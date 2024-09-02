Смотреть онлайн: «Триггер», «Трасса» и «Пингвин»

Самые ожидаемые интернет-релизы сентября по версии Кино-Театр.Ру
«Жизнь по вызову» (3 сезон)
Премьера: 1 сентября
Платформа: KION
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«Жизнь по вызову 3»
Владелец элитного эскорт-агентства Александр Шмидт по прозвищу Мэджик (Павел Прилучный
) уже успел прожить и показать, должно быть, все стороны этого теневого бизнеса. «Жизнь по вызову» начиналась как типичная криминальная драма «с перчинкой», к тому же — «основанная на реальных историях». Герой Прилучного сталкивался с государством и переделом рынка, спасал свой бизнес от рейдеров и конкурентов, а по пути маялся совестью, доказывая самому себе, что просто удовлетворяет спрос. Нетрудно разглядеть за личиной главного героя, его философией и жизненным кредо, режиссера Сарика Андреасяна
— тоже избравшего несколько циничную, но действенную стратегию производства киноконтента.
К третьему сезону «Жизнь по вызову» сводится к простой формуле мести. Герой Прилучного потерял самое дорогое, что у него было — дочь — и теперь ведет войну с олигархом Михаилом Градовым (Александр Дьяченко
), превратившим его жизнь в ад. В помощь Мэджику развитая сеть эскортниц, отныне не просто оказывающая интимные услуги, но и превратившаяся в инструмент промышленного шпионажа, открывающий двери самых важных столичных кабинетов.
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Девушки лейтенанта Шмидта. Рецензия на второй сезон «Жизни по вызову»
«Любопытная Варвара» (1 сезон)
Премьера: 1 сентября
Платформа: Wink, Иви, START
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«Любопытная Варвара»
Редкий в наших широтах зверь — детский детектив, очевидно вдохновленный ныне позабытой серией книг «Черный котенок». Десятилетняя Варя (Полина Айнутдинова
) мечтает стать настоящим сыщиком и берется расследовать тайны маленького поселка, в котором живут ее бабушка (Людмила Артемьева
) с дедушкой (Виктор Бычков
). Спектр дел обширный: от развенчания детской страшилки про оживающее ночью пугало до настоящей кражи драгоценностей из музея. На минувшем фестивале «Пилот» «Любопытная Варвара» получила приз «Лучший сериал» по версии жюри — за самобытную концепцию.
Приключения девочки-детектива и ее верного компаньона Васи (Сергей Фёдоров
) фонтанируют здоровым детским наивом, картинка отсылает к ярким мирам Уэса Андерсона
, а настрой — к старому-доброму «Ералашу
» и рассказам Виктора Драгунского
. Должно быть, самая непосредственная премьера сентября, созданная исключительно для зрителей младшего школьного возраста. Скучным взрослым здесь ловить, увы, нечего.
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Следствие ведут колобки. Рецензия на сериал «Любопытная Варвара»
«Просто Михалыч» (2 сезон)
Премьера: 2 сентября
Платформа: PREMIER
«Просто Михалыч». 2 сезон. ТВ-ролик
Сериал «Просто Михалыч» с самого начала следовал типичной для ТНТ комедийной формуле: стравливал богатых, но испорченных москвичей с родственниками из «глубинной России». Семья Беляковых во главе с вечно занятым бизнесом Володей (Павел Ворожцов
) и светской львицей Оксаной (Ольга Медынич
) обещала вот-вот развалиться, но подмога пришла откуда не ждали: из удаленного от цивилизации сибирского лесхоза, откуда на побывку прибывает двоюродный брат Володи Михалыч (Владимир Епифанцев
). Простой провинциальный мужик, может, и не обучен манерам или модным словечкам, но точно знает, что семья — это святое.
Комедия, основанная в основном на харизме Епифанцева, приобретает налет безопасного, но все же чуть-чуть острого высказывания о вечном противостоянии Москвы и остальной России: Михалыч успел посидеть в тюрьме и выйти по УДО, устроиться работать на рынок и окончательно развалить финансовое благополучие родственников. Но это не беда — совместное решение проблем лишь укрепляет семейные связи, а перед Беляковыми стоит монументальная задача спасти лесхоз братца от жадных столичных бизнесменов, решивших сравнять экологически чистое хозяйство с землей и построить на его месте химический комбинат.
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Таежный слоник. Рецензия на первый сезон сериала «Просто Михалыч»
«Третье сентября» (1 сезон)
Премьера: 2 сентября
Платформа: Кинопоиск
«Третье сентября». ТВ-ролик
Неловкий жених Витя (Павел Рассомахин
) слишком хорошо погулял на своем мальчишнике, очнулся где-то в лесу, а потом узнал, что невеста Маша (Арина Постникова
) его бросила. Причины такого вероломства неизвестны и окутаны мистикой: в попытке вернуть любимую Витя попадает в странную временную петлю. Теперь каждое утро для него — 3 сентября, день неслучившейся свадьбы. И есть ровно сутки, чтобы все исправить. Отечественная версия «Дня сурка
» не могла обойтись без аллюзий на «Горько!
» и ту самую песню Михаила Шуфутинского
про перевернутый календарь.
Сам шансонье в кадре обязательно появится, как и пул самых востребованных комедийных актеров: в том числе, в «Третьем сентября» сыграли Максим Лагашкин
и Павел Деревянко
. Сценарий для музыкально-свадебного драмеди о парадоксах любви и времени написал Максим Кудымов
, ранее работавший над «Очевидным невероятным
», «Трудными подростками
» и «Реальными пацанами
».
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«Когда я слушал шансон, соседи, наверное, подумали, что я в запое». Интервью с Максимом Кудымовым
«Учитель английского» / English Teacher (1 сезон)
Премьера: 2 сентября
Платформа: Hulu
Новый сериал кабельного канала FX и стримингового сервиса Hulu (ранее это сотрудничество подарило нам неподражаемого «Сегуна
») заходит на территорию «Теда Лассо
» — в центре сюжета «Учителя английского» оказывается молодой преподаватель Эван Маркес (Брайан Джордан Альварес), попавший на работу в дремучую техасскую школу. Местные учителя ничего не слышали о прогрессивных методах работы, толерантности и инклюзивности, а подростки, напротив, и шага не могут ступить, чтобы не обвинить кого-нибудь в попирании своих прав. И только Эван, будучи человеком «со стороны», может попытаться исправить недружелюбный социальный климат в учебном заведении.
Западная пресса уже называет «Учителя английского» одним из главных сериалов года. Современные американские медиа в последнее время предпочитают выставлять взрослых главными злодеями, в то время как подростки — сплошь непонятые обществом тонкие натуры из «Эйфории
» и «Конца ***ного мира
». Проект известного комика Брайана Альвареса (он сам сериал придумал — сам в нем и играет) стремится уравновесить эту ситуацию, а заодно и примирить два мира: молодых неопытных «прогрессоров» и консервативных простоватых учителей, которые просто хотят делать свою работу.
«Медленные лошади» / Slow Horses (4 сезон)
Премьера: 4 сентября
Платформа: Apple TV+
«Медленные лошади». 4 сезон. Трейлер на английском языке
Продолжение самого удачного и популярного сериала Apple, основанного на шпионских романах писателя Мика Херрона. После серии терактов секретная служба МИ-5 стоит на ушах, вылавливая по всему Лондону террористические ячейки. Дело требует всех имеющихся ресурсов, поэтому к операцию подключают Слау-Хаус — особый отдел провинившихся агентов, возглавляемый многое повидавшим агентом Джексоном Лэмбом (Гари Олдман
). Четвертый сезон кряду «Медленные лошади» доказывают свою состоятельность — как вымышленный отдел спецслужб и просто крепкий шпионский триллер.
Первая скрипка «Медленных лошадей» — конечно же, Гари Олдман, воплотивший на экране стареющего разведчика с очень специфическими манерами. В продолжении сериала ему уготована новая сюжетная арка с расследованием убийства одного из подчиненных. Сценарий, как полагается, держат в секрете и не исключено, что четвертая часть саги Слау-Хауса может стать для Джексона Лэмба последней — сам Олдман уже начал задумываться о завершении своей актерской карьеры и допускает, что «Медленные лошади» станут его прощанием с профессией.
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Шпион, вышел вон. Рецензия на сериал «Медленные лошади»
«Идеальная пара» / The Perfect Couple (1 сезон)
Премьера: 5 сентября
Платформа: Netflix
«Идеальная пара». Трейлер на английском языке
Стриминговый сервис Netflix не хочет отпускать лето — его новый оригинальный сериал буквально основан на романе Элин Хильдебранд, получившей в прессе прозвище «Королева пляжного чтения». Книги не хватают звезд с неба, но прекрасно развлекают читателя в отпуске, погружая его в мир прекрасного острова Нантакет, где все богаты, красивы и влюбчивы. «Идеальная пара» — плоть от плоти «пляжного романа» с легким привкусом детектива. Весь сюжет крутится вокруг трупа, неожиданно обнаруженного незадолго до начала большой свадебной церемонии. Все ее гости внезапно оказываются подозреваемыми в убийстве.
Главный аттракцион «Идеальной пары» — звезды, заглянувшие на огонек. В фильме Сюзанны Бир
(в 2010 году она получила «Оскар» за фильм «Месть
») сыграли Николь Кидман
, Дакота Фаннинг
, Лив Шрайбер
и Билли Хоул
. Все они играют островных богатеев со скелетами в шкафах, почти как в недавнем российском «Престиже
», но с куда более низким градусом сатиры.
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«Дело не в чеке». Николь Кидман о съемках в кассовом кино
«Трасса» (1 сезон)
Премьера: 5 сентября
Платформа: Okko
«Трасса»
Русский провинциальный город — все еще территория хтонического триллера. Главная героиня «Трассы» Светлана (Карина Разумовская
) отправляется в курортный городок где-то под Ставрополем в поисках потерявшейся приемной дочери. Девочка сбежала из дома в поисках своих настоящих родителей и пропала без вести. Ищут волонтеры во главе с Семеном Серзиным
, ищет полиция в лице следователя Эльвиры Бараевой (Анна Михалкова
) и сочувствующие (Александр Ильин
).
Пропавший ребенок оказывается лишь звеном в череде преступлений, охвативших городок — здесь, как в Бермудском треугольнике, регулярно пропадают люди. Режиссером нового сериала Okko выступил Душан Глигоров
, которому уже приходилось иметь дело с маленькими и страшными населенными пунктами. Именно он в 2021 году снял сериал «Хрустальный
», ставший одним из первых оригинальных проектов онлайн-кинотеатра Kion.
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Кавказские минеральные слезы. Рецензия на сериал «Трасса»
«Комбинация» (1 сезон)
Премьера: 6 сентября
Платформа: Wink
«Комбинация»
Создатели еще одного знакового сериала, «Лады Голд
», берутся вернуть зрителя в эпоху вишневых «Девяток» и песен про бухгалтера. В конце восьмидесятых уставший от работы в ОБХСС оперативник Александр Шишинин (Никита Кологривый
) решает сменить род деятельности и превратиться в музыкального продюсера. Заручившись поддержкой молодого композитора Виталия Окорокова (Владимир Канухин
), он создает группу «Комбинация», разорвавшую советскую (и постсоветскую) поп-сцену.
Примечательно, что снимает «Комбинацию» студия «Лунапарк», в первую очередь известная по производству оригинальных проектов Кинопоиска («Король и Шут
», «Игры
»). Сериал о знаменитой группе, ее становлении, развале и сопутствующем криминале, кажется, соткана из всех моднейших трендов современного российского кино. Кроме жгучей ностальгии по старым временам проект Никиты Власова
и Егора Чичканова
явно подпитывается той же эстетикой, что и «Слово пацана
» — только вместо нетленок «Ласкового мая» (про него фильм
тоже, напомним, был) стоит приготовиться к ударной дозе шлягеров в исполнении Татьяны Ивановой (Елизавета Базыкина
) и Алёны Апиной (Анастасия Уколова
).
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Новые лица российского кино
«Гранд тур» / The Grand Tour (финал 5 сезона)
Премьера: 13 сентября
Платформа: Prime Video
Ничто не вечно под луной, даже культовые шоу имеют свойство заканчиваться. В сентябре этого года подойдет к концу многолетняя эпопея, казалось, бессмертного автомобильного сериала «Гранд тур», созданного Джереми Кларксоном
, Ричардом Хаммондом
и Джеймсом Мэйем
после ухода с телеканала BBC. Культовое автомобильное трио оставило родной Top Gear
и запустило собственный формат, который, что удивительно, было интересно смотреть даже тем, кто не разбирается в автомобилях.
Химия между тремя британскими журналистами заставляла относиться к каждому выпуску «Гранд тура» как к приключению в компании старых друзей. Тем более, что на стриминге Prime Video Кларксону, Хаммонду и Мэю буквально выписали карт-бланш на создание дорогого автомобильного шоу, совместившего в себе комедию положений и блог о путешествиях. Авторы «Гранд тура» могли оказаться в любой точке планеты: несколько дней ехать по пустыне Гоби на самодельном грузовичке, топить в бездорожье Мадагаскара дорогущий Bentley Continental и покорять реки Вьетнама на столетнем катере. Финалом их эпопеи станет путешествие по Зимбабве, которое станет концом работы легендарных журналистов на автомобильном телевидении. Ходят слухи, что на смену уставшим легендам придут новые ведущие и «Гранд тур» продолжить выходить. Но будем честны — без фирменных шуточек Кларксона шоу обречено на забытье.
«Триггер» (3 сезон)
Премьера: 19 сентября
Платформа: Кинопоиск
«Триггер-3»
Психолог-провокатор Артем Стрелецкий (Максим Матвеев
) возвращается на экраны, чтобы помогать людям — хотят они этого или нет. События третьего сезона «Триггера» развернутся сразу после полнометражного (мягко говоря, не слишком удачного) фильма
и продолжат генеральную линию психологического процедурала. Как и раньше, главным козырем проекта являются интересные персонажи с серьезными душевными проблемами, которые излечиваются Стрелецким весьма нетрадиционными методами. Никуда не уйдет и тема семьи главного героя, в которой полно своих драм.
Режиссером третьего корпуса историй Стрелецкого стал Игорь Твердохлебов
, поставивший третий сезон «Мажора
» и самобытного «Библиотекаря
». В ролях пациентов, на голову которых свалился эффективный, но самую малость раздражающий психолог, сыграют Максим Стоянов
, Сергей Годин
и теннисистка Светлана Кузнецова
.
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Просто плохо. Рецензия на «Триггер. Фильм»
«Пингвин» / The Penguin (1 сезон)
Премьера: 19 сентября
Платформа: Max
«Пингвин». Трейлер №2 на английском языке
После событий «Бэтмена
» Мэтта Ривза
Готэм явно не стал безопаснее. Смерть «крестного отца» городской мафии Кармайна Фальконе привела к началу ожесточенной войны группировок, желающих занять место в криминальном пантеоне. Среди многих претендентов на роль главного злодея оказывается мафиози Освальд Кобблпот в исполнении Колина Фаррелла
(узнать его в гриме решительно невозможно). Преступник с прозвищем Пингвин рвется к власти, параллельно готовя сюжетную почву для следующего фильма о Бэтмене.
«Пингвин» — должно быть, самый ожидаемый сериал от компании Warner Bros. Discovery и определенно главная премьера онлайн-кинотеатра Max. После финала второго сезона «Дома дракона
» сервису жизненно необходим проект, который удержит зрителей у экранов. Немного беспокоит, что сценаристом «Пингвина» является Лорен Лефранк
, не сумевший справиться с весьма странным сериалом Marvel «Агенты "Щ.И.Т."
». Зато режиссером на проекте работает Крэйг Зобел
, запомнившийся по работе над «Миром Дикого Запада
» и «Американскими богами
».
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Откуда на Готэм готовилось нападение? Рецензия на фильм «Бэтмен»
«Последний богатырь. Наследие» (1 сезон)
Премьера: в сентябре
Платформа: START
«Последний богатырь. Наследие». Тизер №2
«Самый масштабный сериал в истории Руси» является прямым продолжением франшизы «Последнего богатыря
». Главный герой истории — богатырь Иван (Виктор Хориняк
) — благополучно дожил до пятидесяти лет, воспитывает двух дочерей и готовится уйти на почетную пенсию, в то время как прибывший в Белогорье колдун Северин (Александр Устюгов
) предупреждает всех о надвигающейся катастрофе. Чтобы спасти страну от гибели, дочь Ивана Софья (Эвелина Мазурина
) отправляется в прошлое — во времена, когда папа был еще молодой и готовый к подвигам. Главная фишка «Наследия» (не считая астрономического производственного бюджета) — глубокая проработка женских персонажей, которые во франшизе наконец-то будут на ведущих ролях. Из приятных бонусов — предельно звездный каст. В сериале сыграют Юлия Пересильд
, Татьяна Догилева
и Виктор Сухоруков
.
ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:
«Бойцовская ночь: Афера на миллион» / Fight Night: The Million Dollar Heist (1 сезон) — 5 сентября, Peacock
«Зорро» / Zorro (1 сезон) — 6 сентября, Кинопоиск, Амедиатека
«LEGO Звездные войны: Восстанови галактику» / LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy (1 сезон) — 13 cентября, Disney+
«Жить жизнь» (2 сезон) – 12 сентября, Start
«Как умереть в одиночестве» / How to Die Alone (1 сезон) — 13 сентября, Hulu
«Король Талсы» / Tulsa King (2 сезон) — 15 сентября, Paramount+
«Это всё Агата» / Agatha All Along (1 сезон) — 18 сентября, Disney+
«Монстры: История Лайла и Эрика Менендес» / Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story (1 сезон) — 19 сентября, Netflix
«Сумерки богов» / Twilight of the Gods (1 сезон) — 19 сентября, Netflix
«Спираль» / Uzumaki (1 сезон) — 28 сентября, Adult Swim
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