Чу, Ким Хи Вон, Е Су Джон, Ким Су Ан, Пак Чу Хен и Сон-Гын Мун.

Выход в прокат: 19 сентября

Читать Третий «Дэдпул», сиквел «Дюны» и «Фуриоса» с Аней Тейлор-Джой: 20 примечательных фантастических фильмов 2024 года

«Граф Монте-Кристо» / Le Comte de Monte-Cristo

«Граф Монте-Кристо». Трейлер №2

После свежего кинопрочтения «Трех мушкетеров» режиссерский дуэт Александра де Ла Пательера и Матье Делапорта обратился к еще одному великому роману Александра Дюма. В их версии Эдмоном Дантесом стал Пьер Нине, Жераром де Вильфором — Лоран Лафитт, а в образе Мерседес предстанет Анаис Демустье. В картине также сыграли Анамария Вартоломеи и Пьерфранческо Фавино.

Выход в прокат: 19 сентября

Читать Преступления и пряности: 20 экранизаций 2024 года, которые будут у всех на слуху

«Субстанция» / The Substance

«Субстанция»

По сюжету феминистского боди-хоррора Корали Фаржа заслуженную телеведущую Элизабет (Деми Мур), много лет пикчавшую зрителей мотивацией в спортивном шоу, начальник Харви (Деннис Куэйд) выпроваживает на пенсию, посчитав, что женщина в прямом смысле устарела. Узнав, что для похожего шоу уже ищут молоденькую звезду, Элизабет совсем отчаивается и соглашается на рискованную процедуру — помощь некой Субстанции. Этот препарат должен явить миру «лучшую версию» героини. Буквально: после инъекции из тела женщины вылупляется очаровательная юная Сью (Маргарет Куолли). По мнению Дарьи Тарасовой, Фаржа в радикальной форме рассуждает о том, как внимание публики давит на женщин, принуждая их меняться.

Выход в прокат: 19 сентября

Читать Сиквел «Битлджюса», ремейк «Ворона», новый «Носферату» и еще 17 хорроров 2024 года

«Чума»

«Чума»

В своей девятой картине Дмитрий Давыдов снова медленно вглядывается в души презренных и отверженных героев. Притчевая история, получившая на фестивале «Маяк» приз за режиссуру, проста как по форме, так и по содержанию. В одной деревне по соседству проживают две неполные семьи – отцы с сыновьями. Мягкий и безропотный вдовец Иван (Георгий Бессонов), строящий для односельчан лодки на заказ, постоянно становится объектом унижения для других мужчин в деревне, а особенно нагло ведет себя живущий рядом лесоруб Влад (Евгений Николаев), который ежедневно терроризирует соседа. Сын Ивана Тарас смотрит на отца волчонком, а после того, как Влад избивает Ивана у всех на виду, начинает таскаться за самоуверенным соседом. Собственный сын Влада того же возраста – забитый медлительный парень с чувством неполноценности, которого отец держит в страхе и называет слабаком. Дойдя до предела отчаяния, безымянный мальчик ищет защиты в доме Ивана.

Выход в прокат: 19 сентября

Читать Терпим крах, но продолжаем жить: призеры фестиваля «Маяк» – о нашем поражении

«Беляковы в отпуске»

«Беляковы в отпуске»

В комедии Александра Назарова Сергей Светлаков вернулся к роли «вечного телезрителя» Сергея Белякова, памятного зрителям по популярному шоу нулевых «Наша Russia». Компанию звезде в фильме про приключения и злоключения обычной семьи Беляковых в Турции составят Светлана Листова, Александр Новиков, Мария Горбань и Андрей Мерзликин.

Выход в прокат: 26 сентября


«Мой Марчелло» / Marcello Mio

«Марчелло мио». Трейлер с английскими субтитрами

В трагикомедии Кристофа Оноре после изматывающих съемок и кинопроб, где амбициозные режиссеры требуют от Кьяры Мастроянни игры в духе ее знаменитых родителей Катрин Денев и Марчелло Мастрояни, она принимает решение жить жизнью своего отца. Для родных и близких друзей актрисы такая перемена вызывает целую бурю эмоций от удивления до возмущения и восторженности. Но когда реальность неотличима от кино, а воспоминания обретают черты настоящего, все начинают верить в чудо воскрешения великого артиста. Премьера картины состоялась в текущем году на Каннском фестивале.

Выход в прокат: 26 сентября


«Мужское слово»

«Мужское слово»

Сарик Андреасян снял остросюжетную драму о борьбе за жизнь ребенка. По сюжету десятилетний Илья (Марк Андреасян) после несчастного случая впал в кому. Его отец Андрей (Павел Прилучный) дежурит у постели сына в больнице, но лечащий врач сообщает, что мальчика придется отключать от аппарата подержания жизнедеятельности — таков закон. Андрей предлагает деньги, пытается убедить врача, что нужно подождать, но все бесполезно, ему не оставляют выбора, и он решается на отчаянный шаг. Андрей обещал сыну спасти его, и он свое мужское слово сдержит. В актерском составе также Ирина Пегова, Юрий Цурило, Николай Шрайбер, Игорь Черневич и Екатерина Стулова.

Выход в прокат: 26 сентября

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«Софи Лорен. Жить, сниматься, любить!» / Sophia!

«Софи Лорен. Жить, сниматься, любить!»

Итальянская неигровая лента о жизни Софии Лорен, основанная на редких съемках из ее домашнего архива и интервью, отреставрированных киностудией Cinecittà специально к юбилею актрисы. Отношения с Мастроянни, завоевание Голливуда, неизвестные факты биографии — в откровенных рассказах мужа, сыновей, друзей и самой звезды мирового кино, которой 20 сентября исполнится 90 лет.

Выход в прокат: 26 сентября



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Макс Милиан
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