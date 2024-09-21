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Леон Кемстач внутри робота: репортаж со съемок фильма «(Не)искусственный интеллект»

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21 сентября 2024

В детском лагере под Шатурой, что в Московской области, стартовали съемки семейного фильма «(Не)искусственный интеллект». В главных ролях Леон Кемстач, Игорь Жижикин, и Александра Тихонова. Спродюсирован фильм кинокомпанией СТВ Сергея Сельянова, режиссером и соавтором сценария выступил Алексей Чадов. Александр Постников рассказывает, как проходят съемки и чего ждать от проекта.

Леон Кемстач внутри робота: репортаж со съемок фильма «(Не)искусственный интеллект»

Детский лагерь. Из-за домика под большую вывеску «Добро пожаловать» выбегает парень в сером комбинезоне. Русые волосы растрепаны, взгляд загнанный. Маленький мальчик в широчайших шароварах ставит ему подножку. На дорожке поднимается облако песчаной пыли. Серый костюм кубарем валится на землю, недолго кувыркается. Без здрасти-пожалуйста его поднимают двое вожатых. Они на пару лет старше. Прижимают к стене и по старой-доброй традиции решают сначала объяснить жертве, за что ее сейчас будут долго и сильно бить. Коммуникация вызывает недопонимание. Недопонимание разрешается тем, что все трое оборачиваются к центральной площади лагеря. На лицах смятение и испуг. Там военные оттесняют детей к корпусам.

Парень в сером костюме — это Леон Кемстач, звезда сериала «Слово Пацана». В «(Не)искусственном интеллекте» он играет главного героя Женю. Папа Жени был летчиком испытателем и погиб из-за несовершенства систем управления самолетом. Это привело мальчика в стены МГТУ им Баумана. Он хочет стать первоклассным инженером, работы которого будут служить людям. Однажды на экскурсии по лаборатории Профессор (Игорь Хрипунов) предлагает Жене померить наделенный ИИ костюм «A.P.O.100.L» (или просто Апостол). Но в умном комбинезоне просыпается Мцыри, жаждущий изучить мир, и он сбегает прямо с пилотом внутри. За беглецами начинается погоня, которую возглавляет Полковник (Игорь Жижикин) — военный, желающий отключить своенравного робота.

Леон Кемстач внутри робота: репортаж со съемок фильма «(Не)искусственный интеллект»

«Женя очень разносторонний парень, увлекается программированием, робототехникой, — говорит о своем герое Леон Кемстач, — У него даже есть робот-собачка, которую он сделал сам. Он парень, который отличается от сверстников мышлением — четко знает, чего он хочет. В наше время это крайне редкое явление, потому что подростки в 18 лет не знают вообще, чем заниматься, а Жене всего 17 лет, и он уже полноценно, целенаправленно идет по стопам своего отца».

Во время беседы Леон стоит на фоне схемы лагеря, прибитой к деревянной раме размером с окно. На его словах рама поднимается, кряхтит и, оставляя за собой шлейф разрытой земли, перемещается силами рабочих в неизвестном направлении. В съемочном лагере перестановка. Новый ракурс требует нового фона. С бешеной энергией процессом руководит режиссер — Алексей Чадов. Просит гримера сделать одного из вожатых «поинтереснее». О постановщике Леон отзывается максимально положительно: «На съемочной площадке чувствую себя максимально комфортно. У нас дружеская атмосфера. Лёша – настоящий мастер своего дела. Так как он является ещё и актером, он прямо подходит и объясняет всё, как нужно, всегда поддерживает. Работается с ним классно, чётко. Леша в меру строгий, но всё как нужно».

Леон Кемстач внутри робота: репортаж со съемок фильма «(Не)искусственный интеллект»

Разумеется, не обходится в разговоре тема востребованности актера после «Слова пацана». «Для меня это второй проект после «Слова Пацана», недавно я снялся еще в одном, но пока не могу говорить, что это. А так, разумеется, было много предложений. Самые безумные авторы предлагали написать проект полностью под меня. Условно, я говорю — хочу, чтобы драконы летали, или я был космонавтом и так далее, и таких было много. Но мне очень понравился «(Не)искусственный интеллект» — я еще не видел, чтобы у нас такое снимали. Меня очень зацепил сам концепт и еще Леша Чадов — я знаю, что этот человек точно знает, что делает».

В центре лагеря — машины военных. На главной площади, между детских корпусов и деревянным туалетом (с подмигивающим волком из «Жил-был пёс» и цитатой-советом «Ну ты заходи, если что») зеленые человечки оцепляют периметр. Их задача — помешать стайке разноцветных детей протечь сквозь свои ряды к главному грузовику. Издалека зеленые тела в объемных бронежилетах чем-то напоминают аниматоров черепашек-ниндзя на детском празднике. Внутри оцепления бродят актеры, уже в костюмах, готовые к съемкам развязки, повторяют текст. Они охотно соглашаются поговорить об искусственном интеллекте и том будущем, которое он нам несет. По ответам заметна разительная оппозиция между актером и его героем.

Леон Кемстач внутри робота: репортаж со съемок фильма «(Не)искусственный интеллект»

Александра Тихонова исполняет роль Светы, однокурсницы Жени по Бауманке. «С искусственным интеллектом я пока сильно не взаимодействую, максимум, он может помочь написать мне что-нибудь для школы», — говорит она.

Игорь Жижикин, играющий Полковника, который хочет отключить робота, в реальной жизни, наоборот, поражает прогрессивностью по отношению к интеграции ИИ в мир кино. Например, он не против быть оживленным и сняться после своей физической смерти в каком-нибудь фильме (первый и самый известный прецедент этому был положен Полом Уокером, разбившемся в ходе съемок «Форсаж 7»): «Ну а почему нет? Если у меня будет такой проект, за который меня все будут настолько любить, что захотят еще раз увидеть, то — почему нет, ради бога. Мой ребенок, опять же, — вырастет, увидит папу еще раз».

Игорь Хрипунов играет папу Светы, доброго Профессора, который создал Апостола и относится к нему, как к своему сыну. В жизни актер совсем не оптимистичен касательно ИИ: «Мне кажется, что он нас всех скорее убьет. Я не думаю, что мы в конце концов сможем удержать машину, которая учится и начинает обладать мощью, способной функционировать без человека. Я думаю, что эта проблема обязательно будет. Например, наш Апостол, он же как ребенок, который учится. И если он будет общаться с плохими людьми, то может случится то, что произошло с «Роботом по имени Чаппи».

Леон Кемстач внутри робота: репортаж со съемок фильма «(Не)искусственный интеллект»

Для Алексея Чадова это второй проект в режиссерском кресле. Первый — «Своя война. Шторм в пустыне». Про текущий проект Чадов говорит долго и с восторгом. Поражает, насколько лично он подходит к такому, казалось-бы, жанровому фильму: «Сейчас в большом тренде жанр семейного кино, и если у нас получится хороший фильм, как мы его задумали, я в это очень верю, то мы должны быть востребованы у большой аудитории. У меня двое детей, поэтому я очень хотел сделать семейное кино. Наш фильм и то, что в нём будет происходить, рассчитан на разного зрителя. Здесь есть экшен, спецэффекты, элементы фантастики, драма. А еще здесь есть сумасшедший, невероятно сложный, пожалуй, самый сложный костюм в истории российского кино. Во всяком случае, создатели костюма так об этом говорят. И увлекательное роуд муви. Поэтому я хочу просто взять детей, прийти в кинотеатр и посмотреть наш фильм».

Чадов очень гордится образом робота, который был разработан для фильма: «Самое главное — это найти героя. Когда ты его нашел — дальше все движется само. Хотелось найти уникальную самобытную единицу. Я хотел, чтобы робот был узнаваемый, чтобы говорили: «О, это русский бренд!» Мы перебрали кучи вещей, и я вспомнил про нашу шапку - ушанку – это тоже прямая ассоциация с русским человеком. Костюмеры взяли её за основу при создании робота. Вот эти ушки у него напоминают нашу шапку-ушанку. Получился такой милый и трогательный образ».

Съемки пройдут в Москве, Ярославле и Костроме до конца ноября. Прокат фильма намечен на вторую половину 2025 года.

Александр Постников
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Angelika77   21.09.2024 - 14:29
хочется увидеть хоть один фильм под руководством Чадова. Тем более в главной роли прославленный Лео со Слова Пацана. Ух, будет феерично! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Леон Кемстач внутри робота: репортаж со съемок фильма «(Не)искусственный интеллект» фотографии
Леон Кемстач внутри робота: репортаж со съемок фильма «(Не)искусственный интеллект» фотографии
Леон Кемстач внутри робота: репортаж со съемок фильма «(Не)искусственный интеллект» фотографии
Леон Кемстач внутри робота: репортаж со съемок фильма «(Не)искусственный интеллект» фотографии
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