Следствие вели: как «Противостояние» ищет новый подход к жанру ретро-детектива

26 сентября в онлайн-кинотеатре Иви состоялась премьера «Противостояния» — сериала Тимура Алпатова («Глухарь», «Художник»), основанного на одноименном романе Юлиана Семенова. Это уже вторая экранизация популярной книги об офицере МВД СССР Владиславе Костенко. В разные годы этого персонажа на экране воплощали Василий Лановой и Олег Басилашвили, теперь же роль подполковника МУРа играет Владимир Вдовиченков, готовящийся встретиться лицом к лицу с настоящим зверем — коллаборационистом Николаем Кротовым (Алексей Гуськов), чья кровавая биография тянется еще со времен войны. Рассказываем, чем новая адаптация отличается от культового советского телефильма, что общего у «Противостояния» с «Настоящим детективом» и при чем тут популярнейший жанр советского ретро-детектива?
Май 1979 года, на дороге близ аэропорта Магадана чудаковатым ученым Крабовским (Сергей Фролов
) — он, как и многие в этих золотоносных местах, мечтает разыскать ценный самородок — обнаруживается расчлененный труп. Идентифицировать убитого очень трудно: убийца явно разбирается в своем деле, избавился от кистей рук и головы, поставив местную милицию в трудное положение. В качестве усиления в Магадан тут же направляют подполковника Костенко (Вдовиченков) и его молодого напарника-стажера, лейтенанта Константина Тадаву (Денис Нурулин
). Им предстоит провести высококлассное расследование, выяснить личность убитого и по косвенным признакам, опросив всех, до кого можно дотянуться, выйти на след преступника. Неожиданно, неоценимую помощь в этом деле оказывает недавний студент Тадава, уверяющий, что видел аналогичный почерк убийства в учебных пособиях.
Много лет назад в окрестностях немецкого города Бреслау правоохранители уже сталкивались с аналогичной историей, но в военной суматохе так ничего и не смогли выяснить — дело легло под сукно, а фотографии с места событий стали всего лишь еще одним примером нечеловеческой жестокости, на которую могут пойти преступники. И вот, тридцатилетие спустя, в Магадане всплывает совершенно аналогичный труп, который прямо-таки кричит о том, что пора поднимать старые архивы и ловить годами скрывавшегося живодера. Довольно быстро следователи выходят на нужный след: главным подозреваемым в этом непростом деле оказывается аккуратный и вежливый таксист Григорий Милинко (Гуськов), все это время живший под именем убитого в 1945-ом морпеха. Этот человек, Николай Кротов, оказывается военным преступником и коллаборационистом, прошедшим школу Абвера. Его следы теряются как раз перед самым концом войны. Теперь восставшего из мертвых Милинко-Кротова придется ловить по всему Союзу, от Магадана до абхазских курортов. Ситуация осложнена еще и стремительно приближающейся Олимпиадой, да и сведения о неуловимом преступнике приходится искать не только в советских архивах, но еще и в ГДР. А убийца, тем временем, не сидит на месте, а готовит план побега из страны. Еще немного, и он просто утечет за рубеж, где советская милиция уже не сможет его достать.
Роман «Противостояние» был написан Юлианом Семеновым в том самом 1979 году как продолжение детективного цикла о московском следователе Костенко — он же выступает главным героем в книгах «Петровка, 38
» и «Огарева, 6
» (в экранизациях обеих лент интеллигентного следователя играл Василий Лановой). В отличие от куда более известного цикла о разведчике Исаеве-Штирлице, прошедшем путь от советского нелегала до спасителя мира от ядерной войны («Бомба для председателя»), корпус книг о Костенко куда более приземлен и реалистичен — в его основу ложились реальные уголовные дела, с которыми сталкивались московские милиционеры. На первый взгляд, неказистые истории об ограблении колхозников и неудачной попытке бандитов «взять сберкассу» оборачивались настоящим детективным триллером, в котором Семенов весьма точно изображал работу правоохранительных органов — не героическую, но скорее систематическую. Как калейдоскоп проносились допросы свидетелей, совершались ошибки, порою следствие вообще заходило в тупик: было неясно, за какие ниточки тянуть, чтобы оно снова завертелось. «Противостояние» в этом плане не было исключением из общей стилистики: основой истории также было вполне реальное убийство, произошедшее в середине шестидесятых неподалеку от Магадана (автор тактично упоминает его в книге как Мараган). Милиции и правда пришлось сбиться с ног в поисках таксиста, жестоко расправившегося со спешащим на самолет старателем золотого прииска — ловили его по всему советскому югу, куда убийца сбежал проматывать лихие деньги.
Было место и допущениям. История о коллаборационистском прошлом убийцы была добавлена Семеновым в качестве дополнительного сюжетного твиста. Спустя тридцать лет после войны в СССР начинался осторожный процесс осмысления проблемы коллаборационистов, которых ранее предпочитали тактично не замечать. Национальная травма, связанная с предательством, «власовцами» и «национальными» дивизиями в составе Вермахта, была еще не исследована в полной мере. В 1971 году, когда Алексей Герман
поставит фильм «Проверка на дорогах
» — главным героем в исполнении Владимира Заманского
в нем будет советский дезертир, перешедший на сторону врага — Госкино не рискнет показать фильм в кинотеатрах, сославшись на «дегероизацию народного сопротивления». Только к концу десятилетия, благодаря экранизациям все того же Семенова («ТАСС уполномочен заявить...
») и Юрия Бондарева
(«Батальоны просят огня
») непростая тема стала осмысляться на киноэкране. Частично этим занималась и первая экранизация «Противостояния», поставленная Семеном Арановичем
в 1985 году. В ней наблюдались все признаки депрессивного детективного триллера, начинавшегося со сцен военной кинохроники. Создатели первой экранизации книги расставили акценты в духе времени, ухватившись за главную идею — противостояние первоосновному злу, которое и десятилетия спустя все еще прячется от справедливого наказания.
Олег Басилашвили, сыгравший Костенко в советском «Противостоянии», впоследствии рассказывал, что смелость Арановича не всем пришлась по душе. Изначально телефильм должен был насчитывать восемь часовых серий, в которых много времени уделяли не только героическим милиционерам, но и прошлому убийцы (его сыграл легендарный Андрей Болтнев
, наш друг Иван Лапшин
). Но такой подход показался руководству студии слишком рискованным, из-за чего проект «ужали» до шести серий, по пути потеряв небольшую, но довольно важную сторону сюжета. По этой же причине создатели нового «Противостояния» предпочитают позиционировать свой проект как новую экранизацию, без оглядки на советский вариант — в первых сериях сериала уже заметен иной подход к рассказыванию истории, который позволит подробнее изучить прошлое убийцы — его военный путь, в котором и рождалось впоследствии проявившееся в магаданской тайге преступление.
Есть и другой контекст, явно повлиявший на «Противостояние» — набравший в последние годы невероятную популярность жанр ретро-детектива. Канон, созданный еще в начале прошлого десятилетия «Мосгазом
» и «Делом гастронома №1
» продолжает жить и по сей день, лавируя между ностальгией и криминальной жутью. Новый кинематографический СССР совсем не похож на тот, который можно было увидеть в сериале «Ленфильма» — вместо засыпанного снегом по колено Нардына (именно туда, не в Магадан, проект из восьмидесятых поселит и жертву, и убийцу) солнечный, вполне жизнерадостный Магадан, ухоженная, не видавшая пробок Москва, ослепительные курорты у озера Рица. В то же время новая адаптация смело отступает от каноничного для Юлиана Семенова «производственного» стержня романа — новый подполковник Костенко куда больше похож не на гениального столичного сыщика, остроумного и циничного, а на уставшего силовика с ворохом проблем. Кроме, собственно, убийства, ему предстоит разбираться и с личной неустроенностью: пытаться наладить отношения с еще неопытным напарником (в новом сериале он существенно моложе, чем в книге), лезущим из кожи вон, лишь бы показать свою полезность, и собственной семьей — брак Костенко трещит по швам буквально в прямом эфире, и это окончательно смывает с него образ сыщика-супергероя.
«Мы максимально старались сделать стильно, в духе современного времени, использовали ускоренный монтаж, определенную оптику, снимали широким кадром, выбирали интересные локации, потому что история — она самодостаточна, но нужно было еще ее красиво снять и красиво представить»
, — признавался режиссер проекта Тимур Алпатов. Действительно, «Противостояние» в новой оптике крайне не похоже на «Противостояние» прошлое, являясь продуктом совсем другой кинематографической эпохи. Теперь в истории стало гораздо больше глянцевого лоска, детективных тропов и психологических игр а-ля «Настоящий детектив». Но при этом неприкосновенен оказывается самый важный элемент — сценарий, к которому явно отнеслись с большим пиететом. Возможно, именно к этому и должен был в итоге прийти советский ретро-детектив — не к современным историям в декорациях СССР, а к адаптации реальных произведений той эпохи, которые сами по себе несут необходимый эмоциональный заряд. Все, что им нужно — это достойная визуальная оболочка.
«Противостояние» с 26 сентября в онлайн-кинотеатре Иви.
«Противостояние». ТВ-ролик
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