Леон Кемстач внутри робота: репортаж со съемок фильма «(Не)искусственный интеллект»

Самое интересное

Недавно актриса удалила все публикации в соцсетях

«Любая мама поймёт»: Милла Йовович объяснила, почему долго не появлялась в публичном поле

Алексей Розин: «Я научился более отстраненно смотреть на себя на экране»

Известный актер — о роли в сериале «Дино», ностальгии по 90-м и вере в дебютантов