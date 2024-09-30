«Анора» с Марком Эйдельштейном, байопик группы «Руки вверх!», «Огниво» и еще 12 фильмов октября

Герой комедии Евгения Корчагина — шахтер Стас (Антон Филипенко), не самый трудолюбивый, но очень обаятельный. Случайно он оказывается заваленным в шахте вместе с эко-активисткой Леной (Ирина Горбачева). После чего начинает слышать голос Земли. В своих речах она топит за экологию и угрожает, что топить будет уже всех подряд, если к ней не прислушаются. Проблема в том, что слышит ее только Стас. И теперь ему придется очень быстро убедить весь мир, что а) он не шизофреник и б) срочно нужно перестать загрязнять Землю, иначе она всех смоет со своего лица. В остальных ролях заняты Гоша Куценко, Степан Девонин, Елена Подкаминская и Александр Пашутин. Лента, удостоенная спецприза жюри «За кинематографическую попытку спасти нашу Землю» на фестивале «Короче», стала квинтэссенцией всей программы киносмотра в этом году, считает Максим Гревцев.
Кейт Бекинсейл, Руперт Френд и Сэффрон Берроуз в шпионско-криминальном экшн-триллере Пьера Мореля про лучшего оперативника ЦРУ Эйвери Грейвс, вынужденную ради спасения похищенного террористами мужа поставить на карту все: безупречную репутацию, преданность своему делу, да и саму жизнь. Неожиданно став чужой среди своих, она поднимает связи в преступном мире, чтобы раздобыть секретную информацию, которую требуют похитители. Эйвери теперь может положиться только на свои исключительные боевые навыки в смертельной гонке за бесценными данными, способными спровоцировать глобальную катастрофу.
В трагикомедии Маттиаса Гласнера каждый из членов немецкой семьи Лунис несчастен по-своему. Лисси Лунис, матриарх семейства, тайно радуется, когда ее мужа наконец-то помещают в дом престарелых, хотя ее собственное состояние тоже далеко от идеала. Сын Лисси Том, дирижер по профессии, безуспешно пытается отрепетировать новое произведение своего лучшего друга-композитора, но тот вечно в депрессии и никак его не допишет. Младшая сестра Тома Эллен пьет и крутит роман с женатым дантистом. Друг с другом члены семьи не хотят иметь ничего общего, но однажды им все-таки придется выяснить отношения и определить причину своего отчуждения. Главные роли в фильме, отмеченном «Серебряным медведем» 74-го Берлинале за лучший сценарий, сыграли Ларс Айдингер, Коринна Харфаух и Лилит Штангенберг.
Показанное в Каннах и Анси полнометражное аниме Еко Куно повествует об 11-летней Карин — внучке сельского священника, которую отец оставил на попечение родителю. Чтобы совладать со своенравной девочкой, дедушка призывает на помощь жизнелюбивого, но капризного бакэнэко Андзу. Фильм сделан с использованием техники ротоскопирования, то есть поверх заранее снятых игровых кадров, на базе студий Shin-Ei Animation и Miyu Production. Карину озвучивает 13-летняя дебютантка Ноа Гото, а Анзу — Мираи Морияма, уточняет Максим Бугулов.
«Тихое место: Азраэль». Трейлер на английском языке
Звезда картины «Я иду искать» Самара Уивинг вновь окунется в макабр. На сей раз это хоррор-боевик по сценарию Саймона Баррета про мир, где царит гробовое молчание. Община язычников преследует и похищает молодую женщину, чтобы принести ее в жертву древнему злу. Чудом освободившись, Азраэль клянется отомстить и положить конец культу, для которого нет ничего святого.
Байопик российской поп-группы, продюсером, композитором и соавтором сценария которого выступает Сергей Жуков. В зависимости от временного периода артиста играют Влад Прохоров, Илья Русь и сын Жукова — Энджел. В картине, кроме того, снимется и один из основателей группы «Руки вверх!» Алексей Потехин. По сюжету накануне большого концерта «Руки вверх!» на солиста Сергея Жукова совершается покушение. Ему удается избежать пули, но что, если это не чудо, а холодный расчет, и цель стрелявшего — запугать артиста? За расследование берется старший следователь Павлов, уверенный, что искать преступника нужно в прошлом Жукова. Ему предстоит раскрыть тайну покушения, вспоминая историю группы и узнавая новые факты из биографии музыканта. В фильме также снимаются Екатерина Климова, Виктория Полторак, Олег Алмазов, Артем Осипов, Федор Лавров, Михаил Полицеймако и Валентина Ляпина, уточняет Екатерина Визгалова.
Приключенческая семейная комедия Анта Тимпсона про отличницу Милдред (Нэлл Фишер), чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда в ее жизни появляется папа-фокусник с лицом Элайджи Вуда, которого она не видела много лет. Поскольку девочка интересуется не фокусами, а природой, отец предлагает ей вместе отправиться в путешествие. Их ждет фантастическое приключение в поисках исчезающего вида пантеры, в ходе которого им не только придется узнать друг друга получше, но стать самыми близкими друзьями, которым по плечу любые трудности. Пригодятся и школьные знания, и папины фокусы.
Эни (Майки Мэдисон) порядком устала от работы: когда танцуешь за деньги для богатеньких посетителей стрип-клуба на Брайтон-Бич, в чудеса и справедливость уже не особо верится, хотя без этой надежды далеко не уедешь. Однако и на ее улице вот-вот начнется праздник. Настоящее имя девушки — Анора, доставшееся ей по узбекской линии от бабушки вместе со знанием русского. Когда в клубе появляется Ваня (Марк Эйдельштейн), избалованный сын российского олигарха, то первым делом просит привести кого-то, кто говорит на родном языке. Впечатлившись навыками Эни и тут же влюбившись, юноша предлагает ей остаться с ним эксклюзивно, а потом в порыве чувств и вовсе зовет замуж. Преждевременный хеппи-энд портят только родители Вани, которым расклад «сын женился на проститутке» ой как не нравится. Фильм Шона Бэйкера с участием Юры Борисова, Алексея Серебрякова и Дарьи Екамасовой удостоен «Золотой пальмовой ветви» 77-го Каннского кинофестиваля, напоминает Дарья Тарасова.
Фильм Александра Войтинского по мотивам одноименной сказки Андерсена от кинокомпании СТВ и телеканала «Россия». Главный герой Иван привык никогда не теряться: обвести любого вокруг пальца – запросто, притвориться солдатом – еще проще! Но однажды в поисках удачи он находит огниво — старинную зажигалку. А оттуда вдруг царевна Даша появляется и о помощи просит. И сражаться герою придется не только за царевну, но и за правду, надежду и любовь. Ваню и его лошадку по имени Куда-надо ждут опасные приключения, битвы, засады и коварный враг. И он принимает бой! В фильме снялись Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Михаил Трухин, Ян Цапник и Сергей Марин.
В деревне у подножия Уральских гор живет слабослышащий Леша (Максим Стоянов), одержимый контактом с инопланетной цивилизацией. Когда-то НЛО забрало его маму — и с тех пор паренек, выросший в нескладного дяденьку, надеется выяснить, что случилось. Пока же — собирает мусор, чтобы переработать во что-то полезное, снимает пенсионерские танцы для неходячей бабушки (Татьяна Сумарокова) и то поддается внеземным фантомам, то борется с ними. Однажды во дворе их дома, напоминающего башню их хлама, появляется молчаливая девочка (Алена Мирошникова), способная общаться с Лешей телепатически. Рукотворный, как жилище главного героя, сай-фай Ивана Соснина, чья орбита вмещает социальную драму, комедию нравов и мистический триллер о контакте с Другим — если не с пришельцами, то людьми, пишет Алексей Филиппов.
Драма дебютанта Николая Ларионова об отношениях родителей и детей. В центре повествования оказывается семейная пара (Александр Робак и Янина Колесниченко), которая пытается пережить гибель сына-старшеклассника – мать находит его дневник и начинает понимать, как тот жил, а отец одержим местью и ищет убийц.
Семейная комедия Олега Асадулина про Митяя (Никита Кологривый), школьного учителя географии из Сочи, в чьих руках оказывается не просто говорящий, а умный попугай из древнего рода. Его зовут Иннокентий (Гарик Харламов) — или просто Кеша для своих. Попугай оказывается у Митяя в сложный момент жизни — его девушка Лера (Ирина Безряднова) ставит отношения на паузу. Она хочет роскошной жизни, а Митяй не может ей этого обеспечить. Зато может попугай. Точнее, он может «прокачать» Митяя так, чтобы тот начал много зарабатывать. Новые друзья заключают договор — Кеша поможет вернуть Митяю Леру, а Митяй поможет попугаю найти и вернуть его возлюбленную, с которой их разлучили.
Флоренс Пью и Эндрю Гарфилд в мелодраме Джона Кроули разыграют историю целеустремленной Альмут, всю жизнь мечтавшей быть шеф-поваром, и романтичного Тобиаса, который все не оправится от недавнего развода. Случайное столкновение изменило их жизни навсегда — и вот у них уже очаровательная дочь, уютный домик и процветающие карьеры. Идиллию нарушает роковая новость: Альмут предстоит борьба с серьезной болезнью. Не теряя надежды, пара осознает ценность каждого отведенного момента и решает жить так, чтобы ни одна минута не пропала зря. В продюсерской команде — Бенедикт Камбербэтч.
Али Аббаси поставил биографическую драму про молодого бизнесмена Дональда Джея Трампа (Себастиан Стэн), торгующего недвижимостью на Манхэттене. Среди его клиентов — бизнесмены, кинозвезды, политики и самые опасные преступники Америки. Чтобы выжить среди них, нужны отличные связи. Заручившись поддержкой знаменитого адвоката и шантажиста Роя Кона (Джереми Стронг), будущий 45-й президент США планирует взять в свои руки весь Нью-Йорк. В актерском составе также Мария Бакалова и Мартин Донован.
По сюжету народный любимец, лучший футболист страны Федор Черенков, переживает не лучший период в своей жизни. Единственное, что удерживает его от отчаяния, – мечта сыграть на Чемпионате мира. Но главный тренер сборной в последний момент отцепляет его из команды. Федор всерьез задумывается о завершении карьеры, но ради своей семьи и болельщиков он возвращается, чтобы привести свой клуб к чемпионству и вновь стать лучшим. Главную роль исполняет Стас Румянцев. В кадре компанию ему составляют Николай Фоменко, Борис Щербаков, Игорь Петренко, Сергей Мигицко, Александр Носик и Борис Каморзин. Фильм снял Николай Акелькин под руководством Николая Лебедева.
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