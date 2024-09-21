Леон Кемстач внутри робота: репортаж со съемок фильма «(Не)искусственный интеллект»

В детском лагере под Шатурой, что в Московской области, стартовали съемки семейного фильма «(Не)искусственный интеллект». В главных ролях Леон Кемстач, Игорь Жижикин, и Александра Тихонова. Спродюсирован фильм кинокомпанией СТВ Сергея Сельянова, режиссером и соавтором сценария выступил Алексей Чадов. Александр Постников рассказывает, как проходят съемки и чего ждать от проекта.
Детский лагерь. Из-за домика под большую вывеску «Добро пожаловать» выбегает парень в сером комбинезоне. Русые волосы растрепаны, взгляд загнанный. Маленький мальчик в широчайших шароварах ставит ему подножку. На дорожке поднимается облако песчаной пыли. Серый костюм кубарем валится на землю, недолго кувыркается. Без здрасти-пожалуйста его поднимают двое вожатых. Они на пару лет старше. Прижимают к стене и по старой-доброй традиции решают сначала объяснить жертве, за что ее сейчас будут долго и сильно бить. Коммуникация вызывает недопонимание. Недопонимание разрешается тем, что все трое оборачиваются к центральной площади лагеря. На лицах смятение и испуг. Там военные оттесняют детей к корпусам.
Парень в сером костюме — это Леон Кемстач, звезда сериала «Слово Пацана
». В «(Не)искусственном интеллекте» он играет главного героя Женю. Папа Жени был летчиком испытателем и погиб из-за несовершенства систем управления самолетом. Это привело мальчика в стены МГТУ им Баумана. Он хочет стать первоклассным инженером, работы которого будут служить людям. Однажды на экскурсии по лаборатории Профессор (Игорь Хрипунов
) предлагает Жене померить наделенный ИИ костюм «A.P.O.100.L» (или просто Апостол). Но в умном комбинезоне просыпается Мцыри, жаждущий изучить мир, и он сбегает прямо с пилотом внутри. За беглецами начинается погоня, которую возглавляет Полковник (Игорь Жижикин) — военный, желающий отключить своенравного робота.
«Женя очень разносторонний парень, увлекается программированием, робототехникой
, — говорит о своем герое Леон Кемстач, — У него даже есть робот-собачка, которую он сделал сам. Он парень, который отличается от сверстников мышлением — четко знает, чего он хочет. В наше время это крайне редкое явление, потому что подростки в 18 лет не знают вообще, чем заниматься, а Жене всего 17 лет, и он уже полноценно, целенаправленно идет по стопам своего отца
».
Во время беседы Леон стоит на фоне схемы лагеря, прибитой к деревянной раме размером с окно. На его словах рама поднимается, кряхтит и, оставляя за собой шлейф разрытой земли, перемещается силами рабочих в неизвестном направлении. В съемочном лагере перестановка. Новый ракурс требует нового фона. С бешеной энергией процессом руководит режиссер — Алексей Чадов. Просит гримера сделать одного из вожатых «поинтереснее». О постановщике Леон отзывается максимально положительно: «На съемочной площадке чувствую себя максимально комфортно. У нас дружеская атмосфера. Лёша – настоящий мастер своего дела. Так как он является ещё и актером, он прямо подходит и объясняет всё, как нужно, всегда поддерживает. Работается с ним классно, чётко. Леша в меру строгий, но всё как нужно
».
Разумеется, не обходится в разговоре тема востребованности актера после «Слова пацана». «Для меня это второй проект после «Слова Пацана», недавно я снялся еще в одном, но пока не могу говорить, что это. А так, разумеется, было много предложений. Самые безумные авторы предлагали написать проект полностью под меня. Условно, я говорю — хочу, чтобы драконы летали, или я был космонавтом и так далее, и таких было много. Но мне очень понравился «(Не)искусственный интеллект» — я еще не видел, чтобы у нас такое снимали. Меня очень зацепил сам концепт и еще Леша Чадов — я знаю, что этот человек точно знает, что делает
».
В центре лагеря — машины военных. На главной площади, между детских корпусов и деревянным туалетом (с подмигивающим волком из «Жил-был пёс
» и цитатой-советом «Ну ты заходи, если что») зеленые человечки оцепляют периметр. Их задача — помешать стайке разноцветных детей протечь сквозь свои ряды к главному грузовику. Издалека зеленые тела в объемных бронежилетах чем-то напоминают аниматоров черепашек-ниндзя на детском празднике. Внутри оцепления бродят актеры, уже в костюмах, готовые к съемкам развязки, повторяют текст. Они охотно соглашаются поговорить об искусственном интеллекте и том будущем, которое он нам несет. По ответам заметна разительная оппозиция между актером и его героем.
Александра Тихонова
исполняет роль Светы, однокурсницы Жени по Бауманке. «С искусственным интеллектом я пока сильно не взаимодействую, максимум, он может помочь написать мне что-нибудь для школы
», — говорит она.
Игорь Жижикин
, играющий Полковника, который хочет отключить робота, в реальной жизни, наоборот, поражает прогрессивностью по отношению к интеграции ИИ в мир кино. Например, он не против быть оживленным и сняться после своей физической смерти в каком-нибудь фильме (первый и самый известный прецедент этому был положен Полом Уокером
, разбившемся в ходе съемок «Форсаж 7
»): «Ну а почему нет? Если у меня будет такой проект, за который меня все будут настолько любить, что захотят еще раз увидеть, то — почему нет, ради бога. Мой ребенок, опять же, — вырастет, увидит папу еще раз
».
Игорь Хрипунов
играет папу Светы, доброго Профессора, который создал Апостола и относится к нему, как к своему сыну. В жизни актер совсем не оптимистичен касательно ИИ: «Мне кажется, что он нас всех скорее убьет. Я не думаю, что мы в конце концов сможем удержать машину, которая учится и начинает обладать мощью, способной функционировать без человека. Я думаю, что эта проблема обязательно будет. Например, наш Апостол, он же как ребенок, который учится. И если он будет общаться с плохими людьми, то может случится то, что произошло с «Роботом по имени Чаппи»
.
Для Алексея Чадова это второй проект в режиссерском кресле. Первый — «Своя война. Шторм в пустыне
». Про текущий проект Чадов говорит долго и с восторгом. Поражает, насколько лично он подходит к такому, казалось-бы, жанровому фильму: «Сейчас в большом тренде жанр семейного кино, и если у нас получится хороший фильм, как мы его задумали, я в это очень верю, то мы должны быть востребованы у большой аудитории. У меня двое детей, поэтому я очень хотел сделать семейное кино. Наш фильм и то, что в нём будет происходить, рассчитан на разного зрителя. Здесь есть экшен, спецэффекты, элементы фантастики, драма. А еще здесь есть сумасшедший, невероятно сложный, пожалуй, самый сложный костюм в истории российского кино. Во всяком случае, создатели костюма так об этом говорят. И увлекательное роуд муви. Поэтому я хочу просто взять детей, прийти в кинотеатр и посмотреть наш фильм
».
Чадов очень гордится образом робота, который был разработан для фильма: «Самое главное — это найти героя. Когда ты его нашел — дальше все движется само. Хотелось найти уникальную самобытную единицу. Я хотел, чтобы робот был узнаваемый, чтобы говорили: «О, это русский бренд!» Мы перебрали кучи вещей, и я вспомнил про нашу шапку - ушанку – это тоже прямая ассоциация с русским человеком. Костюмеры взяли её за основу при создании робота. Вот эти ушки у него напоминают нашу шапку-ушанку. Получился такой милый и трогательный образ
».
Съемки пройдут в Москве, Ярославле и Костроме до конца ноября. Прокат фильма намечен на вторую половину 2025 года.
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