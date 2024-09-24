«Мужское слово», «Огонь» и еще пять фильмов для любителей боевиков

Боевики принято относить к фильмам легких жанров. Незатейливый сюжет, высокобюджетные спецэффекты и зашкаливающий уровень боевых сцен – вот главные составляющие формулы жанра. Главный герой в них восстанавливает справедливость при помощи драк, перестрелок и погонь, а к финальным аккордам все злодеи повержены и наказаны. За прошедшие более, чем сто лет, вышло несчетное количество подобных кинокартин. Но в памяти зрителя остаются фильмы, в которых конфликт глубже, судьба героя трагичнее и где в итоге оказывается, что невозможно все беды решить кулаками. 26 сентября в российский прокат выходит, как раз такой фильм — «Мужское слово», рассказывающий о любви отца, готового пойти на все ради спасения сына. Если вы ищете кино, в котором помимо захватывающего экшена есть место любви, преданности и сомнениям, то вот наша подборка топ-7 боевиков, которые стоит посмотреть.
«Мужское слово»
«Мужское слово»
Остросюжетная драма Сарика Андреасяна
с Павлом Прилучным
в главной роли. После трагического происшествия десятилетний Илья впадает в кому. Его отец Андрей проводит все свое время рядом с мальчиком. Но врач сообщает, что ребенка придется отключить от системы поддержания жизни в соответствии с законом. Несмотря на все попытки Андрея уговорить врача, ситуация остается неизменной. Именно поэтому Андрей идет на крайние меры: берет врача и медсестру в заложники и запирает их вместе с собой и Ильей в палате. Он дал сыну слово и намерен сдержать его любой ценой.
«Брат 2»
«Брат 2». Трейлер №2
Фильм Алексея Балабанова
, ставший классическим примером хорошего российского боевика. В нашей стране нет ни одного человека, не знавшего бы в фамилию Багров, и правильный ответ на вопрос «В чем сила?». Данила Багров отправляется в Америку на разборки, когда внезапно убивают одного из его бывших сослуживцев. Несмотря на автоматные очереди, взрывы и погони, кино сохранило многие идейные мотивы первой части, а герой Сергея Бодрова
навсегда остался любимцем российского зрителя.
«Мистер и миссис Смит»
«Мистер и миссис Смит». Трейлер на английском языке
Затмивший предыдущие киноверсии и ставший классическим комедийный боевик с Анджелиной Джоли
и Брэдом Питтом
в главных ролях. Джон и Джейн поженились недавно, но уже успели устать от брака. Они кажутся друг другу открытыми книгами, исчитанными до дыр, но главу «Я на самом деле наемный убийца» оба проигнорировали. Однако обоюдный секрет всплывает, когда каждый из упругов получает задание устранить другого.
«Майор Гром»
«Майор Гром: Чумной доктор». Трейлер №2
Франшиза «Майор Гром» отлично зарекомендовала себя в прокате. Фильм снят на основе одноименных комиксов, в которых полицейский аутсайдер из Санкт-Петербурга, который борется со злом бытового и системного уровня, сталкивается с настоящим суперзлодеем. Первая часть «Майор Гром: Чумной доктор
» рассказывает историю не только борьбы с опасным преступником в маске, замыслившим перевернуть порядок мироустройства, но и повествует о превращении Грома из нелюдимого грубого одиночки в человека, способного работать в команде, дружить и любить. Второй фильм «Майор Гром: Игра
» углубляет конфликты и привносит больше драйва и опасностей, присущих всем боевикам.
«Бешеные псы»
«Бешеные псы»
Боевики Квентина Тарантино
настолько нетипичные, что выделились в собственный поджанр и продолжают завоевывать все больше поклонников. Когд акриминальный босс Джо Кэбот решил ограбить ювелирный магазин и собрать для этого команду из шестерых профессионалов-незнакомцев, ему казалось, что все пройдет безупречно. Однако у плана не было ни единого шанса на реализацию, и грабеж моментально превратился в побоище.
«Огонь»
«Огонь». Трейлер №2
Фильм-катастрофа Алексея Нужного
После трагической гибели своего подчиненного, опытный инструктор пожарной бригады Алексей Соколов (Константин Хабенский
) задумался об увольнении, но наступившее жаркое лето помешало ему это сделать. Взяв в свою команду наглого новичка, друга своей дочери, Соколов отправляется на новое задание в Карелию, которое окажется намного сложнее, чем он ожидал.
«Министерство неджентльменских дел»
«Министерство неджентльменских дел»
Недавняя премьера нового фильма Гайя Ричи
мгновенно покорила российский прокат. Картина наполнена зрелищными экшн-сценами и специфическим режиссерским юмором, так полюбившимся его поклонникам. Действие разворачивается в Великобритании в 1942 году. Герои – типичные профессионалы-одиночки, которым приходится объединить усилия в секретном боевом подразделении. Они должны отправиться на опасную миссию, для успеха которой им придется не только сплотиться, но и не гнушаться грязными приемами.
«Мужское слово» в прокате с 26 сентября.
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