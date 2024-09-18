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Как бес вселился: самые необычные и жуткие собаки мирового кинематографа

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18 сентября 2024
Российский прокат скоро окажется «В тумане» благодаря южнокорейскому триллеру о людях, застрявших на длиннющем подвесном мосту. Плохая видимость и лихачество влогера-хайпожора спровоцировали аварию, но возгорание транспортных средств и обвал конструкции — не все проблемы, с которыми сталкиваются пострадавшие. Жизни бюрократа Чха Джон Вона (Ли Сон Гюн из «Трудного дня» и «Паразитов»), его дочери Гён Мин (Ким Су Ан из «Поезда в Пусан») и их товарищей по несчастью также угрожают специально обученные собаки, готовые разорвать на части любую цель. Мы решили вспомнить другие пугающие (и необычные) образы лучших друзей человека, с которым сталкивались герои (мульт)фильмов ужасов и не только.


«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» (1981)

Как бес вселился: самые необычные и жуткие собаки мирового кинематографа

Кто это воет там на болотах? Одна из самых известных собак в мировой культуре, на чьей совести, согласно окрестным легендам, несколько смертей. Повесть Артура Конан-Дойла о Баскервилях и демоническом животном, которое предпочитает лакомиться британскими аристократами, впервые экранизировали еще в Германской империи 110 лет назад. В культовом телефильме Игоря Масленникова эта роль досталась немецкому догу по кличке Циклон: к счастью, фосфором никто ему морду не мазал — обошлись светоотражающей маской. Всё равно самая страшная собака Баскервилей — та, которая рождается в фантазии, когда читаете/слышите начало истории.

Читать Ваш друг Шерлок Холмс: 25 сыщиков мирового кино
«Охотники за привидениями» (1984)

Как бес вселился: самые необычные и жуткие собаки мирового кинематографа

Среди жутких потусторонних созданий, проникших в Нью-Йорк через портал, выделяются древние полубоги Зуул и Винз Клорто, которым якобы поклонялись шумеры, месопотамцы и другие народы за 6000 лет до нашей эры. Сходство с псами довольно условное, хотя оба верны Гозеру Разрушителю, а еще могут овладевать людьми (что с успехом и делают собаки, не устраивая панику на весь мегаполис).

Читать «Охотники за привидениями» и другие хиты Айвана Райтмана
«Все псы попадают в рай» (1989)

Как бес вселился: самые необычные и жуткие собаки мирового кинематографа

В знаковом мультфильме Дона Блута хватает жутких собак из загробного мира: например, характерный облик имеют Дьявол и Смерть. Однако куда опаснее оказывается бульдог Тупорыл, напоминающий повадками гангстера: с вонючей сигарой, большими амбициями и нулевой моралью. Живописуя Новый Орлеан времен Великой депрессии, режиссер не забыл показать юным зрителям изнанку жизни.

Смотреть онлайн «Все псы попадают в рай» Дона Блута
«Невероятные приключения ДжоДжо» (1993/2015)

Как бес вселился: самые необычные и жуткие собаки мирового кинематографа

Эгоистичный бостон-терьер Игги, придуманный Хирахико Араки, конечно, не злодей и не такой уж жуткий на вид, хотя его неприятели (и даже соратники) предпочли бы лишний раз не связываться с необычным зверем. Дело в том, что собака обладает стендом — могучей сущностью, порождением жизненной силы владельца. Так что обидчики могут познать не только выходки Игги, обожающего выщипывать человеческие волосы и пердеть неприятелю в лицо, но и ярость Шута. Плюс в том, что спутники терьера могут успокоить его при помощи кофейной жвачки.

Читать Три кота, Тоторо и титан: милые зверушки из аниме, которые делают всё еще лучше
«Гарри Поттер и философский камень» (2001)

Как бес вселился: самые необычные и жуткие собаки мирового кинематографа

Цербер Пушок — тоже не однозначно злое, но довольно опасное животное. Три головы делают его непредсказуемым — особенно для чужаков (или любящих совать нос куда не следует гриффиндорцев). Зато знакомых людей, вроде Хагрида, ждет тройная порция щенячьей нежности — во всем, как говорится, есть свои плюсы.

Читать Гарри Поттер и дары ложного обещания: как франшиза поколения нас научила не тому
«Обитель зла» (2002)

Как бес вселился: самые необычные и жуткие собаки мирового кинематографа

Один из самых запоминающихся образов Resident evil — цикла видеоигр и фильмов по мотивам — это собаки-зомби, которые демонстрируют ужасающую прыть. В самой франшизе о Т-вирусе встречается, например, и цербер, но особое место в кошмарах геймеров и зрителей отведено разлагающимся доберманам. Сцена с собакой, атакующей через окно, один из первых (или самых впечатляющих) джампскейров в истории видеоигр. Её же отчасти воспроизводит Пол У.С. Андерсон, когда на ротвейлеров натыкается Элис (Мила Йовович). Неказистая графика нулевых и замедленная съемка только усиливают эффект.

Читать Не только «Обитель Зла»: как полюбить Пола У. С. Андерсона
«Франкенвини» (2012)

Как бес вселился: самые необычные и жуткие собаки мирового кинематографа

Очаровательный бультерьер Спарки — тоже отчасти зомби, а для юного Виктора Франкенштейна он — самый верный друг. И внешний вид пса, и история второго рождения могут чуть-чуть напугать обывателей, но сама находка Тима Бёртона, надо признать, блестящая. Домашние животные нередко знакомят детей со смертью, и совместить эту трогательную привязанность с колиззией Мэри Шелли — хороший способ отдать должное любимым фильмам и животным.

Читать Я тебя вот таким помню: «Франкенвини» и еще 9 фильмов, выросших из короткометражек
«Мистер Пиклз» (2013-2019)

Как бес вселился: самые необычные и жуткие собаки мирового кинематографа

Анимация 18+ тоже не обошла вниманием демонических собак: в случае «Мистера Пиклза» Уилла Карсолы и Дэйва Стюарта, выходившего в блоке AdultSwim, — буквально. Титульный бордер-колли обожает маринованные огурчики и юного хозяина Томми Гудмана, а вот остальному человечеству повезло меньше. Мистер Пиклз не чурается членовредительства, сексуализированного насилия и сатанинских ритуалов, чтобы хоть как-то разнообразить собачий досуг в американской субурбии.

Читать Отличные мультсериалы XXI века для взрослых и детей
«Очень странные дела» (2016 — настоящее время)

Как бес вселился: самые необычные и жуткие собаки мирового кинематографа

С 1983-го потусторонняя Изнанка разными способами проверяет на прочность жителей Хоукинса, штат Индиана. В том числе — демогоргонами о четырех лапах и с жуткой пастью, напоминающей распустившийся бутон из плоти (это одна из стадий развития существа). Создатели шоу братья Дафферы, конечно, отдают должное кинематографу и видеоиграм второй половины XX века: на дизайн тварей, чье название позаимствовано из бестиария D&D, повлияли работы Х.Р. Гигера, Гильермо дель Торо, Клайва Баркера и геймдизайнера Масахиро Ито (Sillent Hill). Без карпентеровского «Нечто», думается, тоже не обошлось.

Читать Нет сил ждать: что посмотреть, пока нет новых серий «Очень странных дел»
«В тумане» (2024)

Как бес вселился: самые необычные и жуткие собаки мирового кинематографа

Режиссер Ким Тхэ ГонПрощай, одинокая жизнь») в южнокорейском триллере о ЧП на подвесном мосте предлагает взглянуть на собачью угрозу иначе. Специально обученные псы, управляемые при помощи вживленных чипов, способны действовать как заправский отряд спецназа, — такой организованности не хватало даже ротвейлерам из «Обители зла». Вдобавок сценарист «Поезда в Пусан» Пак Чу Сок и его коллеги не поленились прописать стае драматичную предысторию, которая тесно связана с другими опасностями и конфликтами фильма.

Смотрите «В тумане» в кинотеатрах с 19 сентября.

«В тумане»

Алексей Филиппов
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Как бес вселился: самые необычные и жуткие собаки мирового кинематографа фотографии
Как бес вселился: самые необычные и жуткие собаки мирового кинематографа фотографии
Как бес вселился: самые необычные и жуткие собаки мирового кинематографа фотографии
Как бес вселился: самые необычные и жуткие собаки мирового кинематографа фотографии
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