Ближневосточная кинофантастика: турецкие пародии, израильская адаптация Станислава Лема и арабский постапокалипсис

Осенью прошлого года мы открыли рубрику про sci-fi малоизвестных широкому зрителю национальных кинематографий, начав, как и в случае с макабром, с Мексики, Бразилии, Аргентины и других стран Центральной и Южной Америки. Затем мы рассказали о кинофантастике Африки, а теперь настал черед ближневосточных фильмов на данную тему.
Турецкая фантастика
Фантастических существ в культуре Ближнего Востока можно наблюдать с древних времен благодаря арабским и персидским сказкам и новеллам, чей сборник получил название «Тысяча и одна ночь». Впервые о знаменитом произведении упомянули багдадские писатели X века — историк аль-Масуди и библиограф Ибн ан-Надим, однако уже тогда оно было давно известно просвещенной публике. Первым полным печатным изданием на персидском языке сборник обзавелся в Каире в 1835 году. История персидского царя Шахрияра, с интересом внимавшего рассказам жены Шахерезады, оказала сильное влияние на всю последующую литературу обширного региона, частью которого является и Турция. Фантастика последней насчитывает без малого более двухсот лет. В конце 18-го века османский дипломат Али Азиз Гириди, служивший послом Порты в Пруссии, написал роман «Фантазии», считающийся первым произведением турецкой литературы. В нем можно встретить джиннов и фей, попадающих в типичные для людей жизненные ситуации.
Фантастические традиции Османской империи продолжила в 1822-м «Танцовщица» Ахмета Мидхата, а в начале 20-го века вышли рассказ Филибели Ахмада Хильми «Глубины мечты» и роман Хюсейна Рахми Гюрпынара «Злой дух». В 1949-м к мистике обратился Пеями Сафа в «Кресле мадемуазель Норальи». Среди современных произведений, громко заявивших о себе, следует вспомнить военно-политическую серию Оркуна Учара и Бурака Турна «Металлический шторм» о вторжении американских войск в Турцию и «Все грядущие дни: Хроника миллиарда лет существования бесчисленных видов и изменчивых судеб человека» Дж. М. Кесемена в жанре спекулятивной эволюции. Особое место в стране занимают писатели-фантасты Мюфит Оздеш, Ашкын Гюнгер, Зюхту Баяр, Садык Йемни, Барыш Джансевгиси и Афшин Кум.
«Летающие тарелки над Стамбулом». Отрывок на турецком языке
На больших экранах Турции фантастика дебютировала через два года после «Дракулы в Стамбуле
» — в 1955-м вышли сразу две ленты: триллер Лютфи Акада «Человек-невидимка в Стамбуле» и комедия Орхана Эрчина
«Летающие тарелки над Стамбулом
». Последняя напоминает мексиканских «Астронавтов
», только на сей раз вместо неудачников Вируты
и Капулины
предстали недотепы-репортеры в исполнении Эрчина и Зафера Онена
, а заинтересовались им не венерианки, а марсианки. Танцы живота прилагаются наряду с бледной копией Мэрилин Монро
, якобы приехавшей в Стамбул.
Долгие годы местные кинематографисты снимали преимущественно ленты, спекулирующие на теме всевозможных супергероев и паразитирующие на сюжетах популярных западных картин. В первом случае публике не давали скучать такими поделками, как «Килинк против доктора Ноу и Франкенштейна
», «Бессмертный Шайтан
» и «Три гигантских человека
», а во втором не гнушались плагиатом, предлагая свои варианты взамен оригиналам. Речь, прежде всего, о «Турецком Флэше Гордоне
», «Супермене по-турецки
» и «Бади
», который представлял собой ремейк «Инопланетянина
» Стивена Спилберга
. Впрочем, и среди подобной продукции нашлось место оригинальному взгляду. Режиссер Хулки Санер
с помощью комика Садри Алышика
превратил «Звездный путь по-турецки
» в пародию на известный сериал про команду космического корабля «Энтерпрайз
». Собственно именно комедийный жанр впоследствии во многом и способствовал развитию sci-fi в стране. Однако, прежде чем достичь некоторых высот, турецким киноделам предстояло окунуться на самое дно.
«Звёздный путь по-турецки». Отрывок на турецком языке
В 1982-м на свет появился приключенческий боевик Четина Инанча
«Человек, который спасает мир
» с Джюнейтом Аркыном
и Фюсун Учар
в главных ролях, по праву считающийся одним из самых худших за всю историю мирового кино. Перед нами мокбастер «Звездных войн
», снятый в Каппадокии за неполный месяц. В нем сцены в заброшенных христианских церквях и монастырях соседствуют с эпизодами из четвертого эпизода «Звездных войн» и картин «Когда сталкиваются миры
» и «Содом и Гоморра
», а в кадре мелькают бестолковые люди в костюмах монстров, заглянувших сюда из американских b-movie 1950-х. Фильм настолько ужасен, что даже приобрел культовый статус и внезапный сиквел «Турки в космосе
», вышедший в 2006-м. Детище Картала Тибета
отбросило весь ненужный пафос оригинала и спародировало не только серию Джорджа Лукаса
, но и «Звездный путь
» со «Звездным крейсером "Галактика"
». Аркын вернулся к своей роли, а его двух сыновей воплотил Мехмет Али Эрбил
. Зрители не были в восторге от этого продолжения, чей бюджет составил 2,6 миллиона долларов. Впрочем, Тибета можно простить за то, что он решил придать истории комизма. Ведь за два года до его творения вышла успешная комедия «Космический элемент. Эпизод Х», послужившая стартом для целой трилогии.
В новом тысячелетии турецкая кинофантастика продолжила свое развитие как на большом, так и на малом экране. Среди недавних фильмов — арт-хаус «Для слепых
», детектив «Инкубация
», комедия «Машина времени 1973
», драмы «Определенная справедливость
», «Органический сон
», «В тени
» и «Зерно».
Для знакомства с турецкой фантастикой предлагаем вашему вниманию по четыре фильма и сериала.
«Космический элемент. Эпизод Х» (2004)
«Космический элемент: Эпизод X». Трейлер с английскими субтитрами
Омер Фарук Сорак
создал примечательную комедию про предприимчивого продавца подержанных ковров и поддельных фотографий с НЛО Арифа (Джем Йылмаз
). Однажды в его лавке появляется странный человек, похожий на принца Чарльза. Под личиной незнакомца скрывался инопланетянин, и совсем скоро наш главный герой оказался в тюрьме среди множества захваченных землян. За похищением стоит смахивающий на персонажей «Поля битвы — Земли
» начальник службы безопасности планеты ГОРА Логар Трихис (опять же Йылмаз), который мстит за надругательство над представителем их расы, посетившим Землю в 1789 году. Еще на космическом корабле перед Арифом предстал в виде голограммы некий Гаравал (Озкан Угур
), что-то пробурчавший про Силу (привет «Звездным войнам») и поручивший отыскать его по прибытии. В заточении он заводит дружбу с заключенным Бобом Марли Фаруком (Расим Озтекин
) и Роботом-216 (Озан Гювен
), близким другом принцессы Джеку Ламтина (Озге Озберк
). Но на этом его приключения не заканчиваются. Далее последуют побег из тюрьмы, познание Силы, срыв свадьбы принцессы со злодеем и спасение ГОРЫ, когда Ариф вспоминает аналогичную сцену из «Пятого элемента
».
Фильму Сорака сопутствовали кассовый успех (20 млн $ при бюджете в пять миллионов) и признание критиков. Режиссеру удалось соблюсти баланс между пародией в духе Мела Брукса
, турецкой романтикой и сломом четвертой стены. Картина запоминается отсылками к классике мирового кино («Матрица
», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон
», «Парень-каратист
», «Доктор Ноу
», «Звездный путь: Следующее поколение
»), неплохими спецэффектами и харизматичными персонажами, включая четверых в исполнении Йылмаза — Арифа, Логара, командира Кубара и создателя эротических фильмов 70-х Эршана Кунери. Последний стал главным героем спин-оффа серии — одноименного комедийного сериала, вышедшего в 2022-м.
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Я с тобой разговариваю: как ломают «четвертую стену» в разных странах
«А.Р.О.Г.» (2008)
«А.Р.О.Г.». Трейлер на турецком языке
Если в первой части Ариф очутился на другой планете, то в сиквеле якобы исправившийся Лотар отправил его в далекое прошлое, во времена первобытных людей и динозавров. Наш любимчик поначалу пал духом, но затем ему посчастливилось встретиться с дружелюбным племенем во главе с Озканом Угуром, страдающим от местного царька (Йылмаз), запретившего любое техническое развитие (виной всему все тот же инопланетянин, посетивший Землю в 1789-м). Ариф берется за обучение приютивших его древних предков, устраивает сближение двух влюбленных друг в друга художников (Ниль Караибрахимгиль
и Озан Гювен) и побеждает злодея на... футбольном поле (в нулевые турецкая сборная одержала несколько духоподъемных побед на ЧМ и Евро).
На сей раз за постановку фильма взялись сам Йылмаз и Али Танер Балтаджи
, а бюджет составил 8,5 млн $, что автоматически превратило «А.Р.О.Г.» в одну из самых дорогих турецких картин. Впрочем, это не помешало ленте заработать в мировом прокате более 22 миллионов долларов. Зрителей развлекают появлением динозавров вроде Ти-Рекса из «Парка Юрского периода
» и общением с обезьянами, возле которых затем появляется обелиск из «2001 года: Космической одиссеи
». Среди спародированных фильмов также затесались «Привидение
», «Без лица
», «С широко закрытыми глазами
», «Апокалипсис
» и всевозможные «Машины времени
». Как в случае с первой частью, здесь не вызывает сильного раздражения продакт плейсмент в отличие от пресловутых работ Тимура Бекмамбетова
, поскольку он логичо вписан в повествование (речь, в основном, про местную сотовую связь).
«Зерно» (2017)
«Зерно». Трейлер на английском языке
Действие черно-белой антиутопической эко-драмы Семиха Капланоглу разворачивается в недалеком будущем. После глобальной экологической катастрофы выжившие люди живут в голоде и нищете. При этом осталось несколько городов, где укрылась элита общества. В этих общинах имеются защищенные благополучные плантации. От остальной территории города элиты защищены непроницаемыми барьерами. Среди привилегированных граждан находится генетик Эрол (Жан-Марк Барр
). Он занимается изучением причин постоянной гибели урожаев. Расследование приводит его на необитаемые пустоши, где проживает ученый Семиль (Эрмин Браво), знающий ответ на важный вопрос — «дыхание или зерно».
Над интернациональной англоязычной картиной в течение пяти лет работали кинематографисты Турции, Германии, Франции, Швеции и Катара, а в кадре можно увидеть Григория Добрыгина
, итальянца японского происхождения Хэла Яманучи
и бельгийку Любну Азабаль
. Фильм затрагивает животрепечущие темы выживания, бездушности корпораций, вины и поисков себя, а финал удивит внезапным открытием. Неспешность повествования и частое использование длинного кадра в духе «Сталкера
» Тарковского
способны отпугнуть многих зрителей, но ради несравненной звезды «Голубой бездны
» подобное можно и перетерпеть. Премьера «Зерна» состоялась 12 августа 2017 года на XXIII кинофестивале в Сараево, где ему досталась награда в категории «Лучший фильм». На счету ленты также приз международного киносмотра в Адане за режиссуру и гран-при фестивалей в Токио и Стамбуле.
«Ариф 216» (2018)
«Ариф 216». Трейлер на турецком языке
Финал трилогии про невероятные приключения Арифа посвящен 70-м, куда его занесло вместе с 216-м, захотевшим жить как человек. Они отправились в 1969-й, поскольку жителям района не понравилось, что по соседству появился инопланетянин. В прошлом они знакомятся с группой ученых и директором местной фабрики (Зафер Альгез
), который загорелся идеей запустить в производство копии робота. Тем временем 216-й влюбился в героиню Седы Бакан
и поссорился с Арифом, а тот превратился в местную поп-звезду наподобие Филиппа Киркорова
(огромные перья в наличии).
Джем Йылмаз, как и в предыдущих частях, выступил сценаристом картины, а режиссерское кресло занял Кыванч Баруоню
. У них получилась ностальгическая музыкальная комедия, в которой с любовью и изобилием деталей воспроизведена эпоха знаменитой киностудии «Йешильчам». В кадре мелькают звезды тех лет Садри Алышик, Джюнейт Аркын, Зеки Мюрен, Ажда Пеккан, Эдиз Хун
и Филиз Акын
, а сам Йылмаз вновь предстал в образе Эршана Кунери. Помимо традиционных пародий на западные фильмы («Одержимость
», «Матрица: Перезагрузка
», «Назад в будущее
», «Сияние
») существенное место отведено местному кино («Король мусорщиков», «Фокусник», «Однажды в Анатолии
») и в целом массовой культуре Турции. Дома фильм вышел 5 января 2018-го в 1300 кинотеатрах по всей Турции, и его посмотрело свыше двух миллионов человек, благодаря чему он стал четвертой по популярности турецкой игровой картиной всех времен и лентой с наибольшим количеством зрителей в январе. При бюджете в девять миллионов долларов триквел собрал 13 млн $. Спустя четыре года свет увидел спин-офф «Эршан Кунери
» о продюсере и режиссере эротического кино, который решает расшириться и снимать фильмы в других жанрах, от научной фантастики до средневекового боевика.
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«Горячая голова» (2022)
«Горячая голова». Трейлер с английскими субтитрами
По сюжету антиутопического сериала в дистопическом мире, где людей поражает эпидемия, распространяющаяся посредством общения, тираническая организация в лице одного из ее руководителей (Кубилай Тунчер) и следователя (Шевкет Чорух
) преследует устойчивого к заболеванию лингвиста Мурата Сиявуша (Осман Сонант
), после гибели жены живущего вместе с мамой (Тильбе Саран
). Однажды он встречает на давно заброшенной автобусной остановке красавицу Суле (Хазал Субаши
), оказавшуюся членом сопротивления, озабоченного поиском лекартства от болезни. В обмен на помощь в разработке вакцины она помогает найти ему друга Озгюра (Озгюр Эмре Йылдырым
), выжившего после пожара в лаборатории, занимавшейся изучением эпидемии.
Захватывающая остросюжетная детективная драма Мерта Байкала
и Умура Турагая
основана на одноименном романе мэтра турецкой фантастики Афшина Кума, опубликованном еще до пандемии коронавируса, в 2016-м. В экранизации затрагиваются реалии современной Турции, пандемические крайности и вопросы морали, хотя главный герой, как и Джоэл из Last of Us
, местами раздражает из-за своего недалекого эгоизма. Несмотря на то, что у сериала Netflix был большой потенциал из-за нарастающей интриги и скелетов в шкафу, ему это не обеспечило продление на второй сезон.
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«Подводная лодка» (2022)
«Подводная лодка». Трейлер с английскими субтитрами
В центре событий постапокалиптического сериала оказывается биолог и инструктор по подводному плаванию по имени Арман (Кыванч Татлыту
). К нему обращается за помощью бывшая девушка Дефне (Озге Озпиринчджи
), и он соглашается вместе с группой ученых погрузиться на небольшой подводной лодке для исследования глубин. Когда они всплыли, то оказалось, что на Землю обрушилось стихийное бедствие, уничтожив жизни огромного количества людей. Теперь главный герой вынужден не только спасаться сам, но и оказывать помощь многим пострадавшим. Вместе с соратниками Арман попадает на борт военной субмарины, где группа сталкивается с недопониманием со стороны подводников и одного из офицеров. Тем не менее, общая беда в конце концов примиряет их друг с другом, и ученые постепенно выясняют причины возникновения природной катастрофы и пытаются найти выход из сложившейся ситуации.
Приключенческий экшн-триллер Джейсона Джорджа представляет собой спин-офф популярного бельгийского шоу Netflix «Пункт назначения: ночь
» о выживших после глобальной катастрофы пассажирах самолета, которое в свою очередь является вольной интерпретацией романа «Старость аксолотля» самобытного польского писателя-фантаста Яцека Дукая. Турецкий сериал завершается там же, где ставит точку второй сезон оригинала, и, вполне вероятно, мы еще встретимся с полюбившимися персонажами в продолжении истории борьбы с самим Солнцем.
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«Созданный» (2023)
«Созданный». Трейлер с английскими субтитрами
Новый сериал создателя драмы «Йешильчам
» Чагана Ырмака
начинается с того, что неизвестный приносит в лагерь кладоискателей замерзающего молодого человека. Очнувшись, тот рассказывает им свою печальную историю. Спасенный оказывается молодым студентом-медиком Зией (Танер Олмез
), чье самое большое желание — избавить человечество от страшных болезней. Однако его подход к медицине немного пугает окружающих. И лишь доктор Исхан (Эркан Колчак Кестендиль
), которого считают безумным гением, прекрасно понимает Зию и готов помочь ему во всем. Тандем двух безумцев приводит к ужасающим последствиям, хорошо знакомым зрителям и читателям по роману Мэри Шелли «Франкенштейн
».
От первоисточника и классических киноадаптаций в работе Ырмака присутствуют все важные элементы, включая возлюбленную главного героя (Шифанур Гюль
), невесту самого Монстра, оживление электричеством и превращение существа в ледяную статую. Вместе с тем в экранизации большую роль играют человечность преображенного Исхана, зло внутри Зии, большая роль крови во время эксперимента, книга с запрещенными знаниями и религия, запрещающая игру в Бога. Да и никуда не деться от избытка эмоций и чувств, поскольку перед нами традиционная турецкая мелодрама, сдобреная мистицизмом и историческим и аллюзиями.
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«Кюбра» (2024)
«Кюбра». Трейлер с английскими субтитрами
Адаптация еще одного романа Афшина Кума, осуществленная Дурулом
и Ягмуром Тайланами
. Это рассказ о молодом жителе стамбульского пригорода Гекане Шахиноглу (Чаатай Улусой
), страдающем посттравматическим расстройством после гибели своих однополчан. В один злополучный день он начинает получать сообщения от некой Кюбры, которые, кажется, предсказывают будущее. Поначалу герой не верит в то, что происходит, но постепенно приходит к выводу, что с ним беседует сам Аллах. Местный аль-муллаа предупреждает его, что не следует вставать на скользкую дорожку лже-пророка, но, несмотря на предостережение, у него появляются последователи и, конечно же, могущественные враги. Среди преследователей оказывается полицейский (Ахмет Мюмтаз Тайлан
), а поддерживают парня мать (Назан Кесал
), сестра (Ахсен Эроглу
) и невеста (Аслыхан Малбора
), ставшая в финале первого сезона супругой. Разумеется, герой на самом деле общается не с богом, а с продвинутым искусственным интеллектом.
Сериал поднимает актуальные вопросы манипулирования религиозным и другим податливым сознанием, с которым сталкивается современный человек. Первый сезон интригует до самого конца, хотя подготовленный зритель быстро поймет, что скрывается под именем Кюбра. Продолжение, по мнению критиков, сильно уступает стартовым сериям по накалу страстей и саспенсу, хоть и сохраняет дилемму, в которой оказался главный герой.
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Израильская фантастика
Истоки фантастического в культуре будущего еврейского государства можно разглядеть еще в Ветхом Завете, точнее, в книгах Танаха, где было немало сказочных существ и ситуаций. Достаточно вспомнить голема из Псалтыря в значении «сырой, необработанный материал»
, который благодаря средневековой легенде превратился в искусственного человека, созданного из глины. Этот магический робот впоследствии стал частью массовой культуры, и его можно наблюдать в хоррорах и фэнтези.
После обретения независимости в 1948 году в стране начали творить писатели-фантасты. За развитие и процветание жанра долгие годы отвечал бывший член редакционной коллегии жанрового журнала Fantasia 2000 Эмануэль Лотем, который перевел на иврит лучших представителей НФ и принял активное участие в создании Израильского общества научной фантастики и фэнтези. Именно он выпустил сборник произведений 80-х «Сионская художественная литература. Сокровищница израильской спекулятивной литературы», в который вошли рассказы Шимона Адафа, Павла Амнуэля, Гейл Харэвен, Савьон Либрехт, Навы Семел и Леви Тидхара. Среди других популярных авторов — Керен Ландсман, Йоав Блум, Гай Хасон, Веред Тохтерман и Нир Янив, а также выходцы из Советского Союза Фред Адра, Петр Бормор, Геннадий Вальдберг, Даниил Клугер и Рафаил Нудельман. Большое влияние на фантастику Израиля оказал известный иллюстратор и карикатурист Ави Кац.
«Американский хиппи в Израиле». Трейлер на английском языке
В израильском кино фантастика — довольно редкий гость. А началось все в 1972-м с сатирической ленты Амоса Сефера
«Американский хиппи в Израиле
» о группе из двух мужчин (Ашер Царфати
, Шмуэль Вольф
) и двух женщин (Лили Авидан, Цила Карни), решивших поселиться вместе с козой вдали от цивилизации на изолированном, но бесплодном островке. Животное благополучно исчезло, как и их лодка, и беззаботное существование хиппи быстро обернулось борьбой за выживание, где нет места любви и свободе. Этакий «Повелитель мух
» Уильяма Голдинга в миниатюре или «Воришка Мартин» того же автора, сдобренный мистикой и вымыслом. Спустя девять лет на свет появилась драма «Послание из будущего», поставленная поэтом и художником Давидом Авиданом. По сюжету в 3005 году герой, сыгранный самим режиссером, отправляется в 1985-й, чтобы убедить лидеров начать Третью мировую войну, поскольку это, по его словам, принесет лучшее будущее.
После ряда малоизвестных работ, снятых в 90-е, под занавес века при участии израильских кинематографистов вышли малобюджетные триллер «Акулы
» с Каспером Ван Дином
и постапокалиптический боевик Шелдона Леттича «Последний рубеж
» с Дольфом Лундгреном
, чей персонаж помогал выжить жалким остаткам человечества после серии глобальных катастроф, стерших с планеты многие материки. Типичное второсортное кино для небезызвестных актеров, пусть местами и цепляющее боевыми сценами.
«Не верю, я - робот?!». Трейлер с английскими субтитрами
В новом тысячелетии жанр получил развитие благодаря уже знакомым по макабру «Джуде
» и «Иерусалиму
», сериалу «Временно мертв
», драме «Конец времени
» и комедиям «Запусти меня в космос, Саша!
» и «Не верю, я – робот?!
». Последнюю поставили Таль Голдберг
и Галь Залезняк
, а возглавили ее Йотам Ишай
, Хили Ялон
, Цахи Град
и Нелли Тагар
. Перед нами история обычного задрота, который после исчезновения любимой обнаружил, что на самом деле он — не человек. Картина обыгрывает многие клише жанра, однако скудный бюджет не позволил создателям обзавестись приличными спецэффектами. К минусам также стоит отнести юмор и надоевших злодеев с русским акцентом.
Для знакомства с израильской кинофантастикой предлагаем вашему вниманию два любопытных фильма и сериал.
«Конгресс» (2013)
"Конгресс"
В картине создателя «Вальса с Баширом
» Ари Фольмана
, основанной на романе Станислава Лема
«Футурологический конгресс», звезде Робин Райт
(актриса не побоялась сыграть саму себя в этом фильме) большая кинокорпорация в лице Дэнни Хьюстона
предлагает небывалый контракт. Она должна продать свой образ, который далее заживет в фильмах собственной жизнью — как компьютерная модель. Робин хоть и против, да выбора особо нет. Вняв уговорам своего агента в исполнении Харви Кейтеля
, она подписывает договор на 20 лет, и спустя это время вынуждена приехать на футурологический конгресс, чтобы наблюдать, как привычный мир катится в тартарары из-за дозы некоего препарата, превращающего человека в мультяшку.
Буквально десять лет назад эта великолепная антиутопия, сочетающая элементы игрового кино и анимации, еще смотрелась как чистая научная фантастика. Однако настоящие творцы уровня Лема и Фольмана всегда на шаг впереди ремесленников и обычных людей, и им свойственно предугадывать многие события, из-за чего их творения всегда актуальны. В наши дни происходящее в фильме безумие даже чересчур реальное из-за развития ИИ-технологий и компьютерной графики. На экране появляются давно умершие люди либо помолодевшие звезды, актеры озвучки протестуют против незаконного использования их голоса при помощи генеративного искусственного интеллекта, сеть заполонили дипфейки и прочие подделки, ну а всевозможные препараты для оболванивания населения используются с давних времен. Картина затрагивает многие моральные дилеммы настоящего и будущего, заставляет задуматься о том, куда катится этот мир, но при этом радует визуальными образами и актерскими работами. Помимо вышеназванных, стоит также вспомнить персонажей, сыгранных Полом Джаматти
, Коди Смитом-Макфи
и Фрэнсис Фишер
.
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«Конгресс»: Как превратиться в мультяшку (пособие для чайников)
Фольман работал над сценарием 19 лет, а к производству приступил в 2008-м вместе с мультипликатором Йони Гудманом и художником Дэвидом Полонски. За анимацию отвечало семь студий из Израиля, Бельгии, Германии, Люксембурга, Польши и Филиппин, а за музыку — композитор Макс Рихтер
и сама Робин Райт, исполнившая несколько песен. Основные съемки проходили в США и Германии с февраля по март 2011-го. На счету «Конгресса» несколько наград, включая премию секции «Двухнедельник режиссеров» на Каннском биеннале, 26-ю Европейскую кинопремию и приз критиков фестиваля в Ситжесе. Однако при бюджете в восемь миллионов евро фильм собрал всего 356 тысяч долларов.
«Секрет Зоар» (2015)
«Секрет Зоар»
Макс (Александр Демидов
), главный герой фильма Владека Занковски
, обречен постоянно перерождаться, попадая в разные исторические эпохи. Очевидно, что на него возложена какая-то исключительная миссия, однако он не может понять, в чем она состоит и когда его многочисленные скитания закончатся. Непонимание снова и снова приводит его к одному и тому же печальному исходу, а потом все повторяется заново. Все это с ним происходит из-за древнего свитка Зоар, в котором изложена полная история человечества. В давние времена его составлением занимались десять мудрецов, которые по-разному осознавали существующую реальность. Две тысячи лет назад римские легионеры во главе с Максом должны были доставить свиток в столицу империи, но несчастный умер, потом еще раз умер, и еще, и еще, пока до него не дошло, что надо вернуть на место украденное.
Артхаусная трагикомедия, снятая усилиями кинематографистов из Израиля, Испании, России и США, представляет отличный от большинства взгляд на путешествия во времени, связанный с реинкарнацией и доведенный местами до абсурда. Перед нами мелькают калейдоскопом эпоха за эпохой. То античность, то средневековье, то Наполеоновские войны, то Великая Октябрьская революция, то Вторая мировая. Ближе к концу героя забрасывает в психбольницу, которая оказывается обманкой, а в финале он все-таки справляется со своей миссией. Лента не без огрехов, среди которых особое место занимают исторические ошибки и несколько русофобских моментов, однако в целом способна увлечь странными похождениями одного недалекого человека, застрявшего во времени.
«Догоняя смерть» (2019)
«Догоняя смерть»
По сюжету данного остросюжетного детектива с элементами мистики и фантастики в результате землетрясения на поверхности обнаружены скелеты трех человек. Результаты тестов ДНК показывают, что эти останки принадлежат людям, которые еще живы: инспектору заповедника Йоэлю Руссо (Наддав Нец
), заключенной Авигейл Лави (Лиана Айюн
) и Ноаму Заиду (Шалом Михаэльшвили
), обладающему экстрасенсорными способностями. Так начинается захватывающее расследование, которое ведут полицейские детективы Хава Поппер (Михаль Кальман) и Габриэль (Цахи Халеви
). Ответы на многие их вопросы окажутся далеко за рамками человеческого воображения. У каждого из главных героев есть свой «скелет в шкафу», который пытается вырваться оттуда и заставить посмотреть в лицо своим страхам. И немаловажную роль в происходящем играет сын Йоэля, связывающий собой сразу несколько миров.
Примечательный сериал Омри Гивона затрагивает идеи мультивселенных и путешествия во времени, а персонажи нередко ссылаются на Альберта Эйнштейна, Готфрида Вильгельма Лейбница, Людвига Больцмана и других ученых. Несмотря на финальную интригу, авторы так и не продлили шоу на второй сезон, и многие сюжетные арки не получили завершения. Хотя создателям было где разгуляться, поскольку крепкая сюжетная основа предполагала множество любопытных развязок и развилок, да и персонажи получились выпухлыми и незабываемыми.
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«Догоняя смерть»
Фантастика других стран Ближнего Востока
Как уже говорилось выше, большое влияние на культуру и фантастический жанр ближневосточного региона оказали сказки из «Тысячи и одной ночи», особенно те, что описывают приключения Синдбада-морехода. А первым писателем-фантастом, как утверждают исследователи, был Ибн ан-Нафис, врач и ученый мамлюкского Султаната Египта из Сирии, живший в 13-м веке. Его перу принадлежит первый богословский роман «Трактат Камиля о биографии Пророка» (на западе известен под названием «Богослов-самоучка»). Произведение считается одним из ранних примеров рассказа о переходном возрасте и истории о необитаемом острове с научно-фантастическими элементами, проявившимися при описании апокалиптического Конца Света. Некоторые источники уверяют, что ислам и арабский мир повлияли на таких тяжеловесов западной научной фантастики, как «Звездные войны» Джорджа Лукаса и «Дюна
» Фрэнка Герберта.
В 1950-х центром оригинальной научной фантастики и развлечений стал Египет благодаря романам Мостафы Махмуда и радиосериалу Юсефа Иззедина Иссы. В Саудовской Аравии большую роль в жанре сыграл антиутопический роман Ибрахима Аббаса HWJN о джинне, влюбившемся в обычную девушку, который адаптировали в 2023-м в виде романтического фэнтези «Джинн». В Ираке получили широкую известность «Франкенштейн в Багдаде» Ахмеда Саадави и сборник «Ирак + 100», состоящий из рассказов десяти иракских авторов, размышляющих о том, какой будет страна в 2103 году.
«Эшмен». Трейлер на арабском языке
К кинофантастике не так часто обращаются в остальных странах Ближнего Востока, как в Турции или Израиле. Однако и здесь есть смельчаки, которые бросаются в неизведанные края и времена. В Иране жанром заинтересовались еще в начале 90-х, и в настоящий момент здесь снято с десяток работ, включая драмы «По кругу
» Майсама Хасанзаде
и «Критическая зона
» Али Ахмадзаде, в которой главному герою активно помогает GPS, подсказывая, где можно наткнуться на полицию, а в финале сообщает, что он приехал наконец-то домой. С Объединенными Арабскими Эмиратами сотрудничали Стивен Содерберг
при создании пророческого «Заражения
» и Джеймс Понсольдт
, снявший абсолютно стерильную «Сферу
» с Эммой Уотсон
, Томом Хэнксом
, Карен Гиллан
, Джоном Бойегой
и Пэттоном Освальтом
, да еще и с самой незапоминающейся музыкой маэстро Дэнни Элфмена
. Эта лента о тотальной слежке интересна только тем, что здесь свои последние роли сыграли Билл Пэкстон
и Гленн Хедли
, затмив при этом основных звезд. Кувейт может похвастаться комедией «Эшмэн
», пародирующей супергеройское кино через историю про Башара Аль-Джаззафа
, который стал местным суперменом после того, как съел суп. Кино любопытное, но вторичное по сравнению с образцами жанра и непривычное для западноориентированого зрителя.
Есть свой sci-fi и у других стран региона. В Бахрейне сняли экшн-комедию «Сильверавен», в Иордании — детектив «Когда время становится женщиной», а на Кипре — драму «Портрет Бога». Предлагаем завершить тему ближневосточной кинофантастики тремя фильмами из ОАЭ, Ливана и Катара.
«Достойный» (2016)
«Достойный». Трейлер на английском языке
Постапокалиптический экшн-триллер арабского режиссера Али Ф. Мостафы
рассказывает о мире, где подавляющее большинство водных ресурсов оказалось смертельно опасным из-за загрязнения. Небольшая группа выживших находит убежище возле редкого источника чистой воды. Однако их мирное пристанище нарушается, когда они становятся мишенью для таинственных проникших врагов. И лишь один может стать достойным жить в новом мире.
Итригующая малобюджетная лента с Махмудом Аль-Атрашем
, Самером Аль Масри
и Самером Исмаилом
, созданная при участии Румынии, примечательна тем, что ее продюсером числится Питер Сафран
, соратник Джеймса Вана
, а мрачную патетическую музыку сочинил маэстро Джозеф Бишара
. Создатели рисуют неприглядную картину будущего, в котором нормы морали могут измениться под давлением глобальных изменений. Мировая премьера картины состоялась в Лондоне, после чего она появилась на Netflix в разделе арабских фильмов. У ленты две номинации Дубайского международного кинофестиваля.
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Ад на колесах: гид по киновселенной «Безумного Макса»
«1982» (2019)
«1982». Трейлер с английскими субтитрами
События драмы ливанца Валида Муанесса
разворачиваются во время вторжения в Ливан в 1982-м. В частной школе на окраине Бейрута 11-летний Виссам (Мохамад Далли
) пытается сказать однокласснице Джоанне (Гия Мади) о том, что влюблен в нее, в то время как его учителя (Надин Лабаки
и Родриг Слиман
), находящиеся по разные стороны политического раскола, пытаются скрыть свои страхи и восстановить свои отношения. Попутно нам рассказывают о ссоре друзей, влюбленных подростках и других радостях и печалях школьной поры.
За вымысел в душевной картине, посвященной первой влюбленности, отвечает супергерой-мех, нарисованный Виссамом, который в финале спасает школу от летящих на нее бомб. Мировая премьера ленты, созданной компаниями из Ливана, Норвегии, Франции и Катара, состоялась на Международном кинофестивале в Торонто, где ему вручили премию NETPAC Award. На Каннском биеннале работа Муанесса получила приз в секции «Молодое кино», ее также выбрали в качестве ливанской заявки на лучший международный игровой фильм на 92-й церемонии вручения премии «Оскар».
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От «Первого класса» до «Большой перемены»: 10 фильмов и сериалов про школу
«Анималия» (2022)
«Анималия». Тизер с английскими субтитрами
По сюжету драмы франко-марокканского режиссера Софии Алауи
жизнь молодой женщины Итто (Умайма Барид
), только что вошедшей в последний триместр своей беременности, начинает стремительно меняться под воздействием необъяснимого сверхъестественного явления. Это событие полностью переворачивает повседневное существование героини и ее семьи, внося в их мир элементы мистики и неопределенности. В конце концов Итто оказывается в эпицентре загадочного вихря, соединившего землю и небо, и это приводит к непониманию со стороны мужа.
Основой для полнометражного режиссерского дебюта Алауи послужила ее короткометражка «А если козы умрут». Постановщица исследует влияние неведомых сил на обычную жизнь людей, их мировоззрение, разрушенное под их влиянием, и сопротивление наглядному чуду, имеющему то ли божественное, то ли внеземное начало. При этом присутствуют элементы зомби-муви и вампирских хорроров, поскольку эзотерические знания передаются через укус животных и птиц. Основные съемки картины, получившей рабочее название «Среди нас», завершились в ноябре 2021-го после 35-дневной смены. За производство отвечали компании Франции, Марокко и Катара. Мировая премьера состоялась в 2023-м на фестивале «Сандэнс», в том же году ленту назвали лучшим иностранным фильмом на кинофестивале в Калгари.
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Скрытый враг: 25 киносюжетов об инопланетянах, прячущихся внутри людей
P.S. В следующем материале пойдет рассказ о кинофантастике Индонезии.
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