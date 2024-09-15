Ближневосточная кинофантастика: турецкие пародии, израильская адаптация Станислава Лема и арабский постапокалипсис

«Летающие тарелки над Стамбулом». Отрывок на турецком языке

«Звёздный путь по-турецки». Отрывок на турецком языке

«Космический элемент: Эпизод X». Трейлер с английскими субтитрами

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«А.Р.О.Г.». Трейлер на турецком языке

«Зерно». Трейлер на английском языке

«Ариф 216». Трейлер на турецком языке

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«Горячая голова». Трейлер с английскими субтитрами

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«Подводная лодка». Трейлер с английскими субтитрами

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«Созданный». Трейлер с английскими субтитрами

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«Кюбра». Трейлер с английскими субтитрами

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«Американский хиппи в Израиле». Трейлер на английском языке

«Не верю, я - робот?!». Трейлер с английскими субтитрами

"Конгресс"

Читать рецензию «Конгресс»: Как превратиться в мультяшку (пособие для чайников)

«Секрет Зоар»

«Догоняя смерть»

Смотреть онлайн «Догоняя смерть»

«Эшмен». Трейлер на арабском языке

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